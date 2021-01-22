Головні новини 22 січня: у Кропивницькому спіймали агента ФСБ, ефективність Sinovac - 50,38%

Агента ФСБ затримали в Кропивницькому, в Тернополі підстрелили дробом двох дітей, які каталися на санках, у Пентагону - новий глава, - головні новини України та світу 22 січня 2020 року.

Навколо Дубінського стискається кільце

Депутат СН Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США, заявив, що Monobank запропонував йому закрити рахунок, "щоб нібито не мати їм зайвих проблем". Закривати рахунок нардеп відмовився.

Тим часом депутат "ЄС" Володимир В'ятрович відправив на ім'я голови СБУ Івана Баканова звернення з проханням роз'яснити, які заходи спецслужба вживає проти Деркача та Дубінського, проти яких США ввели санкції. В'ятрович пропонує СБУ перевірити, чи мають Деркач і Дубінський стосунок до російської агентури, і якщо це не так, і американці помилилися - заявити про це публічно, а якщо ні - повідомити, які заходи вживаються СБУ для захисту національних інтересів від російських агентів.

Новий глава Пентагону

Військове відомство США очолив Ллойд Остін - колишній командувач Центрального командування збройних сил США. Він став першим афроамериканцем, що обійняв цю посаду.

Остін називає Росію і Китай загрозою інтересам США у космосі і каже, що діяльність РФ у Чорному морі спрямована на підрив і дестабілізацію ситуації в Україні і в Грузії.

Агент ФСБ у Кропивницькому

Контррозвідники СБУ затримали жителя Кропивницького, який за завданням ФСБ РФ збирав і передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗС України та про представників місцевої влади. Чоловік - керівник місцевого осередку забороненої компартії. Він у всьому зізнався і отримав підозру у скоєнні державної зради.

У Тернополі підстрелили дітей

11-річний хлопчик зазнав численних поранень, катаючись на санках біля місцевої школи. Спочатку думали, що в дитину кинули петарду. Але потім лікарі витягли з його ран понад 30 дробинок, і стало зрозуміло, що дитину поранили у стрілянині. Пізніше з'ясувалося, що постраждав ще один хлопчик: у нього з обличчя витягли одну дробинку.

Поліцейські знайшли вдома в одного з жителів навколишніх будинків рушницю. Чоловік каже, що давно нею не користувався. Зброю відправили на експертизу.

Ефективність вакцини Sinovaс - 50,38%, - остаточні дані

3-тя фаза клінічних випробувань вакцини Sinovac у Бразилії, Індонезії і Туреччині показала, що загальний показник її ефективності - 50,38%, - заявив голова правління і головний виконавчий директор Sinovac Biotech Інь Вейдун.

МОЗ продовжує наполягати, що продаж цієї вакцини Україні через компанію "Лекхім" був вимогою виробника. У міністерстві стверджують, що Sinovac Biotech уповноважила "Лекхім" представляти її інтереси впродовж 5 років, починаючи з 25 листопада 2020 року - до 25 листопада 2025 року.