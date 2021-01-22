Клименко про розслідування смерті співробітниці посольства США в Києві: Офіційні висновки судмедекспертизи в Україну поки що не надходили
Говорячи про справу з приводу загибелі співробітниці посольства США в Києві, глава Нацполіції повідомив, що проводиться розслідування з додатковою відміткою - нещасний випадок.
Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Хочу сказати, що тіло було направлено до США, розтин було проведено в присутності українського судового експерта. Офіційні висновки експертизи на цей момент в Україну не надходили. Але на сьогодні можу сказати, що однією з версій є наїзд поїзда на жінку. Наші слідчі знайшли цей поїзд і машиністів, яких допитали в межах кримінального провадження", - уточнив він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, співробітницю посольства США Санвер Нікаело знайшли на вулиці в Києві з травмою голови і непритомною, пізніше вона померла в лікарні.
У МВС зазначили, що смерть співробітниці посольства США може бути як злочином, так і нещасним випадком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нет, не от смерти кого-то, но он комментария главаря мусоров.
может упала, а может сломала, но вы там сами разбирайтемь - поехала или наехали