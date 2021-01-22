На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ціни на газ і пожежу в будинку для літніх людей

Сьогодні, 22 січня, о 21:00 в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" говоритимуть про те, чому громадяни отримали платіжки за газ із такими величезними сумами і що треба зробити, щоб тарифи зменшилися, а також обговорять, хто має нести відповідальність за загибель 15 осіб у пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

- Чому громадяни України отримали такі високі платіжки?

- Що зробити, щоб зменшити тарифи на газ?

- Чому виникла пожежа в будинку для літніх людей в Харкові?

- Хто понесе відповідальність за загибель 15 осіб?

Дивитися програму можна тут.

Гостями студії стануть:

- Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;

- Юрій Вітренко, в.о. міністра енергетики України;

- Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України";

- Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу президента України;

- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2007; 2010-2012);

- Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

- Олексій Гончаренко, народний депутат, "ЄС", член Комітету ВР України з питань бюджету;

- Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України.