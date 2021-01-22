УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12463 відвідувача онлайн
Новини
1 360 5

Клименко про розслідування смерті співробітниці посольства США в Києві: Офіційні висновки судмедекспертизи в Україну поки що не надходили

Клименко про розслідування смерті співробітниці посольства США в Києві: Офіційні висновки судмедекспертизи в Україну поки що не надходили

Говорячи про справу з приводу загибелі співробітниці посольства США в Києві, глава Нацполіції повідомив, що проводиться розслідування з додатковою відміткою - нещасний випадок.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хочу сказати, що тіло було направлено до США, розтин було проведено в присутності українського судового експерта. Офіційні висновки експертизи на цей момент в Україну не надходили. Але на сьогодні можу сказати, що однією з версій є наїзд поїзда на жінку. Наші слідчі знайшли цей поїзд і машиністів, яких допитали в межах кримінального провадження", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП висловив співчуття у зв'язку зі смертю співробітниці посольства США в Києві: Будемо сприяти встановленню всіх обставин

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело знайшли на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.

У МВС зазначили, що смерть співробітниці посольства США може бути як злочином, так і нещасним випадком.

Автор: 

Нацполіція (15138) посольство (942) розслідування (2268) смерть (6742) США (22590) Клименко Ігор (481)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
російські спецслужби вбили американську розвідницю й імітували потрапляння під потяг
показати весь коментар
22.01.2021 15:08 Відповісти
Клименко о расследовании смерти сотрудницы посольства США в Киеве: Официальные выводы судмедэкспертизы в Украину пока не поступали - Цензор.НЕТ 3680
показати весь коментар
22.01.2021 15:20 Відповісти
чотаржу
нет, не от смерти кого-то, но он комментария главаря мусоров.
может упала, а может сломала, но вы там сами разбирайтемь - поехала или наехали
показати весь коментар
22.01.2021 15:09 Відповісти
Пока нет экспертного заключения. пистолет есть - предмет похожий на пистолет. А золото - метал желтого цвета.
показати весь коментар
22.01.2021 15:17 Відповісти
Питання одне: СВР чи ГРУ?
показати весь коментар
22.01.2021 15:19 Відповісти
 
 