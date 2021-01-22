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УЗ на відкритому аукціоні змогла суттєво підвищити вартість послуг з використання власних вагонів

УЗ на відкритому аукціоні змогла суттєво підвищити вартість послуг з використання власних вагонів

АТ "Укрзалізниця" провела низку аукционів на використання вагонів за ринковими цінами.

Так, за останні два дні на вказаних аукціонах було продано 5 лотів загальною кількістю понад 505 тис. вагоновідправлень. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

"Підкреслимо, що кінцева вартість ставки залишається сталою і конкурентоспроможною — 480 гривень. Отже, Укрзалізниця пропонує всім бажаючим компаніям придбати необхідний рухомий склад зручними невеликими об’ємами, сформованими на основі підрахунку відсотка утилізації вагонів парку. Безпосередньо для компанії дана ініціатива забезпечує додатковий прибуток та гарантує збереження рухомого складу у робочому стані", - сказано в заяві компанії.

Як раніше повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму офіційному телеграмм-каналі, у грудні ціна вагону становила 343 грн на добу. Відповідно, Укрзалізниця укладає довгострокові договори за ціною значно вищою за поточну ціну на ринку.

Нагадаємо, що "UZ-Cargo" з метою посилення позицій компанії в сфері вантажоперевезень розробила план встановлення ринкових цін на використання вантажних вагонів.

Головна мета "UZ-Cargo" — забезпечити прозорість фінансових потоків, підвищити якість управління кожним видом діяльності та підготуватися до появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень.

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Автор: 

перевезення (1005) Укрзалізниця (6832)


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Это "очень тяжело" сделать! У нее "полно" конкурентов! Тарифы УЗ на грузовые перевозки в два раза ниже чем в России и в разы меньше чем в ЕС. А руду,металл,зерно и другое сырье продают нам по МИРОВЫМ ценам. Так почему ГОСУДАРСТВЕННАЯ УЗ делает скидки ЧАСТНЫМ компаниям? ПОЧЕМУ чиновники "принимают" ТАКИЕ тарифы- должны ответить "компетентные" органы. Но поскольку "компетентные" органы заняты тем же что и чиновники по тарифам УЗ - УЗ убыточна все годы независимости Украины,закупает импортные ( разы дороже) вагоны и локомотивы( благодаря чему убит и парк вагонов,локомотивов и отечественный производитель),до сих пор электрофицированна процентов на 50( деребаны на дизтопливе). И МЫ платим за "убытки",которые плавно перетекают в карманы тех кому мы платим за В ДВА РАЗА большие тарифы за энергоносители чем в ЕС( та же электроэнергия). Почему то МЫ получая МАЛЕНЬКИЕ или МИЗЕРНЫЕ доходы "МОЖЕМ" это делать,а получающие миллиардные доходы "НЕ МОГУТ"? Какая сюрреалистическая логика. Товарищи паны- что бы капитализм не сгнил он ДОЛЖЕН ОГРАНИЧИВАТЬ свое стремление к прибыльности. Естественно ни сам "вылупившийся из социализма капиталист" ни государство( в лице чиновников-"обезьян феодалов") не понимают что это нужно делать. А мы нарид- тупая дойная корова,занятая бытом,просирающая свое будущее и будущее своих внуков!
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23.01.2021 08:26 Відповісти
 
 