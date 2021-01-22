Вирішили відмовитися від поняття "колаборант" у законопроєкті про держполітику перехідного періоду, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляє, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду відмовилися від використання поняття "колаборант".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми для себе прийняли рішення відмовитися від слова "колаборант". Я сам спочатку використовував його в своїх публічних інтерв'ю і навіть говорив, що ми повинні прийняти законодавство про колаборантів. Але коли ми почали вивчати міжнародний досвід, в тому числі історичний, то ми побачили, що колаборація має дуже спірне значення і носить негативну конотацію в ставленні до всіх, і під колаборацію можуть потрапити з великою ймовірністю нормальні люди, заручники", - розповів віцепрем'єр.
На його думку, це дуже ризикована тема, в зв'язку з чим від такої термінології вирішили відмовитися.
"У своїй більшості люди на окупованій території заручники, тому ми пропонуємо ввести градацію співпраці з окупаційними режимами, щоб була можливість чітко розрізняти", - додав Резніков
Також законопроєктом пропонується визначення термінології, яка повинна бути єдиною для всього законодавства. Це як нові, так і вдосконалені терміни: окупаційні сили і окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокупувати території, реінтеграція деокупованих територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.
Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про завершення розробки проєкту закону про державну політику перехідного періоду.
Резніков заявляє, що проєкт закону про державну політику перехідного періоду є рамковим, який встановлює певні політики та принципи, і буде вимагати прийняття окремих профільних законів. Зокрема, про амністію, вибори, люстрацію і конвалідацію.
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кто не в курсе, УНР была раздерибанена большевистской россией, Польшей, Румынией и Венгрией.
Может у тебя и СССР до сих пор существует ?
Это он имеет в виду Зелю, Дерьмака и себя любимого.
в українській мові є чудове і коротке слово
ХРУНЬ
- Виноват, а кто же тогда они?
- Пока не сказали. Может быть они будут повстанцы, а может быть и угнетённые хохлами.
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То есть дают зелёный свет всем в ОРДЛО для получения ДНР и РФ паспортов.
"Вибачення неможливе. Потрібна військова перемога. Нехай через кілька років, після побудови нормальної армії, але повертати Донбас треба військовим шляхом. І тоді проблеми Донбасу будуть розв'язані протягом півроку-максимум року. Бо для людей головне - нормальне життя і спокій. Тоді питання реінтеграції Донбасу не стоятиме", - запевняє корінний донеччанин Вадим Хомаха.
"А колаборанти мають бути засуджені і у разі амністії - вислані до Росії. Ідеться про 100-150 тисяч людей. Запевняю, це небагато. Але це дозволить зробити основне: зруйнувати ядро. Коли ядра не буде і не буде впливу колаборантів, все буде набагато простіше. Люди між собою домовляться", - сказав експерт в інтерв'ю ВВС Україна. Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря
Питання: Якою б мала бути Україна, якою б Ви хотіли бачити свою державу?
- Самостійна, щоб нею ніхто не розпоряджався зі сторонніх, щоб мала можливість спілкуватись з усім світом, будувати своє життя так, як вона хоче. У нас ще проблеми в армії, чиновники все розкрадають, озброєння слабке, на всякі важливі потреби в державі немає грошей. Фізично я вже зовсім не той, яким був, без палки не можу дійти, але морально духом сильний. 95-й мені, але які роки довелось прожити важкі. Я часом думаю, що я давно вже мав померти. Якщо я не вмер, то це не моя сила, воля, а Божа воля. Ми можемо збудувати свою державу. Кажу молоді, щоб продовжили нашу боротьбу прямо, чесно, відкрито до повної перемоги, бо без повної перемоги не може бути держави.
Это понятно ибо предатели коллаборанты против себя не пойдут они пойдут против украинцев как было в УНР 1918-1933.
Еще раз показывает что Украина захвачена врагом а украинцы опять проспали как тогда. Проснулись уже когда ели своих детей.
Слишком много "Но", что бы признать коллаборантом. Суды запарятся.
українців. Тести на лояльність і співбесіду з комісією департаменту паспортизації. І лише тоді видавати свідоцтво легалізації, що дозволяє брати участь у виборчому процесі.
Безкарність.