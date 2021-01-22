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Наратив про "соросят" і "контакти із Заходом - погано" почав закріплюватися в "Слузі народу", - Ясько

Наратив про

У фракції "Слуга народу" присутні "друзі Медведчука", їм вигідна співпраця з ним і РФ для реалізації своїх корупційних антидержавних інтересів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"На жаль, в моїй фракції якось так сталось, що десь з весни того року наратив про соросят і про те, що контакти з Заходом - це погано, почав закріплюватися. Я знаю досить колег у моїй фракції, які раптом казали: отам якийсь посол, навіщо з ним розмовляти? Вони там прийшли, щось від нас хочуть? Але ж це є нормальна практика!" - наголосила "слуга народу".

За словами Ясько, колеги називали її і "агентом Кремля, і агентом Єрмака, і агентом Богдана, і соросьонком".

Також читайте: Дуже багато корумпованих українських дипломатів працюють в Африці, продають паспорти та договори, - "слуга народу" Ясько

"Не сподобались також мої ініціативи щодо Білорусі та Грузії із засудженням сфальсифікованих виборів та актів насильства з боку влади, критика ініціативи зі створення так званої "консультативної ради" в ТКГ, справедлива оцінка антиукраїнських заяв Вітольда Фокіна. Нагадую, що Фокін заявив, що не бачить війни між Росією та Україною, закликав до загальної амністії (отже, і для бойовиків, що скоїли тяжкі злочини), пропонував поширити "особливий статус" на всю територію Донецької та Луганської областей. Ці заяви повністю відповідають наративу російської пропаганди про війну на Донбасі, для мене це неприйнятно", - підкреслила Ясько.

На запитання, кому не сподобалися ці ініціативи, нардепка відповіла: "Друзям Медведчука, які є в лавах нашої фракції і всієї владної структури, яким вигідна співпраця з ним і РФ для реалізації своїх корупційних антидержавних інтересів".

За словами Ясько, у фракції "Слуга народу" щонайменше 50-60 нардепів є проукраїнськи налаштованими.

Інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Єлизаветою Ясько читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У фракції "СН" є значна частина людей, яким байдуже, який "наказ" отримують, головне - вислужитися, - "слуга народу" Ясько

Автор: 

Сорос Джордж (40) Слуга народу (2811) Єлизавета Ясько (79)


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Ось ще один яскравий приклад як працюють олігархічні ЗМІ та проросійській агітпроп.
Один з найпопулярніших серед україномовного сегменту Ютюб каналів https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.*****************************************************************************************************************-qBliGK45KGty5_elmyMU38APGkdVAhB-TtpjdclnPhGhL2gLReChGk1BCZsmrdQGKa7pV-G1Krv8jEN6Ev_1p2nPHaIDcJveGT1zbKSJXk0tt-***************************************************************************************&__tn__=KH-R Geek Journal - Новини кіно та серіалів фактично заблокований каналом Коломойського-Медведчука 1+1, відомим своєю поопагандою та проросійськими серіалами.

Заблокований за те, що посмів в Україні розкритикувати РОСІЙСЬКОМОВНІ серіали, які продають до РФ та російські адаптації тих же серіалів. Заблокований за правду та реальну інформацію. Видно власники і менеджмент Г+Г вже не приховують свого істиного обличчя.
А тепер давайте ще раз скажемо правду: українське телебачення замість продукування дійсно УКРАЇНСЬКОГО контенту продукує або той же «русскій мір», або відверте малоросійство. Я вже мовчу про Мосійчук і всю «команду», яка роками лила бруд на догоду олігархам та проросійським силам.
Це не просто блокування чи видалення.
Це відверта атака на ПРАВДУ та УКРАЇНСЬКУ МОВУ! Це атака, яку здійснює телеканал 1+1, бо НЕ хоче чути правди і не хочу робити дійсно УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ.
Я прошу долучитись до флешмобу та максимально поширити!
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22.01.2021 14:46
+12
крым и часть донбасса..и перспективы развития.
а как у тебя,лапоть?появились перспективы от украденного?много бабла привалило?
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22.01.2021 14:58
+12
14000 убитих ним співвітчизників. Частину території України. Батьків у українських дітей.
Достатньо?
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22.01.2021 14:59
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Вот, все кто не с нами - те больные. Стадная логика леваков в США. Именно оттуда пришла и дала хорошие корни в Украине эта эмоция ненависти к инакомыслию, и это под видом свободы и цивилизованности. Украинцы демократического вектора и негры из БЛМ - один уровень умственного и эмоционального развития
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22.01.2021 16:46 Відповісти
ты от чумы привит ?

