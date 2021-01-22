ХНУВС спростовує інформацію про курсанток, які співають у TikTok з їхнім колегою з РФ: Не відповідає дійсності
Харківський національний університет внутрішніх справ назвав фейком інформацію про те, що його курсантки співають у соціальній мережі з їхнім колегою з РФ.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці вишу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Інформація, що розповсюджується в мережі інтернет, нібито курсантки або студентки Харківського національного університету внутрішніх справ співають з курсантом Російської Федерації, не відповідає дійсності. Просимо перевіряти інформацію, перш ніж її поширювати", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 133133
показати весь коментар22.01.2021 14:12
+11 Alexander Bereznuk #425456
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+10 Виктор Ли #292636
показати весь коментар22.01.2021 14:07
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стидно керівництву, не признаються
неужто подрывные элементы, которых оплачивает рошенко?
Петр Алексеевич Порошенко.
извините.
Не виноватая я! Он сам пришел.