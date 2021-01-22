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Новини
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"Дубінським треба посилити керівництво нашої фракції. Його видавлюють із політики доносами в зарубіжні країни", - "слуга народу" Куницький

"Слуга народу" Олександр Куницький вважає, що його колега Олександр Дубінський повинен "посилити керівництво фракції" після того, як опоненти Дубінського "перейшли всі червоні лінії".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Така думка в нього виникла після акції біля посольства США, яку він вважає провокацією, а відсутність реакції фракції сприймає "як нездатність захищати інтереси наших виборців і відстоювати ті позиції, які вони нам делегували захищати в українському парламенті".

"У таких умовах не тільки наполягаю на негайному розгляді заяви мого колеги Олександра Дубінського, а й вважаю, що необхідно посилити їм керівництво фракції.

Бійцівські якості Олександра Дубінського - це якраз те, що найбільше зараз необхідно нашій політичній силі", - переконаний Куницький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев попросив фракцію не замовчувати питання Дубінського: "Водевіль плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску"

Дубінським треба посилити керівництво нашої фракції. Його видавлюють із політики доносами в зарубіжні країни, - слуга народу Куницький 01

Автор: 

Слуга народу (2811) Куницький Олександр (50) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+69
Цензор, зачем дублировать тупые посты этого дебила??? Мы уже итак все поняли!)))
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22.01.2021 15:36
+27
Куницкий пробил дно и продолжает деградировать...
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22.01.2021 15:39
+25
Куницкий думает, что на его израильский паспорт санкции не распространяются Очень наивный человек=)
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22.01.2021 15:43
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Цензор, зачем дублировать тупые посты этого дебила??? Мы уже итак все поняли!)))
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22.01.2021 15:36 Відповісти
бледнолицые байденовцы развешают скальпы служек на столбах позора
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22.01.2021 15:55 Відповісти
Дубінського потрібно посадити за інформаційні диверсії проти України!
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22.01.2021 15:59 Відповісти
Як навіщо? Щоб зайвий раз показати 73-йом відсоткам, яку гидоту обрало. От так носом у це багно, носом!
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22.01.2021 16:10 Відповісти
Куні, йди на дубі!))))
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22.01.2021 15:38 Відповісти
Куницкий пробил дно и продолжает деградировать...
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22.01.2021 15:39 Відповісти
Там хіба було чому деградувати? Все було деградовано і до Дубінського
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22.01.2021 16:20 Відповісти
"Бойцовые качества" Дубинского? Куницкий не справляется

"Дубинским надо усилить руководство нашей фракции. Его выдавливают из политики доносами в зарубежные страны", - "слуга народа" Куницкий - Цензор.НЕТ 765
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22.01.2021 15:40 Відповісти
Свят,свят...Что это за "клава"?
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22.01.2021 15:44 Відповісти
Забуранна Леся Валентинівна (СН)
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22.01.2021 15:51 Відповісти
Мда,щедра Природа-Соснищщщще!
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22.01.2021 16:27 Відповісти
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22.01.2021 16:34 Відповісти
ты не кончишь, пока она не разрешит!
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22.01.2021 16:34 Відповісти
На такий горошок і майонеза не вистачить.
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22.01.2021 18:00 Відповісти
Ща загуглю.
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22.01.2021 17:16 Відповісти
Ахаха. Помнится петлял от одной такой после дискача огородами. Чуть не изнасиловала.😆
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22.01.2021 17:22 Відповісти
Ну чого ти так? У тхора і скунса теж є "бійцівські якості" - за будь-якої нагоди задирають хвіст і серуть так, що від смердежу очі ріже і шлунок вивертається...
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22.01.2021 15:52 Відповісти

"Дубінським треба посилити керівництво нашої фракції. Його видавлюють із політики доносами в зарубіжні країни", - "слуга народу" Куницький - Цензор.НЕТ 9677
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22.01.2021 15:57 Відповісти
О, це не тупий собачий рот!
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22.01.2021 18:07 Відповісти
почему ковбойша не перевёрнута
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22.01.2021 15:57 Відповісти
Перевёрнутую Яременко заказал

