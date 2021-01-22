Глобальний механізм розподілу вакцин проти коронавірусу СОVAX почне роботу вже в лютому, - ВООЗ
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що глобальний механізм із розподілу вакцин проти коронавірусу COVAX може запуститися вже в лютому.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВООЗ у Twitter.
"Сьогодні я радий повідомити, що COVAX підписала угоду з Pfizer/BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини", - заявив Гебреєсус.
При цьому він зазначив, що у першому кварталі 2021 року очікується поставка ще близько 150 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca.
"У сукупності ці оголошення означають, що COVAX може почати поставки вакцин у лютому, за умови, що ми зможемо завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання в надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca", - додав директор ВООЗ.
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https://antikor.com.ua/articles/433640-ukraina_ne_obrashchalasj_s_prosjboj_zaregistrirovatj_vaktsinu_pfizer_i_biontech__goncharenko Украина не обращалась с просьбой зарегистрировать вакцину Pfizer и BioNTech