Амністія після деокупації потрібна, але військові злочинці під неї не підпадають, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що амністію після деокупації потрібно робити обов'язково, але військові злочини і злочини проти людства не підпадають під амністію у жодному разі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно відповісти на запитання, як ми як держава Україна бачимо потенційно перспективу амністії. Для того, щоб зняти всі страхи, ми говоримо, що у свій час міжнародна практика говорила, що до 80-х років минулого століття будь-які військові конфлікти закінчувалися як правило тотальною амністією. Але група експертів ООН почала вивчати і заявила, що це не веде до завершення конфлікту всередині країни, оскільки немає відповідей у ​​людей, які постраждали в цьому конфлікті ... Тому головна ідея дуже проста - амністію потрібно робити обов'язково, але військові злочинці, злочини проти людства, там є перелік, вони не підпадають під амністію у жодному разі", - зазначив віцепрем'єр.

Резніков підкреслив, що амністія потрібна ще й для того, щоб інтегрувати громадян, які були під окупацією.

"Хтось сьогодні працює в школі, хтось у лікарні, в мерії, на пожежній станції тощо. Тому ми чітко говоримо, що з одного боку - це співпраця з окупаційним режимом. Але чи підлягає вона покаранню в майбутньому? Ми вважаємо, що ні", - додав він.

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За словами Рєзнікова, розглядаючи питання амністії, потрібно розрізняти, наприклад, тих, хто забезпечував життєдіяльність тимчасово окупованих територій, тих, хто був у складі окупаційних сил РФ, але не завдавав шкоди життю і здоров'ю громадян, а також тих, хто був у складі вищого керівництва окупаційних сил.

"Ми пропонуємо ввести такі градації, щоб далі було легше, під час роботи створених органів правосуддя, розділяти, хто несе відповідальність за Кримінальним кодексом, а хто підпадає під деякі обмеження в правах, те, що сьогодні називають люстрацією", - зазначив Рєзніков.

За словами віцепрем'єра, процедура амністії визначатиметься в окремому законі, а проєкт закону про держполітику перехідного періоду лише визначає її основні положення. Зокрема, що безумовна амністія неможлива. Крім того, іноземців не будуть амністувати або звільняти від відповідальності.

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