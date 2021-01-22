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Вирішили відмовитися від поняття "колаборант" у законопроєкті про держполітику перехідного періоду, - Резніков

Вирішили відмовитися від поняття

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляє, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду відмовилися від використання поняття "колаборант".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми для себе прийняли рішення відмовитися від слова "колаборант". Я сам спочатку використовував його в своїх публічних інтерв'ю і навіть говорив, що ми повинні прийняти законодавство про колаборантів. Але коли ми почали вивчати міжнародний досвід, в тому числі історичний, то ми побачили, що колаборація має дуже спірне значення і носить негативну конотацію в ставленні до всіх, і під колаборацію можуть потрапити з великою ймовірністю нормальні люди, заручники", - розповів віцепрем'єр.

На його думку, це дуже ризикована тема, в зв'язку з чим від такої термінології вирішили відмовитися.

"У своїй більшості люди на окупованій території заручники, тому ми пропонуємо ввести градацію співпраці з окупаційними режимами, щоб була можливість чітко розрізняти", - додав Резніков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про Мінські домовленості: Можливості для подальших кроків практично вичерпані

Також законопроєктом пропонується визначення термінології, яка повинна бути єдиною для всього законодавства. Це як нові, так і вдосконалені терміни: окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокупувати території, реінтеграція деокупованих територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про завершення розробки проєкту закону про державну політику перехідного періоду.

Резніков заявляє, що проєкт закону про державну політику перехідного періоду є рамковим, який встановлює певні політики та принципи, і буде вимагати прийняття окремих профільних законів. Зокрема, про амністію, вибори, люстрацію і конвалідацію.

Автор: 

законопроєкт (3583) колабораціонізм (1158) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+32
"...и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди".

Это он имеет в виду Зелю, Дерьмака и себя любимого.
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22.01.2021 16:33
+31
Що там собі Резнікови вигадали Україну не цікавить. Колаборанти будуть позбавлені громадянства, майна і соціальних виплат і видворені з України!
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22.01.2021 16:40
+26
Конечно заложники, работают на оккупантов, потом едут за выплатами на Украину.
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22.01.2021 16:32
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Конечно заложники, работают на оккупантов, потом едут за выплатами на Украину.
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22.01.2021 16:32 Відповісти
Що там собі Резнікови вигадали Україну не цікавить. Колаборанти будуть позбавлені громадянства, майна і соціальних виплат і видворені з України!
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22.01.2021 16:40 Відповісти
Это из фантастических романов про альтернативную историю. К сожалению Украина повторяет историю УНР 1918-1933.
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22.01.2021 16:51 Відповісти
какая унр в 1933?
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22.01.2021 16:58 Відповісти
по сути такая же как и сейчас, под оккупацией роССии.

кто не в курсе, УНР была раздерибанена большевистской россией, Польшей, Румынией и Венгрией.
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22.01.2021 17:04 Відповісти
сверь свои знания истории с календарем...можно даже с юлианским (разница в 2 недели роли не играет)
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22.01.2021 17:07 Відповісти
я вашей ордынской историей не интересуюсь
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22.01.2021 17:08 Відповісти
а свою кукушку с календарем таки сверь...мало ли. вдруг у тебя по календарю еще адольф рейхсканцлером...
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22.01.2021 17:19 Відповісти
Ну вот реально, какая, нахрен, УНР в 1933 году, если на то время уже 11 лет была УССР ?

Может у тебя и СССР до сих пор существует ?
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22.01.2021 17:20 Відповісти
1918 - 1921
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22.01.2021 17:25 Відповісти
дебил ты еще с рождения.
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22.01.2021 18:16 Відповісти
Норм, а потом братишками сепаров назовём и профинансируем за счёт бюджета, правильно?
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22.01.2021 16:32 Відповісти
Решили отказаться от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода, - Резников - Цензор.НЕТ 7075
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22.01.2021 16:34 Відповісти
почему потом?там про это уже есть "территории приоритетного развития" это оно...
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22.01.2021 17:00 Відповісти
"...и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди".

