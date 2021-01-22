Затриманим після пожежі в харківському нелегальному будинку престарілих оголошено про підозру, - прокуратура
Чотирьом затриманим після пожежі в харківському нелегальному будинку престарілих, унаслідок якої загинули 15 осіб, оголошено про підозру в порушенні вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України)
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.
"Серед підозрюваних - власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор, який координував роботу пансіонату та при цьому офіційно не був там працевлаштований. Зазначених чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказав Чубенко в п'ятницю ввечері.
За його словами, обрання запобіжних заходів планується в суботу в Київському райсуді Харкова.
Чубенко також повідомив, що, за даними досудового слідства, орендар будинку та його дружина є засновниками громадської організації, мета якої - "сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів". Місяць перебування в закладі в середньому коштував 15 тис. грн.
Слідчі дії у рамках кримінального провадження тривають. Правоохоронці допитують інших працівників нелегального будинку престарілих, де сталася пожежа, а також свідків. Перевіряють різні версії виникнення пожежі, зокрема підпал, необережне поводження з вогнем у побуті та електроприладами, а також коротке замикання.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.
За даними слідства, перевіряються три основні версії події.
Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.
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https://dumskaya.net/allnews///2021/01/22/ 22 января , 16:40
Отель на Посмитного, где сгорели два постояльца, принадлежит бывшему начальнику УБОПа, который баллотировался в облсовет от «Слуги народа»
Отель Аrcadia Аpartment на Посмитного, 10/12, https://dumskaya.net/news/na-posmitnogo-gorit-dom-foto-135012/ сгоревший 17 января этого года , принадлежит бывшему начальнику облуправления по борьбе с оргпреступностью, депутату облсовета VII созыва от «Відродження» и экс-кандидату в депутаты регионального собрания от «Слуги народа» Евгению Копотиенко.
Об этом сообщается вhttps://zeleniy-list.od.ua/gotel-na-posmitnogo-de-stalas-smertonosna-pozhezha-nalezhit-oblasnomu-deputatu-vid-slugi-narodu/?fbclid=IwAR1L6iZ9gs_VdaU-tY4aUGOa2eXsiX1YYyVgF1SbTtPod5wQstEh1oKlxxk расследовании общественной организации «Зеленый лист».
Согласно данным, взятым из открытых источников, сгоревший отель был построен в 2014 году. Ввести его в эксплуатацию удалось только через суд, так как ГАСК, реагируя на обращение прокуратуры Одесской области, вынужден был отменить регистрацию готовности объекта из-за недостоверных данных, внесенных заказчиком строительства относительно целевого назначения земли.
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Владельцы отеля обратились в суд и благополучно его выиграли. В 2016 году коллегия судей в лице Константина Ефименко, Ярослава Балана и Натальи Бжассо постановила считать приказ об отмене регистрации противоправным. Позже ГАСК благополучно «слил» апелляцию.
Согласно документам, землю под отелем в 2013 году купил экс-начальник управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УМВД Украины в Одесской области, а ныне отельер https://dumskaya.net/tag/evgeniy-nikolaevich-kopotienko/ Евгений Копотиенко .
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Что же до самого здания, то связь «слуги» с ним подтверждается тем фактом, что в сети апартаменты рекламируются как непосредственно ФЛП «Копотиенко Е.М.», так и женой бывшего депутата, владелицей туристического агентства «Феерия-тур» Анной Ковширко.
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Напомним, в результате пожара погибли мужчина и женщина, чьи личности сейчас устанавливают правоохранители. Пострадали семь человек, двое из которых - 47-летний одессит и 21-летний иностранный студент - сейчас находятся в больнице с ожогами и отравлением продуктами горения. Старший из них в тяжелом состоянии, второй - средней тяжести.
11 постояльцев сгоревшего отеля переселили в другую гостиницу.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Следователи https://dumskaya.net/news/politciya-rassmatrivaet-dve-versii-prichin-pozha-135018/ рассматривают две версии случившегося: неосторожное обращение с огнем и неисправность проводки.