а вдруг в прививке был вставленный Соросом чип ?
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22.01.2021 17:00 Відповісти
а почему тогда условие Украине жить по средствам Сорос нашептывал МВФу втихаря, а не открыто?
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22.01.2021 18:02 Відповісти
Антиконституционно?
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22.01.2021 20:27 Відповісти
чемодан ?
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22.01.2021 21:57 Відповісти
Ты всех рептилоидов из-под дивана выгнал?
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22.01.2021 18:29 Відповісти
Ты подохренел, малыш лишнехромосомный?
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22.01.2021 15:02 Відповісти
кацапа, ты специальные таблетки принимаешь для отупения или просто кацапский телевихор смотришь ?
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22.01.2021 15:05 Відповісти
Наратив про "соросят" і "контакти із Заходом - погано" почав закріплюватися в "Слузі народу", - Ясько - Цензор.НЕТ 671
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22.01.2021 15:11 Відповісти
зачем ты мониторишь цены на бояру ?
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22.01.2021 15:18 Відповісти
ты, главное, держи очередь
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22.01.2021 15:59 Відповісти
Схоже, це припхався деактивований "макс колорто". Зараз на раді форумчан почне шмаркатися в кашне і гундосити "мое достоинство унижа-а-ают..."
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22.01.2021 15:27 Відповісти
Та він самий.
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22.01.2021 15:57 Відповісти
100%
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22.01.2021 23:22 Відповісти
Сие есть тайна покрытая мраком. (с)
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22.01.2021 14:53 Відповісти
ані всє адінакавиє
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22.01.2021 14:54 Відповісти
Ну хіба тут представників Сороса немає? Теж НВ,це ж його.З Соросом ж неодноразово зустрічалися,Наєм.Лещенко і інші. Москалі і підмосковники використовують це в своїх цілях.Україні потрібно вести свою політику,а не розраховувати на добрих дядечок.Бо добрих дядечок немає,вони насамперед хочуть мати вигоду з України.
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22.01.2021 14:52 Відповісти
так и Украине надо искать выгоду от сотрудничества с соросом...
современный мир-это взаимовыгодные отношения...естественно,при обоюдном желании.
но кацапня ищет выгоду в отсутствии взаимовыгоды и сотрудничества.такие жлобы всегда терпят поражения,как только слух распространится по всему базару.
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22.01.2021 14:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 Так не з Соросом потрібно шукати.А з технологічними компаніями.щоб тут наприклад лінії збірки своєї техніки відкривали.Навіть в диктаторській Білорусі і москальщині техніку збирають.А представники Сороса нам нав'язують новомодні тренди,наприклад усілякі ейдижми,радикальні фемінізми,гендери і тд,замість економіки.Це в у Західному світі дуріють і спокутують вину,перед дикунами.Нам це не потрібно,бо це ж нічого доброго не принесе.А москалі через пропаганду.навпаки схиляють до повернення,в їхнє лого.
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22.01.2021 15:04 Відповісти
сорос ничего не навязывает.он предлагает западные стандарты развития...
а каяття за за помилеі ніколи зайвим не буває...
не спокутують провину перед загарбаннимі народами лише кацапня
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22.01.2021 15:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 Це не західні стандарти плазувати перед покидьками.Західні стандарти,були раніше,зараз деградація.Польща щось не дуже бере на озброєння ці стандарти.Це багаті країни по тихенько розкладаються.Ми маємо діяти,приблизно як Польща.