Это он имеет в виду Зелю, Дерьмака и себя любимого.
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22.01.2021 16:33 Відповісти
Ще назвіть отих патріотами
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22.01.2021 16:34 Відповісти
Скорее партнерами,что ближе к истине.
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22.01.2021 16:43 Відповісти
таки да, они (российские коллаборанты) патриоты роССии.
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22.01.2021 17:07 Відповісти
Зелёные коллаборанты против слова "коллаборант"... Смешно.
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22.01.2021 16:34 Відповісти
ну, для позначення перекинчиків, зрадників і попихачів загарбника
в українській мові є чудове і коротке слово
ХРУНЬ
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22.01.2021 16:40 Відповісти
👍
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22.01.2021 16:54 Відповісти
І у Кримінальному Кодексі є??
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22.01.2021 17:27 Відповісти
От дурной "щедрости душевной" всех оптом "понять и простить".
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22.01.2021 16:35 Відповісти
Решение разумное, иначе у "карателей" ВСУ патронов не хватит на зачистку дыныры от коллаборантов....🤔
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22.01.2021 16:37 Відповісти
Украина платит пенсии тем, кто кричал, что Россия - это их дом. Так кто заложник?
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22.01.2021 16:37 Відповісти
- Вы слышали, донбаситы, лугондонцы с КРЫСчанами будут не сепаратистами не коллоборантами и не предателями!
- Виноват, а кто же тогда они?
- Пока не сказали. Может быть они будут повстанцы, а может быть и угнетённые хохлами.
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22.01.2021 16:37 Відповісти
Был когда-то термин "лишенцы" 😂
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22.01.2021 16:51 Відповісти
А може - опущені рашкою?
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22.01.2021 19:56 Відповісти
под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники", - рассказал вице-премьер.
______________________________________

То есть дают зелёный свет всем в ОРДЛО для получения ДНР и РФ паспортов.
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22.01.2021 16:37 Відповісти
"коллаборант" с паспортом страны-агрессора, с оружием страны-агрессора, и на зарплате страны-агрессора - враг, подлежащий уничтожению.
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22.01.2021 16:38 Відповісти
А зря вы курвиметры отказываетесь "...от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода...",вы же потом под него попадёте.Могли бы себе соломки подстелить,ну шобб не дуже було боляче.
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22.01.2021 16:39 Відповісти
про заручників - давно так треба було , а із колаборацією складніше - не всі розуміють , що колаборанти - це ті , хто співпрацює із Україною , колабораціоністи - ті , хто співпрацює із ворогом , але досі небагато хто бачить різницю . Краще послуговуватись зрозумілою мовою - помічники ворога , ворожі посіпаки .
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22.01.2021 16:39 Відповісти
вместо "коллаборант" можно использовать "слуга народа"
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22.01.2021 16:40 Відповісти
можна , але недоосвічені люди можуть зрозуміти це в негативному сенсі , якщо не вказувати із ким та колаборація відбувається . Краще використовувати ті слова , які Ви розумієте . І не лінуватись заглядати в словники .
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22.01.2021 16:45 Відповісти
А шо, могут абидица?
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22.01.2021 16:41 Відповісти
Папа в Кремле-велит.Он не может ждать-беспредельно.А серьезно-уроды пля.Уже не враги и оккупанты.В следующей редакции-друзья,товарищи.
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22.01.2021 16:49 Відповісти
наче шось інше від колаборантів очікували
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22.01.2021 16:42 Відповісти
Решили отказаться от понятия "коллаборант" в законопроекте о госполитике переходного периода, - Резников - Цензор.НЕТ 5354
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22.01.2021 16:42 Відповісти
З якого це твору Шевченка?
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22.01.2021 17:30 Відповісти
Сім років пройшло, а так і немає в кримінальному кодексі поняття "колаборант".
