Приватні будинки для літніх людей в Україні переважно перебувають у тіні, - Лазебна
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що ринок надання соціальних послуг з розміщення людей похилого віку приватними інституціями в Україні переважно перебуває в тіні.
Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Хочу підтвердити, що ринок надання соціальних послуг (щодо розміщення людей похилого віку - Ред.) приватними інституціями в Україні потрібен, але переважно він у тіні. Його необхідно виводити на світло, необхідна державна підтримка і нам потрібен у цьому питанні контроль", - зазначила Лазебна.
За словами міністра, в 2020 році почав працювати реєстр організацій, які надають соціальні послуги. У нього вноситься інформація від комунальних, державних і приватних установ.
За даними Мінсоцполітики, на даний момент у цьому реєстрі 91 комунальний заклад та 42 приватні установи. Інформацію про приватні установи подають державні адміністрації.
"14 обласних державних адміністрацій і Київ подали таку інформацію, а всі інші - ні. Виходить, що в 10 регіонах України немає приватних установ, які надають такі послуги. Я в це не вірю", - додала міністр.
Що стосується Харківської області, то за даними Лазебної, на даний момент перевірку проходять 118 таких установ (11 пансіонатів, 30 хостелів, 20 будинків для осіб похилого віку), тоді як у реєстрі їх лише три.
Водночас, міністр висловила жаль, що на сьогодні немає дієвих механізмів контролю за цією сферою.
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От і рахуйте на скільки років назад маріонетка Коломойського відкинула Країну.
...і ще не кажіть, що про них не відають пожежники з ментами
https://twitter.com/rjabazaba Ряба Жаба https://twitter.com/rjabazaba @rjabazaba https://twitter.com/rjabazaba/status/1352361027967582211 23 ч
А по какому закону, где и зачем нужно регистрировать дом престарелых?
Что за бред - ах, кошмар, работал незаконно ДП, вот и сгорел, ай-ай!
А в частном порядке можно присматривать за стариками?
А сиделки тоже должны где-то регистрироваться?
Этатистское мышление. Дебилы, *****.
у нас в экономике давно диджитализация !
переводишь хозяину на карту деньги за бабушку за месяц и всё, дыши свободно !
******* таке може бути?