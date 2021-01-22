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Новини
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В'ятрович просить Баканова роз'яснити, які заходи буде вжито проти "російських агентів" Дубінського і Деркача. ДОКУМЕНТ

В'ятрович просить Баканова роз'яснити, які заходи буде вжито проти

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович просить главу СБУ Івана Баканова розповісти, які передбачені законом заходи вживаються для захисту національних інтересів і чи буде нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача притягнуто до відповідальності.

Про це В'ятрович написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Послав офіційне звернення в СБУ, щоб пан Баканов роз'яснив мені і українському народу, як так виходить: США ввели санкції проти громадян України, яких прямо називають російськими агентами, а в Україні ці громадяни чудово себе почувають", - зазначив він.

В'ятрович нагадав, що Сполучені Штати ввели санкції спочатку проти Деркача, а потім і проти Дубінського.

"У СБУ ж не можуть не розуміти, що російська агентура для України ще небезпечніша, ніж для США. Адже Росія здійснює проти нас збройну агресію. Однак видається, що і Деркач, і Дубінський почуваються в Україні цілком безкарно. І СБУ має відповісти, чому", - вважає він.

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В'ятрович запропонував, щоб, якщо з'ясується, що Деркач і Дубінський не мають нічого спільного з російською агентурою, СБУ про це публічно заявила.

"Або ж, якщо американці все ж таки мають рацію, то які заходи вживаються СБУ для захисту національних інтересів від російських агентів? Тому що нинішнє мовчання СБУ на тлі чіткої позиції наших стратегічних партнерів викликає природне запитання: може, російської агентури багато не тільки в парламенті, а й у самій СБУ?" - підсумував В'ятрович.

Також читайте: Пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що проти нардепа СН Дубінського відкрили 2 провадження, - ЗМІ

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Вятрович просить Баканова розяснити, які заходи буде вжито проти російських агентів Дубінського і Деркача 01
Вятрович просить Баканова розяснити, які заходи буде вжито проти російських агентів Дубінського і Деркача 02

Автор: 

санкції (11777) СБУ (12786) В’ятрович Володимир (237) Баканов Іван (330) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+34
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 3212
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22.01.2021 20:18
+22
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 4542
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22.01.2021 20:27
+14
Про це також треба спитати Баканова. Вже не знають чим догодити пуйтіну...

21 січня підрядник зрізав білборд з гербом української Контррозвідки, який встановили навпроти посольства РФ напередодні "Дня Росії" у червні 2020 року.

Активісти вирішили перешкодити вивезенню білборда
Про це повідомив у Facebook громадський активіст, лідер "Суспільства майбутнього" Євген Карась.
Білборд з гербом Контрозвідки України встановили навпроти посольства з ініціативи Служби безпеки України напередодні Дня Росії - держсвята РФ, яке відзначають 12 червня.
Київські активісти випадково побачили процес зрізання залізної основи білборду та зібрались перед посольством.

На місці події керівник процесом демонтажу запевнив, що він і встановлював білборд.
Євген Карась, який проводив стрім з місця події зауважив, що кілька місяців назад білборд вже намагались знести, однак тоді процесу перешкодила Муніципальна варта міста Києва.

Як зазначає "https://nv.ua/ukr/kyiv/bilbord-kontrrozvidki-sbu-bilya-posolstva-rf-namagalisya-demontuvati-video-novini-kiyeva-50098434.html?utm_source=set_lang НВ ", вперше комунальники спробували демонтувати білборд 7 липня.
Тоді, блогер, який першим помітив процес демонтажу, Ігор Маріо, попросив комунальників показати дозвіл на роботи. Йому показали документ, де вказано, що Київреклама демонтує 130 незаконних рекламних конструкцій, - у тому числі білборд з орлом, що душить двоголову гадюку, - гербом Контррозвідки, - під посольством РФ.
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22.01.2021 21:04
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22.01.2021 20:13 Відповісти
скорее - наградят
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23.01.2021 19:51 Відповісти
клоун клоуну глаз не высосет
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22.01.2021 20:14 Відповісти
В данном случае не вылижет.

ЗЕ и Дубинеску именно по этому профилю.
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22.01.2021 20:19 Відповісти
Шоколадний глаз?
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22.01.2021 20:49 Відповісти
натрут трусы перцем и заставят носить
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22.01.2021 20:15 Відповісти
Бакашка уже записал дни рождения подсанкционников и строго потребует приглашать его на праздники в рестораны жрать шампусик и омаров,как проделал это с цуркисом.
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22.01.2021 20:17 Відповісти
вариантів тільки 3
1. позбавлять членства в пртії;
2. призовуть у армію на місце Журавля
3. щось там буркнуть типу" "а ми не вповноважені займатися такою фігньою в нас тут пожежі, війна і коранавірус"
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22.01.2021 20:17 Відповісти
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 3212
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22.01.2021 20:18 Відповісти
Пускай только про Медведчука не просит, а то там могут надавать серьезно из его же партии
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22.01.2021 20:19 Відповісти
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 9315
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22.01.2021 20:25 Відповісти
Шоб агент, да агента ?! Да вы шо такое говорите, как такое возможно ?!.
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22.01.2021 20:19 Відповісти
Ніякі!
Гарантія від ЗЕ та ко
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22.01.2021 20:20 Відповісти
Гарантии может давать только тот, кто в состоянии их обеспечить. потерпевший вiслюк сам надеется на гарантии.
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23.01.2021 10:19 Відповісти
А шо должен сделать сосед Зеленского с агентом Кремля?

