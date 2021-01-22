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Наступного тижня Рада розгляне закони про референдум, реформу СБУ і створення БЕБ, - Корнієнко

Наступного тижня Рада розгляне закони про референдум, реформу СБУ і створення БЕБ, - Корнієнко

На наступному пленарному тижні парламент розгляне законопроєкти про народовладдя через референдум, створенні Бюро економічної безпеки, реформу СБУ.

Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це ті фундаментальні речі, які насамперед мають опрацювати народні депутати. Взагалі наразі в нас є багато домашніх завдань, які потрібно вирішити в останній тиждень. Але є і нові законодавчі ініціативи, які напрацювали депутати під час свят і до яких нас підштовхує ситуація з тарифами", - наголосив він.

За його словами, депутати розглядатимуть законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум - це програмна обіцянка "Слуги народу". Наразі документ узгоджений і опрацьований з усіма міжнародними інституціями, а також українськими експертами та громадським сектором. У разі ухвалення українці отримають можливість самостійно визначати, як розвиватиметься держава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може ухвалити закон про референдум 26-27 січня, - "слуга народу" Корнієнко

"Народ України повинен виступати головним арбітром у розв’язанні найсуперечливіших для країни питань. А рішення українців на референдумі має бути обов’язковим до виконання органами державної влади", - додав перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Окрім того, цього тижня розглядатимуть створення нового органу - Бюро економічної безпеки, що займатиметься розслідуванням економічних злочинів.

"В Україні може з’явитися сучасний незалежний орган. Ми нарешті ліквідуємо податкову поліцію, а СБУ та Національна поліція більше не займатимуться правопорушеннями у сфері економіки, які їм взагалі невластиві. До того ж створення цього органу є вимогою бізнесу, який втомився від тиску, і дозволить покращити позиції України в рейтингу Doing Business. Таким чином, це наступний крок для перетворення нашої фінансової системи в прозору, таку, що відповідатиме світовим та європейським зразкам", - зауважив Корнієнко.

Також готується документ щодо врегулювання діяльності облгазів. А саме дрібних компаній-постачальників, як то "Лубнигаз" чи "Тисменицягаз".

"Законопроєкт стосується того, щоб дати можливість вводити тимчасові адміністрації в облгази. І закріпити, що працювати на ринку зможуть тільки ті компанії, у яких щонайменше 100 тисяч абонентів", - пояснила заступниця голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Також читайте: ВР може ухвалити закон про референдум у лютому, - Арахамія

Автор: 

ВР (14943) референдум (627) СБУ (12786) Слуга народу (2811) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+6
а коли будуть слухання про інформаційну безпеку держави?

https://www.facebook.com/logvynenko?hc_ref=ARTbIGqzb1xAiC-ppffBBrEwrj15NZ4eSzsX9pQ86wSR5W1JPZ7_O846uC1a22LnQHY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=CH-R Bogdan Logvynenko
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157426167496783?__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=H-R 2 ч.

1+1 робить російські серіали російською мовою в Україні, краде без жодної ліцензії чужий формат і подає скарги на блогерів, які про це розповідають. Зараз крутий україномовний канал https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=KH-R Geek Journal , на якому 100 тисяч підписників, може закрити YouTube просто тому, що канал подав скаргу на використання кадрів з їх крадених шоу і російських серіалів.

