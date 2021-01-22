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На другому поверсі будинку для літніх перебували лежачі і люди з ментальними розладами, - заступник голови МВС Яровий доповів Зеленському про обставини пожежі в Харкові

На другому поверсі будинку для літніх перебували лежачі і люди з ментальними розладами, - заступник голови МВС Яровий доповів Зеленському про обставини пожежі в Харкові

У Харкові президент України Володимир Зеленський побував у будинку для літніх людей, де 21 січня сталася пожежа.

Під час огляду місця трагедії заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий доповів главі держави про обставини надзвичайної ситуації і хід порятунку людей та ліквідації пожежі. За його словами, інформація про спалах надійшла о 15:03, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У ході з’ясування обставин було встановлено, що в будинку можуть перебувати літні люди. До місця були направлені підрозділи ДСНС у достатній кількості для того, щоб виконати завдання з гасіння та рятування людей. Після прибуття о 15:15 ситуація була така: виривалося полум’я по периметру всієї будівлі, а також густий чорний дим. У вікна було видно, що вогонь розповсюдився на весь другий поверх. Також горить перекриття між першим та другим поверхом", – розповів Сергій Яровий.

На місці пожежі працювало 13 одиниць техніки та 50 рятувальників.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, під час гасіння пожежі було врятовано дев'ять людей. Їх госпіталізовано.

"Але, на жаль, на другому поверсі було виявлено загиблими 15 осіб", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові знайшли ще два будинки для літніх людей, які працюють з порушеннями

На запитання президента, чому не вдалося врятувати людей, Сергій Яровий зазначив, що вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними чи мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами.

"Люди були лежачими, але хто встановив у будинку на вікнах ґрати?" – запитав глава держави.

На це Володимиру Зеленському доповіли, що цей будинок для літніх людей був приватним і працював без належно оформлених документів на такий вид діяльності. Люди перебували тут нелегально; за їхнє утримання платили родичі.

Володимир Зеленський також коротко поспілкувався з місцевими мешканцями, які живуть по сусідству з будинком, що згорів. Вони розповіли про те, як давно функціонував цей будинок, і які кроки намагалися здійснити для припинення його діяльності, а також про вчорашні події.

Президент наголосив, що потрібно провести аудит подібних об’єктів в Україні, у яких потенційно можуть статися такі трагічні ситуації, як у харківському будинку для літніх людей.

"Це питання не врегульоване в державі, тому що ми бачимо такий випадок. Таких об’єктів у Харкові наша Національна поліція вже знайшла шість. Вони різні, деталі також з’ясовуються, і будуть нам доповідати. Думаю, що треба ставити завдання по всій країні знайти такі об’єкти, щоб ми про них знали, а не дізнавалися в такі трагічні моменти, коли стаються пожежі і втрачено 15 людей", – сказав президент під час спілкування з представниками ЗМІ у Харкові.

Глава держави зауважив, що до таких об’єктів є багато питань, і "це дуже серйозний виклик".

Також читайте: На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) пожежа (4314) Харків (5572) Яровий (93)


