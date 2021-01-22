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Новини
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Клименко пояснив, чому закрили справу проти Байдена: "У діях громадянина США не було складу кримінального проступку"

Клименко пояснив, чому закрили справу проти Байдена:

Національна поліція закрила кримінальне провадження за фактом можливого втручання Президента США Джо Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна в зв'язку з відсутністю в діях Байдена складу злочину.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми проводили досудове розслідування на підставі постанови слідчого судді Печерського суду. У вересні 2020 року прийнято рішення про закриття провадження, оскільки в діях громадянина США не було складу кримінального проступку", - сказав глава Нацполіції.

Читайте: Байден доручив вивчити ситуацію з діями російських хакерів у США

Як повідомлялося, раніше суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав відкрити справу через "неправомірне втручання" колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна. 10 листопада стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою ексгенпрокурора Шокіна.Раніше Шокін заявив, що в 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Хантер. 20 січня 2021 року новий президент США Джо Байден склав присягу 46-го глави держави.

Автор: 

Байден Джо (2883) Нацполіція (15138) США (22590) Шокін (340) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+14
Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 4704
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22.01.2021 16:56
+14
Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 7215
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22.01.2021 16:56
+13
В этом сообщении прекрасно всё!
А зря закрыли дело, вызвали бы гражданина Байдена в Печерский суд повесткой, прославились бы на весь мир.
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22.01.2021 16:58
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Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 4704
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22.01.2021 16:56 Відповісти
яка сувора українська правоохоронна система
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22.01.2021 21:41 Відповісти
переобуваются на ходу.....
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22.01.2021 16:56 Відповісти
Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 7215
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22.01.2021 16:56 Відповісти
Первый абзац данного сообщения можно сразу в цитатники. То есть гражданин Байден всё-таки не вмешивался в дела гражданина Шокина?... Абсурд и пиз...ец нашей "правоохранительной" системы
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22.01.2021 16:58 Відповісти
В этом сообщении прекрасно всё!
А зря закрыли дело, вызвали бы гражданина Байдена в Печерский суд повесткой, прославились бы на весь мир.
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22.01.2021 16:58 Відповісти
Нет, сначала на допрос в пилицию. Там тонко намекнуть что за определенную сумму дело можно закрыть... что же Вы так сразу в суд... так пилицианты на одну зарплату будут жить...
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22.01.2021 17:01 Відповісти
Согласна, это было бы еще прекраснее.
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22.01.2021 17:50 Відповісти
А якби ж Трамп виграв би вибори, може б і інакше було б. Хто зна?! Закон він такий не передбачуваний.
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22.01.2021 16:58 Відповісти
А если б у бабки был ...у... то она была бы дедом
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22.01.2021 17:03 Відповісти
Врятуймо рядового Тайлера! https://www.youtube.com/hashtag/savegeekjournal #saveGeekJournal

У складні часи не можемо лишитись осторонь і закликаємо підтримати нашого колегу Тайлера Андерсона у несподіваному протистоянні з 1+1

