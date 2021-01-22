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Новини
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Потрібен комплексний підхід до надання соціальних послуг з догляду за людьми похилого віку, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує на системні пропозиції щодо вирішення ситуації з пожежею в будинку для літніх людей у Харкові, внаслідок якої загинуло 15 осіб, а також щодо запобігання подібних ситуацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Потрібен комплексний підхід до надання соціальних послуг з догляду за людьми похилого віку, - Зеленський 01

"Коли 15 людей гине, крім системних проблем, завжди є відповідальні", – заявив Зеленський на нараді щодо механізмів запобігання подібних надзвичайних ситуацій, яка відбулася в рамках робочої поїздки президента до Харкова.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що згідно з даними урядової комісії, дані про заклад відсутні в департаменті соціального захисту. "Для закладів, де перебувають особи похилого віку та особи з інвалідністю, законом встановлено чіткі критерії та вимоги до функціонування. У зв'язку з цим у межах роботи урядової комісії Мінсоцполітики займеться виявленням закладів, відомості про які відсутні у реєстрі надавачів соціальних послуг", – повідомив Чернишов і наголосив, що поряд зі швидкими рішеннями нині влада має працювати над комплексним.

Правоохоронці зі свого боку зазначили, що після пожежі у Харкові та Харківській області виявлено ще 32 заклади, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежні та 218 літніх людей, що потребують догляду. У той же час, за даними представників департаменту соціального захисту населення, комунальні заклади можуть надати 136 вільних місць.

Потрібен комплексний підхід до надання соціальних послуг з догляду за людьми похилого віку, - Зеленський 02

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за результатами вчорашньої наради в уряді правоохоронці та місцеві органи влади отримали завдання перевірити діяльність подібних закладів та скарги на них.

Зеленський зауважив, що важливо не просто розібратися із законністю закладів, а насамперед зрозуміти, чи можуть у них доглядати за старенькими та немічними, і що робити з такими людьми, якщо заклад функціонує незаконно чи не може гарантувати безпеку й належний догляд.

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"Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації", – зазначив президент.

Він уточнив, що Харків має стати прикладом усіх напрацювань: як заходити на об'єкт, що з ним робити, куди відправляти людей, як це повинно фіксуватися, де й на яких майданчиках про це має подаватися інформація.

"Куди ви розписуєте людей, якщо вони повертаються до рідних – що з ними відбувається, хто їх фінансує, яку соціальну виплату вони отримують. Тобто їхнє соціальне, фінансове, медичне забезпечення, у яких лікарнях і хто дивиться за ними. Що відбувається з такими об'єктами, які ми виявляємо з точки зору правоохоронної системи. І паралельно – напрацювання законодавчих ініціатив, які будуть діяти на всій території України. Особливо щодо цієї реформи: щоб міста, їхні мери, голови ОДА – щоб усі були зацікавлені в результаті вирішення цієї проблеми. Щоб міста й області мали можливість надавати такі послуги високого, якісного рівня", – наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На трагічному кейсі пожежі в Харкові потрібно провести реформу надання соціальних послуг, - Зеленський

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Зеленський оголосив 23 січня днем жалоби на державному рівні

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Харків (5572)


