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Приватні будинки для літніх людей в Україні переважно перебувають у тіні, - Лазебна

Приватні будинки для літніх людей в Україні переважно перебувають у тіні, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що ринок надання соціальних послуг з розміщення людей похилого віку приватними інституціями в Україні переважно перебуває в тіні.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу підтвердити, що ринок надання соціальних послуг (щодо розміщення людей похилого віку - Ред.) приватними інституціями в Україні потрібен, але переважно він у тіні. Його необхідно виводити на світло, необхідна державна підтримка і нам потрібен у цьому питанні контроль", - зазначила Лазебна.

За словами міністра, в 2020 році почав працювати реєстр організацій, які надають соціальні послуги. У нього вноситься інформація від комунальних, державних і приватних установ.

За даними Мінсоцполітики, на даний момент у цьому реєстрі 91 комунальний заклад та 42 приватні установи. Інформацію про приватні установи подають державні адміністрації.

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"14 обласних державних адміністрацій і Київ подали таку інформацію, а всі інші - ні. Виходить, що в 10 регіонах України немає приватних установ, які надають такі послуги. Я в це не вірю", - додала міністр.

Що стосується Харківської області, то за даними Лазебної, на даний момент перевірку проходять 118 таких установ (11 пансіонатів, 30 хостелів, 20 будинків для осіб похилого віку), тоді як у реєстрі їх лише три.

Водночас, міністр висловила жаль, що на сьогодні немає дієвих механізмів контролю за цією сферою.

Автор: 

пожежа (4314) Харків (5572) шоу Шустера (309) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+1
https://twitter.com/rjabazaba

...і ще не кажіть, що про них не відають пожежники з ментами

https://twitter.com/rjabazaba Ряба Жаба https://twitter.com/rjabazaba @rjabazaba https://twitter.com/rjabazaba/status/1352361027967582211 23 ч

А по какому закону, где и зачем нужно регистрировать дом престарелых?
Что за бред - ах, кошмар, работал незаконно ДП, вот и сгорел, ай-ай!
А в частном порядке можно присматривать за стариками?
А сиделки тоже должны где-то регистрироваться?
Этатистское мышление. Дебилы, *****.
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22.01.2021 23:02
+1
какие нафиг налоги, Зе ? кассовые аппараты, может те ещё и Договор?
у нас в экономике давно диджитализация !
переводишь хозяину на карту деньги за бабушку за месяц и всё, дыши свободно !
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22.01.2021 23:28
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Лазебная, у вас все в тени и потемках, нигде никакого контроля, все абы как. И вы сами непонятно что.
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22.01.2021 22:02 Відповісти
Она лезбиянка?
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22.01.2021 22:07 Відповісти
Любима фраза корупціонера Кучми на всі випадки життя - Економіка в тіні.
От і рахуйте на скільки років назад маріонетка Коломойського відкинула Країну.
Приватні будинки для літніх людей в Україні переважно перебувають у тіні, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2060
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22.01.2021 22:41 Відповісти
"Тень"..???А это как?Любое более менее крупное предприятие регистрируется в офшоре.От завода до 95 Квартала.От простого обывателя до президента,все или на Кипре,или в каком нибудь трасте,или на островах.И теперь они сами себя выведут из "тени"?
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23.01.2021 07:52 Відповісти
https://twitter.com/rjabazaba

...і ще не кажіть, що про них не відають пожежники з ментами

https://twitter.com/rjabazaba Ряба Жаба https://twitter.com/rjabazaba @rjabazaba https://twitter.com/rjabazaba/status/1352361027967582211 23 ч

А по какому закону, где и зачем нужно регистрировать дом престарелых?
Что за бред - ах, кошмар, работал незаконно ДП, вот и сгорел, ай-ай!
А в частном порядке можно присматривать за стариками?
А сиделки тоже должны где-то регистрироваться?
Этатистское мышление. Дебилы, *****.
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22.01.2021 23:02 Відповісти
Если Лазебная не в курсе,то в тюрьмах уже есть ВИП камеры,они же платные,для уголовников.Вот зачем "строить" из себя дурочку?Опять украинский велосипед,теперь уже с престарелыми.Эта прибитаяне знак=ет,что делают наши девушки,мамы,тети в Италии,Испании,Франции?Или это секрет,или выражение "выносить горшки из под стариков"это плод кацапской пропаганды?Хотелось бы в свете этой"бури в стакане",увидеть под судом тех,кто подключил свет,канализацию,воду к "не существующему"дому.
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23.01.2021 08:00 Відповісти
какие нафиг налоги, Зе ? кассовые аппараты, может те ещё и Договор?
у нас в экономике давно диджитализация !
переводишь хозяину на карту деньги за бабушку за месяц и всё, дыши свободно !
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22.01.2021 23:28 Відповісти
Пока пожар не грянет, Лазебная не перекрестится)))
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22.01.2021 23:43 Відповісти
Есть социальные службы на местах,областях,столице. Дол..в,содержащихся на наши налоги не счесть и " теневые" дома,как такое возможно? Может делом займетесь?
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23.01.2021 09:04 Відповісти
"Частные дома престарелых в Украине в большей мере находятся в тени"

******* таке може бути?
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23.01.2021 12:11 Відповісти
И из тени порою возгорается пламя.
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23.01.2021 13:37 Відповісти
Да у нас больше половины всего в тени. Не в обиду армянам но практически весь их бизнес в тени в Харькове. Это и множество мелких артелей по пошиву обуви и объекты которые они сдают в аренду не имея ни единой бумажки разрешительной и мелкие "мясокомбинаты",различные "хачапури","хот доги" "шаурма",передвижные "кофейни" и так далее. Разве об этом никто не знает? Конечно же знают.
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23.01.2021 13:57 Відповісти
 
 