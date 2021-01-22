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У ПАРЄ відхилили ініціативу РФ обговорити "заборону російської мови" в Україні, - Гончаренко

У ПАРЄ відхилили ініціативу РФ обговорити

У Парламентській асамблеї Ради Європи не підтримали включення до порядку денного зимової сесії ініційованих російською делегацією дебатів про "заборону російської мови в Україні.

Про це повідомив член делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко за результатами проведення 22 січня засідання бюро Асамблеї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська пропозиція відхилена бюро ПАРЄ. Зрозуміло, що це була маніпуляція російської сторони", - сказав Гончаренко.

Депутат зазначив, що такими ініціативами російська делегація намагається відвернути увагу "від того жаху, який є в їхній країні, коли опозиціонерів саджають за ґрати і намагаються отруїти".

Гончаренко також додав, що українська делегація оскаржуватиме в перший день зимової сесії Асамблеї в Страсбурзі повноваження російських делегатів.

Читайте також: Україна ініціює в ПАРЄ дебати про порушення Росією прав людини в окупованому Криму

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня в "гібридному" форматі. Делегати можуть бути фізично присутні в Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.

Раніше, глава делегації РФ в ПАРЄ Толстой у своєму листі до президента Асамблеї ініціював проведення дебатів про "заборону російської мови, а також інших мов національних меншин в Україні".

Автор: 

ПАРЄ (846) російська мова (304) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+54
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9546
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22.01.2021 21:32
+52
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6918
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22.01.2021 21:36
+43
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9986
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22.01.2021 21:42
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Правила форума Рада форумчан
а хто його забороняв ? користуйтесь скільки завгодно в вбиральні !
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22.01.2021 21:31 Відповісти
сьогодні був в бердянську, зайшов в крамницю, був здивований україномовними касирами
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22.01.2021 22:06 Відповісти
могу похвастаться тем же и в Николаеве
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22.01.2021 22:39 Відповісти
а в Глухові досі розмовляють на язику , бо нас депутат А.Деркач !
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23.01.2021 00:07 Відповісти
Так у них лише у вбиральні гарно і виходить... Кричать: "Занято!!!"
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23.01.2021 08:19 Відповісти
Вилікували таки....

В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2281
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22.01.2021 21:31 Відповісти
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22.01.2021 21:39 Відповісти
З неї можна скульптуру ліпити. Альоніще нервово палитиме за рогом.
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22.01.2021 21:46 Відповісти
Гадаю, Альоніще... зробило б ноги. Цілком самостійно.
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22.01.2021 22:04 Відповісти
Та бляха камнєм с нєба як 3,14здануло то зразу чєлюсть на мєсто стала
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22.01.2021 21:47 Відповісти
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2821
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22.01.2021 21:47 Відповісти
Брат розказував - коли призвали в армію, то потрапив у "учебку". Закінчив. Розіслали по полках. У їх групі - один "масквіч". Приїхали - а в полку "діди" - "масквічі". І він прилаштувався до них "шістьоркою". Півроку над ними "викаблучувався". Особливо їх, українців, "гнобив". Тут "дємбєль". Поїхали "покровителі". В ту ж ніч йому зробили "тьомну". Пролежав тиждень у санчастині. Повернувся в казарму. "Чмирили", як могли... Брату раз у місяць батьки посилку присилали. Сало, ковбаса домашня, мамине печиво, варення. А зверху - журнал "Перець". Хлопці сідають у казармі, "накривають поляну", запрошують співслужбовців інших національностей, їдять, чай п"ють. А "масквіч" стоїть на табуреті, і вголос читає "Перець". Під "дембєль" навчився читать без помилок, майже без акценту...
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23.01.2021 08:31 Відповісти
русско-говорящую челюсть подрехтовали?
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22.01.2021 22:40 Відповісти
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9546
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22.01.2021 21:32 Відповісти
))) кацапам снова поводили пенисом по губам ))
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22.01.2021 21:32 Відповісти
***** твоё в бассейне ещё не окочурился?
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22.01.2021 21:47 Відповісти
мокшанские дегенераты прекрасно знают что русский язык в Украине никто не запрещал. данный закон только лишь защищает украинский язык и стимулирует его употребление. однако кацапы не были бы кацапами если бы не попытались обговнять своей беспрестанной ложью и этот вопрос
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22.01.2021 21:34 Відповісти
таки да,москальные свини везде суют свое рыло
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22.01.2021 22:41 Відповісти
Знов кацапська брехня. Нiхто тут не мае гордощiв з того приводу що кацапську не заборонили. Саме росiя стверджуе шо ii тут заборонили. Але це свинособача брехня. А я написав росiйською щоб показати що украiнцi володiють рiзними мовами, i щоб ти, бот, змiг прочитати про що тут йдеться. Я ще можу написати англiйською або ще декiлькома европейськими мовами, али ви крiм мокшанського наречiя бiльше нiчого не розумiете.
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23.01.2021 11:51 Відповісти
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7511
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22.01.2021 21:35 Відповісти
Так лаврушка маньке после 3й присунул или шо...
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22.01.2021 21:38 Відповісти
Страшно
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22.01.2021 21:49 Відповісти
Англійську ще мона??
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22.01.2021 21:35 Відповісти
Нуна.
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22.01.2021 21:36 Відповісти
Нунах??))
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22.01.2021 21:39 Відповісти
Міняй репетитора, в тебе якийсь Джамшут з 95 квартала
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22.01.2021 21:46 Відповісти
Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему.
Притчи Соломоновы. 26:4
😇
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22.01.2021 21:54 Відповісти
Це тебе не стосується.
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22.01.2021 22:09 Відповісти
))) https://baneks.site/%D0%B2-%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/?#comments анекдоти категорії В , за часів ВК на їхньому пабліку були залікові ремікси (тут на сайті не всі)

В щель в двери кабинета логопеда заглядывает маленькая испуганная голова.
- Мона?
- Не мона, а нуна!