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Топ коментарі
+5
А воно нічого не кавкнуло про чергового вбитого військового ?
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22.01.2021 18:36
+5
Нужен комплексный подход к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8427
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22.01.2021 18:42
+4
вова , подойди к зеркалу и ты увидишь автора того бардака который творится в стране
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22.01.2021 18:36
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Сколько должно сгореть пожилых людей-граждан Украины, чтобы ублюдочная власть, продажные правоохранители разули глаза и увидели сотни таких домов по всей Украине? Только в одной киевской области их десятки (как минимум)! Что, в этих селах, пригородах Киева нет органов власти? участковых?
Как вообще можно писать о борьбе с коррупцией, если в Киеве продаются гражданства/украинские паспорта для сотен граждан Грузии, Азербайджана и других кавказских стран? Самое примечательное, что какой-нибудь Гиви с паспортом Грузии, получает паспорт гражданина Украины, а там - совсем другие имя, фамилия, место рождения?!! Европа не случайно остерегается открывать для нас границы, думаю, западные дипломаты в курсе той вакханалии, что происходит в Украине сегодня.
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22.01.2021 18:30 Відповісти
Цены поднимать в "комплексе" - все сразу
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22.01.2021 18:31 Відповісти
Где оно? Ракурс так специально подобрали?
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22.01.2021 18:35 Відповісти
Голова на передньому плані ліворуч взагалі зачітно вписалася в кадр. Фотогріф 80 рівня.
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22.01.2021 19:00 Відповісти
А воно нічого не кавкнуло про чергового вбитого військового ?
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22.01.2021 18:36 Відповісти
вова , подойди к зеркалу и ты увидишь автора того бардака который творится в стране
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22.01.2021 18:36 Відповісти
Ой, я знаю одну бородату бабусю, у якій за Найнікчемнішого точно проблем нема.
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22.01.2021 18:39 Відповісти
Нужен комплексный подход к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8427
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22.01.2021 18:42 Відповісти
Студія "Потрох-пікчерз" шпарить?
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23.01.2021 01:20 Відповісти
Демагогия и популизм как способ решения любой проблемы.
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22.01.2021 18:44 Відповісти
детей из детдомов берут в семьи. очень хорошая практика и главное что работает. там есть помощь государства. чтоб сделать такое же с пристарелыми большого ума не надо. закон, не более двух старичков "на руки" и денег давать не надо, достаточно завещаний от самих стареньких. от государства нужен только контроль. но есть очень большое НО...... чиновники остануться без квартир и домов и паев стареньких, которые они ловко переписивают на "своих" вот в этом проблемма. потому и мрут дедушки и бабушки страшной смерьтью.
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22.01.2021 18:44 Відповісти
Хотіли б - доробили б закон про договори опіки, шоб опікуни теж були захищені для початку. Та їм не це треба.
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22.01.2021 18:54 Відповісти
Снова недоразумение масочку не одело и показывает плохой пример немногочисленным фанатам.
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22.01.2021 18:46 Відповісти
Наші пенси скоріше самі гуртуватимуться, шоб вижити, аніж під дах держави підуть, бо про ваші держбудинки літніх чутки теж недобрі ходять.
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22.01.2021 18:50 Відповісти
Кто это там возле возле двери такой маленький сидит без маски во время локдауна?
Нужен комплексный подход к оказанию социальных услуг по уходу за пожилыми людьми, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9203
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22.01.2021 19:04 Відповісти
Поц дурной.
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22.01.2021 20:34 Відповісти
Дело сделано, пиар удачный, терерь можно потерять эту тему.
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22.01.2021 19:15 Відповісти
чому зеля вчепився за цю трагедію як кліщ, це його стихія, він серед своїх
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22.01.2021 19:29 Відповісти
Чего молчиль *******, поимели тебя в тупой собачий рот, бегом к бени коломойши, или шоумену жалуйся на Байдена.
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22.01.2021 19:35 Відповісти
" важно не разобраться с законностью - Источник: https://censor.net/ru/n3243536" - і це говорить істота, яка претендує, щоб її називали гарантом Конституції України...
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22.01.2021 19:40 Відповісти
Хитрость плана в том, чтобы набить свои карманы. Т.е. никакого плана нет, есть животный инстинкт обожраться.
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22.01.2021 20:06 Відповісти
подход очень комплексный медицинская и пенсионная реформа скоро избавят правительство от пожилых людей
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22.01.2021 20:09 Відповісти
"Нужен комплексный подход" бла бла бла ...... Интересно, а в каком деле комплексный подход не требуется? Как всегда, слышим банальность, нет конкретики и не по делу.
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22.01.2021 20:35 Відповісти
Комплексний? Підхід? Це геніяльно! Нарешті зелена жаба відкрила нам очі....
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22.01.2021 21:10 Відповісти
Ти не своїм СЛУГАМ сотні тисяч роздавай, а пенсії нашому народу дай, недоумок, ЕВРОПЕЙСЬКІ, а потім будеш ціни європейські із зграєю своєю становить!!!
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23.01.2021 18:51 Відповісти
 
 