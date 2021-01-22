Клименко пояснив, чому закрили справу проти Байдена: "У діях громадянина США не було складу кримінального проступку"
Національна поліція закрила кримінальне провадження за фактом можливого втручання Президента США Джо Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна в зв'язку з відсутністю в діях Байдена складу злочину.
Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми проводили досудове розслідування на підставі постанови слідчого судді Печерського суду. У вересні 2020 року прийнято рішення про закриття провадження, оскільки в діях громадянина США не було складу кримінального проступку", - сказав глава Нацполіції.
Як повідомлялося, раніше суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав відкрити справу через "неправомірне втручання" колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна. 10 листопада стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою ексгенпрокурора Шокіна.Раніше Шокін заявив, що в 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Хантер. 20 січня 2021 року новий президент США Джо Байден склав присягу 46-го глави держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зря закрыли дело, вызвали бы гражданина Байдена в Печерский суд повесткой, прославились бы на весь мир.
У складні часи не можемо лишитись осторонь і закликаємо підтримати нашого колегу Тайлера Андерсона у несподіваному протистоянні з 1+1
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4ScW4O2os&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
Ххххххххххххххххххх
Ущипните меня...некто "судья" Вовк, получая ЗП от налогоплательщиков, обязал других получающих ЗП от налогоплательщиков открьіть производство против Джо Байдена.
Те бросились исполнять и после победьі на вьіборах президента США Джо Байдена, пришли к вьіводу что ничего крамольного в его действиях не бьіло.
При етом что они(исполнители), что Вовк исправно получали ЗП от налогоплательщиков.
У меня вопрос: а не заставить ли етих деятелей вернуть ЗП и оплатить ею сотне пенсионеров коммунальньіе услуги?
Ну сказал бы этот хрен Клименко правду, что после инаугурации Байдена постоянно ходить в обоссаных и обосраных штанах не комильфо.
Ну вызвали бы гр. Байдена повесткой, тот бы вместо себя прислал бы какой-нибудь "Зумволт" с сотней "Томогавков" - на Богомольца 10 полицайское гавнище из окон бы потекло.
- А может быть, собака и генеральская...- думает вслух городовой.
- На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.
- Вестимо, генеральская! - говорит голос из толпы.
- Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака - нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..
- Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?
- Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
- И спрашивать тут долго нечего,- говорит полицейский надзиратель Очумелов.
- Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая... Истребить, вот и всё.