"Дубінським треба посилити керівництво нашої фракції. Його видавлюють із політики доносами в зарубіжні країни", - "слуга народу" Куницький

"Слуга народу" Олександр Куницький вважає, що його колега Олександр Дубінський повинен "посилити керівництво фракції" після того, як опоненти Дубінського "перейшли всі червоні лінії".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Така думка в нього виникла після акції біля посольства США, яку він вважає провокацією, а відсутність реакції фракції сприймає "як нездатність захищати інтереси наших виборців і відстоювати ті позиції, які вони нам делегували захищати в українському парламенті".

"У таких умовах не тільки наполягаю на негайному розгляді заяви мого колеги Олександра Дубінського, а й вважаю, що необхідно посилити їм керівництво фракції.

Бійцівські якості Олександра Дубінського - це якраз те, що найбільше зараз необхідно нашій політичній силі", - переконаний Куницький.

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