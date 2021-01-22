Головні новини 22 січня: у Кропивницькому спіймали агента ФСБ, ефективність Sinovac - 50,38%
Агента ФСБ затримали в Кропивницькому, в Тернополі підстрелили дробом двох дітей, які каталися на санках, у Пентагону - новий глава, - головні новини України та світу 22 січня 2020 року.
Навколо Дубінського стискається кільце
Депутат СН Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США, заявив, що Monobank запропонував йому закрити рахунок, "щоб нібито не мати їм зайвих проблем". Закривати рахунок нардеп відмовився.
Тим часом депутат "ЄС" Володимир В'ятрович відправив на ім'я голови СБУ Івана Баканова звернення з проханням роз'яснити, які заходи спецслужба вживає проти Деркача та Дубінського, проти яких США ввели санкції. В'ятрович пропонує СБУ перевірити, чи мають Деркач і Дубінський стосунок до російської агентури, і якщо це не так, і американці помилилися - заявити про це публічно, а якщо ні - повідомити, які заходи вживаються СБУ для захисту національних інтересів від російських агентів.
Новий глава Пентагону
Військове відомство США очолив Ллойд Остін - колишній командувач Центрального командування збройних сил США. Він став першим афроамериканцем, що обійняв цю посаду.
Остін називає Росію і Китай загрозою інтересам США у космосі і каже, що діяльність РФ у Чорному морі спрямована на підрив і дестабілізацію ситуації в Україні і в Грузії.
Агент ФСБ у Кропивницькому
Контррозвідники СБУ затримали жителя Кропивницького, який за завданням ФСБ РФ збирав і передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗС України та про представників місцевої влади. Чоловік - керівник місцевого осередку забороненої компартії. Він у всьому зізнався і отримав підозру у скоєнні державної зради.
У Тернополі підстрелили дітей
11-річний хлопчик зазнав численних поранень, катаючись на санках біля місцевої школи. Спочатку думали, що в дитину кинули петарду. Але потім лікарі витягли з його ран понад 30 дробинок, і стало зрозуміло, що дитину поранили у стрілянині. Пізніше з'ясувалося, що постраждав ще один хлопчик: у нього з обличчя витягли одну дробинку.
Поліцейські знайшли вдома в одного з жителів навколишніх будинків рушницю. Чоловік каже, що давно нею не користувався. Зброю відправили на експертизу.
Ефективність вакцини Sinovaс - 50,38%, - остаточні дані
3-тя фаза клінічних випробувань вакцини Sinovac у Бразилії, Індонезії і Туреччині показала, що загальний показник її ефективності - 50,38%, - заявив голова правління і головний виконавчий директор Sinovac Biotech Інь Вейдун.
МОЗ продовжує наполягати, що продаж цієї вакцини Україні через компанію "Лекхім" був вимогою виробника. У міністерстві стверджують, що Sinovac Biotech уповноважила "Лекхім" представляти її інтереси впродовж 5 років, починаючи з 25 листопада 2020 року - до 25 листопада 2025 року.
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ЗЕлбойобу у 3 рази більше, за Стєпашку, щоб думало, кого призначає (я розумію, що призначає не ЗЕбіл персонально), але по суті, та для профілактики!
То есть, 11 тыс. человек умерли бы, но не 22,5 тыс. человек, если бы кололи эту вакцину. Половина были бы спасена при применении даже этой низкоэффективной вакцины!
Да, если бы вакцина была с эффективностью 90%, умерло бы 10%, то есть 2,25 тыс. человек. Точность цифр условна и приведена только для понимания ситуации.
Важно: быстрее применяйте любую вакцину! В разумных ценах, конечно.
"На Международной космической станции (МКС) обнаружили еще одну трещину. Как рассказал руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, сейчас космонавты ожидают прибытия на станцию мощного микроскопа. С его помощью будут изучены возможные места образования трещин.
В эфире «России 24» Соловьев рассказал, что пока обнаружена одна трещина, но «под подозрением» находится еще одно место, где есть «какая-то негерметичность».
Напомним, накануне стало известно, что на МКС отключилась одна из систем кондиционирования воздуха СКВ-2 в российском модуле «Звезда». Космонавтам ничего не угрожает, так как на станции есть дублирующая система СКВ-1.
16 января директор отдела по МКС в штаб-квартире NASA Робин Гатенс заявила, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» прекратили до февраля до прибытия следующего корабля «Прогресс». Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020 года. Утечка воздуха в российском модуле на станции была зафиксирована в сентябре." ("Русский Еврей", електронна газета).
Коротше кажучи, "накаркав" я... Писав же, що російський сегмент станції починає "срать гайками", і його простіше відстикувать і затопить поряд з "Миром"...
Але кацапи будуть триматься до останнього - "скрєпа" чергова рушиться!!!!...
То, що ти "накаркав", начебто ти можеш щось передбачити у космічній техніці, - ти багато на себе береш, як далекий від цього. Довгими "простынями" ти намаєшся прославити самого себе. Пиши про кулінарію на кулінарних сайтах. Твій тупий гумор про перфоратор у жопі подобається тим, кому ти хочеш сподобатися, як .пошукачу лайків.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1913303-psikholog-zelenskogo-z-serialu-sluga-narodu-obertinska-zaroblyaye-milyoni-na-kovidnikh-zakupivlyakh Психолог Зеленського з серіалу "Слуга народу" Обертинська заробляє мільйони на "ковідних" закупівлях
"весною 2020 року, у розпал пандемії COVID-19, розпочалась стрімка кар'єра Оксани Обертинської, як експерта-вірусолога МОЗ і консультантки Офісу Президента з протидії коронавірусу. Саме у цій якості вона відвідувала обласні ПЛР-лабораторії та медичні установи з інспекціями та консультаціями, завжди окремо https://pl.vgorode.ua/news/sobytyia/a1111790-est-vozmozhnosti-v-poltave-khotjat-sozdat-moshchnuju-virusolohicheskuju-laboratoriju підкреслюючи свою наближеність до Офісу Президента та самого Володимира Зеленського." -вже звична справа: не куми,не товариші армійські.
Але це вже жесть :https://novynarnia.com/2021/01/21/kiryuschenko/ "Чи будемо ми публічно ох***ати і протестувати": у наглядову раду УКФ увійшов російський режисер "Слуги народу" Олексій Кірющенко
Після скандалу,цього громадянина рф не втулили головою держкіно,тепер мудило Ткаченко впер кцпа .ДОКИ ??? Яке відношення має цей росіянин має до української культури ???
3-я фаза клинических испытаний вакцины Sinovac в Бразилии, Индонезии и Турции показала, что https://censor.net/ru/news/3243385/sinovac_biotech_predstavil_rezultaty_ispytaniyi_vaktsiny_coronavac_v_treh_stranah_obschiyi_pokazatel, - заявил председатель правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун.Источник: https://censor.net/ru/n3243561Тогда и цена этой вакцины должна быть 50% от нормальной!