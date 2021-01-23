Серед військових нацгвардії США, які охороняли інавгурацію Байдена, зафіксовано спалах коронавірусу
Серед військовослужбовців Національної гвардії США, які охороняли Капітолій після заворушень, стався спалах коронавірусу. Серед військових сотні хворих і тих, хто перебуває на карантині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Politico із посиланням на джерела в Нацгвардії.
Керівництво Нацгвардії США офіційно відмовилося надати кількість інфікованих серед військових, які були залучені до охорони Капітолію. Водночас військові і законодавці побоюються, що цей спалах стане ще масовішим.
Зазначається, що хоч нацгвардійців і намагалися перевірити на коронавірус після прибуття до Вашингтона, але тест перед відправкою здавали не всі, декому тільки поміряли температуру.
Як пише агентство, проблема погіршилася після інавгурації Байдена, оскільки тисячі військовослужбовців, які охороняли Капітолій, звільнили будівлі і попрямували на відпочинок у готелі. Однак військових не завжди розміщували в нормальних умовах, наприклад, один із підрозділів був змушений жити в закладі з однією ванною на всіх.
У Сенаті вже почали розслідувати цю проблему, приділяючи особливу увагу тому, як Нацгвардія запроваджує заходи з протидії коронавірусу. Сенатори вважають, що розміщення військових у переповнених закладах створило небезпеку поширення коронавірусу.
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Згадав анекдот: "Пара, яка вийшла з посольства, після рауту, спиняє таксі. Сідають, називають адресу. Таксі рушило. Парочка між собою, обговорює подробиці прийому:
- А ти помітив, що така-то, проткол порушила, і першою з послом заговорила?
- А ти бачила, що такий-то, був одягнутий у штани не того відтінку?
- А на столі столові прибори були розкладені з порушенням етикету!
Таксист повертається до них:
- Вибачте! А це нічого, що я до вас спиною сиджу?..."
Через пол года посмотрю, как те шо щас воспевают Бидона, будут его чмирить.
друга всех прогрессивных сила мира, Володи,планеты.
"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции http://ria.ru/location_Alberta/ Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/ Мексиканского залива . Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация http://ria.ru/person_Tramp_Donald/ Дональда Трампа "
Почем теперь будет баррель чОрной жЫжи для населения?
В Кремле уже шампанское пить устали за Байдена, печень не выдерживает 9а они закаленные).
В Мельбурне, на заправках Шелл, бензин стоит 1 доллар 56 центов за литр, на 40 центов вырос тотчас, как Байден закрыл проект нефтепровода.
и пшел на три буквы.
https://petrolspy.com.au/map/latlng/-37.8425667/145.0693626
"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции http://ria.ru/location_Alberta/ Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/ Мексиканского залива . Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация http://ria.ru/person_Tramp_Donald/ Дональда Трампа ""
Покупайте чОрную жЫжу заранее, граждане, скоро подоражает!
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air
Gave proof through the…
колись уже
они же не знают шо ты прикацапленый днепровский казел - я знаю....
По вине Байдена короной заразились все окружающие его военный, здоровые и окуенные.
Стиль параши просто прет во все щели)
Скорее всего уже зараженньіми приехали
а как же инкубационный период в 7-14 дней??
вы того quana видели? - от него даже блохастые собаки шарахались, бо может заразить...
https://thehill.com/policy/defense/535361-national-guard-back-inside-capitol-after-being-moved-to-parking-garage National Guard back inside Capitol after having been moved to parking garage та буквально свіжа
https://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/535451-jill-biden-visits-capitol-to-thank-national-guard Jill Biden visits Capitol to thank National Guard
Как говорится: "Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика".
не здивуюсь, якщо у них "спалах" СНІДу виявлять
я так и знал