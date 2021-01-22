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Новини
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За проживання у згорілому в Харкові пансіонаті родичі пацієнтів платили від 6 тис. грн

За проживання у згорілому в Харкові пансіонаті родичі пацієнтів платили від 6 тис. грн

Внучка однієї із загиблих під час пожежі в нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові розповіла, що в пансіонаті перебували смертельно хворі і такі, що доживали свій вік люди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю "Фактам", опублікованому 22 січня.

"Мої батьки займаються бізнесом, у нас великий будинок. Але не засуджуйте нас. Бабуся була безпорадна. З нею було дуже важко. Спочатку доглядальниць наймали, але вони довго не витримували. Потім ми повезли бабусю в державну установу. Але там жах. Стара невідремонтована будівля, погано годують, холодно, майже немає меблів", - розповіла жінка.

За її словами, батьки знайшли в інтернеті оголошення про пансіонат, куди відправили 89-річну бабусю.

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"Все мало дуже пристойний вигляд. Обіцяли п'ятиразове дієтичне харчування, прогулянки в екологічно чистому районі, медичні процедури. Навіть бабусі показали. Їй сподобалося, і вона погодилася на переїзд", - зазначила внучка загиблої.

Місячна вартість проживання в "Золотому часі" становила 6 тис. грн, але сім'я платила 8 тис. грн.

"У нас виходило до 8 тис. і більше на місяць. Там за всі окремі процедури треба платити. Бабуся вже не ходила, її потрібно було перевертати. За це гроші платили окремо медсестрам", - сказала дівчина.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку престарілих, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

Своєю чергою в ДСНС зазначили, що пожежа в будинку для літніх людей у Харкові кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Автор: 

пансіонат (9) пожежа (4314) Харків (5572)


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Топ коментарі
+13
Пустые глаза? А какие глаза у человека в 90 лет, который лежачий и ничего не помнит и ходит под себя?
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22.01.2021 22:18
+7
а вы пройдитесь по госпансионатам,там вроде тоже бюджетное финансирование, но с родственников берут не меньше, потому что кругом "голубые воришки" и никуя нет
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22.01.2021 21:51
+7
Языком тилимпать не лежачих переворачивать.
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22.01.2021 22:34
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Интересно, куда эта добрая внучка своих добрых родителей в старости пристроит?
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22.01.2021 21:51 Відповісти
За проживание в сгоревшем в Харькове пансионате родственники пациентов платили от 6 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6933
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22.01.2021 21:52 Відповісти
не,то уже ее дочка пристраивать будет.
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22.01.2021 21:54 Відповісти
грохнет через третьих лиц если будет уверена что пройдёт
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22.01.2021 21:58 Відповісти
Возможно в европейское приличное заведение. Если они доживут до таких лет и до такого лежачего состояния.
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23.01.2021 07:30 Відповісти
а вы пройдитесь по госпансионатам,там вроде тоже бюджетное финансирование, но с родственников берут не меньше, потому что кругом "голубые воришки" и никуя нет
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22.01.2021 21:51 Відповісти
прибыльный бизнес...20 постояльцев,6-8 тыс в месяц.налоги не платятся.только зарплата работающим ,ла аренда дома и комунуслуги.
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22.01.2021 21:52 Відповісти
Тебе 8000 хватает на пропитание, коммуналку и тд и тп?
Прикольный ты бизнесмен
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22.01.2021 22:09 Відповісти
а тебек 8000 фублей пенсии?хватает?
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22.01.2021 22:10 Відповісти
Та что ж ты такое перепуганное.
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22.01.2021 22:11 Відповісти
займись своими делами.
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22.01.2021 22:15 Відповісти
Возьми лежачих стариков себе домой. Поток обеспечу.
8000 за каждого гарантирую. Богатей.
Что? Берешь?
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22.01.2021 22:18 Відповісти
свои проблемы решай сам...а я свои буду сам решать.
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22.01.2021 22:20 Відповісти
он зажравшееся имажорное чмо не обращай внимание
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22.01.2021 22:21 Відповісти
Добрый человек какие налоги,везде такие учреждения на дотациях.
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23.01.2021 05:41 Відповісти
и как4ой смысл тогда работать в тени?шоб дотацию насильно не всунули?
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23.01.2021 09:10 Відповісти
Я вже писав раніше, де контролючі органи?
Де органи які дали дозвіл на діяльність?
Де відповідальність міста, пожежних, та інших взяткоБЕРУЧІВ?

