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Новини Агресія Росії проти України
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Амністія після деокупації потрібна, але військові злочинці під неї не підпадають, - Резніков

Амністія після деокупації потрібна, але військові злочинці під неї не підпадають, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що амністію після деокупації потрібно робити обов'язково, але військові злочини і злочини проти людства не підпадають під амністію у жодному разі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно відповісти на запитання, як ми як держава Україна бачимо потенційно перспективу амністії. Для того, щоб зняти всі страхи, ми говоримо, що у свій час міжнародна практика говорила, що до 80-х років минулого століття будь-які військові конфлікти закінчувалися як правило тотальною амністією. Але група експертів ООН почала вивчати і заявила, що це не веде до завершення конфлікту всередині країни, оскільки немає відповідей у ​​людей, які постраждали в цьому конфлікті ... Тому головна ідея дуже проста - амністію потрібно робити обов'язково, але військові злочинці, злочини проти людства, там є перелік, вони не підпадають під амністію у жодному разі", - зазначив віцепрем'єр.

Резніков підкреслив, що амністія потрібна ще й для того, щоб інтегрувати громадян, які були під окупацією.

"Хтось сьогодні працює в школі, хтось у лікарні, в мерії, на пожежній станції тощо. Тому ми чітко говоримо, що з одного боку - це співпраця з окупаційним режимом. Але чи підлягає вона покаранню в майбутньому? Ми вважаємо, що ні", - додав він.

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За словами Рєзнікова, розглядаючи питання амністії, потрібно розрізняти, наприклад, тих, хто забезпечував життєдіяльність тимчасово окупованих територій, тих, хто був у складі окупаційних сил РФ, але не завдавав шкоди життю і здоров'ю громадян, а також тих, хто був у складі вищого керівництва окупаційних сил.

"Ми пропонуємо ввести такі градації, щоб далі було легше, під час роботи створених органів правосуддя, розділяти, хто несе відповідальність за Кримінальним кодексом, а хто підпадає під деякі обмеження в правах, те, що сьогодні називають люстрацією", - зазначив Рєзніков.

За словами віцепрем'єра, процедура амністії визначатиметься в окремому законі, а проєкт закону про держполітику перехідного періоду лише визначає її основні положення. Зокрема, що безумовна амністія неможлива. Крім того, іноземців не будуть амністувати або звільняти від відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про амністію Рада ухвалить після проведення виборів в ОРДЛО, - Кравчук

Автор: 

амністія (195) деокупація (950) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+12
Як кому?

Зрадникам та колаборантам ЗЕ-влади, СН та ОПЗЖ.

Зрадники та колаборанти - це ж їх невід'эмний електорат.
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22.01.2021 17:42
+7
под люстрацию должны попасть все...временное ограничение в правах украинцев-патриотов не должно обидеть.а по окончанию срока ограничения в правах-экзамен по владению украинским и истории Украины.не сдавших-лишать гражданства,ибо время на подготовку было выделено.
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22.01.2021 17:39
+6
Вот интересно :

кто был в составе оккупационных сил РФ, но не нанесли вреда жизни и здоровью граждан



Допустим, разорвало в клочья взвод ВСУ выстрелом из пушки.

Что мы имеем:

- один просто привёз пушку, но никого при этом не убил
- второй просто подавал снаряд, но никого лично не убил
- третий наводил пушку, но лично никого не убил
-четвертый просто нажимал гашетку, но лично никого не убил.

виновных нет.

про мины и растяжки та же басня.
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22.01.2021 17:53
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под люстрацию должны попасть все...временное ограничение в правах украинцев-патриотов не должно обидеть.а по окончанию срока ограничения в правах-экзамен по владению украинским и истории Украины.не сдавших-лишать гражданства,ибо время на подготовку было выделено.
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22.01.2021 17:39 Відповісти
Амністія може бути застосована тільки для тих хто отримав вирок суду, відсидів більшу частнину ув'язнення і розкаявся в зкоєному. Для терористів та колаборантів які ще не засуджені не може бути ніякої амністії бо амністія до незасуджених не застосовуєтсья! Тут правильно казати про непритягнення до кримінальної відповідальності колаборантів та терористів, але для непритягнення до кримінальної відповідальності немає жодних підстав - всі вони мають бути засуджені і мають відсидіти свій термін а далі мають бути позбавлені громадянства, майна та соціальних виплат і депортовані з території України.
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22.01.2021 18:02 Відповісти
В Парламент - босиком.
Все граждане Украины, возвратившиеся из Залесья, которые по разным причинам были арестованы силовиками Российской Федерации и содержались («ломались» сотрудниками ФСБ) в подвалах Лубянки города Москвы - подлежат трехлетней реабилитации под надзором врачей-психологов и тщательной проверке на детекторе лжи.
К государственным структурам и к секретным технологиям этих лиц допускать нельзя ни в коем случае.
Многие помнят, как освобожденная из российской тюрьмы госпожа Надежда Савченко приходила босиком в Парламент, своих коллег-нардепов называла «баранами»,
самопроизвольно наносила визиты к боевикам самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР»), летала в Москву на судебное заседание по делу заключенных там украинцев, давала лживое интервью «сливному бачку» пану Анатолию Шарию.
«Героиня Украины» вела себя на заседаниях Рады настолько неадекватно, что народный депутат пан Андрей Денисенко попросил председателя Верховной Рады отсадить от него Надежду Савченко.
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22.01.2021 18:09 Відповісти
з цього місця детальніше: кому потрібна амністія зрадників та колаборантів?
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22.01.2021 17:41 Відповісти
Як кому?

Зрадникам та колаборантам ЗЕ-влади, СН та ОПЗЖ.

