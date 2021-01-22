ХНУВС спростовує інформацію про курсанток, які співають у TikTok з їхнім колегою з РФ: Не відповідає дійсності

Харківський національний університет внутрішніх справ назвав фейком інформацію про те, що його курсантки співають у соціальній мережі з їхнім колегою з РФ.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці вишу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація, що розповсюджується в мережі інтернет, нібито курсантки або студентки Харківського національного університету внутрішніх справ співають з курсантом Російської Федерації, не відповідає дійсності. Просимо перевіряти інформацію, перш ніж її поширювати", - йдеться в повідомленні.

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