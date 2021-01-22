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Накопичувальна пенсійна система працюватиме для всіх українців віком до 50 років паралельно із солідарною, - Лазебна

Накопичувальна пенсійна система працюватиме для всіх українців віком до 50 років паралельно із солідарною, - Лазебна

Якщо закон про накопичувальну пенсійну систему вдасться прийняти у 2021 році, то з 1 січня 2023 року всі українці віком до 50 років почнуть накопичувати пенсійні відрахування на своїх індивідуальних рахунках.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Це буде солідарна система і буде накопичувальна система. Вони мають доповнювати (один одного. - Ред.) ", - підкреслила Лазебна.

Для українців віком до 50 років участь у накопичувальній пенсійній системі буде обов'язковою, додала міністр.

"Добровільно можуть обирати люди після 50 років. Тому що від 50 до 60 - це невеликий час для того, щоб накопичити собі достатній рівень тих коштів, які тобі допоможуть збалансувати свою солідарну пенсію. Тому ми після 50 років хочемо дозволити людям брати добровільну участь. Чому? Тому що якщо це велика зарплата - це одна ситуація. Коли зарплата там, наприклад, середня - ми вже порахували, ну, можливо, краще було би відмовитися від участі в накопичувальній", - сказала вона.

Читайте також: Коли економіка країни слабка, введення накопичувальної пенсійної системи недоречне, - економіст

Накопичувати гроші на індивідуальних рахунках працюючі громадяни зможуть у приватних пенсійних фондах. Міжнародних гравців на ринок не пустять.

"Ми пропонували, що людина сама обирає авторизований недержавний пенсійний фонд, тобто, той, який буде вибраний гарантовано, що він відповідає всім вимогам і стандартам. Тільки українські. Тільки український бізнес, недержавні пенсійні фонди українського ринку", - зазначила міністр.

Автор: 

