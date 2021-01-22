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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 й Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю.

Також, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Новолуганським, була зафіксована робота ворожого снайпера.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Читайте також: З початку доби найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета в районі Водяного, втрат немає, - Міноборони

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обстріл (28284) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7610
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22.01.2021 18:09 Відповісти
«Карочи гаваря фсё насиление нашеи маладой данетской рышпублики включително мелких»
Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9051
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22.01.2021 18:18 Відповісти
Хрестик вгорі то даунбаське хрюкало анті. Дякую модератора за моментальне реагування.
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22.01.2021 18:23 Відповісти
Вчера, 21 января, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате смертельного ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, погиб Александр Сергеевич Отрепьев, старший матрос, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Источник: https://censor.net/ru/n3243360
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22.01.2021 18:42 Відповісти
Кацапи застрелили хлопця з 36 бригади,це не втрата?
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22.01.2021 19:04 Відповісти
 
 