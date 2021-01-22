5 225 56
Британський штам COVID-19 не тільки заразніший, а й смертельніший за інші, - Джонсон
Британський штам вірусу не тільки швидше поширюється, а й, можливо, частіше призводить до смерті пацієнта.
Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".
"Сьогодні нам повідомили, що крім швидшого поширення, судячи з усього, є свідчення, що новий варіант - варіант, виявлений у Лондоні і на південному сході країни - може бути пов'язаний з частішою смертністю", - сказав Джонсон.
Він уточнив, що розроблені вакцини ефективні проти обох варіантів коронавірусу.
Нагадаємо, на початку тижня ВООЗ оголосила, що британський штам коронавірусу виявлено вже в 60 країнах світу.
Топ коментарі
+9 Роман Кокоровець
показати весь коментар22.01.2021 22:12
+5 Afanasiy
показати весь коментар22.01.2021 22:52
+4 Baks13
показати весь коментар22.01.2021 21:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зато у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - сказала она.
Добавим, антителозависимое усиление инфекции - это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию.Источник: https://censor.net/ru/n3243324
😁
"доктор-вірусолог" - БорисДжонсон
На худой конец , простого украинского аллигаторха вроде Пинчука или Порошенка .
А простой народ , он и раньше мёр от чего попало ...
Население перестало верить в эту мульку ?
тебе вирусняк в пробирке прислать? - молись на шо правительство вовремя среагировало и ты еще жив, а то могу прислать, тока твое да.
Это ж не герпес.
у многих все работает нормально ....
Раньше ты мне казался адекватным, потом присмотрелся и понял, что ты такой же долб...б как и Лариса, там сверху.
И в этом случае британское по качеству лучше китайского.
не ихнее же...
Но, возможно, что и реже...
Ох, и хитёр Джонсон. И ковид прорекламировал и .опу себе прикрыл ))
Зеленський вб'є більше українців, ніж путєн...