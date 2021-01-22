"Так звані активісти роблять з нас піддослідних кроликів, шкурки і скальпи яких будуть розвішані на стовпах", - "слуга народу" Куницький

"Слуга народу" Олександр Куницький незадоволений останніми подіями, нібито націленими проти його колеги Олександра Дубінського.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він вважає, що акція біля посольства США є провокацією.

"Шакали намагаються видавити з політики не тільки Олександра, але і всіх нас. До того ж брудними, аморальними і незаконними методами. Використовуючи весь арсенал: від брехні і провокацій до маніпуляцій і доносів у зарубіжні країни.

Вони заявляють про якісь експерименти над нами і керівництво фракції мовчки спостерігає, як з нас роблять піддослідних кроликів, шкурки і скальпи яких будуть радісно розвішені на стовпах "ганьби"", - пише Куницький.

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