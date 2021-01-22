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Новини
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ОП не модерує процес допуску в КС. Тупицькому пора припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю, - Подоляк

ОП не модерує процес допуску в КС. Тупицькому пора припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю, - Подоляк

Офіс президента не модерує процеси допуску і недопуску в будівлю Конституційного суду, а незнання главою КС Олександром Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що Офіс президента точно не модерує процеси допуску або недопуску будь-яких осіб в будівлю Конституційного суду і не здійснює управління охороною цієї інституції. Допуск або недопуск осіб в режимні установи - строго прописані у відповідних розділах нормативних актів", - сказав Подоляк.

У той же час в Офісі президента зазначили, що незнання Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив, як і спроба перетворити рутинну подію на медійний скандал.

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"Цілком можливо, що якщо Олександр Тупицький досі не зміг усвідомити, що юридично обґрунтоване відсторонення від роботи означає, в тому числі, і неможливість фізично пройти на робоче місце, то радимо йому проконсультуватися з юридично підкованою людиною для отримання відповідних роз'яснень. Після яких він, нарешті, зможе припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю Конституційного суду і дискредитувати державні інститути", - підкреслив Подоляк.

Крім того, він додав, що людина, яка отримала в законному порядку обґрунтовану підозру в скоєнні злочинів проти правосуддя, "не може як ні в чому не бувало приходити на своє робоче місце в суд і вдавати, що нічого не відбувається".

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

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19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (258) Офіс Президента (2021) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+11
От нагле, ****! Як кацап. Його в двері, він у вікно Ні гідності ні честі. Хоча.... Про що я?...
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22.01.2021 15:59
+6
ОПа как всегда в ..опе

Вы Тупицкого или отстраняйте, но только законно!!!!!,
Или не болтайте ерундой и дайте работать, иначе он через Евросуд вас привлечет, импотентов 🤔
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22.01.2021 16:05
+6
Ты о ком-то конкретно, или об обоих -
Тупицком и Подоляке ? 😁
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22.01.2021 16:07
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От нагле, ****! Як кацап. Його в двері, він у вікно Ні гідності ні честі. Хоча.... Про що я?...
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22.01.2021 15:59 Відповісти
Ты о ком-то конкретно, или об обоих -
Тупицком и Подоляке ? 😁
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22.01.2021 16:07 Відповісти
Та про того в кого морда свиняча На ХВото
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22.01.2021 16:17 Відповісти
А там, внатуре, тупость написана на самiй опецькуватiй мордяцi...
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22.01.2021 17:48 Відповісти
блин даже сквозь пуховик последний размер бюзика проступает, вот это льоха поросна, i як йому не соромно так набиватити свiй кендюх... Це ж скiльки лайна вiн кожен день носить в собi, поки випорожнить пряму кишку...ХМЫ...ОП не модерує процес допуску в КС. Тупицькому пора припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю, - Подоляк - Цензор.НЕТ 9743
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22.01.2021 17:53 Відповісти
Хочааа.... я передумав... Обидва варіанти підходять
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22.01.2021 16:20 Відповісти
Довго думав ? 😕
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22.01.2021 16:32 Відповісти
Та ні, трохи близько хвилини
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22.01.2021 16:37 Відповісти
Классный ответ.
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22.01.2021 16:00 Відповісти
Какой ответ?
Есть бумажка об отстранении Тупицкого?
Нет такой бумажки, потому как и быть не может!

ОПа ЗЕльонского - полные импотенты !🤔
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22.01.2021 16:10 Відповісти
А які слова"модерують"?! Класні пацани.
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22.01.2021 16:39 Відповісти
западляк, ти таке ж саме лайно, як й тупицький.
Якби вас усіх у газенваген
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22.01.2021 16:00 Відповісти
хай доедают друг друга...
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22.01.2021 16:03 Відповісти
Аби ж то.
Та це шоу, вигідне і зЕзидентській ОПі, і всій плісняві, разом з їх Янелохом.
А нищить воно лише підтримку України Заходом.
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22.01.2021 16:21 Відповісти
Гірше, набагато гірше
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22.01.2021 16:21 Відповісти
глава кс не обращался ни к советнику, ни к руководителю оп
почему зеленский молчит...может его изолировали, как горбачева в форосе
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22.01.2021 16:04 Відповісти
ага, в "кокосе" изолировали.
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22.01.2021 16:09 Відповісти
😂
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22.01.2021 16:12 Відповісти
ОПа как всегда в ..опе

