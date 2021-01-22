Sinovac Biotech Ltd. призначила "Лекхім" своїм офіційним представником в Україні на 5 років, - МОЗ

Китайська Sinovac Biotech, з якою Міністерство охорони здоров'я уклало договір про закупівлю вакцин від COVID-19 за кошти держбюджету, уповноважила українську фармкомпанію АТ "Лекхім" (Київ) представляти інтереси Sinovac Biotech в Україні терміном на п'ять років, починаючи з 25 листопада 2020 року, - до 25 листопада 2025 року.

Це випливає з листа компанії Sinovac Biotech до Міністерства охорони здоров'я та ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ), текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей лист було направлено українській владі напередодні підписання контракту про закупівлю вакцини.

Як повідомили в МОЗ, відомство розпочало безпосередню комунікацію з Sinovac Biotech улітку 2020 року, йшлося про постачання в Україну вакцин від COVID-19.

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"На той час вакцина для профілактики інфекції SARS-CoV-2, розроблена компанією Sinovac Biotech, пройшла другу стадію клінічних випробувань. У подальшому Sinovac Biotech Ltd направила на адресу МОЗ і ДП "МЗУ", яке є безпосереднім виконавцем контрактних умов, листа, в якому зазначено, що АТ "Лекхім" є офіційним авторизованим представником компанії Sinovac Biotech. Під час подальшого спілкування із Sinovac Biotech Ltd. різними каналами комунікації були присутні представники АТ "Лекхім", - повідомили в МОЗ.

"Таким чином, китайський виробник Sinovac Biotech Ltd. вакцин проти SARS-CoV-2 визначив АТ "Лекхім" офіційним представником в Україні", - наголосили у відомстві.

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