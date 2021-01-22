Наратив про "соросят" і "контакти із Заходом - погано" почав закріплюватися в "Слузі народу", - Ясько

У фракції "Слуга народу" присутні "друзі Медведчука", їм вигідна співпраця з ним і РФ для реалізації своїх корупційних антидержавних інтересів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"На жаль, в моїй фракції якось так сталось, що десь з весни того року наратив про соросят і про те, що контакти з Заходом - це погано, почав закріплюватися. Я знаю досить колег у моїй фракції, які раптом казали: отам якийсь посол, навіщо з ним розмовляти? Вони там прийшли, щось від нас хочуть? Але ж це є нормальна практика!" - наголосила "слуга народу".

За словами Ясько, колеги називали її і "агентом Кремля, і агентом Єрмака, і агентом Богдана, і соросьонком".

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"Не сподобались також мої ініціативи щодо Білорусі та Грузії із засудженням сфальсифікованих виборів та актів насильства з боку влади, критика ініціативи зі створення так званої "консультативної ради" в ТКГ, справедлива оцінка антиукраїнських заяв Вітольда Фокіна. Нагадую, що Фокін заявив, що не бачить війни між Росією та Україною, закликав до загальної амністії (отже, і для бойовиків, що скоїли тяжкі злочини), пропонував поширити "особливий статус" на всю територію Донецької та Луганської областей. Ці заяви повністю відповідають наративу російської пропаганди про війну на Донбасі, для мене це неприйнятно", - підкреслила Ясько.

На запитання, кому не сподобалися ці ініціативи, нардепка відповіла: "Друзям Медведчука, які є в лавах нашої фракції і всієї владної структури, яким вигідна співпраця з ним і РФ для реалізації своїх корупційних антидержавних інтересів".

За словами Ясько, у фракції "Слуга народу" щонайменше 50-60 нардепів є проукраїнськи налаштованими.

Інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Єлизаветою Ясько читайте тут.

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