Вы Тупицкого или отстраняйте, но только законно!!!!!,
Или не болтайте ерундой и дайте работать, иначе он через Евросуд вас привлечет, импотентов 🤔
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22.01.2021 16:05 Відповісти
Ну да, а пройти ему в КС мешают "неизвестные" и все делают вид что не знают кто это такие.
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22.01.2021 16:12 Відповісти
Да этож сколько денег он теряет каждый день.
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22.01.2021 16:07 Відповісти
Нисколько. Его никто от работы не отстранял. Будет выплачена компенсация за вынужденный прогул. Плюс моральный ущерб, который он востребует.
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22.01.2021 16:19 Відповісти
Тупицький нічого не губить, мало того, він потім усі суди виграє, виключно з ЄСПЛ. І будемо йому винні ми (своїми податками), бо декому захотілося терміново КС розігнати.
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22.01.2021 16:24 Відповісти
А Подоляка будут судить, когда неЛох уйдет?
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22.01.2021 16:07 Відповісти
Нет!
Этого сученыша без суда.... около кованого забора ОПы 😕
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22.01.2021 16:11 Відповісти
Вопрос другой-кто Тупице за все эти спектакли платит, и .как видно очень хорошо платит. Здесь уже давно должно подключаться СБУ, потому что эта "тупая комедия" уже начинает угрожать государственной безопасности Украины, и наверняка, не без участия ее внешнего врага.
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22.01.2021 16:10 Відповісти
Може той самий, що доплачує і Подоляку з Татаровим?
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22.01.2021 16:17 Відповісти
Ты что мелешь?
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22.01.2021 16:18 Відповісти
недопуске до рабочего места - это уголовное дело. И на тех клоунов,что его не пускают, оно оано или поздно ,будет заведено. И
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22.01.2021 16:11 Відповісти
Битва говен
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22.01.2021 16:11 Відповісти
Зарплату с наших налогов получит... еще и за моральный ущерб. Мишаня с шефом не заплатят со своего кармана.
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22.01.2021 16:13 Відповісти
З початку у свинячий лич, а потім розмови,бо зажерлись паскуди у мантіях.
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22.01.2021 16:15 Відповісти
Великий знаток часів Януковича та начеб-то журналіст Подоляк вчить суддю великим досвідом. От це смішно.
Я так думаю, що і автор фейка про 300 тис. на день відпочинку Тупицького той самий же Подоляк.
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22.01.2021 16:19 Відповісти
Королевство кривых зеркал. Тупицкий рыг. Но совершенно законно требует допуска на работу. Цирк ОП его не пускает по беспределу. "Закона не пускать нет..но он нам не нравится" ..И клоун подоляк называет требование выполнять закон "спектакликом" ...А что ж вы там в ускоренном режиме понапринимали, если оставили законы, по которым Тупицкий нам не нравится, но прав ?
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22.01.2021 16:20 Відповісти
так все почалося з розпуску ВР. У мене прхання до судів ОАСК, керуйтеся тільки законом, і не бійтеся СВП. Бачите, що сталося з Тупицьким, використали, а зараз знущаються. І ВРП задумайтеся. З шулерами в карти грати не варто.
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22.01.2021 16:44 Відповісти
Пока этому Тупицкому кто-то хорошенько не втащит в морду он будет эту комедию гнуть
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22.01.2021 16:21 Відповісти
ОПУ як стара повія вдає з себе невинну дівчинку. Ситуація коли конституційна коса найшла на тоталітарний камінь.
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22.01.2021 16:22 Відповісти
Єрмаковська шестьорка Подоляк дурачком прикидується.
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22.01.2021 16:23 Відповісти
"разыгрывать странный спектакль"... - не понимают намека в ОП? клиент проводит пробы и просится в 96 квартал...- нам кловуны еще нужны??
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22.01.2021 16:42 Відповісти
Запасаемся попкорном, тупицкий ща затупит, начнет сливать високопосадовий компромат... SURE... тупицкому нужно записываться в секту Кришны, там хоть бесплатно красную точку промеж глаз нарисуют... Каарочи, сколь веревочка ни вейся, а песенка спета...
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22.01.2021 18:01 Відповісти
Вже одні тільки прізвища Дубінський, Тупицький в цих новинних повідомленнях викликають певні асоціації про владну верхівку. Дійсно, "встань Тарасе, подивися"!
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22.01.2021 18:15 Відповісти
Відчуваю, що скоро у зелених потвор срака буде синя.
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22.01.2021 18:22 Відповісти
Бюстгальтер у него прикольный - зимний наверное шоб сиськи не мерзли ))))
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23.01.2021 02:27 Відповісти
Может спектакль не странный а сраный?
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23.01.2021 02:28 Відповісти
 
 