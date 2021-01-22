Клименко пояснив, чому закрили справу проти Байдена: "У діях громадянина США не було складу кримінального проступку"

Національна поліція закрила кримінальне провадження за фактом можливого втручання Президента США Джо Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна в зв'язку з відсутністю в діях Байдена складу злочину.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми проводили досудове розслідування на підставі постанови слідчого судді Печерського суду. У вересні 2020 року прийнято рішення про закриття провадження, оскільки в діях громадянина США не було складу кримінального проступку", - сказав глава Нацполіції.

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Як повідомлялося, раніше суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав відкрити справу через "неправомірне втручання" колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна. 10 листопада стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою ексгенпрокурора Шокіна.Раніше Шокін заявив, що в 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Хантер. 20 січня 2021 року новий президент США Джо Байден склав присягу 46-го глави держави.