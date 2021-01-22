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Новини
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Завершено демонтаж зруйнованих і провислих конструкцій стелі в переході на Майдані Незалежності, - Київавтодор. ФОТО

Завершено демонтаж зруйнованих і провислих конструкцій стелі в переході на Майдані Незалежності, - Київавтодор. ФОТО

Демонтаж підвісних конструкцій стелі підземного переходу на Майдані Незалежності в Києві завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київавтодор".

"Працівники КП ШЕУ Шевченківського району завершили демонтаж підвісних конструкцій стелі, які впали, а також провисали. Загалом прибрали близько 50 м кв конструкцій", - підкреслюють у "Київавтодорі".

Також повідомляється, що балансоутримувач перевірить інші підвісні конструкції стелі цього підземного переходу.

"Зараз тривають відновлювальні роботи підвісних конструкцій стелі. Попередньо, працівники ДЕУ працюватимуть протягом 2 днів", - випливає з повідомлення.

Також дивіться: У переході під Майданом Незалежності в Києві обвалилася стеля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У "Київавтодорі" також нагадують, що підвісну стелю в переході облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація. В останній раз капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності проводили ще в 2002 році.

Завершено демонтаж зруйнованих і провислих конструкцій стелі в переході на Майдані Незалежності, - Київавтодор 01
Завершено демонтаж зруйнованих і провислих конструкцій стелі в переході на Майдані Незалежності, - Київавтодор 02
Завершено демонтаж зруйнованих і провислих конструкцій стелі в переході на Майдані Незалежності, - Київавтодор 03

Автор: 

Київ (19424) Метрополітен (1416) Київавтодор (277)


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Топ коментарі
+5
І жодного поганого слова за тодішнього мера Києва Попова...
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22.01.2021 17:35
+3
КМДА абсолютно не виконує своїх функцій, вже другий термін поспіль. Жирні коти мишей не ловлять.
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22.01.2021 17:13
+2
Шо, потолок тоже устал?
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22.01.2021 17:11
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Шо, потолок тоже устал?
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22.01.2021 17:11 Відповісти
КМДА абсолютно не виконує своїх функцій, вже другий термін поспіль. Жирні коти мишей не ловлять.
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22.01.2021 17:13 Відповісти
Klich дивиться тільки за фінансовими потоками, Київ став бомжарським містом.
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22.01.2021 17:38 Відповісти
Ну то абсолютно логічно що на голови киян падає залізна стеля, бо Господь вже хоче постукати чимось важким по дурним головам виборців Кличка.
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22.01.2021 17:54 Відповісти
как платят
так и монтируют
бабки украли
а рабочим заплатить забыли
ото оно и падает
поманеньку)))
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22.01.2021 17:21 Відповісти
Было б замечательно если б тем металом накрыло кличковского выборца, был бы символизм.
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22.01.2021 17:29 Відповісти
І жодного поганого слова за тодішнього мера Києва Попова...
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22.01.2021 17:35 Відповісти
Попов никогда не был мером Киева, если что.
Формально мером еще был Черновецкий, исполняла Герега.
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22.01.2021 17:54 Відповісти
5-й глава https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Киевской городской государственной администрации 16 ноября 2010 - 25 января 2014 года
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22.01.2021 18:08 Відповісти
Ты разнице между мером и главой администрации слышал?
Мера обирают жители, гдаву назначает кабмин.
Это две разные должности.
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22.01.2021 18:22 Відповісти
Та слишал...маю право на помилку...118 Конституції України, голову місцевої державної адміністрації призначає та звільняє з посади Президент України за поданням Кабінету Міністрів.30 лип. 2019 р.
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22.01.2021 18:41 Відповісти
Тут просто человеку нужно правильно объяснить: Киев является административной единицей, подобно области, отсюда есть Киев-город, а есть более широкий Киев-регион, отсюда у некоторых в сознании две должности сливаются в одну.
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22.01.2021 19:47 Відповісти
это победа
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22.01.2021 17:54 Відповісти
Какой позор. Странно что в переходе никого не было.
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22.01.2021 18:13 Відповісти
Если золотой батон Януковича конвертировать в ремонт переходов под Крещатиком -
Токио, Торонто, Нью-Йорк и Монако от зависти будут кусать губы.
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23.01.2021 02:31 Відповісти
 
 