пенсіонери (887) пенсія (1581) шоу Шустера (309) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+15
А я бы нынешней власти пустой консервной банки не доверил бы, не говоря про свои сбережения.
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22.01.2021 22:25
+13
улыбнуло
Накопичувальна пенсійна система працюватиме для всіх українців віком до 50 років паралельно із солідарною, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2132
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22.01.2021 22:43
+11
Ключевой фактор:"международних игроков на ринок не пустят". Ребята ви о*уели?! Я готов открить накопительний счет в немецком или американском банке, но не в вашей шарашкиной конторе!
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22.01.2021 22:59
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22.01.2021 22:19 Відповісти
Эта Лазебная объяснит инвалиду как ему жить на пенсию ниже 1900 грн? Эта тварь может объяснить почему пенсия минимальная 1780 грн, а минимальная зарплата 6000грн и цены идут за зарплатами, а не пенсиями. Эта Лазебная объяснит почему пенсионерам до 65 лет не повышают пенсии? Они не люди? А те кто пошли на пенсии по выслуге лет вообще скоро будут получать все минимальную пенсию.Тварь ходячая, вместе с Кабмином и Зеленским.
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22.01.2021 23:12 Відповісти
Так, мінімальна пенсія і мінімальна зарплата шокують різницею. Незрозуміла різниця. Людина у трудовому віці може покрутитись, тоді коли пенціонери вже не можуть, а потреби більші від відданого під час праці на пенсію стаж - більші.
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22.01.2021 23:18 Відповісти
почему вас шокирует, что с минимальной зарплаты 22% отчислений в ПФ никак не могут дать минимальную пенсию нормального уровня? а у нас между прочим на 10 млн работающих 11 млн пенсионеров, и огромная куча сидящих на минималке
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23.01.2021 00:34 Відповісти
Если включить калькулятор, то получается, что для того чтобы пенсионер получал более-менее достойную пенсию, необходимы отчисления в ПФУ около 50%. Но какой же рабовладелец (работодатель украинский) увеличит тебе в полтора раза зарплату, чтобы ты треть этой заплаты перечислил в пенсионный фонд. Более того, правительство Яценюка уменьшило отчисления с 42% до 22%, объясняя такой шаг тем, зарплата является непосильным налоговым бременем для бизнеса . Пенсионный фонд Украины мгновенно стал дефицитный, Яценюк - миллиардером.
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23.01.2021 13:12 Відповісти
Какой же рабовладелец? А власть для чего? Чтобы членом на рояле играть и проституток в Раде заказывать? В Швеции огромные зарплаты и 60% налога. И ничего , прекрасно живут и рабовладельцы платят.
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23.01.2021 19:45 Відповісти
В економіці є термін - роботодавець. В українських реаліях це - рабовласник. Визначення поняття раб у посиланні - https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F564x%2F3a%2Fb4%2F8b%2F3ab48b2df46027fef15ebfc138c12804.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ru%2Fpin%2F636414991086892563%2F&tbnid=YxMfnFpJjvmpPM&vet=12ahUKEwiO7KLs27TuAhUU76QKHbaqBrYQMyhAegQIARBG..i&docid=MbjyCFmPCsSR-M&w=505&h=600&itg=1&q=%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B&ved=2ahUKEwiO7KLs27TuAhUU76QKHbaqBrYQMyhAegQIARBG
У Швеції, і не тільки у Швеції, діють закони «Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб». Суть таких законів наступна:
якщо у тебе річний дохід не вище середнього по країні, то твій податок на дохід -лічені проценти (ну, скажімо, 5%, а може і 0%);
якщо у тебе річний дохід становить 10 середніх по країні, то це , скажімо, 40%;
якщо у тебе річний дохід становить 100 середніх по країні, то це , скажімо, 55% від твого сукупного доходу. І далі по наростаючій до досягнення граничного рівня, який у Швеції 60%.
Звертаю увагу - це оподаткування доходів фізичних осіб, а не бізнесу.
Тепер у мене до Вас запитання: наші українські (міліонери) депутати ВРУ приймуть такий закон?
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24.01.2021 16:45 Відповісти
А кто отвечает что куча сидит на минималке? Кто отвечает за карантин сегодня? Незаконній причем. Кто отвечает за рабочие места, за установление минимальной зарплаты? Почему олинархи выводят из Украины ежегодно миллиарды и не вкладывют деньги в развитие производства и на зарплаты? Кто должен у них это требовать? Что делает власть вообще? И о каких 22% в пенсионный фонд вы говорите? 19,5 % общий налог с любой зарплаты и не больше.
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23.01.2021 19:43 Відповісти
Почнемо з Вашого запитання: «И о каких 22% в пенсионный фонд вы говорите?». Так ось! Бухгалтер Вашого роботодавця їде у банк за Вашою зарплатою і везе з собою три платіжки на 122 тисячі гривень:
Першою він переводить з рахунку фірми до пенсійного фонду 22 тисячі гривень (22% від загальної суми нарахованої зарплати - 100 тисяч);
Другою платіжкою він з суми 100 тисяч гривень, що залишилась після переводу до пенсійного фонду, переводить 19,5 тисяч (19,5%) гривень до бюджету;
Без цих двох платіжок бухгалтеру не дозволять чисту зарплату - 80,5 тисячі гривень розкидати по банківським карткам.
Якщо ви думаєте, що це все, то загляньте до чеку, який ви щойно принесли з магазину. Відніміть від 80,5 тисяч гривень 16,1 тисяч гривень (20% ПДВ: 89,5 х 20% = 16,1 тисяч гривень).
Як роботодавцю зменшити витрати на вашу зарплату? Перевести вас не мінімалку. Принаймі, зекономить на пенсійному фонді. На усі ваші запитання відповідь одна: бачили очі, що купували
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24.01.2021 17:31 Відповісти
Я не знаю ничего про бухгалтера и его манипуляций, я только знаю размер своей зарплаты и размер налогов с нее и налоги у меня не превышают 19,5 % от зарплаты.
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24.01.2021 18:49 Відповісти
Бухгалтер просто виконує ЗАКОН і Інструкцію, а ви чомусь вважаєте це маніпуляцією. Зайдіть на сайт пенсійного фонду України і подивіться скільки коштів уже перераховано на Ваш ОСОБИСТИЙ пенсійний рахунок. Можно і особисто взяти таку довідку роздруковану у Вашому відділенні ПФ.
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24.01.2021 20:25 Відповісти
Такої різниці ще ніколи в Україні не було. Це при зеленій гнилі таке з,явилося.