https://www.youtube.com/watch?v=Sj4ScW4O2os&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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22.01.2021 16:59 Відповісти
Фу-х, отлегло, останется на свободе.
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22.01.2021 16:59 Відповісти
Смішно! І в той же час сумно. По самі вуха!
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22.01.2021 17:03 Відповісти
А еще этот гражданин стал президентом. И у вовочки начинает подгорать. Все попытки Ельченко в Вашингтоне как-то пробиться к "гражданину", не проходят. Там хотят видеть яйца дубинского в тупой пасти самого же дубинского. Без этого вообще любой прогресс там невозможен.
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22.01.2021 17:05 Відповісти
Разумков удалил из стенограммы свои слова о создании следственной комиссии по делу Байдена. Тоже, наверное, в связи с тем, что ничего криминального "гражданин" не совершал. Один вовочка в бегах и ничего не предпринимает
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22.01.2021 17:26 Відповісти
Когда при клоуне открыли дело против Бурисмы, и когда закрыли, даты есть?
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22.01.2021 17:07 Відповісти
Бубочка просто обоссался
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22.01.2021 17:08 Відповісти
У кращих традиціях кварталу: на скору руку організували кримінальну справу, навіть не подумавши проти кого і які наслідки це може мати не тільки для організаторів, але й для держави. (Шавки безмізкові). Мабуть було замовлення жирного клієнта, якому не відмовиш. А коли запахло смаженим - так само швидко і закрили "за відсутністю..." Мовляв нічого і не було, якби сам янелохоманський не коментував цю справу на пресконференції.
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22.01.2021 17:16 Відповісти
Тема, почему Петро уволил борца с коррупционерами и генерального прокурора Украины Шокина - не раскрыта!
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22.01.2021 17:16 Відповісти
И почему Петро так упирался, что аж Байдену пришлось придержать американскую помощь до увольнения этого старого пердуна.
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23.01.2021 08:28 Відповісти
Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 7202
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22.01.2021 17:28 Відповісти
"Время - деньги. Когда видишь деньги, не теряй времени!"
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22.01.2021 17:35 Відповісти
Мы проводили досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда. В сентябре 2020 года принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного проступка", - сказал глава Нацполиции.Источник: https://censor.net/ru/n3243498
Ххххххххххххххххххх
Ущипните меня...некто "судья" Вовк, получая ЗП от налогоплательщиков, обязал других получающих ЗП от налогоплательщиков открьіть производство против Джо Байдена.
Те бросились исполнять и после победьі на вьіборах президента США Джо Байдена, пришли к вьіводу что ничего крамольного в его действиях не бьіло.
При етом что они(исполнители), что Вовк исправно получали ЗП от налогоплательщиков.
У меня вопрос: а не заставить ли етих деятелей вернуть ЗП и оплатить ею сотне пенсионеров коммунальньіе услуги?
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22.01.2021 17:28 Відповісти
А до инаугурации Байдена, мол, типа не могли разобраться?
Ну сказал бы этот хрен Клименко правду, что после инаугурации Байдена постоянно ходить в обоссаных и обосраных штанах не комильфо.
Ну вызвали бы гр. Байдена повесткой, тот бы вместо себя прислал бы какой-нибудь "Зумволт" с сотней "Томогавков" - на Богомольца 10 полицайское гавнище из окон бы потекло.
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22.01.2021 17:40 Відповісти
Клименко объяснил, почему закрыли дело против Байдена: "В действиях гражданина США не было состава уголовного проступка" - Цензор.НЕТ 1088
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22.01.2021 17:45 Відповісти
Клименко пояснив, чому закрили справу проти Байдена: "У діях громадянина США не було складу кримінального проступку" - Цензор.НЕТ 9443
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22.01.2021 18:23 Відповісти
Цікаво, а в справі є протокол допиту Байдена?
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22.01.2021 18:33 Відповісти
краще б цього неписали але товариш байден щасливий що його не судив печерний суд
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22.01.2021 18:39 Відповісти
багато букв нічого не зрозумів - так Байден затримував фінансову допомогу вимагаючи звільненя Шокіна чи ні? він же сам це визнав перед аудіторією
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22.01.2021 19:03 Відповісти
Напоминает история рассказ Чехова " Хамелеон"

- А может быть, собака и генеральская...- думает вслух городовой.
- На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.
- Вестимо, генеральская! - говорит голос из толпы.

- Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака - нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

- Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

- Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

- И спрашивать тут долго нечего,- говорит полицейский надзиратель Очумелов.
- Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая... Истребить, вот и всё.
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22.01.2021 19:04 Відповісти
нарешті байден буде спати спокійно
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22.01.2021 19:21 Відповісти
Интересно, какие еще странах возбуждали уголовные дела на президента США
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23.01.2021 10:59 Відповісти
 
 