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Новини
2 022 17

478 громадян України, лікування яких оплачено державою, очікують трансплантації органів у Білорусі

478 громадян України, лікування яких оплачено державою, очікують трансплантації органів у Білорусі

Нині 478 громадян України, лікування яких оплачено державою, очікують трансплантації органів в Білорусі.

Про це повідомив директор спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації" Дмитро Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли люди зможуть отримувати таку допомогу в Україні - це і буде трансплантаційна незалежність", - заявив Коваль.

Він нагадав, що з 1 січня в Україні запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів і тканин. "У 2021 році нам вдасться вийти на 250 операцій в рік, і з часом цей показник збільшуватиметься", - пообіцяв Коваль.

Згідно з планами МОЗ України, до кінця 2021 року заплановано провести: 33 трансплантації нирки, 3 трансплантації серця, 3 трансплантації печінки, 84 аутологічні і 4 алогенні трансплантації кісткового мозку.

Раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ прагне отримати трансплантаційну незалежність України протягом трьох найближчих років.

Автор: 

Білорусь (7925) медицина (2116) трансплантація (118) трансплантологія (23)


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Топ коментарі
+5
Цось не гаразд у датьскому королівстві!
Коаїна з населенням у 4-5 разів більше не може забепечити умов для трансплантології!
Може корупція?
Чи ЗЕфактор?
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22.01.2021 22:10
+4
Знайшли курва надійного стабільного партнера ...
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22.01.2021 22:16
+3
Диктаторська Білорусь може це робити,а Україна,ні.Те саме в інвестиціях.В Білорусі навіть телевізори Panasonic збирають.Виходить,що диктаторська країна набагато краще підходить.Та й багато чого іншого Білорусь випускає.
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22.01.2021 22:27
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А чего же наш Зеленский не наладил работу трансплантологов по примеру Беларуси у нас в Украине? Как детей украинских от суррогатных матерей продавать за границу сатанистам то наладили быстро, а как делать пересадку костного мозга онкобольным детям и пересадку органов так нет, тут сложности.
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22.01.2021 22:06 Відповісти
Цось не гаразд у датьскому королівстві!
Коаїна з населенням у 4-5 разів більше не може забепечити умов для трансплантології!
Може корупція?
Чи ЗЕфактор?
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22.01.2021 22:10 Відповісти
Показати Луці куй та піти далі.
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22.01.2021 22:11 Відповісти
Знайшли курва надійного стабільного партнера ...
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22.01.2021 22:16 Відповісти
Полезные ископаемые закончатся,Украина будет органами торговать. Не пропадет.
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22.01.2021 22:25 Відповісти
Диктаторська Білорусь може це робити,а Україна,ні.Те саме в інвестиціях.В Білорусі навіть телевізори Panasonic збирають.Виходить,що диктаторська країна набагато краще підходить.Та й багато чого іншого Білорусь випускає.
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22.01.2021 22:27 Відповісти
Ой, мовчи, бо зараз ліві демократи заклюють. Вже навіть - ультраліві.
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22.01.2021 23:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/126283 На мою думку в Білорусі диктатор і він має піти.Але його не змінити так,як білоруси роблять.І там мають знайтися дуже хороші політики.
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22.01.2021 23:40 Відповісти
Вже не знаю, хто з них гірший.
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22.01.2021 23:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/126283 Лукашенко вже просто за трахав.Влада повинна змінюватись.Але ж не на Тіхановську,бо за неї точно краще не стане,а скоріше за все гірше.Маю на увазі економічно.
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22.01.2021 23:52 Відповісти
Ничего своего.... Это просто какой то позор.
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22.01.2021 22:38 Відповісти
Это не позор,а цифры к размышлению и действиям.Наше общество против изъятия органов для трансплантации.И всемерно осуждают подпольные дома престарелых..В Харькове у этого погорельца,а теперь сидельца аж 6 различных домов для престарелых и наркоманов..И жалоб не было до этого пожара.И ковида -тоже!!!
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22.01.2021 23:19 Відповісти
У цигана з медициною не такий пісєц як у нас. Навіть німці їдуть зуби робити в Білорусь. Зрозуміло, що це через те, що вони жмоти, але ж таки роблять, бо обладнання, матеріали та лікарі відповідають їх вимогам.
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23.01.2021 00:13 Відповісти
А чего не в Венесуэле или в КНДР?
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23.01.2021 02:32 Відповісти
Странно, у "диктатора" медицина позволяет это делать а в нашей "демократической"( феодальной) стране нет? Как же так произошло,"диктатор " заботится о своих гражданах( ну то есть наши базовые потребности еда,жилище,медицина,образование) а "демократическое" правительство привело к лечению по планшету и скорой по телефону? Дисонанс?
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23.01.2021 09:00 Відповісти
 
 