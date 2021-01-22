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Новини
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Поліція склала вже понад 78 тисяч протоколів за порушення маскового режиму

Поліція склала вже понад 78 тисяч протоколів за порушення маскового режиму

Співробітники поліції склали вже понад 78 тисяч адміністративних постанов за недотримання маскового режиму.

Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми склали понад 78 тис. адміністративних постанов за недотримання маскового режиму. Ми спільно домоглися того, що громадяни, які перебувають у транспорті, закритих приміщеннях, ТРЦ і т.д. все-таки носять маски, поважаючи один одного. Для держави це великий плюс", - уточнив Клименко.

Він поінформував, що на коронавірус у Нацполіціі вже перехворіли більш як 15 тисяч осіб, 21 людина померла.

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"Це молоді люди, до 40 років. Частина з тих, хто вже перехворів на коронавірус, мають інші проблеми зі здоров'ям. Ми серйозно ставимося до цієї проблеми. Введено карантин чи ні - ми виконуємо свою функцію, в першу чергу. В той самий час, якщо від поліції залежатиме дотримання маскового режиму та інших карантинних вимог, то поліція робитиме все необхідне, щоб зберегти здоров'я наших громадян", - сказав очільник НПУ.

Як повідомлялося, в Україні з 8 січня почали діяти посилені жорсткі карантинні обмеження, введені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. У цей час забороняється, зокрема, робота підприємств громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, установ культури.

Автор: 

маска (157) Нацполіція (15138) штраф (1856) Клименко Ігор (481) маски (118)


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22.01.2021 15:32 Відповісти
И правильно. Дебилы ходят без масок, а потом люди умирают!
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22.01.2021 15:37 Відповісти
А чого ж вони померли, якщо були надійно захищені намордниками?
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22.01.2021 16:21 Відповісти
Маска тебя не защищает! Она защищает окружающих от инфицирования от тебя - не знала? Не нося маску, ты представляешь опасность для окружающих!
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22.01.2021 16:45 Відповісти
...кстати, на фотке к статье чувак в респираторе с выпускным клапаном - не помню, чтобы в нем стоял фильтр... Окружающим от такой "защиты" никакой пользы...
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22.01.2021 15:38 Відповісти
В пункті 3.2 описової частини рішення КСУ №10-р від 28.08.20 р. зазначається таке: "Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України."
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22.01.2021 16:17 Відповісти
Комерційна структура "Національна поліція" не має права порушувати Конституцію і утискати права громадян. Хто за цим має слідкувати? Є у нас правові органи контролю???
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22.01.2021 16:22 Відповісти
Цькування людей і бізнесу завжди було улюбленою справою поліцаїв. Це вам не злочинців ловити.
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22.01.2021 16:23 Відповісти
 
 