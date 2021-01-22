Потрібен комплексний підхід до надання соціальних послуг з догляду за людьми похилого віку, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує на системні пропозиції щодо вирішення ситуації з пожежею в будинку для літніх людей у Харкові, внаслідок якої загинуло 15 осіб, а також щодо запобігання подібних ситуацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Коли 15 людей гине, крім системних проблем, завжди є відповідальні", – заявив Зеленський на нараді щодо механізмів запобігання подібних надзвичайних ситуацій, яка відбулася в рамках робочої поїздки президента до Харкова.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що згідно з даними урядової комісії, дані про заклад відсутні в департаменті соціального захисту. "Для закладів, де перебувають особи похилого віку та особи з інвалідністю, законом встановлено чіткі критерії та вимоги до функціонування. У зв'язку з цим у межах роботи урядової комісії Мінсоцполітики займеться виявленням закладів, відомості про які відсутні у реєстрі надавачів соціальних послуг", – повідомив Чернишов і наголосив, що поряд зі швидкими рішеннями нині влада має працювати над комплексним.

Правоохоронці зі свого боку зазначили, що після пожежі у Харкові та Харківській області виявлено ще 32 заклади, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежні та 218 літніх людей, що потребують догляду. У той же час, за даними представників департаменту соціального захисту населення, комунальні заклади можуть надати 136 вільних місць.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за результатами вчорашньої наради в уряді правоохоронці та місцеві органи влади отримали завдання перевірити діяльність подібних закладів та скарги на них.

Зеленський зауважив, що важливо не просто розібратися із законністю закладів, а насамперед зрозуміти, чи можуть у них доглядати за старенькими та немічними, і що робити з такими людьми, якщо заклад функціонує незаконно чи не може гарантувати безпеку й належний догляд.

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"Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації", – зазначив президент.

Він уточнив, що Харків має стати прикладом усіх напрацювань: як заходити на об'єкт, що з ним робити, куди відправляти людей, як це повинно фіксуватися, де й на яких майданчиках про це має подаватися інформація.

"Куди ви розписуєте людей, якщо вони повертаються до рідних – що з ними відбувається, хто їх фінансує, яку соціальну виплату вони отримують. Тобто їхнє соціальне, фінансове, медичне забезпечення, у яких лікарнях і хто дивиться за ними. Що відбувається з такими об'єктами, які ми виявляємо з точки зору правоохоронної системи. І паралельно – напрацювання законодавчих ініціатив, які будуть діяти на всій території України. Особливо щодо цієї реформи: щоб міста, їхні мери, голови ОДА – щоб усі були зацікавлені в результаті вирішення цієї проблеми. Щоб міста й області мали можливість надавати такі послуги високого, якісного рівня", – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Зеленський оголосив 23 січня днем жалоби на державному рівні