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22.01.2021 16:42 Відповісти
Нужен закон о коллаборации, нужен давно. Не привязанный к оккупированным территориям. Нужен, чтобы наказывать таких как Медведчук, Новинский, Дубинский, Бужанский, Ленка Бондаренко и другую шваль, работающую (или служащую) против Украины, её суверенитета и территориальной целостности.
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22.01.2021 16:42 Відповісти
Ничего нового в Украине не происходит. Это исторически уже сложилось, что патриотов Украины со времкенем начинают гнобить, а предателей возносить. Так было всегда.Снова сливается Украина в паРашу. Для чего только столько людей погибло? Украинціы! На будущее знайте. Ничего у вас не получится.Всё равно вернетесь в стойло к паРаше.
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22.01.2021 16:43 Відповісти
"Вибачення неможливе"
"Вибачення неможливе. Потрібна військова перемога. Нехай через кілька років, після побудови нормальної армії, але повертати Донбас треба військовим шляхом. І тоді проблеми Донбасу будуть розв'язані протягом півроку-максимум року. Бо для людей головне - нормальне життя і спокій. Тоді питання реінтеграції Донбасу не стоятиме", - запевняє корінний донеччанин Вадим Хомаха.
"А колаборанти мають бути засуджені і у разі амністії - вислані до Росії. Ідеться про 100-150 тисяч людей. Запевняю, це небагато. Але це дозволить зробити основне: зруйнувати ядро. Коли ядра не буде і не буде впливу колаборантів, все буде набагато простіше. Люди між собою домовляться", - сказав експерт в інтерв'ю ВВС Україна. Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря
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22.01.2021 16:43 Відповісти
Аткажитєсь і від добробатів, за наказом путіна. Невже проковтнете це від пропутінських іопатих врот владників?
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22.01.2021 16:44 Відповісти
відмову від добровільчих батальонів за наказом ***** Ви вже проковтнули , прокиньтесь .
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22.01.2021 16:47 Відповісти
сотрудинчество с оккупационными властями? я пропустил что ДНР и ЛНР уже "государства"?
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22.01.2021 16:44 Відповісти
Сповідь патріота, борця за незалежність України, за свободу українців, справжнього бандерівця, воїна УПА. «Бій йшов із 8-9-ї ранку і до вечора… З наших хлопців було вбито двоє і я поранений»
Питання: Якою б мала бути Україна, якою б Ви хотіли бачити свою державу?
- Самостійна, щоб нею ніхто не розпоряджався зі сторонніх, щоб мала можливість спілкуватись з усім світом, будувати своє життя так, як вона хоче. У нас ще проблеми в армії, чиновники все розкрадають, озброєння слабке, на всякі важливі потреби в державі немає грошей. Фізично я вже зовсім не той, яким був, без палки не можу дійти, але морально духом сильний. 95-й мені, але які роки довелось прожити важкі. Я часом думаю, що я давно вже мав померти. Якщо я не вмер, то це не моя сила, воля, а Божа воля. Ми можемо збудувати свою державу. Кажу молоді, щоб продовжили нашу боротьбу прямо, чесно, відкрито до повної перемоги, бо без повної перемоги не може бути держави.
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22.01.2021 16:46 Відповісти
Командир сотні Української повстанської армії, 94-річний Мирослав Симчич проживає у Коломиї. Він провів у тюрмах і таборах у радянський час 32 з половиною роки, але нікого зі своїх побратимів не видав. Він прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом зі своїми побратимами - Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС, а це понад 400 осіб (разом із померлими від поранень). Ця битва за «бандерівську столицю» є темою досліджень не лише українських істориків. Ветеран УПА поділився своїми спогадами з Радіо Свобода.
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22.01.2021 16:47 Відповісти
Цей полк НКВС, доречі, виселяв чеченів і кримських татарів перед тим. Але пішли на добрива в Карпатах...
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22.01.2021 18:41 Відповісти
В цьому бою від упівців був один загиблий, а Симчич(Кривоніс) отримав поранення в руку і втратив свідомість від втрати крові. В Дніпрі Симчич робив лекцію і я теж був присутній. Це було ще до війни з Рашою і цілком можливо, що тисяча дніпровців, після цієї лекції, прославила своє місто у борні за Україну.
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22.01.2021 18:49 Відповісти
Решили отказаться от понятия "коллаборант" - Резников

