Заява Росії про намір України "відійти від виконання Мінських домовленостей" - чергова спроба виправдати свою агресію, - МЗС

Міністерство закордонних справ України вважає заяву РФ про нібито намір української сторони "відійти від виконання Мінських домовленостей" черговою невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Кремля.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На відміну від Російської Федерації, Україна послідовно працює над виконанням Мінських домовленостей, а не над їх руйнуванням, докладає зусиль для мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях. З нашого боку зроблені всі можливі кроки для виконання рішень минулого саміту лідерів "нормандського формату" в Парижі як на безпековому, так і на гуманітарному і політичному треках", - сказав Ніколенко.

Дипломат зазначив, що водночас українські пропозиції і ініціативи, зокрема і на рівні Тристоронньої контактної групи, блокуються. Цілком очевидно, що політико-дипломатичне врегулювання нині не в планах Кремля, наголосив спікер.

"Україна не бачить жодних ознак того, що Росія прийняла рішення остаточно припинити конфлікт і вивести свої збройні сили, найманців і інші незаконні збройні формування з окупованих районів Донецької та Луганської областей. Зате, Росія продовжує політику затягування мирного процесу під різними приводами, розпалюючи насильство на Донбасі, направляючи військові конвої і персонал через неконтрольовану ділянку державного кордону", - зазначив Ніколенко.

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Речник МЗС додав, що Україна і надалі буде докладати максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту і виконання домовленостей, досягнутих в рамках "нормандського формату" і ТКГ.

"Вимагаємо від російської сторони припинити агресію проти України, забрати війська і найманців з території України і повністю виконати Мінські домовленості. Україна і надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту і виконання домовленостей, досягнутих у рамках "нормандського формату" і ТКГ", - сказав він.

Раніше в МЗС РФ заявили, що підключення США до "нормандського формату потрібно Києву, щоб відійти від виконання Мінських домовленостей.