Вы еще спросите, что собирается делать Баканов с Зеленским по поводу финансовых сделок с врагом?
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22.01.2021 20:22 Відповісти
Обычные.
Языки в жопу засунут и будут делать вид что их это не касается.
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22.01.2021 20:23 Відповісти
Санкції введені і проти мудачука. Чому вятрович за нього забув, чи не хоче згадувати партнера?
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22.01.2021 20:23 Відповісти
Читайте, проти кого США ввели санкції 11 січня 2021 р. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1232?fbclid=IwAR3Bv1KtbIJgB8w9Bh2YUdmVHPWjzZkig3PXAwMo8Xd9R_fLrmdod8Up3PA
Там Медведчука не має. Тому то до Нелоха.

Доречі, там під санкції попав і бувший прокурор Генпрокуратури https://imgclf.112.ua/original/2020/06/22/427040.jpg?timestamp=1592832967 Кулик , як я розумію маріонетка Бені.
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22.01.2021 20:51 Відповісти
Очередной перд в лужу, узкоглазая обезьяна
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22.01.2021 22:12 Відповісти
Знайшов у кого запитати...
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22.01.2021 20:23 Відповісти
Фуршет, ...банкет, ...клозет,...лазарет.
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22.01.2021 20:24 Відповісти
А що буде, якщо проти Баканова США сакції введуть Кому писати?
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22.01.2021 20:26 Відповісти
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 4542
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22.01.2021 20:27 Відповісти
Пожитево по сукупності.
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22.01.2021 20:51 Відповісти
Цікаво, от США санції проти Тупицького не вводили, а зелені його так ********.
Проти Дубинського ввели, а зелені ані пари з вуст. Чому держохорона пускає агентів Росіі Деркача та Дубинського у будівлю Верховної ради. Треба бути послідовними.
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22.01.2021 20:31 Відповісти
а еще пусть баканов скажет кто ответит за провал операции смвагнеровцами в минске? а все глаза замыливают пытаясь уходить от этого вопроса. вот сейчас на првестке дня уже нелегальные дома престарелых и дубинский. вы шо думаете украинцы забудут???
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22.01.2021 20:37 Відповісти
Они получат еще по одному VIPпаспорту РФ и запасной канал связи с ФСБ РФ.
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22.01.2021 20:37 Відповісти
"Какие меры"? Змусять втекти з України, а потім оголосять їх "ворогами "СН" і провокаторами, які "підставили" Зеленського...
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22.01.2021 20:53 Відповісти
Вятрович просит Баканова разъяснить, какие меры будут предприняты против "российских агентов" Дубинского и Деркача - Цензор.НЕТ 2221
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22.01.2021 20:54 Відповісти
Про це також треба спитати Баканова. Вже не знають чим догодити пуйтіну...

21 січня підрядник зрізав білборд з гербом української Контррозвідки, який встановили навпроти посольства РФ напередодні "Дня Росії" у червні 2020 року.

Активісти вирішили перешкодити вивезенню білборда
Про це повідомив у Facebook громадський активіст, лідер "Суспільства майбутнього" Євген Карась.
Білборд з гербом Контрозвідки України встановили навпроти посольства з ініціативи Служби безпеки України напередодні Дня Росії - держсвята РФ, яке відзначають 12 червня.
Київські активісти випадково побачили процес зрізання залізної основи білборду та зібрались перед посольством.

На місці події керівник процесом демонтажу запевнив, що він і встановлював білборд.
Євген Карась, який проводив стрім з місця події зауважив, що кілька місяців назад білборд вже намагались знести, однак тоді процесу перешкодила Муніципальна варта міста Києва.

Як зазначає "https://nv.ua/ukr/kyiv/bilbord-kontrrozvidki-sbu-bilya-posolstva-rf-namagalisya-demontuvati-video-novini-kiyeva-50098434.html?utm_source=set_lang НВ ", вперше комунальники спробували демонтувати білборд 7 липня.
Тоді, блогер, який першим помітив процес демонтажу, Ігор Маріо, попросив комунальників показати дозвіл на роботи. Йому показали документ, де вказано, що Київреклама демонтує 130 незаконних рекламних конструкцій, - у тому числі білборд з орлом, що душить двоголову гадюку, - гербом Контррозвідки, - під посольством РФ.
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22.01.2021 21:04 Відповісти
зелелошары, гавкайте на Вятовича, он же порохобот!
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22.01.2021 21:29 Відповісти
Вятровича надо лечить он больной на голову и мы рискуем потерять национальное достояние
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22.01.2021 22:16 Відповісти
Ну, тебя то, зепилоид, лечить бесполезно
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22.01.2021 23:23 Відповісти
...и Медведчука.
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22.01.2021 22:17 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.01.2021 22:32 Відповісти
Молодець Вятровіч .
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22.01.2021 23:58 Відповісти
Баканова "чичас палитека не интересует(с)". СБУ сейчас сильно занята и работает там где деньги. Таможня, наркотрафик, акты выполненных работ, взятка сельского головы. И это, борется с перегрузом фур по поручению президента. Какие, нах, шпионы и агенты влияния?
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23.01.2021 00:39 Відповісти
Выдадут подозрение Вятровичу,какие какие!
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23.01.2021 09:11 Відповісти
В'ятрович ти що не знаєш як поступиться ЗЕ СБУ?! Нагородять іменою зброєю за викриття агента США в Україні Пороха.
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23.01.2021 09:29 Відповісти
Та ясно які...
В'ятрович просить Баканова роз'яснити, які заходи буде вжито проти "російських агентів" Дубінського і Деркача - Цензор.НЕТ 9628
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23.01.2021 09:58 Відповісти
 
 