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Понад 25 тис. пар скористалися послугою "Шлюб за добу" в 2020 році, - Мін'юст

Понад 25 тис. пар скористалися послугою

Упродовж 2020 року понад 25 тис. пар одружилися в рамках проєкту "Шлюб за добу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Найбільшим попитом ця послуга користувалася в таких містах як Київ (4510), Одеса (3316), Харків (1548), Львів (1097) і Маріуполь (740).

Крім українців, проєктом "Шлюб за добу" охоче користувалися й іноземці. За 12 місяців 2020 року уклали шлюб у рамках проєкту 7638 іноземних громадян. В основному - з Російської Федерації (1084), Польщі (504), Федеративної Республіки Німеччина (474).

Читайте також: Від початку року майже 6 тисяч іноземців скористалися послугою "Шлюб за добу" в Україні, - Мін'юст

Автор: 

одруження (81) РАЦС (8) Мін’юст (1587) весілля (76)


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предпочитаю брак за 10 минут с оттяжкой до 15 а сутки...это молодым
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22.01.2021 17:37 Відповісти
Развод за 2 минуты нужней.
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22.01.2021 17:51 Відповісти
А сколько из них разошлось? боюсь больше половины
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22.01.2021 19:11 Відповісти
90%.
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22.01.2021 22:22 Відповісти
любишь боярыню- женись !
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22.01.2021 19:11 Відповісти
учитывая статистику разводов, нужно делать регистрацию посложней и подольше.
подали заяву, пожили вместе пару лет, завели чадо, потом можно и оформлять брак.
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22.01.2021 22:24 Відповісти
Услуга: Брак на сутки
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23.01.2021 08:27 Відповісти
 
 