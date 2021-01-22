478 громадян України, лікування яких оплачено державою, очікують трансплантації органів у Білорусі

Нині 478 громадян України, лікування яких оплачено державою, очікують трансплантації органів в Білорусі.

Про це повідомив директор спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації" Дмитро Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли люди зможуть отримувати таку допомогу в Україні - це і буде трансплантаційна незалежність", - заявив Коваль.

Він нагадав, що з 1 січня в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів і тканин. "У 2021 році нам вдасться вийти на 250 операцій в рік, і з часом цей показник збільшуватиметься", - пообіцяв Коваль.

Згідно з планами МОЗ України, до кінця 2021 року заплановано провести: 33 трансплантації нирки, 3 трансплантації серця, 3 трансплантації печінки, 84 аутологічні і 4 алогенні трансплантації кісткового мозку.

Раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ прагне отримати трансплантаційну незалежність України протягом трьох найближчих років.