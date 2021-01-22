Завершено демонтаж зруйнованих і провислих конструкцій стелі в переході на Майдані Незалежності, - Київавтодор. ФОТО

Демонтаж підвісних конструкцій стелі підземного переходу на Майдані Незалежності в Києві завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київавтодор".

"Працівники КП ШЕУ Шевченківського району завершили демонтаж підвісних конструкцій стелі, які впали, а також провисали. Загалом прибрали близько 50 м кв конструкцій", - підкреслюють у "Київавтодорі".

Також повідомляється, що балансоутримувач перевірить інші підвісні конструкції стелі цього підземного переходу.

"Зараз тривають відновлювальні роботи підвісних конструкцій стелі. Попередньо, працівники ДЕУ працюватимуть протягом 2 днів", - випливає з повідомлення.

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У "Київавтодорі" також нагадують, що підвісну стелю в переході облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація. В останній раз капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності проводили ще в 2002 році.





