Дубінський: Monobank запропонував мені закрити рахунок, "щоб нібито не мати їм зайвих проблем"

Депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США, стверджує, що Monobank пропонує йому закрити рахунок у банку.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогий Друже-банкір! Працівники створеного тобою монобанку заметушилися, чогось злякалися і під зовнішнім впливом посилено пропонують мені закрити рахунок у цьому банку. Ну, щоб нібито не мати їм зайвих проблем)" - написав Дубінський.

Депутат зазначив, що не збирається закривати рахунок.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.