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22.01.2021 15:51 Відповісти
як ти знаєш,які вони були тоді,та які зараз,ті стандарти?
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22.01.2021 15:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 А як по вашому можна це знати?
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22.01.2021 16:03 Відповісти
ну то тоді й не кажи,що знаєшь,які були раніше та які зараз .
бо виглядаєш телепнем
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22.01.2021 16:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 Є старе відео,десь кінець 80-х,початок 90-х.Так на ньому Сорос чесно сказав,що він просто приходить в країни і заробляє гроші,решта його не цікавить і на людей йому все одно.
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22.01.2021 15:53 Відповісти
советского гэбнявого производства?да,были такие кинушки-не отличишь от настоящих .
а что такого плохого,что он деньги зарабатывает на тебе?зарабатывай и ты на нем,а не скигли вместе с мікілой інівічем
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22.01.2021 15:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 Ну нє.Він ж і на вас заробляє і висмокчують такі Сороси ресурси України,подібно до москаля,просто москалі це грубо роблять,а Сороси хитро.
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22.01.2021 16:06 Відповісти
ну,в тебе ж вистачає ще соків по клаві стукати?виходить,шо придуряєшся
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22.01.2021 16:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 Причому взагалі тут придурятися?
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22.01.2021 22:42 Відповісти
Вы сейчас говорите словами Палыци, есть такой депутат, который обворовал Украину на пару с Коломойским на миллиарды, так вот, он тоже самое говорит, что мы сами тут разберемся, все должны нас оставить в покое и Запад и *********, а если точнее, то он совсем не против работать с **********, а вот Запада он действительно боиться, могут посадить, если все его делишки с Коломойским начнут нормально расследовать. Все это к чему? А к тому, что если бы вы включили мозги и посмотрели бы, а кто же вам рассказывает о "внешнем управлении" и о том, что Запад только хочет что-то поиметь с Украины? А это рассказывают друзья пуйла, дубинские и палыци, которым выгодно, чтобы Запад и борьба с коррупцией в Украину никогда не приходили.
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22.01.2021 15:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474109 Ми повинні йти в Європу,але вести свою політику,а не все вводити,що на Заході.Бо сьогоднішній захід,спокутує вину перед дикунами.По каналах Медведчука,від ранку до вечора розповідають за зовнішнє управління.Я вже написав,що вони використовують це все,в своїй пропаганді.Нам захід потрібен,але ж не з дурницями.
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22.01.2021 15:09 Відповісти
Вы поймите одно, Запад за последние несколько лет влил в украинскую экономику огромные деньги, при этом Украина даже наполовину не выполнила тех обязательств, которые на себя брала. Только финансовой помощи (это не кредит его не надо возвращать) Украине предоставили на несколько миллиардов евро. И пока мы будем брать их деньги, мы должны придерживаться своих обязательств и уверяю вас "дикуни" к нам не поедут еще очень долго не поедут, 99% из них, это нормальные люди, которые хотят нормально жить в Швеции или в Норвегии, но никак не в Польше или тем более не в Украине.
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22.01.2021 15:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474109 Це наші хитрі чиновники брали,як і кредити в МВФ,які не пішли на користь.Польща як взяла кредити.то було одразу видно.В нас тільки і ростуть зовнішні борги і ми їх не в змозі віддати,навіть якщо всі землі продати.А далі буде ще гірше.