"Дубінським треба посилити керівництво нашої фракції. Його видавлюють із політики доносами в зарубіжні країни", - "слуга народу" Куницький - Цензор.НЕТ 3885
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22.01.2021 16:00 Відповісти
Какая смачная евреечка (пишу без намёка на антисемитизм).
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22.01.2021 16:50 Відповісти
Та дала б йому сраку поцілувати, окуркові з його ростом навіть присідати не треба
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22.01.2021 19:04 Відповісти
Давайте надеюсь вас всех занесут в санкционные списки
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22.01.2021 15:40 Відповісти
...с таких заяв даже расеянцы смеяться будут
"Дубинским надо усилить руководство нашей фракции. Его выдавливают из политики доносами в зарубежные страны", - "слуга народа" Куницкий - Цензор.НЕТ 6434
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22.01.2021 15:40 Відповісти
Ще одна ватна гнида розкрила гнилу пащеку,депортувати до Байдена разом з бенею буде на параші,мразота.
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22.01.2021 15:41 Відповісти
Бойцовские качества Александра Дубинского - это как раз то, что больше всего сейчас необходимо нашей политической силе", - убеждён Куницкий.

А Джо Байден в курсе????


Помойная фрикция холуёв уродов.
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22.01.2021 15:42 Відповісти
А вы все про рейтинги да про рейтинги
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22.01.2021 16:01 Відповісти
А що вже бійцівським псом став?
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22.01.2021 18:02 Відповісти
а зарубєжние страньі так прям кожній бумашці вірять, ага.
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22.01.2021 15:43 Відповісти
Куницкий думает, что на его израильский паспорт санкции не распространяются Очень наивный человек=)
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22.01.2021 15:43 Відповісти
Бугага. Что это за придурок куницкий? Простата бени? Потому что жопа бени известно кто.
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22.01.2021 15:43 Відповісти
Херовый усилитель из тупинского. Одни искажения....
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22.01.2021 15:44 Відповісти
Создать партию подобную "Едрочии", которая забьет на всех и на вся, и ни за что не будет отвечать перед законом и людьми, будет красть, жить, пить, гулять по беспределу, принимая при этом угодные им законы, вот их мечта.. Но самое главное - это мечта злейшего врага Украины и цивилизованного общества Вовы-окурка, моли, педофила, *****.
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22.01.2021 15:44 Відповісти
Таки надо! Надо выдавить всех ......ских и скальпы развесить на столбах.
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22.01.2021 15:45 Відповісти
та може то поляки )))
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22.01.2021 15:56 Відповісти
Еврей за еврея .
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22.01.2021 15:46 Відповісти
*******, пойдет следом за маминым сыночком
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22.01.2021 15:47 Відповісти
валерьевич напихал в слуги отборное дерьмецо
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22.01.2021 15:47 Відповісти
Правильно чувак гутарит. Поставить Дубиняру во главе фракции и пусть гремят всей фракцией под санкционный откос.
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22.01.2021 15:48 Відповісти
Чувак, гражданин Израиля, которого привел в парламент Украины Зеленский,и за которого голосовало стадо баранов из Украины.
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22.01.2021 15:50 Відповісти
куні-дубінал..
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22.01.2021 15:51 Відповісти
Кацапи наполягають?
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22.01.2021 15:55 Відповісти
мама любит обижаться
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22.01.2021 15:54 Відповісти
Тупий недомірок, ще й "Имеет два гражданства: Украины и Израиля"

