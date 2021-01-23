Серед військових нацгвардії США, які охороняли інавгурацію Байдена, зафіксовано спалах коронавірусу

Серед військовослужбовців Національної гвардії США, які охороняли Капітолій після заворушень, стався спалах коронавірусу. Серед військових сотні хворих і тих, хто перебуває на карантині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Politico із посиланням на джерела в Нацгвардії.

Керівництво Нацгвардії США офіційно відмовилося надати кількість інфікованих серед військових, які були залучені до охорони Капітолію. Водночас військові і законодавці побоюються, що цей спалах стане ще масовішим.

Зазначається, що хоч нацгвардійців і намагалися перевірити на коронавірус після прибуття до Вашингтона, але тест перед відправкою здавали не всі, декому тільки поміряли температуру.

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Як пише агентство, проблема погіршилася після інавгурації Байдена, оскільки тисячі військовослужбовців, які охороняли Капітолій, звільнили будівлі і попрямували на відпочинок у готелі. Однак військових не завжди розміщували в нормальних умовах, наприклад, один із підрозділів був змушений жити в закладі з однією ванною на всіх.

У Сенаті вже почали розслідувати цю проблему, приділяючи особливу увагу тому, як Нацгвардія запроваджує заходи з протидії коронавірусу. Сенатори вважають, що розміщення військових у переповнених закладах створило небезпеку поширення коронавірусу.