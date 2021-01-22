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Розслідування Навального про палац Путіна і квартири його коханок набрало в YouTube рекордні 57 млн ​​переглядів за три доби

Розслідування Навального про палац Путіна і квартири його коханок набрало в YouTube рекордні 57 млн ​​переглядів за три доби

Розслідування "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального про таємний палац президента РФ Володимира Путіна за три доби набрало понад 57 млн ​​переглядів на YouTube.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На цей момент під відео, яке було опубліковано три дні тому, зазначено 57 471 388 переглядів.

Крім цього, до нього вже додано 1 205 109 коментарів.

Нагадаємо, 19 січня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив фільм-розслідування "Палац для Путіна" - в ньому розповідається, що на Чорному морі під Геленджиком зведено палац для президента Росії площею 17,7 тисячі квадратних метрів. Уперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.

Також дивіться: Палац Путіна за 100 млрд рублів: фонд Навального випустив фільм про "найбагатшу людину у світі". ВIДЕО

Прессекретар Путіна Пєсков назвав розслідування "переливанням з пустого в порожнє" і заявив, що в матеріалі нібито "не представлено нічого нового", а мета розслідування - зібрати у громадян пожертвування.

Автор: 

YouTube (232) путін володимир (23766) розслідування (2268)


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Топ коментарі
+25
Я думаю, видео с похорон Ху*ла наберёт такое количество просмотров за пол дня...
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22.01.2021 16:34
+24
Теперь бы все эти 57 миллионов вышли бы на улицу.
Эх, мечты мечты....
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22.01.2021 16:30
+22
Теперь эти 57 миллионов будут гордится тем что их доморощенный царь живет богаче, чем какие то там царьки в "бедных" странах.
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22.01.2021 16:32
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Теперь бы все эти 57 миллионов вышли бы на улицу.
Эх, мечты мечты....
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22.01.2021 16:30 Відповісти
вони подивляться, поплюються і підуть іконку путіна цілувати... раби, холопи одним словом...
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22.01.2021 16:35 Відповісти
А без ЦАРЯ нельзя.А кому челобитную бить??? То все бояре виноваты.А Путин помазанник ГОВНОМ божьим.
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22.01.2021 17:46 Відповісти
еще и гордится будут, дескать у нас царь самый богатый, а Навальный ему жить мешает по приказу4 госдепа.
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22.01.2021 18:19 Відповісти
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22.01.2021 16:54 Відповісти
А хіба всі вони росіяни? Ютуб дивиться весь світ
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22.01.2021 18:22 Відповісти
https://mobile.twitter.com/77DVD77

https://mobile.twitter.com/77DVD77 Scythian https://mobile.twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://mobile.twitter.com/77DVD77/status/1352382644122755072 16 ч

Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.

Американцы построили заводы, провели индустриализацию. Шпионы из Америки сперли ракетно-атомные секреты с немецкими корнями - готово - Юру запульнули на орбиту, мегатонная кузькина мать пугает мир. Кукуруза не взошла, Афган не сросся, Чернобыль собран на коленке, бах - все, зеро.

С 1990х до сего дня вся "политика" России - шоу политтехнологов, пионеров приняли в масоны, коммунистов в олигархи, результат очевиден.

Является ли Навальный сложнейшим, но, на первый взгляд, очевидным проектом ухода путинской клики от тюрьмы и конфискаций - вопрос сложный. Для нас, украинцев, Навальный после бутерброда в основном малоинтересен. Но как явный гвоздь в седалище газикфюрера, почему бы и нет.

Посадка брата, отравление самого его (похоже было), тупая ярость и бодание рогами с его роликами - это скорее реакция совковой зажравшейся бюрократии третьего сорта на мало-мальски системную работу по поиску их схем, выворачивание карманов и селфи с наворованным добром.

