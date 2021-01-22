Цього тижня під контролем штабних комісій з РФ в ОРДЛО провели навчання з бойової та мобілізаційної готовності російських найманців, - розвідка
Командування збройних сил РФ посилює контроль готовності до застосування з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Із 17 січня на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях працюють комісії зі складу командувань штабів ЗС РФ. Під контролем зазначених комісій з 18 по 22 січня в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК, за єдиним планом оперативної і бойової підготовки ЗС РФ, проведено тиждень бойової і мобілізаційної готовності з приведенням окремих підрозділів у вищі ступені бойової готовності", - сказано в повідомленні.
Як зазначили в українській розвідці, також триває ротація російських кадрових офіцерів на посадах командного складу оперативного угруповання російських окупаційних військ. На цьому тижні прийняв посаду новопризначений командир 1 армійського корпусу.
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