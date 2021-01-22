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Новини Коронавірус і карантин
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Глобальний механізм розподілу вакцин проти коронавірусу СОVAX почне роботу вже в лютому, - ВООЗ

Глобальний механізм розподілу вакцин проти коронавірусу СОVAX почне роботу вже в лютому, - ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що глобальний механізм із розподілу вакцин проти коронавірусу COVAX може запуститися вже в лютому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВООЗ у Twitter.

"Сьогодні я радий повідомити, що COVAX підписала угоду з Pfizer/BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини", - заявив Гебреєсус.

При цьому він зазначив, що у першому кварталі 2021 року очікується поставка ще близько 150 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca.

"У сукупності ці оголошення означають, що COVAX може почати поставки вакцин у лютому, за умови, що ми зможемо завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання в надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca", - додав директор ВООЗ.

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Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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но не мы
https://antikor.com.ua/articles/433640-ukraina_ne_obrashchalasj_s_prosjboj_zaregistrirovatj_vaktsinu_pfizer_i_biontech__goncharenko Украина не обращалась с просьбой зарегистрировать вакцину Pfizer и BioNTech
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22.01.2021 23:01 Відповісти
Гоминид, страницы истории перелистай. Дело Эйхмана ничему тебя не научило. А может ты о нём просто не знаешь.
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22.01.2021 23:32 Відповісти
пугало
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22.01.2021 23:57 Відповісти
І всі країни світу куплятимуть вакцини через "прокдадки"?
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23.01.2021 00:19 Відповісти
Дурники, ви з не тією країною зв'язалися, в нас нема такого рівня довіри до влади, в нас народ кожні декілька років стрибає в крайнощі, плюючись на свій же вибір, шоб через нашу владу ще вакцину масово впровадити або залякати, як інші країни.
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23.01.2021 00:59 Відповісти
Глобальний механізм розподілу вакцин проти коронавірусу СОVAX почне роботу вже в лютому, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 343
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23.01.2021 08:15 Відповісти
 
 