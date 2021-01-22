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Посли G7 очікують прозорого відбору нового глави САП і незалежності антикорупційних органів

Посли G7 очікують прозорого відбору нового глави САП і незалежності антикорупційних органів

Посли країн "Великої сімки" наголошують на важливості забезпечення незалежності українських антикорупційних органів і очікують прозорості у відборі нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 сьогодні продовжили свій діалог з Генеральною прокуратурою України. Вони відзначили просування в реформуванні Офісу Генпрокурора, очікують прозорого відбору нового керівника САП на основі професійних якостей і  наголосили на важливості незалежності українських антикорупційних установ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після звільнення Назара Холодницького з поста глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в серпні 2020 року в.о. глави САП автоматично призначений його перший заступник Максим Грищук.

Посли G7 очікують прозорого відбору нового глави САП і незалежності антикорупційних органів 01

Автор: 

G-7 G7 (1032) конкурс (1285)


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Вместо диалога с сегодняшней Генпрокуратурой можно было бы сразу диалог с Беней и Портянкой начинать.
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22.01.2021 16:02 Відповісти
Антикорупційні органи , як високо звучить... А хто знає, що НАЗК має в кожній держустанові та організації уповноважену особу з запобіганню корупції. Вся робота яких зводиться до подачі двох звітів в НАЗК в рік В дійсності ці особи працюють секретутками чи секретутами в директорів, за якими теоретично повинні наглядати та запобігати. Ось так витрачаються народні мільярди.
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22.01.2021 16:29 Відповісти
венендиктова с ермаком и их песик зельц из кожи вылезут, чтобы ожидания G7 не оправдались, к бабке не ходи.
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22.01.2021 16:19 Відповісти
Да сколько угодно, вы Портнова спросите...
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22.01.2021 16:23 Відповісти
Мы тоже уже с 2014 года все ожидаем и ожидаем, но 2019 превзошел все наши ожидания.
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22.01.2021 16:45 Відповісти
В 2019 г. народу "ожидать" надоело и он психанул. Не угадал. И теперь "ожидание" переросло в накопление злости и ненависти.
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22.01.2021 17:23 Відповісти
 
 