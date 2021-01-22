Клименко про розслідування смерті співробітниці посольства США в Києві: Офіційні висновки судмедекспертизи в Україну поки що не надходили

Говорячи про справу з приводу загибелі співробітниці посольства США в Києві, глава Нацполіції повідомив, що проводиться розслідування з додатковою відміткою - нещасний випадок.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хочу сказати, що тіло було направлено до США, розтин було проведено в присутності українського судового експерта. Офіційні висновки експертизи на цей момент в Україну не надходили. Але на сьогодні можу сказати, що однією з версій є наїзд поїзда на жінку. Наші слідчі знайшли цей поїзд і машиністів, яких допитали в межах кримінального провадження", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП висловив співчуття у зв'язку зі смертю співробітниці посольства США в Києві: Будемо сприяти встановленню всіх обставин

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело знайшли на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.

У МВС зазначили, що смерть співробітниці посольства США може бути як злочином, так і нещасним випадком.