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Новини Репресії в Білорусі
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У Білорусі засудили до 2 років колонії 18-річну дівчину, яка розписала щити військових під час протестів

У Білорусі засудили до 2 років колонії 18-річну дівчину, яка розписала щити військових під час протестів

Білоруський суд дав два роки колонії учасниці мітингу, яка розмалювала захисні щити військовослужбовців під час акції протесту в Мінську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

18-річну Софію Малашевич звинуватили в хуліганстві. У звинуваченні зазначено, що 6 вересня дівчина "нанесла вульгарні написи на загороджувальні щити, які належать військовій частині 63 755 і були виставлені біля Палацу незалежності". Держобвинувач підкреслила, що діяла обвинувачена "з винятковим цинізмом, демонструвала презирство до моральних цінностей суспільства", військовій частині було завдано збитків на суму 103 рублі.

Крім того, Малашевич звинуватили в образі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. За версією слідства, в серпні вона двічі демонструвала "плакат з образливим написом, що містить негативну оцінку його діяльності".

Суд призначив дівчині той термін, про який просила прокуратура. Захист планує оскаржити це рішення.

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Білорусь (7925) вирок (1064) протест (2397) репресії (1621)


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Топ коментарі
+41
Вот же ж твари...
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22.01.2021 20:54
+18
Дівчинка ^думала^, що живе у країні рівних можливостей(
Дитина, вона і є дитина.

Тільки абсолютна тварюка буде паплюжити своїх дітей.

Білоруси так і не зрозуміли де живуть(
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22.01.2021 21:45
+17
Іпанута страна, збав Боже там жити
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22.01.2021 21:07
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Ну, що: бацька! Так, 73%?
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22.01.2021 23:02 Відповісти
Я не хочу быть братским народом ни этой Белоруси, ни кацапстану. Украинцы это европейским народ очень близкий к польскому, ну кроме малороского быдла
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23.01.2021 02:22 Відповісти
Хоть у Тихановской все хорошо сложилось - была никому не нужной домохозяйкой в Беларуси, а стала в ЕС "политиком" в изгнании.

А розовые пони... Ну судьба у них такая - отскакали свое и на бойню.
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23.01.2021 02:35 Відповісти
Вот жеш гандоны китайские штопаные
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23.01.2021 03:01 Відповісти
Зато какие дороги в Белоруссии хорошие! Ммммм
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23.01.2021 06:44 Відповісти
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