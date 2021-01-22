"Так звані активісти роблять з нас піддослідних кроликів, шкурки і скальпи яких будуть розвішані на стовпах", - "слуга народу" Куницький
"Слуга народу" Олександр Куницький незадоволений останніми подіями, нібито націленими проти його колеги Олександра Дубінського.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він вважає, що акція біля посольства США є провокацією.
"Шакали намагаються видавити з політики не тільки Олександра, але і всіх нас. До того ж брудними, аморальними і незаконними методами. Використовуючи весь арсенал: від брехні і провокацій до маніпуляцій і доносів у зарубіжні країни.
Вони заявляють про якісь експерименти над нами і керівництво фракції мовчки спостерігає, як з нас роблять піддослідних кроликів, шкурки і скальпи яких будуть радісно розвішені на стовпах "ганьби"", - пише Куницький.
Топ коментарі
+77 Наглая Морда
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+61 мыкола дрон
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+55 Утилизация ватников
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дурымар еще не понял, что его и других служек шкурки и скальпы таки будут вывешены на столбах позора
Тільки рашка нападе , потрібно зразу знищити ось таких запроданців, а їх тисячі .
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин, советник В.Путина по геополитике. 2018г
А сцанные тряпки не пробовали? Говорят слугам помогают
А где можно посмотреть? Представьте селфи со шкурками, шнурками и скальпами слуг ....
очередь гарантирована
Не хочется тянуть мазу за "старших товарищей"?
"Пока еще не поздно сделать остановку"... вали.
И пребудут твои шкурка и скальп с тобой.
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Попытка Зеленского убрать Дубинского из фракции в основном реакция на панические сообщения Ельченко (.) о полном игнорировании его в США. Все усилия дипкорпуса посольства ни к чему не приводят.
Хроника одного президента
22.01.2021
Попытка Зеленского убрать Дубинского из фракции в основном реакция на панические сообщения Ельченко (посол Украины в США) о полном игнорировании его в США. Все усилия дипкорпуса посольства ни к чему не приводят.Разрыв с Дубинским, попавшим под санкции - обязательное условие хоть какого то прогресса в США.