Это понятно ибо предатели коллаборанты против себя не пойдут они пойдут против украинцев как было в УНР 1918-1933.

Еще раз показывает что Украина захвачена врагом а украинцы опять проспали как тогда. Проснулись уже когда ели своих детей.
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22.01.2021 16:46 Відповісти
проще отказаться от резникова и всех его гнилы "понятий". потому как он сам коллаборант.
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22.01.2021 16:47 Відповісти
Колаборант рєзніков - молодожон!) Тьолкє, тіпо дружині, бабло надо. А нам нафуя цей собачій зєльоний цирк?!
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22.01.2021 16:59 Відповісти
Все вірно, замість слова колаборант тре використовувати зрадник та злочинець.
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22.01.2021 16:49 Відповісти
не прикривати їх красивими іншомовними термінами , а називати речі своїми іменами . Терористами ще доречно ворога називати .
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22.01.2021 16:51 Відповісти
Коллаборант коллаборанту глаз не выклюет..
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22.01.2021 16:49 Відповісти
Колаборантка #1- э лэнка зэлэнка, яка зазивала дезебілів стучати , як і де там ВСУ пересуваєцця. Опровєргайте, зебуіни, якщо це нетак!
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22.01.2021 16:52 Відповісти
Какие законы о коллаборантах могут написать коллаборанты Резников, Зеленский, Мертверчук и прочие? Или они думают, что они навсегда и никто не будет расследовать их незаконные действия?
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22.01.2021 16:53 Відповісти
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.
Слишком много "Но", что бы признать коллаборантом. Суды запарятся.
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22.01.2021 16:54 Відповісти
красава , поважаю ! а тепер для кращого розуміння ситуації , нижче на цій самій сторінці , подивіться слово "колаборація" ! краще в українському словнику .
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22.01.2021 16:59 Відповісти
Просто вы такое же д-мо, как и сепаратисты, воюющие против Украины.
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22.01.2021 16:54 Відповісти
тогда предатель тоже подходит
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22.01.2021 16:55 Відповісти
Слово коллаборант там должно быть обязательно. Иначе это не закон!
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22.01.2021 16:58 Відповісти
для того й прибрали ці терміни , бо більшість дописувачів не розрізняють колаборацію і колабораціонізм . Використовуйте ті слова , значення яких Ви усвідомлюєте .
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22.01.2021 17:02 Відповісти
Ця заява вказує що при владі колабранти.
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22.01.2021 17:01 Відповісти
🤦.
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22.01.2021 17:04 Відповісти
как люди назовут-так и будет...независимо от принятых нынешними коллаборантами законов
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22.01.2021 17:02 Відповісти
называть их Гордые ЛуганДонцы
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22.01.2021 17:05 Відповісти
є хтось з кабінету міністрів ? потрібна просвітницька робота в засобах масової інформації на тему "колаборація і колабораціонізм , грунтовні відмінності за схожої вимови ".
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22.01.2021 17:12 Відповісти
Птому что ЗЕ-власть и есть колаборанты.
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22.01.2021 17:29 Відповісти
Колаборант РЕЗ вирішив відмовитися , щоб його називали колаборантом.
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22.01.2021 17:52 Відповісти
Прописати себе, торговий люд з хабадної олігархії, крота з ОПУ, кинутого на радість вовків Журавля в полі, їм совіть перед окупантом РФ не дозволяє.
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22.01.2021 17:30 Відповісти
Он о себе заботится. Он, в первую очередь, подпадает под это определение: коллаборант. Он, сексот. Враг украинцев. Среди зеленых "слуг урода" имени Путина, там только для камуфляжа имеется несколько десятков, якобы украинцев, - остальные, это -матерые стукачи-коллаборанты; "бойцы невидимого фронта". Что вы, украинцы, хотели услышать от одного из таких уродов?
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22.01.2021 17:38 Відповісти
Вирішили відмовитися від поняття "колаборант" у законопроєкті про держполітику перехідного періоду, - Резніков - Цензор.НЕТ 942
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22.01.2021 17:45 Відповісти
Повторю те, що було видалено Це вже нижче плінтуса Кацапо --єврейське бидло--знищує Україну.
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22.01.2021 17:42 Відповісти
Колоборант - они же наши люди, зрада - особиста думка, російські окупанти - "та сторона", військова агресія- "просто подвинули кордон", окупована територія - той степ, ополченці - обмануті люди, російські військові - заблукалі, обстріл наших позицій - незначна провокація тієї сторини з території того степу, амністія ополченцям - реабілітація обманутих заблукалими людей, які донесли до нас свою особисту думку, війна - мір. ТАК ВСЕ НЕ ТАК І ПОГАНО.
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22.01.2021 18:01 Відповісти
на жаль. наша вонюча, тому що зелена, влада - так і вважає. або - нас бажає заставити так вважати.
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23.01.2021 10:04 Відповісти
Треба не дамбасів засуджувати, а робити іспити української для ВСІХ
українців. Тести на лояльність і співбесіду з комісією департаменту паспортизації. І лише тоді видавати свідоцтво легалізації, що дозволяє брати участь у виборчому процесі.
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22.01.2021 18:35 Відповісти
Колаборанты это в первую очередь местные донбассяне,которые взяли поставленное рашооккупантами оружие и пошли воевать против законной украинской власти.Это нужно прописать в первую очередь.
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22.01.2021 18:51 Відповісти
А як їх тоді називати - "аступівшиєся сожитєлі"?!
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22.01.2021 19:34 Відповісти
Гнидами.
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22.01.2021 19:59 Відповісти
Назвати неважливо як! Яке покараня?!! Зроблять як з подвійним грмадянством - заборона є,а покараня нема!
Безкарність.
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22.01.2021 20:58 Відповісти
Народ Дамбасса одобряіть
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22.01.2021 22:15 Відповісти
 
 