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23.01.2021 19:39 Відповісти
Да ні шановна. Наслідки пенсійної реХформи - це заслуга "сивочолого гетьмана". Це при ньому мінімальний страховий стаж підняли з 15 років до 35 років (!!!) і при цьому, для розрахунку пенсій почали використовувати коефіцієнт нарахування 1%, замість 1.35%, який був до того. Тобто, на 20 років стали більше працювати, а пенсію отримувати меншу. Ледве не забув: для СБУ , поліції, прокурорів і тд. і тп. залишили нарахування - 80 % (!!!) від їхньої заробітної плати + пенсійний вік не збільшили. ТАК ЩО ДЯКУЙТЕ ЗА ЦЕ - ПЕТРУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ !!!
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09.02.2021 15:25 Відповісти
А чого мені дякувати Петру? Я за нього не голосувала, тому такий сарказм нідочого. Я не голосую за олігархів, всі вони однакові. Тому ви не за адресою.
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13.02.2021 16:53 Відповісти
Мабуть тому, що працюючи за мінімальну зарплатню не готові утримувати стільки пенсіонерів
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23.01.2021 12:22 Відповісти
А їх будуть готові утримувати на пенсії? І при чому тут мінімальна зарплатня до утримання? Є ще і максимальна, є ще і мільйонні зарплатні чиновників. Я написала про мінімальну, тому що раніше ніколи такого розриву не було між мінімальною пенсією і зарплатою.
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23.01.2021 19:38 Відповісти
Максимальна база для нарахування ЄСВ:з січня по листопад - 90 000 грн, у грудні - 97 500 грн. Так що з мільйонних зарплат чиновників Пенсійному фонду нічого не перепадає.
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24.01.2021 17:42 Відповісти
"Только украинские. Только украинский бизнес, негосударственные пенсионные фонды украинского рынка". почему только украинский бизнес? негосударственные пенсионные фонды это фонды которые будут созданы Ахметкой,Беней и прочими уродами грабящими страну десятилетиями. попробуй работнику их предприятий положи бабки в пенсионный фонд не его хозяина. будет так же как с ваучерами,акциями-не согласен,на выход.Источник: https://censor.net/ru/n3243569
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23.01.2021 00:33 Відповісти
Накопительная пенсионная система будет работать для всех украинцев младше 50 лет параллельно с солидарной, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1918
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22.01.2021 22:21 Відповісти
"Главный новый бич страны - это высокомотивированные низкоквалифицированные люди" конец цитаты. Насчет высокой мотивации - согласен, насчет низкой квалификации - НЕТ. Грабят нас професионально.
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23.01.2021 12:55 Відповісти
Тільки українські АВАКЯНИ - ніхто інший, не може
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22.01.2021 22:22 Відповісти
а че в зарубеж низя ?
Этож кагбэ мои бабки куда хочу туда ложу.
жабы зеленые, дорвутся потом ищи свищи
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22.01.2021 22:22 Відповісти
Щоби легше запускати волохату лапу.
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22.01.2021 22:26 Відповісти
О реформе стажа тоже так говорили, на уровне законопроекта (что будет касаться только для людей моложе какого-то там возраста), а в итоге приняли для всех. И в результате очень многие, фактически, оказались в ловушке закона "задним числом", когда уже не могут за оставшееся до 60 лет время заработать необходимый страховой стаж.
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22.01.2021 22:23 Відповісти
Стаж можно купить
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23.01.2021 12:21 Відповісти
"Стаж можно купить" - конец цитаты. АГА! Интересно на кого это рассчитано? Сначала отдай бабки, которые, может быть, тебе вернут в виде пенсии. Если к тому времени ещё не повысят возраст выхода на пенсию. А не проще ли дать человеку раньше выйти на пенсию, пусть хоть и с уменьшенной пенсией. И справедливо: не доплатил - не дополучил.
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23.01.2021 13:23 Відповісти
Все станет на свои места если в заголовке заменить "будет" на "не будет"
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22.01.2021 22:24 Відповісти
НЕ БУДЕТ!!! Даже обсуждать нечего! Нет экономически обоснованной альтернативы солидарной страховой пенсионной системе.
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23.01.2021 13:47 Відповісти
А я бы нынешней власти пустой консервной банки не доверил бы, не говоря про свои сбережения.
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22.01.2021 22:25 Відповісти
концисионнері попилят наше бабло сейчас, а пенсионные фонды допилят оствшееся в будущем!)))
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22.01.2021 22:25 Відповісти
Очередная афера с наперстами )))))))
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22.01.2021 22:26 Відповісти
Не мытьем так катанием..
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22.01.2021 22:27 Відповісти
Чергове "нєсітє, люді, ваші збєрєженія в наші довєрітєльниє трасти!"...
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22.01.2021 22:59 Відповісти
улыбнуло
Накопичувальна пенсійна система працюватиме для всіх українців віком до 50 років паралельно із солідарною, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2132
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22.01.2021 22:43 Відповісти
Классика русского мира - жопа, яйца, хрен!
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22.01.2021 23:20 Відповісти
Очередная афера от зеленых соплей! Какие гарантии, что накопления не обесценятся или их банально не отдадут?? Как это уже проделали и с нами, и с нашими родителями!!!
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22.01.2021 22:44 Відповісти
Это как в энергетике закон про рынок, принятый в турборежиме?
Пистец котятам (пенсионерам до 50ти)!
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22.01.2021 22:44 Відповісти
Свобода слова,це найпатріотичніша програма,яке йде на найпатріотичнішому каналі.
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22.01.2021 22:52 Відповісти
Накапливать деньги на индивидуальных счетах работающие граждане смогут в частных пенсионных фондах. Международных игроков на рынок не пустят.Источник: https://censor.net/ru/n3243569

