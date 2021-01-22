Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 й Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю.
Також, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Новолуганським, була зафіксована робота ворожого снайпера.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
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Источник: https://censor.net/ru/n3243360