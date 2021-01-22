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Новини
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Клименко про звільнення з компенсацією і повторне призначення чоловіка Венедіктової: "Національна поліція діяла за законом"

Клименко про звільнення з компенсацією і повторне призначення чоловіка Венедіктової:

Очільник Національної поліції Ігор Клименко, розповідаючи про ситуацію зі звільненням чоловіка генерального прокурора Ірини Венедіктової з органів поліції, а потім його призначення знову до лав поліцейських, уточнив, що Нацполіція діяла за законом.

Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Національна поліція діяла за законом. Цей співробітник мав відповідну вислугу, яка дозволяла йому на той момент вийти на пенсію та отримати відповідну компенсацію. Більше того, після цього він брав участь у конкурсі на заміщення вакантної посади заступника начальника департаменту. Він пройшов цей конкурс і на законних підставах обійняв цю посаду. Все інше - домисли та суб'єктивна думка тих, хто про це писав", - уточнив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що чоловік генпрокурора Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади заступника начальника кіберполіції. Він отримав при звільненні майже 780 000 грн, а через тиждень подав заяву на конкурс на ту ж посаду. Пізніше кіберполіція пояснила звільнення і повернення на службу чоловіка Венедіктової Колесника так: Скорочення посади і призначення пенсії.

Також читайте: Чоловік Венедіктової Колесник звільнився з кіберполіції, отримав понад 750 тис. компенсації і через 10 днів поновився на посаді, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: 

виплати (1037) призначення (2275) Нацполіція (15138) звільнення (2668) Колесник (25) Венедіктова Ірина (829) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+20
Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону" - Цензор.НЕТ 2430
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22.01.2021 16:46
+16
Вибачте! Я стидаюся запитати, а Ви врахуваєте при призначенні(конкурсах) моральні якості кандидатів? Чи слово мораль Вам не відомо?
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22.01.2021 16:48
+13
Главное о чести Офицера не забудьте и...и новое звание ему...ну и раз десять так ещё уволился-восстановился! Уроды мерзкие."Новая полиция" - Старая Мусарня...Вотчина авакова, который засиделся, прихватизировал МВД.
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22.01.2021 16:47
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"Дякую, було весело"©😁😁😁 їжте разом 😉😉😉
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22.01.2021 16:46 Відповісти
А що Венедиктова досі не повернула гроші які вимутив її чоловік? Тоді Венедиктова має посадити власного чоловіка на держзабезпечення в тюрму а його власність конфіскувати на користь держави. Якщо Венедиктова цього не зробить тоді в неї конфлікт інтересів і вона має піти у відставку!
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22.01.2021 17:06 Відповісти
Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону" - Цензор.НЕТ 3573
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22.01.2021 16:46 Відповісти
СУКИ !!! У ВАС СОВЕСТЬ ЕСТЬ ????? или все уже просрали !!!!!!!!
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22.01.2021 16:49 Відповісти
Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону" - Цензор.НЕТ 2430
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22.01.2021 16:46 Відповісти
Хто б , сумнівався, що у вас все по закону! Боже збав.
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22.01.2021 16:47 Відповісти
І 170 мільйонів Вітренка, теж по закону. Взагалі вся ваша "шобла", це суцільний законний дерібан.
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22.01.2021 16:51 Відповісти
Ще й шмаркля зі 100% своїм генпрокурором на дачах у Конча Заспі і теж по закону. А як же ж інакше...
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22.01.2021 16:54 Відповісти
Главное о чести Офицера не забудьте и...и новое звание ему...ну и раз десять так ещё уволился-восстановился! Уроды мерзкие."Новая полиция" - Старая Мусарня...Вотчина авакова, который засиделся, прихватизировал МВД.
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22.01.2021 16:47 Відповісти
Продолжают ссать народу в глаза.А че не ссать,если 73% от этого балдеют?
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22.01.2021 16:47 Відповісти
БЕЗ СЛОВ
Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону" - Цензор.НЕТ 2837