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22.01.2021 22:53 Відповісти
Щось словосполучення "приватні фонди" викликає одразу відразу, згадуючи про 90-ті роки та розуміючи, що нічого в країні не змінилося на краще...
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22.01.2021 22:54 Відповісти
Ключевой фактор:"международних игроков на ринок не пустят". Ребята ви о*уели?! Я готов открить накопительний счет в немецком или американском банке, но не в вашей шарашкиной конторе!
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22.01.2021 22:59 Відповісти
У меня счет в штатах, он прет как сумашедший 2 знака % в долларах берешь sp500 и забываешь, нет, млять, сейчас отдам какомуто кугуту типо тигипке или бене чтобы 9% в гривнях росло. Уроды рулят в стране необразованых дебилов которвм похер на их налоги.
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22.01.2021 23:29 Відповісти
Лазебная-это вам жеж не Богуцкая. Дело говорит!
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22.01.2021 23:07 Відповісти
Дааа. За этим законом стоят мощные лоббисты частники. Собирать со всех работающих в Украине деньги в частные фонды! Это детская мечта Остапа Бендера. За такие деньги можно содержать не одного министра! Можна хоть весь кабмин обилетить!
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22.01.2021 23:16 Відповісти
В раше тоже копили, пока не послали накопителей.С такими проектами, нашим правителям осталось недолго.
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22.01.2021 23:20 Відповісти
Отдайте врзможнрсть управлять инвест-счетом, назрен мне местный врнючий частный фонд если весь мир висит на sp500 с 9% а в 2020 17% годовых в долларах! Под 1-2 ляма гривен налогов вклбчая отчисления конторы за 10 просирается дегенератами из убыточного ПФ.
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22.01.2021 23:25 Відповісти
Международных игроков на рынок не пустят. Дальше можно не читать)))))Бо международные игроки в отличии от отечественных, могут и не кинуть на бабло)))
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22.01.2021 23:39 Відповісти
* Профсоюз пролетариев умственного труда!
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22.01.2021 23:52 Відповісти
Обязательно должна быть возможможность отказаться от этой "негосударственной накопительной"
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23.01.2021 00:26 Відповісти
Не завадило б ще й від теперішніх тарифів відмовитись! ЯК? Хіба що дострокові вибори. Але ж хохли знову проголосують за гречку.
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23.01.2021 19:45 Відповісти
это типо мы л0хи собираем им на пенсию...
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23.01.2021 01:52 Відповісти
После отказа от солидарной и вводе накопительной системы пенсии в Чили стали меньше.
Видимо ЗЕбилы прознали об этом и решили сократить расходы.
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23.01.2021 07:03 Відповісти
Нехорошая девочка а вы меня спросили? Сбрасывание свои обязательства? Обязательно начну компанию что дать вам и вам подобным под зад коленом!
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23.01.2021 07:30 Відповісти
С таким успехом лучше нести деньги в свой 3х литровый банк.
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23.01.2021 08:31 Відповісти
Угу, щаз, разбежался. Этим бездарям и шулерам ни копейки не доверю.
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23.01.2021 08:41 Відповісти
Ага! А хто тебя спрашивать будет? В СуперПуперТурбоРежиме зеленские мартышки примут соответствующий закон и будут с тебя взымать сначала по 1%, а потом войдут во вкус, по 2%, по 3%, ну, а потом по 101%, а потом ещё примут и закон о штрафах.
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23.01.2021 19:35 Відповісти
********
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23.01.2021 20:36 Відповісти
Раньше говорили что моложе 35, потом моложе 40.. А теперь уже моложе 50. Посчитали что так будет удобнее обобрать большее количество сограждан. Поэтому что это второе "пенсионное обеспечение" в условиях Украины, это просто новый налог, добровольно - принудительное изъятие денег, пирамида. ( к времени ее " получения" денег не будет их съест инфляция, очередной кризис и просто разворуют различные фонды, надежда только на то его смогут получить ( как в пирамиде) только первые получатели а потом УСЕ !!! не путать со "все")
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23.01.2021 10:47 Відповісти
Тобто, люди мають ОБОВ'ЯЗКОВО платити гроші в якісь ПРИВАТНІ фонди?..

