Заява Росії про намір України "відійти від виконання Мінських домовленостей" - чергова спроба виправдати свою агресію, - МЗС
Міністерство закордонних справ України вважає заяву РФ про нібито намір української сторони "відійти від виконання Мінських домовленостей" черговою невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Кремля.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На відміну від Російської Федерації, Україна послідовно працює над виконанням Мінських домовленостей, а не над їх руйнуванням, докладає зусиль для мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях. З нашого боку зроблені всі можливі кроки для виконання рішень минулого саміту лідерів "нормандського формату" в Парижі як на безпековому, так і на гуманітарному і політичному треках", - сказав Ніколенко.
Дипломат зазначив, що водночас українські пропозиції і ініціативи, зокрема і на рівні Тристоронньої контактної групи, блокуються. Цілком очевидно, що політико-дипломатичне врегулювання нині не в планах Кремля, наголосив спікер.
"Україна не бачить жодних ознак того, що Росія прийняла рішення остаточно припинити конфлікт і вивести свої збройні сили, найманців і інші незаконні збройні формування з окупованих районів Донецької та Луганської областей. Зате, Росія продовжує політику затягування мирного процесу під різними приводами, розпалюючи насильство на Донбасі, направляючи військові конвої і персонал через неконтрольовану ділянку державного кордону", - зазначив Ніколенко.
Речник МЗС додав, що Україна і надалі буде докладати максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту і виконання домовленостей, досягнутих в рамках "нормандського формату" і ТКГ.
"Вимагаємо від російської сторони припинити агресію проти України, забрати війська і найманців з території України і повністю виконати Мінські домовленості. Україна і надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту і виконання домовленостей, досягнутих у рамках "нормандського формату" і ТКГ", - сказав він.
Раніше в МЗС РФ заявили, що підключення США до "нормандського формату потрібно Києву, щоб відійти від виконання Мінських домовленостей.
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перетворилася на гє плюс гє і стала голосом окупанта
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Забанений відос, на який зобидевся "Г+Г", бо там показана його історія скочування з українського каналу з якісним контентом в мозгомийну трешачіну після переходу під керівництво Коломоя. - https://fex.net/uk/s/vzefama
Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.
Американцы построили заводы, провели индустриализацию. Шпионы из Америки сперли ракетно-атомные секреты с немецкими корнями - готово - Юру запульнули на орбиту, мегатонная кузькина мать пугает мир. Кукуруза не взошла, Афган не сросся, Чернобыль собран на коленке, бах - все, зеро.
С 1990х до сего дня вся "политика" России - шоу политтехнологов, пионеров приняли в масоны, коммунистов в олигархи, результат очевиден.
Является ли Навальный сложнейшим, но, на первый взгляд, очевидным проектом ухода путинской клики от тюрьмы и конфискаций - вопрос сложный. Для нас, украинцев, Навальный после бутерброда в основном малоинтересен. Но как явный гвоздь в седалище газикфюрера, почему бы и нет.
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