Дубінський: Monobank запропонував мені закрити рахунок, "щоб нібито не мати їм зайвих проблем"
Депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США, стверджує, що Monobank пропонує йому закрити рахунок у банку.
Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорогий Друже-банкір! Працівники створеного тобою монобанку заметушилися, чогось злякалися і під зовнішнім впливом посилено пропонують мені закрити рахунок у цьому банку. Ну, щоб нібито не мати їм зайвих проблем)" - написав Дубінський.
Депутат зазначив, що не збирається закривати рахунок.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
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Одне з двох: або якийсь жартівник і далі грубо тролить нашу доморощену вату, або ж якесь зайвохромосомне вірить, що так і має бути.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram каналі.
Пропозиція Кремля була відхилена 22 січня.
де разоружение перед партией таких же самых зеленых ублюдков?
де покаяние-видосик в твиттере, шо ты никогда не лайкал рыжего и вместе с мамой любишь Байдена?..... де ото все?
ты даже шанса не даешь шмаркле пискнуть за тебя, шо ты "больше не будешь" ....
Нормальная система управления работает даже при клоуне в Белом доме
Серг1й Леонідович Тігіпко.
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Ой. Они же сами принадлежит Фирташу и Коломойскому.
продолжает оттуда вонять.
Одно не понятно, чего это Дубинский чем-то не доволен? Это не банк плохой, это сам Дубинский - пророссийское говно под санкциями США.
И так будут вынуждены счёт закрыть со ссылкой на законодательство о санкциях и финмониторинге. И суд станет на их сторону, потому что банковское законодательство в этом вопросе выписано в пользу банков (что логично).
Так что, Дубинский, для твоего чёрного рта всё только начинается . . .
Чи це десь смаженим антисемітизмом запахло?
Тупой собачий рот наверное удалил свое испражнение
есть много других замечательных стран де тебя с радостью примут - кацапия, корейка норг, ну шо к северу от нормальной, острова науру, а антартида так вся, к чему печали?
а если денюжку держал в амер. банках - не взыщи, алень непойманый, отрускаветченый, значит не усвоил курс, - твои проблемы.
ну вы же с мамой любите все - и скорость и тормоза...
дубинский пароход - характеристика всей зеленой власти.
То ти ж так і не відповіла мені: чи дивишся ще його дубінізми, чи вже прозріла? Таня, якщо дивишся, пам'ятай: це ВОРОГ України, справжній ворог. Дубінський та Зеленський - вороги.