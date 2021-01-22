В'ятрович просить Баканова роз'яснити, які заходи буде вжито проти "російських агентів" Дубінського і Деркача. ДОКУМЕНТ

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович просить главу СБУ Івана Баканова розповісти, які передбачені законом заходи вживаються для захисту національних інтересів і чи буде нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача притягнуто до відповідальності.

Про це В'ятрович написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Послав офіційне звернення в СБУ, щоб пан Баканов роз'яснив мені і українському народу, як так виходить: США ввели санкції проти громадян України, яких прямо називають російськими агентами, а в Україні ці громадяни чудово себе почувають", - зазначив він.

В'ятрович нагадав, що Сполучені Штати ввели санкції спочатку проти Деркача, а потім і проти Дубінського.

"У СБУ ж не можуть не розуміти, що російська агентура для України ще небезпечніша, ніж для США. Адже Росія здійснює проти нас збройну агресію. Однак видається, що і Деркач, і Дубінський почуваються в Україні цілком безкарно. І СБУ має відповісти, чому", - вважає він.

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В'ятрович запропонував, щоб, якщо з'ясується, що Деркач і Дубінський не мають нічого спільного з російською агентурою, СБУ про це публічно заявила.

"Або ж, якщо американці все ж таки мають рацію, то які заходи вживаються СБУ для захисту національних інтересів від російських агентів? Тому що нинішнє мовчання СБУ на тлі чіткої позиції наших стратегічних партнерів викликає природне запитання: може, російської агентури багато не тільки в парламенті, а й у самій СБУ?" - підсумував В'ятрович.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.