Альо, бакланов, лови чорта.
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22.01.2021 15:54 Відповісти
Я 100% за. Покажите дяде Сему жирный фак.
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22.01.2021 15:56 Відповісти
очередной пес коломойского имея израильский паспорт , думает что самый хитрый и может смело подванивать
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22.01.2021 15:58 Відповісти
Румынский собачий рот , вместе с портновой, бужанской и прочей опзжопой и зе- нечистью , необходимо посадить в усиленные клетки и отправить транзитом через ордло на *********.
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22.01.2021 15:59 Відповісти
Хтось може до нього в профіль на фб зайти, або знайти???
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22.01.2021 16:00 Відповісти
Ось він крсавЕць

https://www.facebook.com/zpsanek

Там йому його виборці-бляхери навалюють ))
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22.01.2021 16:04 Відповісти
Він їм про Дубину маніфести пише, а вони йому про "бляхи".)
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22.01.2021 16:06 Відповісти
Бійцівська - корупційна якість!
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22.01.2021 16:00 Відповісти
"слуга мокшанского-ордынского народа" Куницкий следующий кандидат на Американские и Европейские санкции
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22.01.2021 16:00 Відповісти
Дуб і Кун істерят попали туди,куди треба,а ще буде.
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22.01.2021 16:01 Відповісти
Читав цього придурка з ізраїльським громадянством, текст наче з 30-х.
Усе вороги-шакали винні в усьому. Прямо ВКП(б) якесь ...
P.S. Згадую, як він брехав з Дубинським на пару, що у нього не має ізраїльського громадянства
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22.01.2021 16:03 Відповісти
Лично Куницкого не знаю, но всё таки при встече сказал бы: мужик, ты шта полный @банат такую муть гнать? Будь человеком, у@би на необитаемый остров со своим петтингом.
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22.01.2021 16:05 Відповісти
А что цей ізраїльтянин з посвідченням укр. депутата російською постить. Закон про держ. мову не читав.
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22.01.2021 16:06 Відповісти
Это у нравственного урода бойцовскими качествами считается его умение матюкаться в соцсетях? Слуги, когда же вас народ выметет из своего дома!
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22.01.2021 16:11 Відповісти
Від цих ватних потвор нічого б не залежало, якби їх не обрали у депутати такі ж ватникі з допомогою дебілів.
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22.01.2021 16:11 Відповісти
Еще бы на Куницкого санкции наложить...
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22.01.2021 16:14 Відповісти
Обязательно наложат и не раз, и не только на Куницкого... Венедиктова, Татаров, Ермак, - уже в списке=)
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22.01.2021 16:23 Відповісти
ой, какой спрос на шершавый язык!
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22.01.2021 16:14 Відповісти
Ещё один Бенин жополиз высрался, лучше прокомментируй закон про остановки ментами на проверку на алкоголь
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22.01.2021 16:15 Відповісти
где этих выродков нарыли??
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22.01.2021 16:25 Відповісти
Ютуб должен отключить Бенесёнка, да и второго мелкого.
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22.01.2021 16:26 Відповісти
Не Рада а просто дом терпимости-содержанка содержанки бени.
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22.01.2021 16:30 Відповісти
впірьод!!! смілєє! главноє харашо розігнатися! ..лемінги.
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22.01.2021 16:31 Відповісти
Вовочка не знает, что делать. Запуталси, бедняга Байден "неожиданно" стал президентом и это в то время, как Вовкина Бенядиктова до сих пор ведет дело против президента США. Может дело и не ведется уже, но и не закрыто. Звонить Вава Байдену боится. Еще больше боится, если Байден ему позвонит . Его депутата Дубинеску Госдеп огласил "рюзьге агентом". Представляете, как Вавка сцыт? Он не просто в цуг-цвенге, но при этом еще и на шпагате. Надеюсь Байден даст ему еще и мячики, чтобы Бубочка еще и жонглировала при всем этом
Вава, тебе же говорили, не лезь ты в политику. Полез. Ну, теперь жонглируй на шпагате.
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22.01.2021 16:40 Відповісти
Закінчились вибори президента США. Зеленський - Венедіктовій:
- Їсти хочеш?...
- Та, можна було-б…
- Ну то швидко жери матеріали кримінальної справи стосовно Порошенка і Байдена…
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22.01.2021 16:58 Відповісти
википедия "Скандалы
После расследований деятельности Александра Куницкого в парламенте журналисты отнесли его к «ручным депутатам» олигарха Игоря Коломойскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] , которыми руководит Александр Дубинский.

