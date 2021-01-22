З початку доби найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Водяного, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення ООС зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, на донецькому напрямку, недалеко від населеного пункту Водяне, ворог відкривав неприцільний вогонь з підствольного гранатомета.
"Бойових втрат у наших підрозділах немає", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, вчора, 21 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил унаслідок смертельного поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Олександр Сергійович Отрєп'єв, старший матрос, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.
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Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.
P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .
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рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН !
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Це вже другий наш загиблий з початку року.
Чому мовчить зє-віслюк, чому немає жорстких заяв від командування ООС, чому нашим військам не дозволять працювати, як раніше, на випередження: побачив ціль - стріляй?!!!