Дикуни є дикуни.Ви поїдьте в шведське Мальме і подивіться,які там 99 відсотків нормальних.Чи в Париж.Раніше Париж був безпечним.В нас би вони також жили.Дехто і так вже тут живе.
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22.01.2021 16:00 Відповісти
Так и есть, антигосударственная шобла у власти, жди беды
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22.01.2021 14:54 Відповісти
Кацапы видят, что пророссийские силы не имеют никакого избирательного потенциала в Украине, но можно с помощью сериалов и прочей чепухи подсунуть "мудрому нариду" зеленых дегенератов, которых очень легко скупить и проводить свою политику в Украине.
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22.01.2021 14:57 Відповісти
Обиделась? И напоминает еще одну такую же обиженную (правда, та уже успокоилась).
Без фактов, кто, где, когда и сколько - выглядит как фейк!
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22.01.2021 14:58 Відповісти
Кто же ее перекупил? Я догадываюсь...
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22.01.2021 15:09 Відповісти
Не уютно этой соросятной отрыжке. Посмотрите на их биографии...теоретики и слайды за деньги западных хозяев. Даже скворечника не построили!
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22.01.2021 15:16 Відповісти
Прокинься, ти намироточив!
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22.01.2021 15:29 Відповісти
саакашвили её кинул...А обещал то многое....
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22.01.2021 15:18 Відповісти
- Тлетворное влияние запада! Эти игрушки идиотские! А эта странная фраза "собака друг человека"!
Наратив про "соросят" і "контакти із Заходом - погано" почав закріплюватися в "Слузі народу", - Ясько - Цензор.НЕТ 1834
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22.01.2021 15:19 Відповісти
Девочка -молодец ! Луч света в тёмном царстве, то бишь в ВР.
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22.01.2021 15:29 Відповісти
да уж...у тебя в голове уж очень Темное царство.
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22.01.2021 15:30 Відповісти
Елизавете не нравится нарратив о соросятах, и о "контакты с Западом - плохо, зато нравится слово нарратив, которое она везде пихает)) Ну да ладно, молодо-зелено. Ну я свой нарратив изложу (нарратив - повествование) Повествование о северном соседе, тогда братском народе. Я кратко, читайте и сверьте с Украиной. В 1986 году, к власти в СССР, пришел Горбачев, и начались робкие преобразования, как-то гласность, сближение с Западом..... В 1991 году была попытка путча, но народ восстал, его возглавил Ельцин, ну типа майдана))) расстрел Белого дома, Беловежское соглашение.... А вот дальше сравнивайте. Первый, кому Ельцин доложил о крахе СССР, был Буш старший. Дальше началась крепкая дружба народов, доходящая до абсурда. Министр МИДА Козырев, торжественно вручил послу США, схему прослушки американского посольства (!), чем подставил глубоко законспирированную, финскую фирму, которая поставляла, "заряженные" отделочные материалы. Увидев схему, американцы, просто поменяли здание посольства. "Разминировать" старое небыло возможности. Представить тяжело, но офисы ЦРУ, были на всех сверхсекретных объектах. Они считали выпущенное, сверяли характеристики, Раша охотно разоружалась,охотно брала кредиты у МВФ..... Ну дружба катила полным ходом, американцы, почти братья))). В Рашу, примчался, еще полный сил Сорос, да, да, именно он. Заключил кучу договоров, в общем развил бурную деятельность.... Все было класс, но в 1998 году Раша влетела на дефолт, с внешним гос. долгом, только МВФу в 80 млрд долларов. Сказать, что было? Доллар за ночь прыгнул в три раза, толпы разоренных предпринимателей, моментально обнищавший народ. Длилось это года 3-4. Раша тяжело, но выкарабкалась, все-таки нефть и газ, НО американцы,бывшие друзья, все это врем, всячески мешали выкарабкиваться, отношения постоянно ухудшались, и вот достигли нынешнего уровня))). Девочке Елизавете, в 1998 году было 7 лет, и она этого не знает, поэтому повествует о добром дяедушке Соросе, и о дружбе с Западом. Вот Елизавета не знает фразу госсекретаря Киссенджера, умнейшего человека. "Быть врагом США - опасно, но быть другом - смертельно". Очень бы не хотелось, чтобы Украина повторила ошибку соседа. Все сказанное ИМХО, чисто задуматься, решать все-равно не простому народу.
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22.01.2021 15:40 Відповісти
Все правильно, тідьки не вказано, що Сорос погодив призначення одного щурика на заміну Єльцину в 1999 р, по проханню Чубайса.
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22.01.2021 16:59 Відповісти
Соросята і путінята один одного варті ,лобіюють забаганки своїх господарів. Чим кращий серьожа лєщєнко від дубінського -нічим , обидва ******* гроші і якомога найбільше.
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22.01.2021 17:17 Відповісти
Шановна пані Ясько ,контакти з Заходом - це нормально ,але коли тобі диктують які ставити тарифи на українські газ і електроенергію - хіба це не втручання у внутрішні справи ?
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22.01.2021 17:22 Відповісти
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