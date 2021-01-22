Козак з'явився на засіданні ТКГ, тому що отримав "наганяй" з Москви за відсутність результату в переговорах, - Казанський
Представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський заявив, що хід переговорів під час засідання Тристоронньої контактної групи 21 січня навіть з появою заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака істотно не змінився. Росія продовжує спроби легалізувати незаконні угрупування "ЛНР" і "ДНР" і виставити бойовиків стороною конфлікту.
Про це Казанський розповів в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.
"В цілому під час останнього засідання нічого не змінилося. Позиція Росії залишається все тією ж - визнати угруповання "ЛНР" і "ДНР" і легалізувати їх у переговорах. І через таку позицію РФ переговори нікуди не просуваються. Тому вчорашнє засідання нічим не відрізнялося від попередніх", - зазначив він.
Казанський припустив, що Козак особисто з'явився на засіданні, оскільки отримав "наганяй" з Кремля, адже обіцяв їм певний результат, якого досі немає.
"Напевно, він вирішив втрутитися тому, що від нього вимагають результату, можливо, він його і гарантував, коли Суркова звільняли, а його ставили натомість. Але результату немає. РФ не може продавити. Україна не поступається ... Думаю, Козак отримав якийсь "наганяй", тому що було несподівано побачити його на переговорах. Тактика, коли РФ приводить на засідання ТКГ представників незаконних збройних формувань і намагається їх зробити стороною переговорів, не працює. Україна наполягає, що предметно буде розмовляти тільки з тими, хто приймає рішення, тобто з Москвою, яка все контролює. А це її нервує, тому що вони хочуть зробити бойовиків стороною конфлікту і вдати, що він внутрішній. що це справа України, як вони постійно підкреслюють"- зазначив Казанський.
Пропозиції від Дмитра Козака були ті ж, що і завжди - він і російська сторона наполягають, що Україна повинна взяти на ТКГ так звану "дорожню карту" - план виконання "мінських угод" від росіян з легалізацією в ній "ЛНР" і "ДНР". При цьому, український план до розгляду вони брати не збираються.
"Козак в емоційній формі вимагав, щоб обговорювали їхній план", - підсумував Казанський.
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В московских гостиных пылают зенитки, поручик Голицын просрал ПВО!
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Глупое предположение, ИМХО. Какой нагоняй? Какое отсутствие результатов? Для Кремля, главный результат - отсутствие результата. Кремль устраивает нынешнее положение дел, а именно вялотекущий конфликт. Начнут Рашу гнобить, что будет? Последует признание ДНР и ЛНР, и не ОРДЛО, а в пределах Донецкой, и Луганской областей. Запад начнет кричать еще сильнее, что будет? Предположу, референдум и присоединение по шаблону Крыма. Конечно я фантазирую, но...
Сколько криков о Навальном, санкции, резолюции, "свободу Навальному, требуем!". Ну и что, освободили? Нет, а вот его соратницу по фонду, Соболеву, сегодня доставили в органы, и возбудили уголовное дело за растрату средств фонда. Дальше великодушно: "Надо бы Вас арестовать, правда у Вас ребенок,.. Конечно можно в детдом, но мы добрые, надеемся Вы ответите взаимностью, что бы мы не прибегали к подобному". Ну покричит сейчас Запад, ну еще кого-то за хобот схватят.
Источник: https://censor.net/ru/n3243508
Гоу-гоу-гоу....