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Новини
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Козак з'явився на засіданні ТКГ, тому що отримав "наганяй" з Москви за відсутність результату в переговорах, - Казанський

Козак з'явився на засіданні ТКГ, тому що отримав

Представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський заявив, що хід переговорів під час засідання Тристоронньої контактної групи 21 січня навіть з появою заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака істотно не змінився. Росія продовжує спроби легалізувати незаконні угрупування "ЛНР" і "ДНР" і виставити бойовиків стороною конфлікту.

Про це Казанський розповів в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"В цілому під час останнього засідання нічого не змінилося. Позиція Росії залишається все тією ж - визнати угруповання "ЛНР" і "ДНР" і легалізувати їх у переговорах. І через таку позицію РФ переговори нікуди не просуваються. Тому вчорашнє засідання нічим не відрізнялося від попередніх", - зазначив він.

Казанський припустив, що Козак особисто з'явився на засіданні, оскільки отримав "наганяй" з Кремля, адже обіцяв їм певний результат, якого досі немає.

"Напевно, він вирішив втрутитися тому, що від нього вимагають результату, можливо, він його і гарантував, коли Суркова звільняли, а його ставили натомість. Але результату немає. РФ не може продавити. Україна не поступається ... Думаю, Козак отримав якийсь "наганяй", тому що було несподівано побачити його на переговорах. Тактика, коли РФ приводить на засідання ТКГ представників незаконних збройних формувань і намагається їх зробити стороною переговорів, не працює. Україна наполягає, що предметно буде розмовляти тільки з тими, хто приймає рішення, тобто з Москвою, яка все контролює. А це її нервує, тому що вони хочуть зробити бойовиків стороною конфлікту і вдати, що він внутрішній. що це справа України, як вони постійно підкреслюють"- зазначив Казанський.

Також дивіться: "Представницею громадськості ДНР" у ТКГ стала аферистка й п'яничка Пирогова, - Казанський. ВIДЕО

Пропозиції від Дмитра Козака були ті ж, що і завжди - він і російська сторона наполягають, що Україна повинна взяти на ТКГ так звану "дорожню карту" - план виконання "мінських угод" від росіян з легалізацією в ній "ЛНР" і "ДНР". При цьому, український план до розгляду вони брати не збираються.

"Козак в емоційній формі вимагав, щоб обговорювали їхній план", - підсумував Казанський.

Автор: 

росія (64969) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+7
Дмитриев в ярости, Козак в истерике, вовочка в бегах.
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22.01.2021 17:18
+6
Денис Казанский, а не пробовали эмоционально послать нах Козака, чтобы он немного успокоился и протрезвел?
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22.01.2021 17:25
+4
https://mobile.twitter.com/77DVD77

https://mobile.twitter.com/77DVD77 Scythian https://mobile.twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://mobile.twitter.com/77DVD77/status/1350821791594381313 17 янв.

В московских гостиных пылают зенитки, поручик Голицын просрал ПВО!
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22.01.2021 17:19
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Дмитриев в ярости, Козак в истерике, вовочка в бегах.
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22.01.2021 17:18 Відповісти
https://mobile.twitter.com/77DVD77

https://mobile.twitter.com/77DVD77 Scythian https://mobile.twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://mobile.twitter.com/77DVD77/status/1350821791594381313 17 янв.

В московских гостиных пылают зенитки, поручик Голицын просрал ПВО!
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22.01.2021 17:19 Відповісти
хм, а при порошке перед этими кизяками в позе "чего изволите" стояли.
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22.01.2021 17:20 Відповісти
Боляще, доведи.
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22.01.2021 17:55 Відповісти
Денис Казанский, а не пробовали эмоционально послать нах Козака, чтобы он немного успокоился и протрезвел?
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22.01.2021 17:25 Відповісти
Козак - це не те прізвище. Він має бути Холуєвим.
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22.01.2021 17:27 Відповісти
його прізвище кацапи в новинах раніше назиквли кОзак, зара не знаю..
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22.01.2021 17:48 Відповісти
Казанский предположил, что Козак лично появился на заседании, поскольку получил "нагоняй" из Кремля, ведь обещал им определенный результат, которого до сих пор нет.
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Глупое предположение, ИМХО. Какой нагоняй? Какое отсутствие результатов? Для Кремля, главный результат - отсутствие результата. Кремль устраивает нынешнее положение дел, а именно вялотекущий конфликт. Начнут Рашу гнобить, что будет? Последует признание ДНР и ЛНР, и не ОРДЛО, а в пределах Донецкой, и Луганской областей. Запад начнет кричать еще сильнее, что будет? Предположу, референдум и присоединение по шаблону Крыма. Конечно я фантазирую, но...
Сколько криков о Навальном, санкции, резолюции, "свободу Навальному, требуем!". Ну и что, освободили? Нет, а вот его соратницу по фонду, Соболеву, сегодня доставили в органы, и возбудили уголовное дело за растрату средств фонда. Дальше великодушно: "Надо бы Вас арестовать, правда у Вас ребенок,.. Конечно можно в детдом, но мы добрые, надеемся Вы ответите взаимностью, что бы мы не прибегали к подобному". Ну покричит сейчас Запад, ну еще кого-то за хобот схватят.
Источник: https://censor.net/ru/n3243508
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22.01.2021 17:50 Відповісти
Не нагоняй??? А подзатрещину, или щелбака, а точнее носаря под пердачник.
Гоу-гоу-гоу....
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22.01.2021 18:32 Відповісти
так він прийшов нагадати так званим членам ТКГ, щоб виконували все те, про що він, Козак домовлявся з Єрмаком.(формулу Штанмайєра, легалізація та вибори), а коли бубочка з єрмаком банально злякались, то почав давити членів ТКГ, ті ще не повтікали, але однако страху натерпілись. А в Козака немає часу, скоро переворот в рейху, а борцуни з незалежністю України перелякані. Колись (на записах майора Мельниченко) відбулась розмова Віті Ростовського з Даниловичем щодо п.Симоненка. Вітя сказав, що він Петра не розуміє, він бере гроші і ні х... не робить. Так і наші борцуни із супостатом.
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22.01.2021 19:12 Відповісти
Пора вводить третью силу. Типа - в ОРДЛО появились негры на абрамсах и вуйки на апачах? Знать не знаем. И вааще, эт законно избранная власть на рехферендуме проведённая СМС голосованием, и шо там делает подлодка класса Лос Анжелес в черном море, знать не знаем 😁.
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22.01.2021 19:59 Відповісти
пусть ему йаду нальют в кремле.. можно новичка
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23.01.2021 01:49 Відповісти
 
 