Мені просто цікаво, дорогі співробітники 1+1, вам досі приємно працювати на Коломойського? Ви усвідомлюєте, що ваші милі «Сніданки» вже є міжпрограмкою до російського порядку денного?
Як вам таке, пане міністре, і за сумісництвом почесний президент каналу 1+1 Олександр Ткаченко? Хороший канал? Радите дивитися? Все тут в порядку в культурі? Якої країни міністром культури ви є, нагадайте, будь ласка?
Чи є якийсь шанс на https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2ANKH-R #saveGeekJournal ? Чи хтось у цьому може допомогти, скажімо, серед українців, що працюють в YouTube?
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22.01.2021 15:08
+5
от кортить зеленим мухам прийняти закон про референдум, щоб потім будь-які рішення протаскувати
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22.01.2021 15:10
+4
Да хватит уже от Зели реформ! Пусть уходит! А мы проведём реформы без него. Одна земельная реформа чего стоит!
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22.01.2021 15:10
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а коли будуть слухання про інформаційну безпеку держави?

https://www.facebook.com/logvynenko?hc_ref=ARTbIGqzb1xAiC-ppffBBrEwrj15NZ4eSzsX9pQ86wSR5W1JPZ7_O846uC1a22LnQHY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=CH-R Bogdan Logvynenko
https://www.facebook.com/logvynenko/posts/10157426167496783?__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=H-R 2 ч.

1+1 робить російські серіали російською мовою в Україні, краде без жодної ліцензії чужий формат і подає скарги на блогерів, які про це розповідають. Зараз крутий україномовний канал https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=KH-R Geek Journal , на якому 100 тисяч підписників, може закрити YouTube просто тому, що канал подав скаргу на використання кадрів з їх крадених шоу і російських серіалів.

Мені просто цікаво, дорогі співробітники 1+1, вам досі приємно працювати на Коломойського? Ви усвідомлюєте, що ваші милі «Сніданки» вже є міжпрограмкою до російського порядку денного?
Як вам таке, пане міністре, і за сумісництвом почесний президент каналу 1+1 Олександр Ткаченко? Хороший канал? Радите дивитися? Все тут в порядку в культурі? Якої країни міністром культури ви є, нагадайте, будь ласка?
Чи є якийсь шанс на https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2ANKH-R #saveGeekJournal ? Чи хтось у цьому може допомогти, скажімо, серед українців, що працюють в YouTube?
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22.01.2021 15:08 Відповісти
Они уже выходили каялись когда-то. Но если журна-шлюха так это неизличимо
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22.01.2021 15:11 Відповісти
Потрібно бойкотувати 1+1
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22.01.2021 15:13 Відповісти
...объяви об этом в своей палате
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22.01.2021 15:22 Відповісти
Закон про референдум не потрібен, він дозволить олігархам протягувати рішення через референдум, маніпулюя громадською думкою через телебачення та ЗМІ. У нас є Верховна Рада України яка фінансується для законотворчої діяльності і додаткові референдуми не потрібні! Досить того що олігархи мають вплив на Верховну Раду, не можна давати олігархам ще можливості впливати на державні рішення через референдуми.
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22.01.2021 15:11 Відповісти
от кортить зеленим мухам прийняти закон про референдум, щоб потім будь-які рішення протаскувати
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22.01.2021 15:10 Відповісти
Первый закон по требованию народа, разрешить самим вершить правосудие над ними ...
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22.01.2021 15:17 Відповісти
ст.5 Конституції.
Щодо правосуддя, то це вже залежить від самих людей. Поки ще більшість - мовчазне стадо
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22.01.2021 15:23 Відповісти
Да хватит уже от Зели реформ! Пусть уходит! А мы проведём реформы без него. Одна земельная реформа чего стоит!
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22.01.2021 15:10 Відповісти
это я так понял, что шпионов они не будут ловить,
а тока корупционеров за очень бальшие дэньги
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22.01.2021 15:17 Відповісти
сказ про те, як "зірка телебачення України"
перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч

Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
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22.01.2021 15:10 Відповісти
"По его словам, депутаты будут рассматривать законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. "Народ Украины должен выступать главным арбитром в решении самых спорных для страны вопросов. А решение украинцев на референдуме должно быть обязательным к исполнению органами государственной власти", - добавил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук."

Вот и решат "украинский вопрос" присоединением к вражеской Орде.

