Розслідування Навального про палац Путіна і квартири його коханок набрало в YouTube рекордні 57 млн переглядів за три доби
Розслідування "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального про таємний палац президента РФ Володимира Путіна за три доби набрало понад 57 млн переглядів на YouTube.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На цей момент під відео, яке було опубліковано три дні тому, зазначено 57 471 388 переглядів.
Крім цього, до нього вже додано 1 205 109 коментарів.
Нагадаємо, 19 січня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив фільм-розслідування "Палац для Путіна" - в ньому розповідається, що на Чорному морі під Геленджиком зведено палац для президента Росії площею 17,7 тисячі квадратних метрів. Уперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.
Прессекретар Путіна Пєсков назвав розслідування "переливанням з пустого в порожнє" і заявив, що в матеріалі нібито "не представлено нічого нового", а мета розслідування - зібрати у громадян пожертвування.
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Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.
Американцы построили заводы, провели индустриализацию. Шпионы из Америки сперли ракетно-атомные секреты с немецкими корнями - готово - Юру запульнули на орбиту, мегатонная кузькина мать пугает мир. Кукуруза не взошла, Афган не сросся, Чернобыль собран на коленке, бах - все, зеро.
С 1990х до сего дня вся "политика" России - шоу политтехнологов, пионеров приняли в масоны, коммунистов в олигархи, результат очевиден.
Является ли Навальный сложнейшим, но, на первый взгляд, очевидным проектом ухода путинской клики от тюрьмы и конфискаций - вопрос сложный. Для нас, украинцев, Навальный после бутерброда в основном малоинтересен. Но как явный гвоздь в седалище газикфюрера, почему бы и нет.
Посадка брата, отравление самого его (похоже было), тупая ярость и бодание рогами с его роликами - это скорее реакция совковой зажравшейся бюрократии третьего сорта на мало-мальски системную работу по поиску их схем, выворачивание карманов и селфи с наворованным добром.
Они тупо не были к этому готовы, они не понимают молодежь, не понимают, как работает интернет и почему не смотрят их сладкое ТВ, куда они льют миллиарды. Запретить, купить, запугать, набрать компромат и завербовать - вот и весь их арсенал. С Трампом получилось, дальше - нет.
Тут на цензоре таких дуроков тоже полно. Иногда даже кажется, что они не с порошеновской бото-фермы, а с кацапской
Но Навальный гвредит Путину и кацапстану, поэтому мы не должны его унижать Можно же не любить Навального, но поддержать его морально в борьбе с путиным?
Единственное, о чем я пожалел, когда смотрел навальновский фильм, так это о том, что до этого дворца в Геленджике не дошел Каир Кожахметов, не дошел тот самый тихий, робкий, старательный фельдшер из Тюмени с зарплатой в 20 тысяч рублей, который за какими-то медицинскими приборами пешком шел на морозе при минус 30, потому что медпункта автомобиля нету. Был какой-то старенький - давным-давно заглох. Обещали новый уазик еще 6 лет назад. Нет нового уазика, потому что нет денег. И Каиру Кожахметову надо было пройти по темной проселочной дороге с температурой минус 30 на улице 50 километров, чтобы забрать это оборудование. На 27-м километре он погиб.
И вот если бы он сменил направление и, возможно, рано или поздно добрался бы до Геленджика, он мог бы потрогать, как они эти 100 миллиардов на ощупь, потрогать ворота, которые сделаны в точности, как ворота Эрмитажа. И даже, наверное, он нашел бы свой маленький уазик, который волшебным образом превратился в 114-ю завитушку слева на этих воротах. А это тот самый уазик. Больше этой завитушке взяться было неоткуда.
И вот, наверное, если бы ему это удалось, то тихий фельдшер, наверное, понял бы, за что он умирает и по чьей вине тоже.
....
Мол я, это уровень Сталина, Черчиля, Ришелье и тд.
Только вот получилось убожество в стиле Эскобара, Каддафи и Бокассы...
Навальный - фейковая оппозиция. Если его таки протолкнут в президенты -
в политике кремля ничего не изменится.