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Топ коментарі
+7
та зеленскому помоему ваще пофиг что происходит в государстве...
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22.01.2021 14:09
+6
человек с ментальным расстройством слушает доклад о людях с ментальным расстройством. Это терапия такая? Теперь так лечат?
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22.01.2021 14:11
+3
В Харькове уже нашли шесть незаконных, а под Киевом даже не искали, а они есть, их - почти сотня.
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22.01.2021 14:12
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та зеленскому помоему ваще пофиг что происходит в государстве...
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22.01.2021 14:09 Відповісти
Это всего лишь кейс, ничего страшного не случилось （по мнению Зеленского）.
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22.01.2021 14:13 Відповісти
Така трагедія могла статись тільки в ментівському місті, де немає закону, а все кришують менти! Ключ до вирішення проблеми повна заміна всього керівництва Харкова та Харківської області, щоб нарешті запанував закон і порядок, а не менти авакова!
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22.01.2021 14:16 Відповісти
да нет ТУТ НАСТАРАЖВИАЕТ ОГОНЬ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ а так не бывает при просто пожаре так бывает только ПОДЖОГОМ... как бы не оказалось что старичков по "просьбе их родных на "шашлык"! пустили" (как версия или теория!!!) только думали как бы так несчастный случай..но слишком много вони пошло.... и кстати вопрос- шо то Вавка не кричит- чтобы хозяина бросили в СИЗО??! почему? что там за перец крутой хозяин да не одной такой бодяги старческой????
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22.01.2021 14:22 Відповісти
Пожежні брешуть, скорше за все вони запізно приїхали, коли вже палала вся будівля і вже всі загинули.
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22.01.2021 14:56 Відповісти
ты реально болен на голову! тебя надо сдать в такой же дом инвалидолв.
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22.01.2021 14:25 Відповісти
Як могли люди які потребують специфічного медичного догляду знаходитись в приватному лікувальному закладу без медичної реєстрації та сертифікації і без медичного контролю зі сторони МОЗ, без контролю ДСНС за протипожежним станом будівлі? Невже облздрав не знав про це і не кришував ці заклади, які є доволі великими будинками, фото не показує цей будинок зі сторони, а зі сторони він значно більший, це видно на відео і таких будинків кілька по Харкову, тобто це бізнес який працює роками і користується попитом, хоча і нелегальний, як нам кажуть чиновники. Чи чиновники знову брешуть?
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22.01.2021 14:13 Відповісти
И куда их, людей этих?
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22.01.2021 14:16 Відповісти
Такі заклади мають бути комунальними, щоб доглядали пенсіонерів з дотриманням всіх санітарних та медичних норм та правил.
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22.01.2021 14:21 Відповісти
Мало ли чего где должно быть. А оно есть? Давайте адреса, явки, пароли посмотрим.
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22.01.2021 14:22 Відповісти
В Тернопільській області абсолютно нормальний заклад для пенсіонерів, на найвищому рівні і недорогий і забезпечує медичний догляд важкохворим пенсіонерам, є фаховий медичний персонал!
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22.01.2021 14:58 Відповісти
Вы видели эти "комунальні заклади"?Тюрьмы для стариков и инвалидов.Должен быть выбор-частное учреждение или коммунальное, но всё на законном основании. Большая часть бизнеса в тени из-за налогов и поборов и из-за того, что закон не один для всех.
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22.01.2021 14:55 Відповісти
Якщо не красти гроші, то все буде на нормальному рівні. Прикладів гарних закладів для пенсіонерів повно по Україні.
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22.01.2021 14:59 Відповісти
...ляшенко, для тебя новая аватарка
На втором этаже дома престарелых находились лежачие и люди с ментальными расстройствами, - замглавы МВД Яровой доложил Зеленскому об обстоятельствах пожара в Харькове - Цензор.НЕТ 1950
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22.01.2021 14:17 Відповісти
у зеленского - опасное для всей страны ментальное расстройство "менталитет антиукраинский".
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22.01.2021 14:14 Відповісти
Поздравил Виктора Фёдоровича с Новым Годом?
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22.01.2021 14:58 Відповісти
человек с ментальным расстройством слушает доклад о людях с ментальным расстройством. Это терапия такая? Теперь так лечат?
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22.01.2021 14:11 Відповісти
...может, замминистра МВД хотел сказать, что там были пенсионеры МВД? Тогда термин "ментальные" приобретает совсем другой смысл...
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22.01.2021 14:14 Відповісти
В Харькове уже нашли шесть незаконных, а под Киевом даже не искали, а они есть, их - почти сотня.
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22.01.2021 14:12 Відповісти
все менты знали, но молчали, тк неплохо зарабатывали на нелегальном бизнесе. судя по студенткам харьковской академии мвд, именно этому их там и учат
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22.01.2021 14:17 Відповісти
Гусары, - молчать! =)
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22.01.2021 14:18 Відповісти
Если на этаже не было дежурной няни, обученной работать с огнетушителем, пофиг, законный дом или нет.
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22.01.2021 14:19 Відповісти
Давно пожары огнетушителем тушили? Как успехи?
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22.01.2021 14:21 Відповісти
любой пожар начинается с маленького огонька...который если вовремя затушить-ничего не произойдет.
конечно кроме пожаров в результате взрыва.
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22.01.2021 14:41 Відповісти
Философия это хорошо, пока не начинает гореть от души так, что ктото это замечает.
Огнетушитель заканчивается очень быстро, очень! ОП-2 - 5 секунд.
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22.01.2021 14:53 Відповісти
этого хватает,если исправен огнетушитель и пациенты не брошены на произвол сульбы дежурной медсестрой и санитаркой.
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22.01.2021 15:00 Відповісти
Для того чтобы не "начинало гореть от души", в заведениях с массовым скоплением людей или тем более с массовым круглосуточным пребыванием, должна быть противопожарная сигнализация и грамотный персонал, а в идеальном варианте еще и система автоматического пожаротушения.
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22.01.2021 15:44 Відповісти
нет состава преступления. ФОП по оказанию услуг-налоги 1800 грн в месяц. а дедушка закурил в постели и заснул....
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22.01.2021 14:27 Відповісти
вроде началось с электрокамина - не то рядом с кроватью, и постель загорелась, не то рядом со шторой.
Вонь почувствовали бы сразу - и затушили бы огнетушителем.
Но впечатление такое, что санитарок или нянь там тупо не было.
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22.01.2021 14:51 Відповісти
я заходил в такой дом престарелых. сдают родителей, которые требуют особого ухода. очень комфортно, чисто, питание и уход идеальные. не дешево, за эти деньги можно снимать отдельную квартиру с медсестрой и сиделкой. по закону придраться не к чему, а то что загорелось, просто случай, а дом частный, поэтому никаких санкций как к общественному месту не применят. один вопрос-зачем Ишак туда приперся?
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22.01.2021 15:23 Відповісти
"Ментальные расстройства" - это когда топят за рузкий мир и кричат "путен введи"?
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22.01.2021 14:26 Відповісти
Зеленский - о пожаре в Харькове: не понимаю тех, кто сдает родителей в такие заведения.