Клименко об увольнении с компенсацией и повторном назначении мужа Венедиктовой: "Национальная полиция действовала по закону" - Цензор.НЕТ 6890
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22.01.2021 16:48 Відповісти
Вибачте! Я стидаюся запитати, а Ви врахуваєте при призначенні(конкурсах) моральні якості кандидатів? Чи слово мораль Вам не відомо?
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22.01.2021 16:48 Відповісти
Зустрічне запитання від влади - а що таке моральність?
Мораль в карман не покладеш!
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22.01.2021 17:14 Відповісти
Одно ОГП, типа Спрута Каттани.
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22.01.2021 16:49 Відповісти
в черновцах отменили бесплатные завтраки ученикам младших классов- булочка и чай, даже этот мизер отменили, и говорят по закону , вот такие у нас законы
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22.01.2021 16:50 Відповісти
Тю. А у ВАЗеленського все нормально.
"Зеленський торгує із рф. Клоунада на крові." https://www.youtube.com/watch?v=sxIZMv90ckM
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22.01.2021 17:22 Відповісти
Бо закони прийняті під пограбунок бюджету, щоб утримувати злочинців при владі.Кожна наступна владав Україні перевершує минулу у злочинах зраді і корупції.
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22.01.2021 16:50 Відповісти
чтоб задушился он этими деньгами, вон и януковичу хватило- сына потерял, ганька герман **** первосортная-двоих детей недосчиталась, югик луценко от рака сдыхает и вам всем законникам этого желаю
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22.01.2021 16:52 Відповісти
про Корбана забыл
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22.01.2021 19:15 Відповісти
Не хватало ещё, чтобы Нац.полиция нарушала закон.
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22.01.2021 16:54 Відповісти
Аферист законник. Закон нельзя перепрыгнуть, но его можно обойти. Рада ау, прийміть відповідний закон на даний випадок на майбутнє.
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22.01.2021 16:55 Відповісти
уміють намазувати...
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22.01.2021 16:57 Відповісти
Якщо у нас є Рада, яка займається вдосконаленням законів, то вони повинні реагувати на цю діру в законі. Якщо ні, то навіщо нам Рада.
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22.01.2021 16:58 Відповісти
У них "дно" понятие многослойное, за пробитым дном следует новое - непробитое, а значит есть над чем "постараться"
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22.01.2021 16:59 Відповісти
Кроме законности существует политическая ответственность министра, премьера и гаранта. Правительство - в отставку, как минимум!
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22.01.2021 16:59 Відповісти
Клименко про звільнення з компенсацією і повторне призначення чоловіка Венедіктової: "Національна поліція діяла за законом" - Цензор.НЕТ 7764 Поки ви гниди не будете підзвітні громаді,буде продовжуватись цей шабаш.
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22.01.2021 17:06 Відповісти
Ура ! Теперь венедиктовский трахаль может еще раз переобуться ,,по закону,, А может раз, да еще раз, да еще много - много раз
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22.01.2021 17:08 Відповісти
Якщо все було,як каже цей мєнт,по закону,то тоді чоловік Венедіктова при прийомі на посаду мав отримати ще й так звані "підйомні",адже тепер він вважається тільки но зарахованим на службу в МВС.А на таких посадах підйомні непогані.Отака муйня,малята.
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22.01.2021 17:08 Відповісти
Коли бидло попадає у владу, воно швидко перетворюється в чванливе, жадібне, підлабузне, безпринципне лайно.
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22.01.2021 17:09 Відповісти
Шо удивляться, если к власти пришла банда рейдеров, главное что по закону.
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22.01.2021 17:16 Відповісти
Полицаи крутят Законом, как цыган солнцем!
А про моральный аспект нет желания высказаться?
Или мораль и полиция - несовместимые понятия?
П.С.
У полицаев отношение к Закону, как в том анекдоте про Ребе:
- Ребе, в торе столько запретов, что я несколько не выполняю!
- Ничего страшного, Абраша, я тоже парочку не выполняю....
- А какие, Ребе?
- Когда как.....
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22.01.2021 17:19 Відповісти
В цьому році звільнятися, отримувати "відступне" і повертатися на роботу буде, чи як?
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22.01.2021 17:23 Відповісти
Слов нет, - как говорится, - одни чуЙства остались! Когда ж уже вы натыритесь? Чтоб вас! гниды окаянные!
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22.01.2021 17:27 Відповісти
ничего... вас тоже будут вскоре отстреливать по закону....
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22.01.2021 17:57 Відповісти
может и законно, но то что аморально это точно
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22.01.2021 18:02 Відповісти
Нууу....Венедиктова знает....закон це дишло, куди попреш туди і вишло. Не поймем? Законы бывают разными, черными, белыми и красными. Вы какой стезей идете ребята?
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22.01.2021 18:38 Відповісти
***** Рюкзаковські, починаючи від курсантів закінчуючи Геращенко, шкіряками...
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22.01.2021 18:56 Відповісти
этава кренделя мужа отой возьму на постоянной основе за 7 тыщ в месяц на работу.будет подыхать на работе.не сдохнет .венедиктова ты его каждый день будешь видеть.правда бухим..но мне насрать на ваши проблеммы.за пару лет его работы я емуповышу до 8.он тебе мароженое купит..тебе мало??что тебе надо????
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22.01.2021 19:03 Відповісти
Покидьки
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22.01.2021 19:10 Відповісти
Официальный трудовой стаж 40 лет,пенсия 2100гр..Всё по закону.Расчётные одного мента-как пенсия за 30 лет(лет,не месяцев)!Всё по-честному.
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22.01.2021 19:26 Відповісти
По действующему законодательству, вакантной должность должна быть НЕ МЕНЕЕ месяца ДО конкурса ?!
Кто еще занал об этой вакансии, где она публиковалась и кто на нее еще подавалася ?
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22.01.2021 19:36 Відповісти
А Шо, бєз увольнєнія його не можна було призначити? Кого ви ссуки розводите?! Кому ви лапшу на вуха вішаєте?!
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22.01.2021 19:36 Відповісти
Та коли ж ви,тварі,вже понажираєтесь?
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22.01.2021 20:36 Відповісти
"Підтверджую, так - це сеча в очі, але від кого надо сеча! Від поважної людини!"
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22.01.2021 21:19 Відповісти
Это значит, что нужно менять закон. И убирать со службы таких полицейских.
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25.01.2021 09:11 Відповісти
 
 