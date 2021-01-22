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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Цього тижня під контролем штабних комісій з РФ в ОРДЛО провели навчання з бойової та мобілізаційної готовності російських найманців, - розвідка

Цього тижня під контролем штабних комісій з РФ в ОРДЛО провели навчання з бойової та мобілізаційної готовності російських найманців, - розвідка

Командування збройних сил РФ посилює контроль готовності до застосування з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Із 17 січня на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях працюють комісії зі складу командувань штабів ЗС РФ. Під контролем зазначених комісій з 18 по 22 січня в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК, за єдиним планом оперативної і бойової підготовки ЗС РФ, проведено тиждень бойової і мобілізаційної готовності з приведенням окремих підрозділів у вищі ступені бойової готовності", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в українській розвідці, також триває ротація російських кадрових офіцерів на посадах командного складу оперативного угруповання російських окупаційних військ. На цьому тижні прийняв посаду новопризначений командир 1 армійського корпусу.

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Міноборони (7325) розвідка (3856) самоспалення (37) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+1
Муштрують домбасян щоб життя раєм не здавалось.
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22.01.2021 14:33
+1
Готуються до нападу на Україну. Істерики російської делегації на мінських переговорах по припиненню войни на Донбасі доводять що наближається нова активізація бойових дій. Коли на засідання переговорної групи без запрошення приходить заступник керівника адміністрації президента терористичної росії - Козак в якості голови російської делегації і починає істерити це свідчить про підготовку нападу. росія починає бикувати на переговорах отже напад вже підготовлено і сплановано!
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22.01.2021 14:42
+1
"Ведь они живут для того, чтобы завтра сдохнуть" (с) Крематорий
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22.01.2021 14:54
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Муштрують домбасян щоб життя раєм не здавалось.
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22.01.2021 14:33 Відповісти
Готуються до нападу на Україну. Істерики російської делегації на мінських переговорах по припиненню войни на Донбасі доводять що наближається нова активізація бойових дій. Коли на засідання переговорної групи без запрошення приходить заступник керівника адміністрації президента терористичної росії - Козак в якості голови російської делегації і починає істерити це свідчить про підготовку нападу. росія починає бикувати на переговорах отже напад вже підготовлено і сплановано!
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22.01.2021 14:42 Відповісти
Они свой шанс напасть на Украину упустили , их время закончилось 2 дня назад и они это прекрасно знают , тут скорее всего два варианта 1- отмыть кацапское бабло на сборы , 2- показать что они что еще могут в военном плане , хоть и говно аргумент , на какие даунбассы , такие и аргументы.
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22.01.2021 14:48 Відповісти
Навпаки путін напав на Україну коли Президентом США був демократ Обама а віце-президентом Байден. Тому входження Байдена на посаду Президента лише відкриває для путіна подальшу дорогу для продвоження війни. Демократи США активно провокуют путіна на подальший наступ на Україну. Так було за Обами так буде і за Байдена. Американцям вигідно щоб путін зв'язав всі свої військові сили та ресурси в Україні і не ліз в інші регіони світу де є інтереси США.
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22.01.2021 15:01 Відповісти
...забодал ты уже каждую ветку метить, иксперд мамкин...
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22.01.2021 15:17 Відповісти
Ну первых Байден это не Обама , а во вторых со времен Обамы очень много что произошло , начиная с того как ***** кинул демократов 4 года тому назад .
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22.01.2021 15:51 Відповісти
Байден і був головним по Україні під час роботи Обами. Не забувайте що Байден мутив гроші з бандою порошенка, а другою рукою підштовхував путіна до наступу.
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22.01.2021 16:38 Відповісти
Все понятно , вам зелебобикам что то объяснять , это бесполезная трата времени.
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22.01.2021 18:03 Відповісти
А ЛуганДон не на Домбасі?
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22.01.2021 14:41 Відповісти
тобі краще вдалося підібрати відповідну для заголовка назву
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22.01.2021 14:48 Відповісти
Готовятся к упокоению, привыкают к земле...
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22.01.2021 14:42 Відповісти
И главное , их же Мордор согласен хоть сей час всех в Сибири принять , но не хотят туда ехать хоть тресни .Они в Киев к злым бендеровцам едут , а в Мордор не хотят.
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22.01.2021 14:51 Відповісти
"Ведь они живут для того, чтобы завтра сдохнуть" (с) Крематорий
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22.01.2021 14:54 Відповісти
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22.01.2021 14:57 Відповісти
Шо там у "донбасят"? ... Ню, ню ... А когда у нас последний раз проверялась мобилизационная готовность?
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22.01.2021 15:03 Відповісти
На этой неделе под контролем штабных комиссий из РФ в ОРДЛО провели учения по боевой и мобилизационной готовности российских наемников, - разведка - Цензор.НЕТ 7343
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22.01.2021 15:06 Відповісти
На этой неделе под контролем штабных комиссий из РФ в ОРДЛО провели учения по боевой и мобилизационной готовности российских наемников, - разведка - Цензор.НЕТ 6888
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22.01.2021 15:10 Відповісти
Обычная война в Украине с Расией, есть оккупированные территории РФ проводит учения как оккупированном Крыму ,так и на оккупированной части Донбасса, а с кем они там проводят учения с власовцами или с путинцами то нам это не интересно
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22.01.2021 15:29 Відповісти
 
 