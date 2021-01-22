Затриманим після пожежі в харківському нелегальному будинку престарілих оголошено про підозру, - прокуратура

Чотирьом затриманим після пожежі в харківському нелегальному будинку престарілих, унаслідок якої загинули 15 осіб, оголошено про підозру в порушенні вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України)

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Серед підозрюваних - власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату та при цьому офіційно не був там працевлаштований. Зазначених чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказав Чубенко в п'ятницю ввечері.

За його словами, обрання запобіжних заходів планується в суботу в Київському райсуді Харкова.

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Чубенко також повідомив, що, за даними досудового слідства, орендар будинку та його дружина є засновниками громадської організації, мета якої - "сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів". Місяць перебування в закладі в середньому коштував 15 тис. грн.

Слідчі дії у рамках кримінального провадження тривають. Правоохоронці допитують інших працівників нелегального будинку престарілих, де сталася пожежа, а також свідків. Перевіряють різні версії виникнення пожежі, зокрема підпал, необережне поводження з вогнем у побуті та електроприладами, а також коротке замикання.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.