Поліція склала вже понад 78 тисяч протоколів за порушення маскового режиму
Співробітники поліції склали вже понад 78 тисяч адміністративних постанов за недотримання маскового режиму.
Про це повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми склали понад 78 тис. адміністративних постанов за недотримання маскового режиму. Ми спільно домоглися того, що громадяни, які перебувають у транспорті, закритих приміщеннях, ТРЦ і т.д. все-таки носять маски, поважаючи один одного. Для держави це великий плюс", - уточнив Клименко.
Він поінформував, що на коронавірус у Нацполіціі вже перехворіли більш як 15 тисяч осіб, 21 людина померла.
"Це молоді люди, до 40 років. Частина з тих, хто вже перехворів на коронавірус, мають інші проблеми зі здоров'ям. Ми серйозно ставимося до цієї проблеми. Введено карантин чи ні - ми виконуємо свою функцію, в першу чергу. В той самий час, якщо від поліції залежатиме дотримання маскового режиму та інших карантинних вимог, то поліція робитиме все необхідне, щоб зберегти здоров'я наших громадян", - сказав очільник НПУ.
Як повідомлялося, в Україні з 8 січня почали діяти посилені жорсткі карантинні обмеження, введені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. У цей час забороняється, зокрема, робота підприємств громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, установ культури.
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