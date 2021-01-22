Накопичувальна пенсійна система працюватиме для всіх українців віком до 50 років паралельно із солідарною, - Лазебна
Якщо закон про накопичувальну пенсійну систему вдасться прийняти у 2021 році, то з 1 січня 2023 року всі українці віком до 50 років почнуть накопичувати пенсійні відрахування на своїх індивідуальних рахунках.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
"Це буде солідарна система і буде накопичувальна система. Вони мають доповнювати (один одного. - Ред.) ", - підкреслила Лазебна.
Для українців віком до 50 років участь у накопичувальній пенсійній системі буде обов'язковою, додала міністр.
"Добровільно можуть обирати люди після 50 років. Тому що від 50 до 60 - це невеликий час для того, щоб накопичити собі достатній рівень тих коштів, які тобі допоможуть збалансувати свою солідарну пенсію. Тому ми після 50 років хочемо дозволити людям брати добровільну участь. Чому? Тому що якщо це велика зарплата - це одна ситуація. Коли зарплата там, наприклад, середня - ми вже порахували, ну, можливо, краще було би відмовитися від участі в накопичувальній", - сказала вона.
Накопичувати гроші на індивідуальних рахунках працюючі громадяни зможуть у приватних пенсійних фондах. Міжнародних гравців на ринок не пустять.
"Ми пропонували, що людина сама обирає авторизований недержавний пенсійний фонд, тобто, той, який буде вибраний гарантовано, що він відповідає всім вимогам і стандартам. Тільки українські. Тільки український бізнес, недержавні пенсійні фонди українського ринку", - зазначила міністр.
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У Швеції, і не тільки у Швеції, діють закони «Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб». Суть таких законів наступна:
якщо у тебе річний дохід не вище середнього по країні, то твій податок на дохід -лічені проценти (ну, скажімо, 5%, а може і 0%);
якщо у тебе річний дохід становить 10 середніх по країні, то це , скажімо, 40%;
якщо у тебе річний дохід становить 100 середніх по країні, то це , скажімо, 55% від твого сукупного доходу. І далі по наростаючій до досягнення граничного рівня, який у Швеції 60%.
Звертаю увагу - це оподаткування доходів фізичних осіб, а не бізнесу.
Тепер у мене до Вас запитання: наші українські (міліонери) депутати ВРУ приймуть такий закон?
Першою він переводить з рахунку фірми до пенсійного фонду 22 тисячі гривень (22% від загальної суми нарахованої зарплати - 100 тисяч);
Другою платіжкою він з суми 100 тисяч гривень, що залишилась після переводу до пенсійного фонду, переводить 19,5 тисяч (19,5%) гривень до бюджету;
Без цих двох платіжок бухгалтеру не дозволять чисту зарплату - 80,5 тисячі гривень розкидати по банківським карткам.
Якщо ви думаєте, що це все, то загляньте до чеку, який ви щойно принесли з магазину. Відніміть від 80,5 тисяч гривень 16,1 тисяч гривень (20% ПДВ: 89,5 х 20% = 16,1 тисяч гривень).
Як роботодавцю зменшити витрати на вашу зарплату? Перевести вас не мінімалку. Принаймі, зекономить на пенсійному фонді. На усі ваші запитання відповідь одна: бачили очі, що купували
Этож кагбэ мои бабки куда хочу туда ложу.
жабы зеленые, дорвутся потом ищи свищи
Пистец котятам (пенсионерам до 50ти)!
Видимо ЗЕбилы прознали об этом и решили сократить расходы.
А ви собі гілляку вже підібрали?..
1996 год. Курс 1,76. Вот представьте, что тогда ввели накопительные пенсии. Люди вложили 1000 гривен - 568 долларов, а через 24 года получили ту же 1000 - но только 35 долларов. Так и это еще не все. Сам доллар за это время по отношению к золоту обесценился в 4-5 раз
Ура, таварищи!
Пабеда!
Дальше эту дуру можно не слушать
Источник: https://censor.net/ru/n3243569