А ви собі гілляку вже підібрали?..
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23.01.2021 12:18 Відповісти
В свете того, что гривна с 1996 года обесценилась больше чем в 15 раз, рассказы про накопительную пенсию ничего хорошего не предусматривают. Так можно за 20-30 лет накопить на пачку мороженого (если накопители не смоются с деньгами)
1996 год. Курс 1,76. Вот представьте, что тогда ввели накопительные пенсии. Люди вложили 1000 гривен - 568 долларов, а через 24 года получили ту же 1000 - но только 35 долларов. Так и это еще не все. Сам доллар за это время по отношению к золоту обесценился в 4-5 раз
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23.01.2021 12:24 Відповісти
Хіба що в "золотому" еквіваленті під гарантії держави з правом успадкування, в іншому разі - НАЙУХ.
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23.01.2021 12:25 Відповісти
"Накапливать деньги на индивидуальных счетах работающие граждане смогут в частных пенсионных фондах. Международных игроков на рынок не пустят."

Ура, таварищи!
Пабеда!
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23.01.2021 12:50 Відповісти
не слушайте вы эту зелёную дуру Лабезную!! Спросите россиян где ихняя накопительная пенсия!! Правильно!! Съели Крым и Донбасс!! А точнее пенсию россиян профукал, проел и просрал, Путин и госдума!! А у нас профукают её всякие там зеленские с разумковыми , порошенко и гройсманами, . януковичи с Азаровыми, кравчуки и другие президенты -ворюги!!! Лучшее сохранение пенсии , это подушка или матрац или банка или зарубежные банки!
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23.01.2021 13:27 Відповісти
"Накапливать деньги на индивидуальных счетах работающие граждане смогут в частных пенсионных фондах.."?
Дальше эту дуру можно не слушать
Источник: https://censor.net/ru/n3243569
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23.01.2021 13:34 Відповісти
 
 