ОП не модерує процес допуску в КС. Тупицькому пора припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю, - Подоляк
Офіс президента не модерує процеси допуску і недопуску в будівлю Конституційного суду, а незнання главою КС Олександром Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив.
Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що Офіс президента точно не модерує процеси допуску або недопуску будь-яких осіб в будівлю Конституційного суду і не здійснює управління охороною цієї інституції. Допуск або недопуск осіб в режимні установи - строго прописані у відповідних розділах нормативних актів", - сказав Подоляк.
У той же час в Офісі президента зазначили, що незнання Тупицьким процедури роботи режимних установ викликає подив, як і спроба перетворити рутинну подію на медійний скандал.
"Цілком можливо, що якщо Олександр Тупицький досі не зміг усвідомити, що юридично обґрунтоване відсторонення від роботи означає, в тому числі, і неможливість фізично пройти на робоче місце, то радимо йому проконсультуватися з юридично підкованою людиною для отримання відповідних роз'яснень. Після яких він, нарешті, зможе припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю Конституційного суду і дискредитувати державні інститути", - підкреслив Подоляк.
Крім того, він додав, що людина, яка отримала в законному порядку обґрунтовану підозру в скоєнні злочинів проти правосуддя, "не може як ні в чому не бувало приходити на своє робоче місце в суд і вдавати, що нічого не відбувається".
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.
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Тупицком и Подоляке ? 😁
Есть бумажка об отстранении Тупицкого?
Нет такой бумажки, потому как и быть не может!
ОПа ЗЕльонского - полные импотенты !🤔
Якби вас усіх у газенваген
Та це шоу, вигідне і зЕзидентській ОПі, і всій плісняві, разом з їх Янелохом.
А нищить воно лише підтримку України Заходом.
почему зеленский молчит...может его изолировали, как горбачева в форосе
Вы Тупицкого или отстраняйте, но только законно!!!!!,
Или не болтайте ерундой и дайте работать, иначе он через Евросуд вас привлечет, импотентов 🤔
Этого сученыша без суда.... около кованого забора ОПы 😕
Я так думаю, що і автор фейка про 300 тис. на день відпочинку Тупицького той самий же Подоляк.