Зрадники та колаборанти - це ж їх невід'эмний електорат.
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22.01.2021 17:42 Відповісти
Вот интересно :

кто был в составе оккупационных сил РФ, но не нанесли вреда жизни и здоровью граждан



Допустим, разорвало в клочья взвод ВСУ выстрелом из пушки.

Что мы имеем:

- один просто привёз пушку, но никого при этом не убил
- второй просто подавал снаряд, но никого лично не убил
- третий наводил пушку, но лично никого не убил
-четвертый просто нажимал гашетку, но лично никого не убил.

виновных нет.

про мины и растяжки та же басня.
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22.01.2021 17:53 Відповісти
Поскольку военные преступники возглавляют эти квазиреспублики, то они никогда не позволят деоккупацию и опять замкнутый круг.
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22.01.2021 17:42 Відповісти
Амнистия! Какая АМНИСТИЯ после БУЙНОГО ПОМЕШАТЕЛЬСТВА населения, спровоцированного политиками...?
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22.01.2021 17:44 Відповісти
....ну да , ну да.... - как удобно сидеть в кабинете за бутылкой коньячка и и рассуждать - "" как мы будем делить шкуру не убитго медведя!!?" . ушатёры, а элехторат слушает главное!!!)
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23.01.2021 09:18 Відповісти
Согласен! Режимы с обеих сторон вовлекли ватную часть граждан, которых и сделали с ватными мозгами между выборами и особенно перед выборами, а теперь они же эти полезные идиоты и виноваты. А те, которые с обеих сторон при режимах в белых одеждах как папа римский и ангелы.
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23.01.2021 10:54 Відповісти
Им если надо будет, судя по подборке кадров в госаппарат, - лохов в "преступники" запишут(без амнистии), а настоящие преступники в депутаты от ОПаЗЖопа и СукНенасытных полезут.
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22.01.2021 17:48 Відповісти
Щось пліснява ЗНОВУ загундосила про "одиннарот з нашимилюдьми". До чого б це?
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22.01.2021 17:51 Відповісти
Амнистия боевикам, воевавшим против Украины и получившим российский паспорт?! На России пусть амнистируются.
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22.01.2021 17:51 Відповісти
Вот, после колаборантов уже и амнистия в планах, а потом весь Лугандон сделают "зоной приоритетного развития", как Чечня 90-х, дыра для лярдов на долгие годы. Всё правильно, только вот Европы боюсь нам не видать в таком случае, народ продолжит валить туда уже самостоятельно. Что и кто в Украине останется, большой вопрос
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22.01.2021 17:52 Відповісти
а кто под такую амнистию попадает а резников? вот дед который не военный а наших солдат банкой меда подорвал подпадает? или та курва которая с карабином наших пленных солдат на день победы по донецку водила? или пацан который на обком триколоры вешал? или бабка которая с портретом путлера наперевес громко кричала приди-введи? фигня какая то...по мне так только стена и ров !
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22.01.2021 17:53 Відповісти
после Нюрнбергск. процесса амнистии были? или повесили кого поймали сразу, а кого не сразу искали без срока давности
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22.01.2021 18:04 Відповісти
Цікаво, а куди Пушиліна інтегрують після деокупації і амністії?
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22.01.2021 18:08 Відповісти
до речі, там повинні зберегтися списки тих, хто ходив на ріхвірєндуй
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22.01.2021 18:08 Відповісти
"Амнистия" для всей этой коллаборантской сволочи - расстрел. Пособникам, малодушным, саботажникам - каторга.
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22.01.2021 18:09 Відповісти
"Вибачення неможливе"
"Вибачення неможливе. Потрібна військова перемога. Нехай через кілька років, після побудови нормальної армії, але повертати Донбас треба військовим шляхом. І тоді проблеми Донбасу будуть розв'язані протягом півроку-максимум року. Бо для людей головне - нормальне життя і спокій. Тоді питання реінтеграції Донбасу не стоятиме", - запевняє корінний донеччанин Вадим Хомаха.
"А колаборанти мають бути засуджені і у разі амністії - вислані до Росії. Ідеться про 100-150 тисяч людей. Запевняю, це небагато. Але це дозволить зробити основне: зруйнувати ядро. Коли ядра не буде і не буде впливу колаборантів, все буде набагато простіше. Люди між собою домовляться", - сказав експерт в інтерв'ю ВВС Україна.
Іще один, не менш радикальний сценарій обговорювали навіть депутати парламенту після того, як http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/03/150317_rada_special_status_donbas_vc Верховна Рада визнала територію самопроголошених "республік" окупованими. Зокрема, деякі представники фракції "Самопоміч" пропонували від'єднати ці території і вести країну до ЄС, не маючи такого величезного тягаря.
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22.01.2021 18:12 Відповісти
С вашими соплями вы еще лет 100 будете деоккупировать Донбасс.
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22.01.2021 18:12 Відповісти
деоккупация Украины от слуговнюк рассматривается? - бо без нее не будет всего остального....
а там Украина сама, без зеленых соплей, разберется кому, шо и сколько лет по заслугам.
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22.01.2021 18:26 Відповісти
"Кто-то сегодня работает в школе, кто-то в больнице, в мэрии, в на пожарной станции, и так далее. Поэтому мы четко говорим, что с одной стороны это сотрудничество с оккупационным режимом. Но подлежит ли оно наказанию в будущем? Мы считаем, что нет" (Рєзніков).
Можливо, але не перші керівники!
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22.01.2021 18:30 Відповісти
так то там почти все - военные преступники...
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22.01.2021 19:44 Відповісти
дак некого тогда будет судить
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23.01.2021 08:37 Відповісти
Освобождение Донбасса под вопросом. Может лучще не делать никаких заявлений на этот счет преждевременно.
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23.01.2021 10:07 Відповісти
 
 