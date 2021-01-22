На другому поверсі будинку для літніх перебували лежачі і люди з ментальними розладами, - заступник голови МВС Яровий доповів Зеленському про обставини пожежі в Харкові

У Харкові президент України Володимир Зеленський побував у будинку для літніх людей, де 21 січня сталася пожежа.

Під час огляду місця трагедії заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий доповів главі держави про обставини надзвичайної ситуації і хід порятунку людей та ліквідації пожежі. За його словами, інформація про спалах надійшла о 15:03, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"У ході з’ясування обставин було встановлено, що в будинку можуть перебувати літні люди. До місця були направлені підрозділи ДСНС у достатній кількості для того, щоб виконати завдання з гасіння та рятування людей. Після прибуття о 15:15 ситуація була така: виривалося полум’я по периметру всієї будівлі, а також густий чорний дим. У вікна було видно, що вогонь розповсюдився на весь другий поверх. Також горить перекриття між першим та другим поверхом", – розповів Сергій Яровий.

На місці пожежі працювало 13 одиниць техніки та 50 рятувальників.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, під час гасіння пожежі було врятовано дев'ять людей. Їх госпіталізовано.

"Але, на жаль, на другому поверсі було виявлено загиблими 15 осіб", – додав він.

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На запитання президента, чому не вдалося врятувати людей, Сергій Яровий зазначив, що вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними чи мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами.

"Люди були лежачими, але хто встановив у будинку на вікнах ґрати?" – запитав глава держави.

На це Володимиру Зеленському доповіли, що цей будинок для літніх людей був приватним і працював без належно оформлених документів на такий вид діяльності. Люди перебували тут нелегально; за їхнє утримання платили родичі.

Володимир Зеленський також коротко поспілкувався з місцевими мешканцями, які живуть по сусідству з будинком, що згорів. Вони розповіли про те, як давно функціонував цей будинок, і які кроки намагалися здійснити для припинення його діяльності, а також про вчорашні події.

Президент наголосив, що потрібно провести аудит подібних об’єктів в Україні, у яких потенційно можуть статися такі трагічні ситуації, як у харківському будинку для літніх людей.

"Це питання не врегульоване в державі, тому що ми бачимо такий випадок. Таких об’єктів у Харкові наша Національна поліція вже знайшла шість. Вони різні, деталі також з’ясовуються, і будуть нам доповідати. Думаю, що треба ставити завдання по всій країні знайти такі об’єкти, щоб ми про них знали, а не дізнавалися в такі трагічні моменти, коли стаються пожежі і втрачено 15 людей", – сказав президент під час спілкування з представниками ЗМІ у Харкові.

Глава держави зауважив, що до таких об’єктів є багато питань, і "це дуже серйозний виклик".

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