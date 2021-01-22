Британський штам COVID-19 не тільки заразніший, а й смертельніший за інші, - Джонсон

Британський штам вірусу не тільки швидше поширюється, а й, можливо, частіше призводить до смерті пацієнта.

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".

"Сьогодні нам повідомили, що крім швидшого поширення, судячи з усього, є свідчення, що новий варіант - варіант, виявлений у Лондоні і на південному сході країни - може бути пов'язаний з частішою смертністю", - сказав Джонсон.

Він уточнив, що розроблені вакцини ефективні проти обох варіантів коронавірусу.

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Нагадаємо, на початку тижня ВООЗ оголосила, що британський штам коронавірусу виявлено вже в 60 країнах світу.