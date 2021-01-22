Понад 25 тис. пар скористалися послугою "Шлюб за добу" в 2020 році, - Мін'юст

Упродовж 2020 року понад 25 тис. пар одружилися в рамках проєкту "Шлюб за добу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Найбільшим попитом ця послуга користувалася в таких містах як Київ (4510), Одеса (3316), Харків (1548), Львів (1097) і Маріуполь (740).

Крім українців, проєктом "Шлюб за добу" охоче користувалися й іноземці. За 12 місяців 2020 року уклали шлюб у рамках проєкту 7638 іноземних громадян. В основному - з Російської Федерації (1084), Польщі (504), Федеративної Республіки Німеччина (474).

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