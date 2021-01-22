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Дубінський: Monobank запропонував мені закрити рахунок, "щоб нібито не мати їм зайвих проблем"

Дубінський: Monobank запропонував мені закрити рахунок,

Депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США, стверджує, що Monobank пропонує йому закрити рахунок у банку.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогий Друже-банкір! Працівники створеного тобою монобанку заметушилися, чогось злякалися і під зовнішнім впливом посилено пропонують мені закрити рахунок у цьому банку. Ну, щоб нібито не мати їм зайвих проблем)" - написав Дубінський.

Депутат зазначив, що не збирається закривати рахунок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев попросив фракцію не замовчувати питання Дубінського: "Водевіль плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску"

Також читайте: Пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що проти нардепа СН Дубінського відкрили 2 провадження, - ЗМІ

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Дубінський: Monobank запропонував мені закрити рахунок, щоб нібито не мати їм зайвих проблем 01

Автор: 

рахунки (295) Дубінський Олександр (491) Monobank (86)


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Топ коментарі
+76
Закрыть тупой собачий счёт.
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22.01.2021 18:59
+57
я зауважал Монобанк еще больше!
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22.01.2021 18:59
+56
Какому приличному банку нужен такой тупой собачий рот?
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22.01.2021 19:00
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А в перспективі і інші "дірки", терпи "кізяк".
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22.01.2021 19:49 Відповісти
Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем" - Цензор.НЕТ 5114
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22.01.2021 19:15 Відповісти
а мамка, как абычняк на окружной? машины считает!!!!
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22.01.2021 19:31 Відповісти
Вот это правда смешно.
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22.01.2021 19:31 Відповісти
А шо він хотів? За базар треба відповідати...
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22.01.2021 19:15 Відповісти
да с ним газету на одном гектаре порядочному человеку сесть читать в западло, а не то что счет в своем банке держать.
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22.01.2021 19:15 Відповісти
Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем" - Цензор.НЕТ 4195
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22.01.2021 19:20 Відповісти
Статус прокаженного начал напрягать?
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22.01.2021 19:20 Відповісти
Продовжуєм всі в тупий, собочий рот...
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22.01.2021 19:21 Відповісти
як же ці гниди в кожному речені наполегливо нав'язують свою мантру "под внешним воздействием"! тупа маніпуляція, але вата схаває про злу омеригу й страшного сороса, які тирять їхні пенсії, а ось гарна рассеюшка їх обов'язково врятує. Зебіли, ви мерзота!
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22.01.2021 19:21 Відповісти
Ну... зебілам, щоб стати ватою, тре' багато ще каки з'їсти. Я б їх назвав "потенційною ватою".
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22.01.2021 19:30 Відповісти
кацап детектед .
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23.01.2021 10:12 Відповісти
Респект Монобанку. Как клиент этого учреждения предложение администрации поддерживаю
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22.01.2021 19:23 Відповісти
Мама любит наличку
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22.01.2021 19:23 Відповісти
Дубінський: Monobank запропонував мені закрити рахунок, "щоб нібито не мати їм зайвих проблем" - Цензор.НЕТ 9870
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22.01.2021 20:54 Відповісти
Кто-бы тебе еще твой тупой собачий рот закрыл навсегда, кАломойченок SPEEDоносный.
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22.01.2021 19:23 Відповісти
тебе зеленый ,сучий потрох--румыния откроет счет, еще и яйца оторвут
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22.01.2021 20:37 Відповісти
Дрон ты адресом не ошибся?
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22.01.2021 21:31 Відповісти
З дубинським у "Монобанку" вчинили так само, як в "Алло" з ватко-дєвочком. І це правильно - таких персонажів лише сцяним ганчір'ям і ганяти звідусюди, куди б вони не потикалися.
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22.01.2021 19:26 Відповісти
Я б навіть сказав, статевими ганчірками 😂
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22.01.2021 19:44 Відповісти
А це впишу у нотатник...
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22.01.2021 20:08 Відповісти
Класика жанру ))) https://hoz-prom-opt.com.ua/ua/p251325946-tryapka-polovaya-prodom.html Де-не-де і досі висить ...
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22.01.2021 21:19 Відповісти
Нечоловічі борошна перекладу...
Одне з двох: або якийсь жартівник і далі грубо тролить нашу доморощену вату, або ж якесь зайвохромосомне вірить, що так і має бути.
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22.01.2021 21:51 Відповісти
От якби ще цього урода хто б закрив. Ну,приміром,в Лук*янівське СІЗО...
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22.01.2021 19:35 Відповісти
«Маніпуляція не пройшла». У ПАРЄ відхилили ініціативу Росії обговорити «заборону російської мови» в Україні. На цьому раніше наполягала російська делегація.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram каналі.
Пропозиція Кремля була відхилена 22 січня.
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22.01.2021 19:41 Відповісти
Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем" - Цензор.НЕТ 5216
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22.01.2021 19:41 Відповісти
"Тупому собачему рту" осталось только свое дерьмо собачье по всем газонам поедать, где навалил.
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22.01.2021 19:41 Відповісти
Кто тебе сказал, что это США предлоожили Дубинскому убираться из Монобанка?
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22.01.2021 19:55 Відповісти
Голоса в голове.
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22.01.2021 20:44 Відповісти
тебе еще не все продложили..
де разоружение перед партией таких же самых зеленых ублюдков?
де покаяние-видосик в твиттере, шо ты никогда не лайкал рыжего и вместе с мамой любишь Байдена?..... де ото все?
ты даже шанса не даешь шмаркле пискнуть за тебя, шо ты "больше не будешь" ....
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22.01.2021 19:48 Відповісти
Переходи в Стереобанк!
Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем" - Цензор.НЕТ 7202
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22.01.2021 19:50 Відповісти
Яйца в тиски Саше зажали еще при Трампе
Нормальная система управления работает даже при клоуне в Белом доме
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23.01.2021 09:42 Відповісти
З 2016 року 99 % акцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA Universal Bank , філією якого є https://uk.wikipedia.org/wiki/Monobank Monobank володіє
Серг1й Леонідович Тігіпко.

