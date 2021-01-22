ОП не модерує процес допуску в КС. Тупицькому пора припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю, - Подоляк

Офіс президента не модерує процеси допуску і недопуску в будівлю Конституційного суду, а незнання главою КС Олександром Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що Офіс президента точно не модерує процеси допуску або недопуску будь-яких осіб в будівлю Конституційного суду і не здійснює управління охороною цієї інституції. Допуск або недопуск осіб в режимні установи - строго прописані у відповідних розділах нормативних актів", - сказав Подоляк.

У той же час в Офісі президента зазначили, що незнання Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив, як і спроба перетворити рутинну подію на медійний скандал.

Також читайте: Тупицький - Зеленському: прошу притягнути до відповідальності співробітників охорони КС і скликати РНБО. ДОКУМЕНТ

"Цілком можливо, що якщо Олександр Тупицький досі не зміг усвідомити, що юридично обґрунтоване відсторонення від роботи означає, в тому числі, і неможливість фізично пройти на робоче місце, то радимо йому проконсультуватися з юридично підкованою людиною для отримання відповідних роз'яснень. Після яких він, нарешті, зможе припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю Конституційного суду і дискредитувати державні інститути", - підкреслив Подоляк.

Крім того, він додав, що людина, яка отримала в законному порядку обґрунтовану підозру в скоєнні злочинів проти правосуддя, "не може як ні в чому не бувало приходити на своє робоче місце в суд і вдавати, що нічого не відбувається".

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

Також читайте: Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн ​​грн

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.