Родился https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 25 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1983 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Запорожье . Образование профессионально-техническое. Учился в Центре профессионального технического образования № 6 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Запорожье (специальность «Повар-кондитер)»
После этого эмигрировал в Израиль где получил гражданство и отслужил три года в армии.

В июле 2014 года Куницкий поехал в уже присоединенный к России Крым, где не критиковал местную власть и самопровозглашенную систему ДПС, а сделал им комплиментарный сюжет. Кроме того, признал Крым российским
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22.01.2021 16:41 Відповісти
А це ж був колись, а може і зараз є, популярний блогер ЗпСанек, який боровся з ментовським свавіллям на дорогах України. Скільки було тоді його прихильників, які підтримували його та раділи, коли він пішов в політику до партії Зеленського. Цікаво було б дізнатись який у них зараз настрій. Чи так само вірять йому і дивляться його канал. Переживають за його друзів Дубинського, Бужанського та за його босів Зеленського та Коломойського.
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22.01.2021 16:41 Відповісти
Цікаво, скільки хвостів налічує псарня Бені у СН ?
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22.01.2021 16:50 Відповісти
Слухи ходили,что в ВР всего 75 штук,а в СН-хз
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22.01.2021 18:47 Відповісти
Це вже не українські гниди--це єврейськи гниди
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22.01.2021 16:51 Відповісти
ЕЩЁ ОДНО ГОВНО ВЫПОЛЗЛО ИЗ ЗЕЛЁНЫХ СОПЛЕЙ - ЧТО ЗЕ ...НЕ СМОГ НАЙТИ БОЛЕЕ ПОРЯДОЧНЫХ ЕВРЕЕВ ?
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22.01.2021 16:52 Відповісти
Еврей еврея отмазывает...,а кто еще не хохлы же
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22.01.2021 17:05 Відповісти
І цей ватний невіглас з "освітою" ПТУ ( Центр профессионального технического образования
№ 6 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Запорожье ) завдяки ЗЕ стало " політиком" і творить закони для України. Люди,хоч трішки включайте мізки, коли голосуєте! Звісно,якщо маєте.
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22.01.2021 17:19 Відповісти
Да такие же гайковерты и наголосовали.
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22.01.2021 17:27 Відповісти
Для таких как ваш Дубина, на Украине нужно свой собственный "Гулаг" открыть
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22.01.2021 17:24 Відповісти
Та хоча б лепрозорій.
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22.01.2021 18:05 Відповісти
Дубинский, Куницкий и другие жиды под предводительством Коломойского - это и есть та самая фракция.
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22.01.2021 17:52 Відповісти
единственное место куда правильно выдавливать дубинского - унитаз
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22.01.2021 18:07 Відповісти
Брат дубинского, такая же тупая криминальная рожа, наверное Зе собирал и искал на базарах в 95 балаган такое отребье, на роли деклассированных элементов.
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22.01.2021 18:32 Відповісти
Куницкий такая же тварь, как и Дубинский. Хотел продать комплекс зданий и сооружений харьковского научного центра Энергосталь. Которым руководит и который убил такая же тварь Сталинский. Министр Милованов предотвратил, спасибо, а то бы очередные денежки в Израиль уже улетели бы.
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22.01.2021 18:51 Відповісти
Окурок Куницький, ти вже жидівський паспорт здав?
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22.01.2021 19:01 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3170138/deputaty_slugi_naroda_obsujdayut_dat_li_pzdy_premeru_goncharuku_nardep_bujanskiyi_foto
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22.01.2021 21:02 Відповісти
 
 