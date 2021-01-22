Розслідування Навального про палац Путіна і квартири його коханок набрало в YouTube рекордні 57 млн ​​переглядів за три доби

Розслідування "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального про таємний палац президента РФ Володимира Путіна за три доби набрало понад 57 млн ​​переглядів на YouTube.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На цей момент під відео, яке було опубліковано три дні тому, зазначено 57 471 388 переглядів.

Крім цього, до нього вже додано 1 205 109 коментарів.

Нагадаємо, 19 січня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив фільм-розслідування "Палац для Путіна" - в ньому розповідається, що на Чорному морі під Геленджиком зведено палац для президента Росії площею 17,7 тисячі квадратних метрів. Уперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.

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Прессекретар Путіна Пєсков назвав розслідування "переливанням з пустого в порожнє" і заявив, що в матеріалі нібито "не представлено нічого нового", а мета розслідування - зібрати у громадян пожертвування.