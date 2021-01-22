Наступного тижня Рада розгляне закони про референдум, реформу СБУ і створення БЕБ, - Корнієнко

На наступному пленарному тижні парламент розгляне законопроєкти про народовладдя через референдум, створенні Бюро економічної безпеки, реформу СБУ.

Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це ті фундаментальні речі, які насамперед мають опрацювати народні депутати. Взагалі наразі в нас є багато домашніх завдань, які потрібно вирішити в останній тиждень. Але є і нові законодавчі ініціативи, які напрацювали депутати під час свят і до яких нас підштовхує ситуація з тарифами", - наголосив він.

За його словами, депутати розглядатимуть законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум - це програмна обіцянка "Слуги народу". Наразі документ узгоджений і опрацьований з усіма міжнародними інституціями, а також українськими експертами та громадським сектором. У разі ухвалення українці отримають можливість самостійно визначати, як розвиватиметься держава.

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"Народ України повинен виступати головним арбітром у розв’язанні найсуперечливіших для країни питань. А рішення українців на референдумі має бути обов’язковим до виконання органами державної влади", - додав перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Окрім того, цього тижня розглядатимуть створення нового органу - Бюро економічної безпеки, що займатиметься розслідуванням економічних злочинів.

"В Україні може з’явитися сучасний незалежний орган. Ми нарешті ліквідуємо податкову поліцію, а СБУ та Національна поліція більше не займатимуться правопорушеннями у сфері економіки, які їм взагалі невластиві. До того ж створення цього органу є вимогою бізнесу, який втомився від тиску, і дозволить покращити позиції України в рейтингу Doing Business. Таким чином, це наступний крок для перетворення нашої фінансової системи в прозору, таку, що відповідатиме світовим та європейським зразкам", - зауважив Корнієнко.

Також готується документ щодо врегулювання діяльності облгазів. А саме дрібних компаній-постачальників, як то "Лубнигаз" чи "Тисменицягаз".

"Законопроєкт стосується того, щоб дати можливість вводити тимчасові адміністрації в облгази. І закріпити, що працювати на ринку зможуть тільки ті компанії, у яких щонайменше 100 тисяч абонентів", - пояснила заступниця голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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