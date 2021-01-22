Амністія після деокупації потрібна, але військові злочинці під неї не підпадають, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що амністію після деокупації потрібно робити обов'язково, але військові злочини і злочини проти людства не підпадають під амністію у жодному разі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Необхідно відповісти на запитання, як ми як держава Україна бачимо потенційно перспективу амністії. Для того, щоб зняти всі страхи, ми говоримо, що у свій час міжнародна практика говорила, що до 80-х років минулого століття будь-які військові конфлікти закінчувалися як правило тотальною амністією. Але група експертів ООН почала вивчати і заявила, що це не веде до завершення конфлікту всередині країни, оскільки немає відповідей у людей, які постраждали в цьому конфлікті ... Тому головна ідея дуже проста - амністію потрібно робити обов'язково, але військові злочинці, злочини проти людства, там є перелік, вони не підпадають під амністію у жодному разі", - зазначив віцепрем'єр.
Резніков підкреслив, що амністія потрібна ще й для того, щоб інтегрувати громадян, які були під окупацією.
"Хтось сьогодні працює в школі, хтось у лікарні, в мерії, на пожежній станції тощо. Тому ми чітко говоримо, що з одного боку - це співпраця з окупаційним режимом. Але чи підлягає вона покаранню в майбутньому? Ми вважаємо, що ні", - додав він.
За словами Рєзнікова, розглядаючи питання амністії, потрібно розрізняти, наприклад, тих, хто забезпечував життєдіяльність тимчасово окупованих територій, тих, хто був у складі окупаційних сил РФ, але не завдавав шкоди життю і здоров'ю громадян, а також тих, хто був у складі вищого керівництва окупаційних сил.
"Ми пропонуємо ввести такі градації, щоб далі було легше, під час роботи створених органів правосуддя, розділяти, хто несе відповідальність за Кримінальним кодексом, а хто підпадає під деякі обмеження в правах, те, що сьогодні називають люстрацією", - зазначив Рєзніков.
За словами віцепрем'єра, процедура амністії визначатиметься в окремому законі, а проєкт закону про держполітику перехідного періоду лише визначає її основні положення. Зокрема, що безумовна амністія неможлива. Крім того, іноземців не будуть амністувати або звільняти від відповідальності.
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Все граждане Украины, возвратившиеся из Залесья, которые по разным причинам были арестованы силовиками Российской Федерации и содержались («ломались» сотрудниками ФСБ) в подвалах Лубянки города Москвы - подлежат трехлетней реабилитации под надзором врачей-психологов и тщательной проверке на детекторе лжи.
К государственным структурам и к секретным технологиям этих лиц допускать нельзя ни в коем случае.
Многие помнят, как освобожденная из российской тюрьмы госпожа Надежда Савченко приходила босиком в Парламент, своих коллег-нардепов называла «баранами»,
самопроизвольно наносила визиты к боевикам самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР»), летала в Москву на судебное заседание по делу заключенных там украинцев, давала лживое интервью «сливному бачку» пану Анатолию Шарию.
«Героиня Украины» вела себя на заседаниях Рады настолько неадекватно, что народный депутат пан Андрей Денисенко попросил председателя Верховной Рады отсадить от него Надежду Савченко.
Зрадникам та колаборантам ЗЕ-влади, СН та ОПЗЖ.
Зрадники та колаборанти - це ж їх невід'эмний електорат.
кто был в составе оккупационных сил РФ, но не нанесли вреда жизни и здоровью граждан
Допустим, разорвало в клочья взвод ВСУ выстрелом из пушки.
Что мы имеем:
- один просто привёз пушку, но никого при этом не убил
- второй просто подавал снаряд, но никого лично не убил
- третий наводил пушку, но лично никого не убил
-четвертый просто нажимал гашетку, но лично никого не убил.
виновных нет.
про мины и растяжки та же басня.
"Вибачення неможливе. Потрібна військова перемога. Нехай через кілька років, після побудови нормальної армії, але повертати Донбас треба військовим шляхом. І тоді проблеми Донбасу будуть розв'язані протягом півроку-максимум року. Бо для людей головне - нормальне життя і спокій. Тоді питання реінтеграції Донбасу не стоятиме", - запевняє корінний донеччанин Вадим Хомаха.
"А колаборанти мають бути засуджені і у разі амністії - вислані до Росії. Ідеться про 100-150 тисяч людей. Запевняю, це небагато. Але це дозволить зробити основне: зруйнувати ядро. Коли ядра не буде і не буде впливу колаборантів, все буде набагато простіше. Люди між собою домовляться", - сказав експерт в інтерв'ю ВВС Україна.
Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря.
а там Украина сама, без зеленых соплей, разберется кому, шо и сколько лет по заслугам.
Можливо, але не перші керівники!