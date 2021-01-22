У Білорусі засудили до 2 років колонії 18-річну дівчину, яка розписала щити військових під час протестів

Білоруський суд дав два роки колонії учасниці мітингу, яка розмалювала захисні щити військовослужбовців під час акції протесту в Мінську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

18-річну Софію Малашевич звинуватили в хуліганстві. У звинуваченні зазначено, що 6 вересня дівчина "нанесла вульгарні написи на загороджувальні щити, які належать військовій частині 63 755 і були виставлені біля Палацу незалежності". Держобвинувач підкреслила, що діяла обвинувачена "з винятковим цинізмом, демонструвала презирство до моральних цінностей суспільства", військовій частині було завдано збитків на суму 103 рублі.

Крім того, Малашевич звинуватили в образі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За версією слідства, в серпні вона двічі демонструвала "плакат з образливим написом, що містить негативну оцінку його діяльності".

Суд призначив дівчині той термін, про який просила прокуратура. Захист планує оскаржити це рішення.

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