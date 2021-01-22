За проживання у згорілому в Харкові пансіонаті родичі пацієнтів платили від 6 тис. грн

Внучка однієї із загиблих під час пожежі в нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові розповіла, що в пансіонаті перебували смертельно хворі і такі, що доживали свій вік люди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Фактам", опублікованому 22 січня.

"Мої батьки займаються бізнесом, у нас великий будинок. Але не засуджуйте нас. Бабуся була безпорадна. З нею було дуже важко. Спочатку доглядальниць наймали, але вони довго не витримували. Потім ми повезли бабусю в державну установу. Але там жах. Стара невідремонтована будівля, погано годують, холодно, майже немає меблів", - розповіла жінка.

За її словами, батьки знайшли в інтернеті оголошення про пансіонат, куди відправили 89-річну бабусю.

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"Все мало дуже пристойний вигляд. Обіцяли п'ятиразове дієтичне харчування, прогулянки в екологічно чистому районі, медичні процедури. Навіть бабусі показали. Їй сподобалося, і вона погодилася на переїзд", - зазначила внучка загиблої.

Місячна вартість проживання в "Золотому часі" становила 6 тис. грн, але сім'я платила 8 тис. грн.

"У нас виходило до 8 тис. і більше на місяць. Там за всі окремі процедури треба платити. Бабуся вже не ходила, її потрібно було перевертати. За це гроші платили окремо медсестрам", - сказала дівчина.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.