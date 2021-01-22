В'ятрович просить Баканова роз'яснити, які заходи буде вжито проти "російських агентів" Дубінського і Деркача. ДОКУМЕНТ
Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович просить главу СБУ Івана Баканова розповісти, які передбачені законом заходи вживаються для захисту національних інтересів і чи буде нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача притягнуто до відповідальності.
Про це В'ятрович написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Послав офіційне звернення в СБУ, щоб пан Баканов роз'яснив мені і українському народу, як так виходить: США ввели санкції проти громадян України, яких прямо називають російськими агентами, а в Україні ці громадяни чудово себе почувають", - зазначив він.
В'ятрович нагадав, що Сполучені Штати ввели санкції спочатку проти Деркача, а потім і проти Дубінського.
"У СБУ ж не можуть не розуміти, що російська агентура для України ще небезпечніша, ніж для США. Адже Росія здійснює проти нас збройну агресію. Однак видається, що і Деркач, і Дубінський почуваються в Україні цілком безкарно. І СБУ має відповісти, чому", - вважає він.
В'ятрович запропонував, щоб, якщо з'ясується, що Деркач і Дубінський не мають нічого спільного з російською агентурою, СБУ про це публічно заявила.
"Або ж, якщо американці все ж таки мають рацію, то які заходи вживаються СБУ для захисту національних інтересів від російських агентів? Тому що нинішнє мовчання СБУ на тлі чіткої позиції наших стратегічних партнерів викликає природне запитання: може, російської агентури багато не тільки в парламенті, а й у самій СБУ?" - підсумував В'ятрович.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЕ и Дубинеску именно по этому профилю.
1. позбавлять членства в пртії;
2. призовуть у армію на місце Журавля
3. щось там буркнуть типу" "а ми не вповноважені займатися такою фігньою в нас тут пожежі, війна і коранавірус"
Гарантія від ЗЕ та ко
Вы еще спросите, что собирается делать Баканов с Зеленским по поводу финансовых сделок с врагом?
Языки в жопу засунут и будут делать вид что их это не касается.
Там Медведчука не має. Тому то до Нелоха.
Доречі, там під санкції попав і бувший прокурор Генпрокуратури https://imgclf.112.ua/original/2020/06/22/427040.jpg?timestamp=1592832967 Кулик , як я розумію маріонетка Бені.
Проти Дубинського ввели, а зелені ані пари з вуст. Чому держохорона пускає агентів Росіі Деркача та Дубинського у будівлю Верховної ради. Треба бути послідовними.
21 січня підрядник зрізав білборд з гербом української Контррозвідки, який встановили навпроти посольства РФ напередодні "Дня Росії" у червні 2020 року.
Активісти вирішили перешкодити вивезенню білборда
Про це повідомив у Facebook громадський активіст, лідер "Суспільства майбутнього" Євген Карась.
Білборд з гербом Контрозвідки України встановили навпроти посольства з ініціативи Служби безпеки України напередодні Дня Росії - держсвята РФ, яке відзначають 12 червня.
Київські активісти випадково побачили процес зрізання залізної основи білборду та зібрались перед посольством.
На місці події керівник процесом демонтажу запевнив, що він і встановлював білборд.
Євген Карась, який проводив стрім з місця події зауважив, що кілька місяців назад білборд вже намагались знести, однак тоді процесу перешкодила Муніципальна варта міста Києва.
Як зазначає "https://nv.ua/ukr/kyiv/bilbord-kontrrozvidki-sbu-bilya-posolstva-rf-namagalisya-demontuvati-video-novini-kiyeva-50098434.html?utm_source=set_lang НВ ", вперше комунальники спробували демонтувати білборд 7 липня.
Тоді, блогер, який першим помітив процес демонтажу, Ігор Маріо, попросив комунальників показати дозвіл на роботи. Йому показали документ, де вказано, що Київреклама демонтує 130 незаконних рекламних конструкцій, - у тому числі білборд з орлом, що душить двоголову гадюку, - гербом Контррозвідки, - під посольством РФ.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!