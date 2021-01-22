Дуже багато корумпованих українських дипломатів працюють в Африці, продають паспорти та договори, - "слуга народу" Ясько

Якщо говорити про кадровий склад людей, які займаються зовнішньою політикою, то професіоналів в Україні дуже мало.

Про це нардепка "слуги народу" Єлизавета Ясько розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Ясько, є серйозні проблеми з українською дипломатією.

"Тут причини треба шукати в нашій системі, у тому, як ми готуємо дипломатів. Знаєте, є безліч дипломатів, які за кордоном, наприклад, не знають мови країни, де вони знаходяться. Чи, наприклад, у нас є цілі регіони в Африці, де працюють дуже багато корумпованих українських дипломатів, які продають паспорти, дозволи…", - зазначила нардепка.

Парламентарка сказала, що у неї є джерела, які про це говорять.

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"І це одна з причин, чому, я сподіваюсь, цього року ми зможемо зайнятися питанням торгових представництв України. Я ще не знаю точно, у якому форматі – але в нових для України напрямках у Африці, Азії, Латинській Америці. Нам взагалі треба переосмислити, як представляти Україну. Чи достатньо, коли є посольство і у ньому людина, яка не говорить тією мовою? Чи, можливо, щось треба змінювати?", - підкреслила Ясько.

Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Єлизаветою Ясько читайте тут.