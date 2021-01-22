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Новини
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Дуже багато корумпованих українських дипломатів працюють в Африці, продають паспорти та договори, - "слуга народу" Ясько

Дуже багато корумпованих українських дипломатів працюють в Африці, продають паспорти та договори, -

Якщо говорити про кадровий склад людей, які займаються зовнішньою політикою, то професіоналів в Україні дуже мало.

Про це нардепка "слуги народу" Єлизавета Ясько розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Ясько, є серйозні проблеми з українською дипломатією.

"Тут причини треба шукати в нашій системі, у тому, як ми готуємо дипломатів. Знаєте, є безліч дипломатів, які за кордоном, наприклад, не знають мови країни, де вони знаходяться. Чи, наприклад, у нас є цілі регіони в Африці, де працюють дуже багато корумпованих українських дипломатів, які продають паспорти, дозволи…", - зазначила нардепка.

Парламентарка сказала, що у неї є джерела, які про це говорять.

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"І це одна з причин, чому, я сподіваюсь, цього року ми зможемо зайнятися питанням торгових представництв України. Я ще не знаю точно, у якому форматі – але в нових для України напрямках у Африці, Азії, Латинській Америці. Нам взагалі треба переосмислити, як представляти Україну. Чи достатньо, коли є посольство і у ньому людина, яка не говорить тією мовою? Чи, можливо, щось треба змінювати?", - підкреслила Ясько.

Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Єлизаветою Ясько читайте тут.

Автор: 

Африка (305) дипломатія (710) дипломати (565) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+7
в Черкаской области аниматор у руля , а вы про Африку переживаете
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22.01.2021 14:30
+3
Приходилось по жизни в разных посольствах и консульствах бывать.

Самое недоступное и тупое -- российское. Самое открытое и приветливое -- казахское...
Украинское тоже не похвалю -- не поверили, что у меня немецкое гражданство, при наличии украинского, без оформления ПМЖ: Цього не може бути!

...и остался я гражданином Украины пез пачпорта... *)
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22.01.2021 14:33
+1
До речі минулу владу все влаштовувало бо продавали все мовчки.
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22.01.2021 14:54
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в Черкаской области аниматор у руля , а вы про Африку переживаете
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22.01.2021 14:30 Відповісти
Приходилось по жизни в разных посольствах и консульствах бывать.

Самое недоступное и тупое -- российское. Самое открытое и приветливое -- казахское...
Украинское тоже не похвалю -- не поверили, что у меня немецкое гражданство, при наличии украинского, без оформления ПМЖ: Цього не може бути!

...и остался я гражданином Украины пез пачпорта... *)
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22.01.2021 14:33 Відповісти
вот такая дуля кулебе...за что?
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22.01.2021 14:40 Відповісти
Прежде чем высерать очередные популистские лозунги, ты Лиза, поинтересуйся о зарплате дипломатов. А потом еще раз произнеси "требуются профессионалы".
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22.01.2021 14:49 Відповісти
Уже теплее (про продажу украинских паспортов. В Киеве в месяц продается несколько сотен. Если этого не видит СБУ, то... Ну вы сами обо всем догадались.
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22.01.2021 14:51 Відповісти
До речі минулу владу все влаштовувало бо продавали все мовчки.
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22.01.2021 14:54 Відповісти
Надо составить реестр мажоров, сынков и родственников, а также певцов, шлюх, шоу-менов "новых лиц" и в Буковель на обучение. Вот и кадровый резерв.
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22.01.2021 15:14 Відповісти
из ПАСЕ девушку фактически поперли (полтора года непонятно чем там руководила - результат - ноль), карлсон улетел и не обещал вернуться - теперь самое время на МИДе сосредоточиться, поездить по миру за гос счет, порулить дипломатами, посетить бессмысленные конференции с потенциально- интересными папиками .
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22.01.2021 15:15 Відповісти
Дипломат мать... и не коррумпированный??? СМЕШНО
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22.01.2021 17:57 Відповісти
 
 