Ведь не важно как голосуют важно как считают.
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22.01.2021 15:17 Відповісти
Украина точно -- другая планета... -- всех в Мире колбасит вирусно и экономически, а тут всё пытаются родить новый Народ Украины (который) должен выступать главным арбитром в решении самых спорных для страны вопросов.
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22.01.2021 15:17 Відповісти
Це не Україна і не українці, а нацменшини, які планують виконати наказ фуйла- коламойського, переклавши відповідальність на "мудрий" нарід.
Хлібом і вакциною, пліснява, забеспечувати нарід не хоче. Тому знову буде намагатися влаштувати шоу для лохів.
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22.01.2021 15:39 Відповісти
Их выбрало большинство граждан, пришедших на выборы и большинство, не пришедших! -- подавляющее большинство, в общем...
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22.01.2021 15:45 Відповісти
В моєму оточенні не залишилось жодного з прихильників плісняви. Жодного. Самі офіківають, як вони могли на це повестись.
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22.01.2021 15:59 Відповісти
Вы у них спросите, от кого они потом ещё больше будут офигивать? -- сами обалдеете...*)
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22.01.2021 16:01 Відповісти
А ещё, озвучьте им мою точку зрения: Порох не потянет пост-Зеленскую катастрофу... -- он будет восстанавливать старое, а не строить новое.
Из тех, кого я сейчас в Украине наблюдаю -- никто не потянет. А надо бы найти такого...
Пусть подавляющее большинство озаботится -- без них меньшинство, эту страну не благоустроит.
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22.01.2021 16:10 Відповісти
Вангую:
"Закон о народовластии через референдум" - это вариации на тему "перепись населения за 8 млрд. грн.". Очередная "большая стройка" по воровству денег.

"создании Бюро экономической безопасности" - создание очередной ментовской кормушки по доению бизнеса.

"реформа СБУ" - это как "реформа публичного дома". Фасад покрасили, проституток заменили, а суть не поменялась.
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22.01.2021 15:18 Відповісти
в стране где 73% дыбилов проводить референдумы очень опасно..
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22.01.2021 15:19 Відповісти
Невже 8% імбецилів самотужки не в змозі врятувати цей світ?
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22.01.2021 17:51 Відповісти
Плохо то. что те кто должен принимать таблетки и учиться, принимает законы!!!
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22.01.2021 15:19 Відповісти
Референдум старая медвечуковская тема.
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22.01.2021 15:31 Відповісти
Тема гебнява. Сам по собі Медведчук - ніхто
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22.01.2021 17:54 Відповісти
Бюро экономической безопасности, который будет заниматься расследованием экономических преступлений. Чтобы это, не было очередным распилом бюджета, на неработающую структуру на Украинский народ. Нужно разрешить и дать право за 10% от возвращённого в бюджет Украины , расследовать с соблюдением Украинских законов, группы следователей США и их действующих спецов, профильных, наделить всеми правами , пригласить оффициально поработать в Украине, и поделиться опытом, и подготовить специалистов!
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22.01.2021 15:31 Відповісти
Як вам ця перлина від СБУ з її листа до ДМСУ ...співробітник цієї служби може знаходититсь в зоні митного контролю у звязку з можливим порушенням митного контролю. Я звичайно вибачаюсь а далі буде співробітник СБУ має право першої шлюбної ночі у зв'язку з можливим зараженням невісткою громадян України. Панове депутати наведіть лад з повноваженнями СБУ, бо "крота" в ОПУ вона тупо не бачить, як і вивезення останього лісу, а от тинятись , в ласій на хабарі, зоні митного контролю може.
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22.01.2021 15:36 Відповісти
И поверьте они накопают, и им пофиг, кто двери ногами к чиновникам открывает. А 10% стимул на команду следаков , по факту зачисления в бюджет, они и законодательную базу очистят от всех введенных хотелок в реформе Порошенка. И многих тысяч поправок в законы.
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22.01.2021 15:43 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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22.01.2021 15:47 Відповісти
 
 