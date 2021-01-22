З початку доби найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Водяного, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення ООС зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на донецькому напрямку, недалеко від населеного пункту Водяне, ворог відкривав неприцільний вогонь з підствольного гранатомета.

"Бойових втрат у наших підрозділах немає", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вчора, 21 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил унаслідок смертельного поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Олександр Сергійович Отрєп'єв, старший матрос, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Читайте: Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного та Луганського, - пресцентр ОС