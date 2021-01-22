Вирішили відмовитися від поняття "колаборант" у законопроєкті про держполітику перехідного періоду, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляє, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду відмовилися від використання поняття "колаборант".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми для себе прийняли рішення відмовитися від слова "колаборант". Я сам спочатку використовував його в своїх публічних інтерв'ю і навіть говорив, що ми повинні прийняти законодавство про колаборантів. Але коли ми почали вивчати міжнародний досвід, в тому числі історичний, то ми побачили, що колаборація має дуже спірне значення і носить негативну конотацію в ставленні до всіх, і під колаборацію можуть потрапити з великою ймовірністю нормальні люди, заручники", - розповів віцепрем'єр.

На його думку, це дуже ризикована тема, в зв'язку з чим від такої термінології вирішили відмовитися.

"У своїй більшості люди на окупованій території заручники, тому ми пропонуємо ввести градацію співпраці з окупаційними режимами, щоб була можливість чітко розрізняти", - додав Резніков

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Також законопроєктом пропонується визначення термінології, яка повинна бути єдиною для всього законодавства. Це як нові, так і вдосконалені терміни: окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокупувати території, реінтеграція деокупованих територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про завершення розробки проєкту закону про державну політику перехідного періоду.

Резніков заявляє, що проєкт закону про державну політику перехідного періоду є рамковим, який встановлює певні політики та принципи, і буде вимагати прийняття окремих профільних законів. Зокрема, про амністію, вибори, люстрацію і конвалідацію.