Оцей ремікс сподобався:

В щель в двери кабинета логопеда заглядывает маленькая испуганная голова.
- Мона?
- АААА ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА!!!
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22.01.2021 21:53 Відповісти
Клас!
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22.01.2021 22:11 Відповісти
У мене був "слоновий" ремікс (хто бачив "Зелений слонік", зрозуміє).

В щель в двери кабинета Капитана заглядывает здоровая как пельмень голова:

В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5595
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22.01.2021 22:19 Відповісти
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6918
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22.01.2021 21:36 Відповісти
То о тож чого ж вони так вчепилися мертвою хваткою в Україну (?) Бо без України у них немає просто своєї історії, глибокої древньої цікавою як в Україні (а не історія масковскіх болот) все міфи ж розвенчани, це ж катастрофа для них
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22.01.2021 22:07 Відповісти
без України вони татаро-монголи.
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22.01.2021 23:55 Відповісти
тартаро - монголи
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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23.01.2021 00:11 Відповісти
Україна - це та "скрєпа", яка, наче застібка, тримає в купі всю історію "рассєян"... Як тільки вона остаточно "відстібнеться", з Росії "спадуть штани" і всі побачать її брудну, засрану задницю...
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23.01.2021 08:36 Відповісти
Саме так !
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23.01.2021 11:08 Відповісти
https://twitter.com/3141222446t Tanya!

Розмова
-Ой, дурний закон нада человеком оставаца. А то спорят то мова чи язьік... я всю жизнь говорила рускім і родсьвенікі у нас в расіі.
- а ваші родичі на росіі розмовляють українською?
- ну нет.
- а чому?У них же родичі в Україні є!.
Всралися і замовкли
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22.01.2021 21:39 Відповісти
ruckofobi, gejropeici, foshizdi
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22.01.2021 21:41 Відповісти
дозволяємо язик, тільки у гастрономі та якщо по нормальній ціні
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22.01.2021 21:42 Відповісти
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9986
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22.01.2021 21:42 Відповісти
Во-оо-от... Именно! В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2606
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22.01.2021 21:58 Відповісти
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко

Кидок через уй.
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22.01.2021 21:44 Відповісти
Интересно, кто был против при голосовании
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22.01.2021 23:39 Відповісти
кому русскай ізик?
120 грн за кіло
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22.01.2021 21:44 Відповісти
Сьогодні в Сільпо заходив- розкупили(((
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23.01.2021 00:05 Відповісти
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3528
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22.01.2021 21:44 Відповісти
аргументы и фак ю
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22.01.2021 21:46 Відповісти
Гончаренко як завжди добре смалить там кацапів зебілам на зло.
Респект!
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22.01.2021 21:48 Відповісти
_Иезуиты (кажется) такое балакали: дайте нам ребёнка на воспитание до 6 (точно не помню) лет, и потом делайте с ним что хотите - он наш! Да... Так о чём я? Ага! Теперь понимаете зачем врагу так важно чтобы украинцы гутарили на руском? А потому, что тогда ваши дети - их!
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22.01.2021 21:53 Відповісти
до 5
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22.01.2021 21:58 Відповісти
Украинский язык может стать официальным в ЕС, - APnews
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22.01.2021 21:59 Відповісти
А руССкий может стать официальным языком общения! За Уралом...
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22.01.2021 22:04 Відповісти
В ПАСЕ отклонили инициативу РФ обсудить "запрет русского языка" в Украине, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7827
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22.01.2021 22:00 Відповісти
ЗачОт!)))
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22.01.2021 22:09 Відповісти
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22.01.2021 22:12 Відповісти
що бажаєте ???????
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22.01.2021 22:02 Відповісти
Они прямо так и сказали,- ?
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22.01.2021 22:06 Відповісти
на гілляку
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22.01.2021 22:08 Відповісти
27 декабря 2010 год. 10 лет назад за 3 года до оккупации Крыма и начала российско-украинской войны
В России закрыли единственную украинскую библиотеку.
Из библиотеки изъяли жесткие диски компьютеров, а также читательские билеты.
После второго обыска единственная в России Библиотека украинской литературы была опечатана и закрыта.
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22.01.2021 22:19 Відповісти
руццкій язік потрібен, потрібен хоча б для того, щоб кричати: Чечня круто!
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22.01.2021 22:25 Відповісти
Ще як варіант полонених москалів допитувати 😎
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22.01.2021 23:02 Відповісти
Накормили дегенерата Толстого говном
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23.01.2021 02:30 Відповісти
Обращаюсь к русско-язычным на их языке.Вам понятно решение ПАСЕ и другого решения не будет.Украина наш дом и в нашем доме наши правила.
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23.01.2021 15:39 Відповісти
 
 