Співробітник Інституту раку підозрюється в розкраданні майна більш ніж на 10 млн грн, - прокуратура
Співробітник Національного інституту раку підозрюється в розкраданні майна на суму понад 10 млн гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Згідно з оприлюдненими даними, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру матеріально-відповідальній особі Національного інституту раку МОЗ України за фактами привласнення лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти та прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово вчиняв їх привласнення. Внаслідок протиправних дій підозрюваного Інституту завдано збитків суму понад 10 млн грн, що підтверджується висновками експертизи та актами інвентаризації.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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Посадовець вимагав "відкат" від гендиректора однієї з житомирських комунальних лікарень за виділення субвенції в понад 1,2 млн грн. За них мали придбати кисневе обладнання. Хоча, згідно із постановою Кабміну, воно і так має закуповуватися за бюджетні кошти, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
21 грудня посадовець одержав першу частину хабаря - 51 тис. грн. А сьогодні його затримали після одержання другої частини у 72 тис. грн.
Чиновнику повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацією майна.