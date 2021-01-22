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Новини
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На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ціни на газ і пожежу в будинку для літніх людей

На

Сьогодні, 22 січня, о 21:00 в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" говоритимуть про те, чому громадяни отримали платіжки за газ із такими величезними сумами і що треба зробити, щоб тарифи зменшилися, а також обговорять, хто має нести відповідальність за загибель 15 осіб у пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

- Чому громадяни України отримали такі високі платіжки?

- Що зробити, щоб зменшити тарифи на газ?

- Чому виникла пожежа в будинку для літніх людей в Харкові?

- Хто понесе відповідальність за загибель 15 осіб?

Дивитися програму можна тут.

Гостями студії стануть:

- Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;

- Юрій Вітренко, в.о. міністра енергетики України;

- Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України";

- Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу президента України;

- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2007; 2010-2012);

- Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

- Олексій Гончаренко, народний депутат, "ЄС", член Комітету ВР України з питань бюджету;

- Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України.

Автор: 

пожежа (4314) шоу Шустера (309) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+8
Вони тільки на тих ток-шоу переливають з пустого в порожнє, це такий тік-ток багатих злодіїв для тупих дебілів
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22.01.2021 17:31
+6
Скандал із прокладкою Степанова-Богатирьової Ахметов Саві Шустрому не дозволяє виносити в ефір.
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22.01.2021 17:34
+5
Шустер уже больше Якубовича надоел.Пора остановиться.
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22.01.2021 17:31
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Вони тільки на тих ток-шоу переливають з пустого в порожнє, це такий тік-ток багатих злодіїв для тупих дебілів
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22.01.2021 17:31 Відповісти
Для чого Шустер говорить державною мовою Російської Федерації?
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22.01.2021 17:31 Відповісти
Шустер уже больше Якубовича надоел.Пора остановиться.
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22.01.2021 17:31 Відповісти
Скандал із прокладкою Степанова-Богатирьової Ахметов Саві Шустрому не дозволяє виносити в ефір.
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22.01.2021 17:34 Відповісти
на телеканале Ахметова никто неудобных тем против хозяина поднимать не будет.
Это все равно если собака начнет кусать руку своего хозяина.
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22.01.2021 19:05 Відповісти
а что тут обсуждать , во всем виноваты слуги урода , экономили Газ включили эл приборы вот вам и пожар
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22.01.2021 17:35 Відповісти
"На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят цены на газ и пожар в доме престарелых" - мне Савик Шустер противен после того как он с Табачником фальсифицировал голосование в проекте "Великі українці".
На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят цены на газ и пожар в доме престарелых - Цензор.НЕТ 7694 На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят цены на газ и пожар в доме престарелых - Цензор.НЕТ 1545
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22.01.2021 18:11 Відповісти
"свободаслова" лукавого Савика Шустера и реальная свобода слова это суть разные понятия и важно уметь отличать одно от другого... чтобы не стать жертвой манипуляции медийного проходимца
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22.01.2021 18:52 Відповісти
Шустер знає декілька мов, але демонстративно не хоче говорити українською в Україні до українців, а тому не вірю і не довіряю таким Вацманам, Гордонам, Шустерам і т. п. .
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22.01.2021 19:43 Відповісти
Бутусов, роби стенограму того, що ти бачив!
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05.02.2021 23:52 Відповісти
 
 