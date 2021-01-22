Двом організаторам незаконного "референдуму" на Луганщині дали по 5 років умовно
Районний суд Луганської області засудив двох активних учасників незаконного "референдуму" за відділення Луганської області від України в 2014 році до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.
"20 січня 2021 районний суд Луганської області за результатами проведення досудового розслідування прихильників "псевдодержави" визнав винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", і їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років із випробувальним терміном 1 рік", - сказано в повідомленні.
Згідно з інформацією відомства, наприкінці 2020 року оперативники Луганського прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгена Пікуса виявили двох осіб, які в 2014 році брали активну участь в організації та проведенні в 2014 році так званого "референдуму" про відділення Луганської області від України.
Під час подальшого кримінального провадження було підтверджено їхню участь в антидержавній злочинній діяльності.
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"Вибачення неможливе. Потрібна військова перемога. Нехай через кілька років, після побудови нормальної армії, але повертати Донбас треба військовим шляхом. І тоді проблеми Донбасу будуть розв'язані протягом півроку-максимум року. Бо для людей головне - нормальне життя і спокій. Тоді питання реінтеграції Донбасу не стоятиме", - запевняє корінний донеччанин Вадим Хомаха.
"А колаборанти мають бути засуджені і у разі амністії - вислані до Росії. Ідеться про 100-150 тисяч людей. Запевняю, це небагато. Але це дозволить зробити основне: зруйнувати ядро. Коли ядра не буде і не буде впливу колаборантів, все буде набагато простіше. Люди між собою домовляться", - сказав експерт в інтерв'ю ВВС Україна.
Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря.