На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ціни на газ і пожежу в будинку для літніх людей
Сьогодні, 22 січня, о 21:00 в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" говоритимуть про те, чому громадяни отримали платіжки за газ із такими величезними сумами і що треба зробити, щоб тарифи зменшилися, а також обговорять, хто має нести відповідальність за загибель 15 осіб у пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
- Чому громадяни України отримали такі високі платіжки?
- Що зробити, щоб зменшити тарифи на газ?
- Чому виникла пожежа в будинку для літніх людей в Харкові?
- Хто понесе відповідальність за загибель 15 осіб?
Дивитися програму можна тут.
Гостями студії стануть:
- Марина Лазебна, міністр соціальної політики України;
- Юрій Вітренко, в.о. міністра енергетики України;
- Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України";
- Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу президента України;
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2007; 2010-2012);
- Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
- Олексій Гончаренко, народний депутат, "ЄС", член Комітету ВР України з питань бюджету;
- Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України.
Будь ласка, зачекайте...
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