В таких установах пожеж від діяльності ТІЛЬКИ володаря НЕ БУВАЄ.
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22.01.2021 21:54 Відповісти
Беручі - отримувачі) то так, для зв^язки слів
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22.01.2021 21:55 Відповісти
Ты дурак
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22.01.2021 22:10 Відповісти
О! Любитель бабушек проявил себя.
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22.01.2021 22:19 Відповісти
ТЫ ТОЖЕ благо вещатель
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22.01.2021 22:23 Відповісти
Серж,подписываюсь под каждым твоим словом..Если бы это внучко нормально платила сиделкам,а не 2 тыс.,то никто бы не уходил.2 тыс.,это мин пенсия.Унученка же для бабушки и волка приведет,но денег не даст...Бабушке земля пухом,и она сразу попала в рай...
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23.01.2021 08:07 Відповісти
пойдите, посмотрите в пустые глаза эти несчастных больных и калек, брошенных в этих домах за деньги, брошенных вами же на произвол судьбы, этих стариков и старушек, которые просто никому не нужны и которые на любого входящего смотрят как на Христа- Спасителя ...
они прекрасно знают, что кто-то решил за их это безрадостное существование- свои материальные вопросы, кто-то личные, кто-то квартирные, а государство -решило государственные
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22.01.2021 22:05 Відповісти
Пустые глаза? А какие глаза у человека в 90 лет, который лежачий и ничего не помнит и ходит под себя?
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22.01.2021 22:18 Відповісти
какие?
вот доживёшь до 90 и посмотришь...
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22.01.2021 22:25 Відповісти
Языком тилимпать не лежачих переворачивать.
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22.01.2021 22:34 Відповісти
расскажи это моей покойной бабушке, на сон грядущий
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22.01.2021 22:44 Відповісти
Патронажная служба очень важна и развита во всем цивилизованом мире. Но в Украине почему- то мало придают значения. Наверно думают, что до 90 лет никто не доживет?
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22.01.2021 22:55 Відповісти
...і ще не кажіть, що про них не відають пожежники з ментами

https://twitter.com/rjabazaba Ряба Жаба https://twitter.com/rjabazaba @rjabazaba https://twitter.com/rjabazaba/status/1352361027967582211 23 ч

А по какому закону, где и зачем нужно регистрировать дом престарелых?
Что за бред - ах, кошмар, работал незаконно ДП, вот и сгорел, ай-ай!
А в частном порядке можно присматривать за стариками?
А сиделки тоже должны где-то регистрироваться?
Этатистское мышление. Дебилы, *****.
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22.01.2021 23:04 Відповісти
ну бубочка вже відзначився. державний маштаб. зарабативалєй на старушках ізловілі. і куди їх тепер. в державні богадєльні.
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23.01.2021 00:59 Відповісти
Твой теп по бубочке,не маЄ сенс.Ах да,ты же писатель,а не читатель.Так ведь прямо в заголовке написано "комплесный подход",не внимательный ты наш троллик.
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23.01.2021 08:11 Відповісти
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23.01.2021 09:09 Відповісти
Наследие совка, где не было больных, старых и несчастных. Закрывались глаза на трудные социальные проблемы. Теперь огромное количество украинок едут за рубеж ухаживать за пожилыми и больными людьми. А, в Украине таких людей вроде бы как и нет. Попробуйте сейчас найти опытного и знающего электрика, чтобы решить проблемы с электрикой в доме. Произошла технологическая революция, а у нас как раньше: одна розетка в комнате, при таком огромном числе электрических приборов. А, если вспомнить о самих приборах, различных удлинителей, розеток, которые плавятся и горят - вообще ужас. Так может быть здесь надо искать решение проблемы? Технические нормы, техническое образование, достойная оплата техническим специалистам, а не выдувателям мыльных пузырей.
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23.01.2021 09:40 Відповісти
Рекомендую людям, не знающим, что такое досматривать за престарелыми родственниками с нарушениями сознания и я уже опущу физиологические нарушения такие как недержание и тп, ибо это не худшее. НЕ комментируйте того о ЧЁМ представления не имеете
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23.01.2021 15:13 Відповісти
 
 