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Новини Коронавірус і карантин
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Британський штам COVID-19 не тільки заразніший, а й смертельніший за інші, - Джонсон

Британський штам COVID-19 не тільки заразніший, а й смертельніший за інші, - Джонсон

Британський штам вірусу не тільки швидше поширюється, а й, можливо, частіше призводить до смерті пацієнта.

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".

"Сьогодні нам повідомили, що крім швидшого поширення, судячи з усього, є свідчення, що новий варіант - варіант, виявлений у Лондоні і на південному сході країни - може бути пов'язаний з частішою смертністю", - сказав Джонсон.

Він уточнив, що розроблені вакцини ефективні проти обох варіантів коронавірусу.

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Нагадаємо, на початку тижня ВООЗ оголосила, що британський штам коронавірусу виявлено вже в 60 країнах світу.

Автор: 

Велика Британія (5553) карантин (18172) Джонсон Борис (582) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
для таких як ви є вакцина Спутник в
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22.01.2021 22:12
+5
"Британский штамм вируса не только быстрее распространяется, но и, возможно, чаще приводит к смерти пациента"


Но, возможно, что и реже...
Ох, и хитёр Джонсон. И ковид прорекламировал и .опу себе прикрыл ))
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22.01.2021 22:52
+4
Вставай, ковидом заклейменный..

😁
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22.01.2021 21:59
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Яка чудова новина!
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22.01.2021 21:57 Відповісти
В Британии давно уже провакцинировали многих от коронавируса и сразу началась эпидемия того же коронавируса, но мутированного и заболеваемость поднялась и смертность. Вот вам пример активной вакцинации и что она несет с собой.
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22.01.2021 22:09 Відповісти
для таких як ви є вакцина Спутник в
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22.01.2021 22:12 Відповісти
Для особо тупых пишу 100 раз - все вакцины от короны изготовлены в одном месте и разлиты из одной бочки во все страны. А лохам рассказывают какая лучше, чтобы у них доверие вызвать к вакцине. А вот уже привитые и получившие осложнения говорят не прививаться, а те кто умерли не говорят, потому что их уже нет. А ты, лох, прививайся, на одного лоха меньше будет.
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22.01.2021 23:05 Відповісти
я бачу ти завжди лікуєшся уриною ! можно поцікавитись , яка у тебе освіта ?
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22.01.2021 23:18 Відповісти
Бл..ть Сколько же вас долб...в на свете.
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23.01.2021 01:07 Відповісти
Это подобных вам из одно пробирки выводят, чтобы потом проблем не было с голосованием и прокаткой мозгов телевизором
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23.01.2021 02:09 Відповісти
Подивимось чи ця вакцинація не збільшить у рази смертність від ковіду, умнічати тут ще зарано.

Зато у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - сказала она.
Добавим, антителозависимое усиление инфекции - это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.Источник: https://censor.net/ru/n3243324
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22.01.2021 23:18 Відповісти
тим в кого здоров'я в нормі ще можно подумати вакцинуватись чи ні . а ось чим в кого проблеми ,тільки обирати вакцину , як підходить для вас !
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22.01.2021 23:25 Відповісти
Имперский коледж порожняк не гонит.
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22.01.2021 21:59 Відповісти
Вставай, ковидом заклейменный..

😁
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22.01.2021 21:59 Відповісти
Британский штамм COVID-19 не только заразнее, но и смертельнее остальных,