______________________
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22.01.2021 19:52 Відповісти
Несем все деньги в банки, которые принадлежат Тягнибоку и Билецкому.

Ой. Они же сами принадлежит Фирташу и Коломойскому.
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22.01.2021 19:57 Відповісти
Пижиться. Але ж він не дурень все прекрасно розуміє. І популярний Олександр,тупий собачий рот, Дубинський прораховує варіанти.
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22.01.2021 19:55 Відповісти
интересно, почему этого урода еще не забанили в fb?
продолжает оттуда вонять.
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22.01.2021 19:57 Відповісти
Граждане говорящие собаки свои сбережения в собачьей будке, если они конечно у вас есть.
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22.01.2021 19:59 Відповісти
конкретное такое дубинское палево, а ведь его даже еще палкой еще никто не тыкал )))
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22.01.2021 20:00 Відповісти
Да любой банк в целях самосохранения теперь будет шарахаться от Дубинского, ибо очень и очень легко влететь на миллионы долларов по санкциям. Может быть какой-нибудь сумасшедший и откроет ему счет в гривнах, но никаких-никаких валютных операций при этом, особенно в долларах. И то вряд ли.
Одно не понятно, чего это Дубинский чем-то не доволен? Это не банк плохой, это сам Дубинский - пророссийское говно под санкциями США.
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22.01.2021 20:05 Відповісти
Оце чуваку поперло
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22.01.2021 20:05 Відповісти
вот что Госдеп животворящий делает
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22.01.2021 20:09 Відповісти
Дубинский: Monobank предложил мне закрыть счет, "чтобы якобы не иметь им лишних проблем" - Цензор.НЕТ 6464
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22.01.2021 20:10 Відповісти
А че так ...слабо? А куями обложить банкиров....??? Уже спесь сошла?
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22.01.2021 20:11 Відповісти
Это они по-хорошему хотели, чтобы без скандала.
И так будут вынуждены счёт закрыть со ссылкой на законодательство о санкциях и финмониторинге. И суд станет на их сторону, потому что банковское законодательство в этом вопросе выписано в пользу банков (что логично).
Так что, Дубинский, для твоего чёрного рта всё только начинается . . .
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22.01.2021 20:12 Відповісти
Євгєі починають невеличку міжусобицю?
Чи це десь смаженим антисемітизмом запахло?
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22.01.2021 20:23 Відповісти
Уже нет на ФБ етой новости.
Тупой собачий рот наверное удалил свое испражнение
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22.01.2021 20:25 Відповісти
Тупой собачій рот порожняк нє гоніт!
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22.01.2021 20:27 Відповісти
Собачий рот Коломойші скоро в громадську парашу не будуть пускати!
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22.01.2021 20:31 Відповісти
Навіть якщо десь земерзотня десь здетепешняє руцями вірмена явякофа цю бородату жопу, то я не всплакну.
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22.01.2021 20:31 Відповісти
Трошки, бидло, присіло. Матюків поменьшало. В Україні, на жаль, навіть налякати ніхто не зміг це гівно.
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22.01.2021 20:43 Відповісти
Банки знайдуть 1000 причин,щоб закрити тобі рахунок і в тебе ніхто нічого питатись не буде.
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22.01.2021 20:44 Відповісти
Привыкай бенинакакашка
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22.01.2021 20:47 Відповісти
