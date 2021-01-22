Посли G7 очікують прозорого відбору нового глави САП і незалежності антикорупційних органів

Посли країн "Великої сімки" наголошують на важливості забезпечення незалежності українських антикорупційних органів і очікують прозорості у відборі нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 сьогодні продовжили свій діалог з Генеральною прокуратурою України. Вони відзначили просування в реформуванні Офісу Генпрокурора, очікують прозорого відбору нового керівника САП на основі професійних якостей і наголосили на важливості незалежності українських антикорупційних установ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після звільнення Назара Холодницького з поста глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в серпні 2020 року в.о. глави САП автоматично призначений його перший заступник Максим Грищук.