"доктор-вірусолог" - БорисДжонсон
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22.01.2021 22:02 Відповісти
а в Британии нет "докторов-вірусологов",что бы информировать Премьер министра?
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23.01.2021 00:39 Відповісти
Что-то я не припомню ни одного загнувшегося от Ковида судьи , прокурора или тадепута .
На худой конец , простого украинского аллигаторха вроде Пинчука или Порошенка .
А простой народ , он и раньше мёр от чего попало ...
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22.01.2021 22:08 Відповісти
А як же Гепа Хєрнес?
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22.01.2021 22:15 Відповісти
Гепа умер во сне, а это не считается
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22.01.2021 22:56 Відповісти
Ну с дыркой посередине тела жизнь она так и складывается.
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22.01.2021 23:09 Відповісти
Шо, Боря, кресло под тобой подгорает ?
Население перестало верить в эту мульку ?
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22.01.2021 22:11 Відповісти
опять ты - двухразовое недообразованное?
тебе вирусняк в пробирке прислать? - молись на шо правительство вовремя среагировало и ты еще жив, а то могу прислать, тока твое да.
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22.01.2021 22:23 Відповісти
" 'Poor Kids' Are Just as Bright as 'White Kids' "
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22.01.2021 22:26 Відповісти
poor grandpas - as no light for their kids as always was...
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22.01.2021 22:30 Відповісти
Да, дедуля совсем уже не варит. Такое ляпнет - не собрать потом.
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22.01.2021 22:33 Відповісти
дважды прикацапленый по совковым дипломам - требует дважды подверждения на квалификацию... - правильно и очень...
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22.01.2021 22:44 Відповісти
Так это ты источник распространения коронавируса?
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22.01.2021 22:59 Відповісти
конечно я - а ты думал кацапляндия с китайозами?
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22.01.2021 23:04 Відповісти
Ти просто не хворів на цю заразу, а як не дай Бог захворієш то тоді зрозумієш як це і повіриш що ковід не вигадка.
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22.01.2021 22:25 Відповісти
Ну как можно заболеть тем чего не существует ?
Это ж не герпес.
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22.01.2021 22:27 Відповісти
ето в кацапячем - 2 раза по советски отчераченом мозгу ничего нет...
у многих все работает нормально ....
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22.01.2021 22:35 Відповісти
Британський штам COVID-19 не тільки заразніший, а й смертельніший за інші, - Джонсон - Цензор.НЕТ 2650 https://censor.net/ru/user/63125
Раньше ты мне казался адекватным, потом присмотрелся и понял, что ты такой же долб...б как и Лариса, там сверху.
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23.01.2021 01:12 Відповісти
Когда кажется - пробуй либо святую воду, либо галоперидол.
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23.01.2021 03:43 Відповісти
Ну я ж захворів, при цьому я не старий і повір це дуже страшно, хоча що тут говорити такі як ти повірять тільки тоді коли самі захворіють.
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23.01.2021 04:24 Відповісти
Коронавирусов существует 43 разновидности. Ты какой именно болел ?
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23.01.2021 05:04 Відповісти
Вот же дерьмо...
И в этом случае британское по качеству лучше китайского.
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22.01.2021 22:16 Відповісти
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23.01.2021 00:24 Відповісти
Британские ученые открыли американских ученых, которых случайно закрыли в туалете.
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22.01.2021 22:18 Відповісти
и шо отем австалиянцам и канадиянцам - 4300 трупаков в день в США?

не ихнее же...
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22.01.2021 22:19 Відповісти
Вони самі на расєі дохнуть як мухи. Ці трампісти після програшу свого додіка наче останній глузд втратили.
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22.01.2021 22:25 Відповісти
виють наче день останнiй i суд госпонiй... - я б не запечував... - нехай собi ныють i скаржуться.....
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22.01.2021 23:15 Відповісти
Это он уже отсебятину порит, насчет "смертельности". Политики такие политики.
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22.01.2021 22:44 Відповісти
Это не отсебятина - Боря строчит строго по методичке ))
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22.01.2021 23:04 Відповісти
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22.01.2021 23:30 Відповісти
штани сними, трикололор в туда воткни - и непременно поделись впечатлемиями
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23.01.2021 04:11 Відповісти
тебя барана присовковового, тока ленивый не знает....
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23.01.2021 04:57 Відповісти
"Британский штамм вируса не только быстрее распространяется, но и, возможно, чаще приводит к смерти пациента"


Но, возможно, что и реже...
Ох, и хитёр Джонсон. И ковид прорекламировал и .опу себе прикрыл ))
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22.01.2021 22:52 Відповісти
Ну так надо ж как то оправдать бесполезно-беспомощную парацетамольную медицину
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23.01.2021 00:24 Відповісти
До України той штам ще не дістався але безпорадність зеленської влади, яка залишила українців без вакцини, не дасть скористатись цією нагодою...
Зеленський вб'є більше українців, ніж путєн...
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22.01.2021 23:00 Відповісти
Перед новым годом был уже в западной Украине
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23.01.2021 00:22 Відповісти
Понятно, что заразнее - британский штамм с правым рулём.
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22.01.2021 23:53 Відповісти
мы мы мы - и шо там у - предателей сегодня?
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23.01.2021 04:07 Відповісти
есть ментnальный кенгурa - никому не нужен? - псих,,, заберешь? - ********* кормить...
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23.01.2021 04:17 Відповісти
 
 