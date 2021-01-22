Накопичувальна пенсійна система працюватиме для всіх українців віком до 50 років паралельно із солідарною, - Лазебна

Якщо закон про накопичувальну пенсійну систему вдасться прийняти у 2021 році, то з 1 січня 2023 року всі українці віком до 50 років почнуть накопичувати пенсійні відрахування на своїх індивідуальних рахунках.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"Це буде солідарна система і буде накопичувальна система. Вони мають доповнювати (один одного. - Ред.) ", - підкреслила Лазебна.

Для українців віком до 50 років участь у накопичувальній пенсійній системі буде обов'язковою, додала міністр.

"Добровільно можуть обирати люди після 50 років. Тому що від 50 до 60 - це невеликий час для того, щоб накопичити собі достатній рівень тих коштів, які тобі допоможуть збалансувати свою солідарну пенсію. Тому ми після 50 років хочемо дозволити людям брати добровільну участь. Чому? Тому що якщо це велика зарплата - це одна ситуація. Коли зарплата там, наприклад, середня - ми вже порахували, ну, можливо, краще було би відмовитися від участі в накопичувальній", - сказала вона.

Читайте також: Коли економіка країни слабка, введення накопичувальної пенсійної системи недоречне, - економіст

Накопичувати гроші на індивідуальних рахунках працюючі громадяни зможуть у приватних пенсійних фондах. Міжнародних гравців на ринок не пустять.

"Ми пропонували, що людина сама обирає авторизований недержавний пенсійний фонд, тобто, той, який буде вибраний гарантовано, що він відповідає всім вимогам і стандартам. Тільки українські. Тільки український бізнес, недержавні пенсійні фонди українського ринку", - зазначила міністр.