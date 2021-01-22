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ХНУВС спростовує інформацію про курсанток, які співають у TikTok з їхнім колегою з РФ: Не відповідає дійсності

ХНУВС спростовує інформацію про курсанток, які співають у TikTok з їхнім колегою з РФ: Не відповідає дійсності

Харківський національний університет внутрішніх справ назвав фейком інформацію про те, що його курсантки співають у соціальній мережі з їхнім колегою з РФ.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці вишу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація, що розповсюджується в мережі інтернет, нібито курсантки або студентки Харківського національного університету внутрішніх справ співають з курсантом Російської Федерації, не відповідає дійсності. Просимо перевіряти інформацію, перш ніж її поширювати", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: "Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки": курсантки ХНУВС станцювали під "блатняк", виш почав розслідування. ВIДЕО

ХНУВС спростовує інформацію про курсанток, які співають у TikTok з їхнім колегою з РФ: Не відповідає дійсності 01

Автор: 

виш (545) росія (64969) Харків (5569) курсанти (129) студенти (432)


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Топ коментарі
+11
кацапского ментёнка тоже
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22.01.2021 14:12
+11
не школа міліції, а університет поплавського, якийсь...то танцювали, тепер співають..
стидно керівництву, не признаються
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22.01.2021 14:17
+10
То не харківські хвойди? А з якого притону мвс?
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22.01.2021 14:07
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То не харківські хвойди? А з якого притону мвс?
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22.01.2021 14:07 Відповісти
не школа міліції, а університет поплавського, якийсь...то танцювали, тепер співають..
стидно керівництву, не признаються
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22.01.2021 14:17 Відповісти
Та як на мене то пох,головне що живуть в Україні а повинні позбавлені громадянства і вислані разом з керівництвом закладу.
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22.01.2021 14:20 Відповісти
А по дівкам курсантам ХНУВС, які танцюють кан-кан під російський блатняк, групою осіб та за попередньою змовою, буде спростування?
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22.01.2021 14:18 Відповісти
Спростування чого? Що їх виключили?
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22.01.2021 14:33 Відповісти
а кто ж это тогда там поет?!

неужто подрывные элементы, которых оплачивает рошенко?
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22.01.2021 14:08 Відповісти
разумеется, Порошенко.
Петр Алексеевич Порошенко.

извините.
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22.01.2021 14:09 Відповісти
Тю, форму можно в любом военторге купить
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22.01.2021 14:08 Відповісти
кацапского ментёнка тоже
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22.01.2021 14:12 Відповісти
Таку не купиш з яицелопом.
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22.01.2021 14:27 Відповісти
Чули вже:"Це не наші руки,це не наші ноги...." була,бла,бла...конкретніше не можна? Ватноголові покидьки,тьфу
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22.01.2021 14:11 Відповісти
Точно, это происки Петра Алексеевича 100-500 процентов
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22.01.2021 14:12 Відповісти
При нынешнем развитии технологий такое видео состряпать, как два пальца помыть.
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22.01.2021 14:14 Відповісти
Харьковский национальный университет внутренних дел назвал фейком информацию о том, что его курсантки поют в социальной сети с их коллегой из РФ. А те що колеги ворога ,харківський університет не заперечує. Источник: https://censor.net/ru/n3243436
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22.01.2021 14:15 Відповісти
А не пора ли этот ватный коррумпированный гадючник ХНУВС прикрыть, как и киваловскую юридическую "академию".
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22.01.2021 14:17 Відповісти
Знаю одну студентку из этого хнувса.Нараспев рассказывает подружкам,каким крутым следаком будет после окончания вуза,какие бабки ей будут в кабинет заносить,какое крутое авто купит и на каких островах будет отдыхать.Пипец!И таких инфантильных дурочек там,похоже,немало.
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22.01.2021 14:55 Відповісти
ДУМАЮ ИХ задним числом удалили из состава студенток если на бюджете то и вовсе за 20 секунд дел то... тому и ширинку с лифчиком расстегнули мол блл.ди да но не наши (уже)...
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22.01.2021 14:17 Відповісти
Я вже неодноразово писав,що молодь під московською пропагандою і непотрібно щоки надувати.а інформаційно боротися.Вони ж слухають і дивляться все московське.
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22.01.2021 14:21 Відповісти
и как их научить а не заставить.... тут все давно идет парадокс -но УКРАИНА независимое государство а украинского-- меньше -чем в УССР....
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22.01.2021 14:23 Відповісти
А Україна веде інформаційну війну,чи якусь інформаційну політику? В нас ж все подібне до москалів.Ви подивіться,що в політиці робиться.Таких молодих людей дуже багато.Якщо когось покарати,це ж нічого не дасть.
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22.01.2021 14:36 Відповісти
це точно, а провідником рускогоміра є медіа які контролюються так званими олігархами.
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22.01.2021 16:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140912 Тай дивиться молодь все московське,наприклад на youtube.
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22.01.2021 22:40 Відповісти
кацапи багато грошви вклали в дослідження та використання ютубу та інших соцмереж. А впливати на молодь це перспектива отримати нове покоління з потрібними думками ідеями та шаблонами поведінки.
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23.01.2021 04:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140912 Ну а українська влада дуже мало що робила.На все грошей немає.А на палаци є.
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23.01.2021 04:23 Відповісти
А шо то за яицилоп на фото? Шоб ніхто не здогадався? Тепер поліцаїв буду називати яицилопами.
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22.01.2021 14:25 Відповісти
воровайки тоже не ваши?)
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22.01.2021 14:37 Відповісти
уже выгнали задним числом?
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22.01.2021 14:44 Відповісти
Молодежь полностью завязла в российском интернете. Это катастрофа для нашей страны. А про курсанток верю. Верю. что спелись с кацапами.
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22.01.2021 14:46 Відповісти
Ну от цікаво,а хто на цензорі повинен перевіряти інформацію перед тим,як її опублікувати? Невже Бутусов?
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22.01.2021 15:01 Відповісти
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22.01.2021 15:12 Відповісти
І по формі і по змісту звучить як класична фраза з фільму:
Не виноватая я! Он сам пришел.
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22.01.2021 15:14 Відповісти
тик ток запретить тпшек с перекошеной хрюкалой в пол оборота на одной ноге послать туалеты мыть там же одна тупая мажорва и малолетки это дегенераты
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22.01.2021 16:56 Відповісти
да этих шлендр можно в любом военторге купить.....
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22.01.2021 17:12 Відповісти
100% Авасков досвидани
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22.01.2021 22:46 Відповісти
 
 