шо напрягся то, бородуля прихуйловнутая березовая, головушка поврежденная?
есть много других замечательных стран де тебя с радостью примут - кацапия, корейка норг, ну шо к северу от нормальной, острова науру, а антартида так вся, к чему печали?
а если денюжку держал в амер. банках - не взыщи, алень непойманый, отрускаветченый, значит не усвоил курс, - твои проблемы.
ну вы же с мамой любите все - и скорость и тормоза...
дубинский пароход - характеристика всей зеленой власти.
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22.01.2021 20:49 Відповісти
Монобанку треба з такими "клієнтами" завершувати співпрацю...
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22.01.2021 20:52 Відповісти
Ну, насмішив собачий рот Каломойського. Як вмить обсипалася самовпевненість і наглість із журналіста -"розлідувача", "викривавача" попередньої влади.
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22.01.2021 20:52 Відповісти
Так а шо им, Дубина-Собачий Рот, делать? Попасть под санкции США? Так они тебя быстрее прикопают в посадке.
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22.01.2021 21:07 Відповісти
Не лише рахунка закрий, але і писка свого смердячого москальського...
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22.01.2021 21:10 Відповісти
Курчавый, мама любит санкции, а люди любят спокойствие. Не хотят об кацапов измазаться.
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22.01.2021 22:29 Відповісти
Ничего, будешь бабки у БЕНИ под кроватью хранить.
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22.01.2021 23:25 Відповісти
Редкая жидосволочь этот мерзавец
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22.01.2021 23:35 Відповісти
Керівництво монобанка розуміє що з прислугою Коломойського не треба мати стосунків.
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23.01.2021 00:22 Відповісти
Его до сих пор фейсбук не забанил?
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23.01.2021 00:51 Відповісти
Таня Лайф! Ти хдє? Тут твоєму кумиру хмизда походу.

То ти ж так і не відповіла мені: чи дивишся ще його дубінізми, чи вже прозріла? Таня, якщо дивишся, пам'ятай: це ВОРОГ України, справжній ворог. Дубінський та Зеленський - вороги.
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23.01.2021 01:01 Відповісти
Доречі, скільки у тебе квартир та машин? Просто цікаво, навіщо ти ще в ютюбі цьому покидьку грошенят підкидаєш, він і так жирує разом з єврейською мамою.
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23.01.2021 01:05 Відповісти
таня лаиф це марево - отута тока що була и зникнула....
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23.01.2021 08:19 Відповісти
за казламордых топтати ? - так я и коня приведу....
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23.01.2021 07:37 Відповісти
Второй день тока - второй! Dеда Байден хороводит, а кацапня уже пищит и за мои налоги беспокоится... - в свои карманы заглядывайете - и если за ************* нужно платитть? - я буду...- от такая муйня, малята!
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23.01.2021 08:12 Відповісти
Гытлэра на тэбэ немае кыбальчиш редиска в угол поставить на варенье и печенье
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23.01.2021 10:30 Відповісти
долго еще будут гнусавить об этом "мама любит скорость"? задолбало это чмо и своим видом,и своими высказываниями...
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23.01.2021 10:43 Відповісти
В сеть попал новый паспорт дубины Дубінський: Monobank запропонував мені закрити рахунок, "щоб нібито не мати їм зайвих проблем" - Цензор.НЕТ 4244
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23.01.2021 13:57 Відповісти
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