Ну, как ввот жить с таким президентом.Да, кто ты такой . что бы судить людей.такие высказывания говорят об абсолютной неграмотности человека.Он слышал о заболеваниях, например деменция, когда невозможно оставить больного одного дома. Люди могут жить все в одной комнате,,и общежития у нас есть ещё , ни в туалет человеку старому не пойти и лежать ему в памперсах, если деньги есть на памперсы с утра до вечера мокрым., ждать пока вернётся кто-то домой. И платит Зеленский за уходом за старым или больным сколько??Зеленский как и путин живёт в другой реальности, что ему до "быдла" В вдругих странах, если семья сама смотрит за стариком или больным им зарплату платят.А что он знает о дома престарелых в других странах? В сто раз лучше, чем жильё большинства в Украине.И как? пусть скажет как человеку старому спуститься с пятого этажа без лифта?Плевать он хотел на условия, А вот судить..показать , я не такой, я лучше папе госпремию выбить могу
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22.01.2021 14:36 Відповісти
А какая разница окна с решетками или нет? Если бы не было решеток, то лежачие со второго этажа смогли бы спастись?
Почему-то во всех таких заведениях пожар начинается именно так, чтобы отрезать доступ к выходу для ходячих и доступ к не ходячим для персонала или спасателей.
Кстати, там судя по фото решетки чисто декоративные - прибитые гвоздями. Если бы спасатели были готовы к любой ситуации на объекте, то у них бы, как минимум, был бы трос метров 20-30 длины, который можно было бы зацепить за решетку и к пожарной машине - те решетки повылетали бы просто на раз.
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22.01.2021 16:03 Відповісти
по сколько ж стареньких было в комнате, если всего в доме их было 34? вместо того чтобы взятки на дорогах брать, лучше бы проверили дома престарелых
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22.01.2021 21:40 Відповісти
 
 