Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 й Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю.

Також, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Новолуганським, була зафіксована робота ворожого снайпера.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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