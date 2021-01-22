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Необхідний консенсус: у МЗС РФ назвали умову для розширення "нормандського формату"

Необхідний консенсус: у МЗС РФ назвали умову для розширення

Для розширення "нормандського формату" щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі необхідний консенсус усіх сторін. На цей момент його немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили ТАСС у п'ятницю в МЗС РФ.

"Залучення США (а нерідко в цьому контексті згадується ще і Велика Британія), за задумом Києва, дозволило б посилити тиск на Росію, яку намагаються виставити "агресором і окупантом", в інтересах врегулювання конфлікту за київськими лекалами, тобто у відхід від положень мінського комплексу заходів, який закріплений резолюцією 2202 СБ ООН", - зазначили у дипвідомстві.

"Звичайно, ми б тільки вітали пряму залученість Вашингтона в "нормандські дискусії", якби це сприяло виконанню Києвом узятих на себе зобов'язань. Однак, на жаль, з огляду на сигнали, що йдуть від нової адміністрації США, що формується, розраховувати на це не доводиться", - зауважили в міністерстві.

Розширення кількості учасників "нормандського формату" можливе лише за наявності консенсусу з цього питання, якого наразі немає, наголосили у відомстві.

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"Розширення кола учасників переговорного процесу можливе тільки на підставі консенсусу, про наявність якого на сьогодні говорити не доводиться", - зазначили в МЗС.

"З огляду на це могли б тільки побажати українській стороні замість того, щоб тішити себе ілюзіями, взятися, нарешті, за чесне і сумлінне виконання своїх зобов'язань щодо комплексу заходів у всій їхній повноті та послідовності. Лише такий вибір здатний принести мир і спокій на Донбас, чим що так лицемірно опікуються в Києві", - резюмували в дипвідомстві.

Нагадаємо, раніше глава ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна виконала всі умови для проведення наступного нормандського саміту за участю лідерів Росії, Німеччини та Франції. Однак російська сторона не виконала свою частину зобов'язань.

Автор: 

МЗС рф (959) нормандська четвірка (1526)


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Необходим ликвиденсус кацапенсус.
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22.01.2021 15:27 Відповісти
Необхідно тушити СВІФТ. до повного розпаду імперії зла.
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22.01.2021 15:31 Відповісти
"Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса -твари нарушившие Будапештский консенсус,в котором были и США И Британия,которые нарушили Хельсинскую бумагу по консенсосу в Европе,и совковую консенсусною бумагу о передаче Крыма Украине рассказывают о консенсусе
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22.01.2021 15:32 Відповісти
Необходим консенсус: в МИД РФ назвали условие для расширения "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 5042
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22.01.2021 15:33 Відповісти
ничьо новава. мордору нужна только капитуляция. ну что ж. а нам нужен развал мокашандии, который уже давно напрашивается
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22.01.2021 15:44 Відповісти
 
 