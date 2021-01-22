До віртуального "Ланцюга Соборності" від Києва до Сімферополя приєдналися Джамала і Денісова

З нагоди Дня Соборності в інтернеті українці збудували віртуальний живий ланцюг від Києва до Сімферополя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті інтерактивної акції "Ланцюг Соборності".

Автори акції нагадують, що 21 січня 1990 року українці побудували один із найбільших живих ланцюгів в історії - "Українську хвилю". Тоді понад мільйон людей вийшли між Києвом і Івано-Франківськом, щоб відсвяткувати 71-ту річницю Соборності України.

"Хоча Ланцюг Соборності традиційно поєднує Схід і Захід, цього року він має об'єднати Україну там, де її намагаються розділити - між Києвом і Сімферополем. Через COVID-19 ми не зможемо традиційно взяти один одного за руки. Але тепер для єдності немає обмежень і відстань не має значення. Значення має лише наше прагнення бути разом - в одній соборній Україні", - сказано в описі акції.

Акція почалася в 31-ту річницю "Української хвилі", 21 січня, і триватиме впродовж двох днів.

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Щоб приєднатися до "Ланцюга Соборності", слід авторизуватися на сайті акції через соціальні мережі. Онлайн-ланцюг формується з аватарок учасників, які метр за метром шикуються на карті за маршрутом протяжністю 1058 кілометрів. Відправна точка - Софійська площа в Києві, кінцева - парк Тараса Шевченка в Сімферополі.

Ланцюг п'ять разів символічно перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг кияни, біля Черкас, Кременчука, в Дніпрі і Запоріжжі.

До живого ланцюга вже приєдналася співачка, переможниця "Євробачення" Джамала.

Також до ланцюга приєдналася уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. На вечір 22 січня до акції приєдналися майже 34 тис. учасників.