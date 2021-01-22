Наступного тижня Рада розгляне закони про референдум, реформу СБУ і створення БЕБ, - Корнієнко
На наступному пленарному тижні парламент розгляне законопроєкти про народовладдя через референдум, створенні Бюро економічної безпеки, реформу СБУ.
Про це розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це ті фундаментальні речі, які насамперед мають опрацювати народні депутати. Взагалі наразі в нас є багато домашніх завдань, які потрібно вирішити в останній тиждень. Але є і нові законодавчі ініціативи, які напрацювали депутати під час свят і до яких нас підштовхує ситуація з тарифами", - наголосив він.
За його словами, депутати розглядатимуть законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум - це програмна обіцянка "Слуги народу". Наразі документ узгоджений і опрацьований з усіма міжнародними інституціями, а також українськими експертами та громадським сектором. У разі ухвалення українці отримають можливість самостійно визначати, як розвиватиметься держава.
"Народ України повинен виступати головним арбітром у розв’язанні найсуперечливіших для країни питань. А рішення українців на референдумі має бути обов’язковим до виконання органами державної влади", - додав перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.
Окрім того, цього тижня розглядатимуть створення нового органу - Бюро економічної безпеки, що займатиметься розслідуванням економічних злочинів.
"В Україні може з’явитися сучасний незалежний орган. Ми нарешті ліквідуємо податкову поліцію, а СБУ та Національна поліція більше не займатимуться правопорушеннями у сфері економіки, які їм взагалі невластиві. До того ж створення цього органу є вимогою бізнесу, який втомився від тиску, і дозволить покращити позиції України в рейтингу Doing Business. Таким чином, це наступний крок для перетворення нашої фінансової системи в прозору, таку, що відповідатиме світовим та європейським зразкам", - зауважив Корнієнко.
Також готується документ щодо врегулювання діяльності облгазів. А саме дрібних компаній-постачальників, як то "Лубнигаз" чи "Тисменицягаз".
"Законопроєкт стосується того, щоб дати можливість вводити тимчасові адміністрації в облгази. І закріпити, що працювати на ринку зможуть тільки ті компанії, у яких щонайменше 100 тисяч абонентів", - пояснила заступниця голова фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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1+1 робить російські серіали російською мовою в Україні, краде без жодної ліцензії чужий формат і подає скарги на блогерів, які про це розповідають. Зараз крутий україномовний канал https://www.facebook.com/geek.journal.ua/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=KH-R Geek Journal , на якому 100 тисяч підписників, може закрити YouTube просто тому, що канал подав скаргу на використання кадрів з їх крадених шоу і російських серіалів.
Мені просто цікаво, дорогі співробітники 1+1, вам досі приємно працювати на Коломойського? Ви усвідомлюєте, що ваші милі «Сніданки» вже є міжпрограмкою до російського порядку денного?
Як вам таке, пане міністре, і за сумісництвом почесний президент каналу 1+1 Олександр Ткаченко? Хороший канал? Радите дивитися? Все тут в порядку в культурі? Якої країни міністром культури ви є, нагадайте, будь ласка?
Чи є якийсь шанс на https://www.facebook.com/hashtag/savegeekjournal?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBpsA0H5ty9DWr8fwXaYgHEt7hV6qQlpobR1qJAM8vB0x5a2H27wLWcyzSm-ZZH5ifnRtbg3TJZ8lUuyT5Eriv8gLFnswNuSQxURr7mQ2x5CWeUdwDQiO94P8BBG73az9Kw-******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2ANKH-R #saveGeekJournal ? Чи хтось у цьому може допомогти, скажімо, серед українців, що працюють в YouTube?
Щодо правосуддя, то це вже залежить від самих людей. Поки ще більшість - мовчазне стадо
а тока корупционеров за очень бальшие дэньги
перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1352349542407172099 1 ч
Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
Вот и решат "украинский вопрос" присоединением к вражеской Орде.
Ведь не важно как голосуют важно как считают.
Хлібом і вакциною, пліснява, забеспечувати нарід не хоче. Тому знову буде намагатися влаштувати шоу для лохів.
Из тех, кого я сейчас в Украине наблюдаю -- никто не потянет. А надо бы найти такого...
Пусть подавляющее большинство озаботится -- без них меньшинство, эту страну не благоустроит.
"Закон о народовластии через референдум" - это вариации на тему "перепись населения за 8 млрд. грн.". Очередная "большая стройка" по воровству денег.
"создании Бюро экономической безопасности" - создание очередной ментовской кормушки по доению бизнеса.
"реформа СБУ" - это как "реформа публичного дома". Фасад покрасили, проституток заменили, а суть не поменялась.
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