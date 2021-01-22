У ПАРЄ відхилили ініціативу РФ обговорити "заборону російської мови" в Україні, - Гончаренко
У Парламентській асамблеї Ради Європи не підтримали включення до порядку денного зимової сесії ініційованих російською делегацією дебатів про "заборону російської мови в Україні.
Про це повідомив член делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко за результатами проведення 22 січня засідання бюро Асамблеї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російська пропозиція відхилена бюро ПАРЄ. Зрозуміло, що це була маніпуляція російської сторони", - сказав Гончаренко.
Депутат зазначив, що такими ініціативами російська делегація намагається відвернути увагу "від того жаху, який є в їхній країні, коли опозиціонерів саджають за ґрати і намагаються отруїти".
Гончаренко також додав, що українська делегація оскаржуватиме в перший день зимової сесії Асамблеї в Страсбурзі повноваження російських делегатів.
Зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-29 січня в "гібридному" форматі. Делегати можуть бути фізично присутні в Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.
Раніше, глава делегації РФ в ПАРЄ Толстой у своєму листі до президента Асамблеї ініціював проведення дебатів про "заборону російської мови, а також інших мов національних меншин в Україні".
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Притчи Соломоновы. 26:4
😇
В щель в двери кабинета логопеда заглядывает маленькая испуганная голова.
- Мона?
- Не мона, а нуна!
Оцей ремікс сподобався:
В щель в двери кабинета логопеда заглядывает маленькая испуганная голова.
- Мона?
- АААА ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА!!!
В щель в двери кабинета Капитана заглядывает здоровая как пельмень голова:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
Розмова
-Ой, дурний закон нада человеком оставаца. А то спорят то мова чи язьік... я всю жизнь говорила рускім і родсьвенікі у нас в расіі.
- а ваші родичі на росіі розмовляють українською?
- ну нет.
- а чому?У них же родичі в Україні є!.
Всралися і замовкли
Кидок через уй.
120 грн за кіло
Респект!
В России закрыли единственную украинскую библиотеку.
Из библиотеки изъяли жесткие диски компьютеров, а также читательские билеты.
После второго обыска единственная в России Библиотека украинской литературы была опечатана и закрыта.