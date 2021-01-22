Двом організаторам незаконного "референдуму" на Луганщині дали по 5 років умовно

Районний суд Луганської області засудив двох активних учасників незаконного "референдуму" за відділення Луганської області від України в 2014 році до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"20 січня 2021 районний суд Луганської області за результатами проведення досудового розслідування прихильників "псевдодержави" визнав винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 110 КК України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", і їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років із випробувальним терміном 1 рік", - сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією відомства, наприкінці 2020 року оперативники Луганського прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгена Пікуса виявили двох осіб, які в 2014 році брали активну участь в організації та проведенні в 2014 році так званого "референдуму" про відділення Луганської області від України.

Під час подальшого кримінального провадження було підтверджено їхню участь в антидержавній злочинній діяльності.