Они тупо не были к этому готовы, они не понимают молодежь, не понимают, как работает интернет и почему не смотрят их сладкое ТВ, куда они льют миллиарды. Запретить, купить, запугать, набрать компромат и завербовать - вот и весь их арсенал. С Трампом получилось, дальше - нет.
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22.01.2021 16:31 Відповісти
Кількість переглядів у цьому випадку - то кацапчегам кортить поглянути, як їхній "кормчий" на їхні кошти життям насолоджується...
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22.01.2021 16:32 Відповісти
Теперь эти 57 миллионов будут гордится тем что их доморощенный царь живет богаче, чем какие то там царьки в "бедных" странах.
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22.01.2021 16:32 Відповісти
Наши псевдопатриоты любят обсирать Навального
Тут на цензоре таких дуроков тоже полно. Иногда даже кажется, что они не с порошеновской бото-фермы, а с кацапской
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22.01.2021 16:32 Відповісти
Ну если Навальный прийдет к власти и вернет крым, то я думаю отношение к нему изменится. в любом случае построить "прекрасную рассию будующего" с окупированым крымом невозможно.
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22.01.2021 16:36 Відповісти
Ненужно Навального прощать или любить, он говнюк
Но Навальный гвредит Путину и кацапстану, поэтому мы не должны его унижать Можно же не любить Навального, но поддержать его морально в борьбе с путиным?
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22.01.2021 16:43 Відповісти
Чим цей бутерброд краще за путіна? Що за цього для України стане краще?
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22.01.2021 21:30 Відповісти
Цього= нього
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22.01.2021 21:31 Відповісти
Недоимперия и помойка. Люди - рабы. Ждем распада...
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22.01.2021 16:34 Відповісти
Недоімперія та раби - усе вірно, але до розпаду там дуже далеко.
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22.01.2021 21:34 Відповісти
Я думаю, видео с похорон Ху*ла наберёт такое количество просмотров за пол дня...
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22.01.2021 16:34 Відповісти
да сервера через полчаса лягут, пытаясь обеспечить доступ...
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22.01.2021 16:44 Відповісти
и ещё больше лайков
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22.01.2021 17:15 Відповісти
Украинцы могли бы снять подобный фильм про Коломойского или Ахметова, у которого до сих пор заводы в Донецке и который платит налоги в ДНР
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22.01.2021 16:35 Відповісти
Украинцы сняли уже давно фильмы про этих персонажей. Даже про дворцы зеленского. Вам на израиле наверное интернет недоступен?
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22.01.2021 16:40 Відповісти
.Bolsinstvo konecno rosijan zyvut na minimalke 130 evro,a vot jedenici kak putin za nix ciot imejet dvorci.Dlia nix eto normalno
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22.01.2021 16:37 Відповісти
}{уйло- запускай в новый дворец кошек. Потом можешь не успеть.
Расследование Навального о дворце Путина и квартирах его любовниц набрало в YouTube рекордные 57 млн просмотров за трое суток - Цензор.НЕТ 7190
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22.01.2021 16:39 Відповісти
Рекламная компания гапона набирает обороты.
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22.01.2021 16:39 Відповісти
Г-н Соловьев? Иди хворост собирай, сцарь разрешил...
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22.01.2021 16:47 Відповісти
Мнение пiд-рашек людей не интересует. Можешь своё мнение заткнуть в х-йло.
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22.01.2021 16:47 Відповісти
А у нас в Украине Гапон медведчук..
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22.01.2021 17:22 Відповісти
То куратор. А гапон - потерпевший вiслюк.
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22.01.2021 17:23 Відповісти
Главное чтобы в Сербии, Франции, Германии все посмотрели, шобы меньше ностальгировали по ГДР и не голосвали за Ле Пен
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22.01.2021 16:42 Відповісти
ХТО БРЕШЕ ???
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22.01.2021 16:42 Відповісти
Розслідування Навального про палац Путіна і квартири його коханок набрало в YouTube рекордні 57 млн ​​переглядів за три доби - Цензор.НЕТ 4838
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22.01.2021 16:43 Відповісти
Гэбня начала операцию преемник. Лысого лепрекона меняют на гламурную няшку. Куйло уже не в силах вылазить часто из бункера, теперь курировать потоки левого лавэ кооператива озеро, будет лешка-водочник
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22.01.2021 16:43 Відповісти
Не воняй УБЛЮДОК *****.
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22.01.2021 23:41 Відповісти
Росіянам як це звичайно буває насували повний рот, вони ковтнуть і будуть далі мовчати в тряпочку. Іронія, через їх рабський менталітет і боягузство віддуваємося ми.
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22.01.2021 16:43 Відповісти
Розслідування Навального про палац Путіна і квартири його коханок набрало в YouTube рекордні 57 млн ​​переглядів за три доби - Цензор.НЕТ 2867
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22.01.2021 16:44 Відповісти
нам его давайте. пусть по кончезаспам пошастает.
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22.01.2021 16:49 Відповісти
А.Невзоров

