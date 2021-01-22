УЗ на відкритому аукціоні змогла суттєво підвищити вартість послуг з використання власних вагонів

АТ "Укрзалізниця" провела низку аукционів на використання вагонів за ринковими цінами.

Так, за останні два дні на вказаних аукціонах було продано 5 лотів загальною кількістю понад 505 тис. вагоновідправлень. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

"Підкреслимо, що кінцева вартість ставки залишається сталою і конкурентоспроможною — 480 гривень. Отже, Укрзалізниця пропонує всім бажаючим компаніям придбати необхідний рухомий склад зручними невеликими об’ємами, сформованими на основі підрахунку відсотка утилізації вагонів парку. Безпосередньо для компанії дана ініціатива забезпечує додатковий прибуток та гарантує збереження рухомого складу у робочому стані", - сказано в заяві компанії.

Як раніше повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму офіційному телеграмм-каналі, у грудні ціна вагону становила 343 грн на добу. Відповідно, Укрзалізниця укладає довгострокові договори за ціною значно вищою за поточну ціну на ринку.

Нагадаємо, що "UZ-Cargo" з метою посилення позицій компанії в сфері вантажоперевезень розробила план встановлення ринкових цін на використання вантажних вагонів.

Головна мета "UZ-Cargo" — забезпечити прозорість фінансових потоків, підвищити якість управління кожним видом діяльності та підготуватися до появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень.

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