У ПАРЄ відхилили ініціативу РФ обговорити "заборону російської мови" в Україні, - Гончаренко

У Парламентській асамблеї Ради Європи не підтримали включення до порядку денного зимової сесії ініційованих російською делегацією дебатів про "заборону російської мови в Україні.

Про це повідомив член делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко за результатами проведення 22 січня засідання бюро Асамблеї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська пропозиція відхилена бюро ПАРЄ. Зрозуміло, що це була маніпуляція російської сторони", - сказав Гончаренко.

Депутат зазначив, що такими ініціативами російська делегація намагається відвернути увагу "від того жаху, який є в їхній країні, коли опозиціонерів саджають за ґрати і намагаються отруїти".

Гончаренко також додав, що українська делегація оскаржуватиме в перший день зимової сесії Асамблеї в Страсбурзі повноваження російських делегатів.

Читайте також: Україна ініціює в ПАРЄ дебати про порушення Росією прав людини в окупованому Криму

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня в "гібридному" форматі. Делегати можуть бути фізично присутні в Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.

Раніше, глава делегації РФ в ПАРЄ Толстой у своєму листі до президента Асамблеї ініціював проведення дебатів про "заборону російської мови, а також інших мов національних меншин в Україні".