Единственное, о чем я пожалел, когда смотрел навальновский фильм, так это о том, что до этого дворца в Геленджике не дошел Каир Кожахметов, не дошел тот самый тихий, робкий, старательный фельдшер из Тюмени с зарплатой в 20 тысяч рублей, который за какими-то медицинскими приборами пешком шел на морозе при минус 30, потому что медпункта автомобиля нету. Был какой-то старенький - давным-давно заглох. Обещали новый уазик еще 6 лет назад. Нет нового уазика, потому что нет денег. И Каиру Кожахметову надо было пройти по темной проселочной дороге с температурой минус 30 на улице 50 километров, чтобы забрать это оборудование. На 27-м километре он погиб.
И вот если бы он сменил направление и, возможно, рано или поздно добрался бы до Геленджика, он мог бы потрогать, как они эти 100 миллиардов на ощупь, потрогать ворота, которые сделаны в точности, как ворота Эрмитажа. И даже, наверное, он нашел бы свой маленький уазик, который волшебным образом превратился в 114-ю завитушку слева на этих воротах. А это тот самый уазик. Больше этой завитушке взяться было неоткуда.
И вот, наверное, если бы ему это удалось, то тихий фельдшер, наверное, понял бы, за что он умирает и по чьей вине тоже.
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22.01.2021 16:49 Відповісти
Половина Кацапстана посмотрела и ещё больше возлюбила сцаря.. Потому-что он - царь, ему и вера, а Навальный врет - он холоп и наглый смутьян.
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22.01.2021 17:05 Відповісти
Лучше почитай "коменты" кацапов - даже вата уже давно готова деда КАБАЯ на колбасу пустить, просто достать его нереально. Да и грабить награбленное на РАШКЕ - это любимое занятие.
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22.01.2021 23:49 Відповісти
Неплохо кто-то поднялся на просмотрах - может это и была главная цель?
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22.01.2021 17:07 Відповісти
Розслідування Навального про палац Путіна і квартири його коханок набрало в YouTube рекордні 57 млн ​​переглядів за три доби - Цензор.НЕТ 5776

....
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22.01.2021 17:13 Відповісти
не тот случай. там скорее холопы из овального чучело сделают и поставят перед входом во дворец, радуясь за сцаря, за то, какой у него великий дворец, соответствующий величию самого сцаря.
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22.01.2021 17:21 Відповісти
Двадцать первый век, а всё тоже-успех по трупам.
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22.01.2021 17:25 Відповісти
Вот что значит правильная реклама
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22.01.2021 17:53 Відповісти
У тебя красивая фамилия! Если ее начинать читать с пятой буквы,а потом опять с начала. Это не реклама!
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22.01.2021 18:46 Відповісти
Извращенец )))))
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22.01.2021 20:09 Відповісти
Я так думаю, что *****, когда планировало и строило это, делало акцент на то, что бы провести параллели с великими людьми прошлого.
Мол я, это уровень Сталина, Черчиля, Ришелье и тд.
Только вот получилось убожество в стиле Эскобара, Каддафи и Бокассы...
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22.01.2021 19:27 Відповісти
Завтра для них тест.Вийдуть ті хто вважає себе народом.Насєлєніє залишиться дома.
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22.01.2021 19:35 Відповісти
Помню как читал об этом дворце на Цензоре много лет назад.
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22.01.2021 19:36 Відповісти
Путіну щоб відмазатись треба запустити в той палац страусів і Федоровича щоб той дав інтервью як він розкрутився на чужині.Таке пояснення влаштує 73% росіян і спровокує ендорфіни ностальгії у бувшого легітимного.
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22.01.2021 19:41 Відповісти
Ви напевно багато добились в житті якщо робите такі висновки.На мій смак то хатинка Віті більш затишніша ніж Володіна.
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22.01.2021 19:56 Відповісти
молодчина Навальный и его команда.
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22.01.2021 22:18 Відповісти
Да, молодчина, за псевдоотравление получит звёздочку на погон.
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23.01.2021 02:23 Відповісти
молодец, лахта, хорошо отрабтываешь росс копейки. пора уже и тебя псевдоотравить.
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23.01.2021 04:08 Відповісти
Ну набрало просмотры, и людям ни холодно, ни жарко.
Навальный - фейковая оппозиция. Если его таки протолкнут в президенты -
в политике кремля ничего не изменится.
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23.01.2021 02:22 Відповісти
слабенько, пригожинец, работаешь, тебе тут никто поверит.
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23.01.2021 04:10 Відповісти
 
 