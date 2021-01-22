КНДР несе світові серйозну загрозу. Ми створимо нову стратегію стримування Пхеньяна, - адміністрація Байдена

Адміністрація нового президента США Джо Байдена планує розробити нову стратегію щодо Північної Кореї (КНДР). Вашингтон планує проводити курс на стримування Пхеньяна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, погляди Байдена полягають у тому, що ядерна або ракетна діяльність КНДР несе серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці.

"У нас, звичайно ж, все ще є ключова зацікавленість у стримуванні Північної Кореї, як і, звичайно, в Японії ... Ми приймемо нову стратегію, щоб гарантувати безпеку американського народу і союзників", - сказала вона.

Речниця Білого дому підкреслила, що США продовжать тісно співпрацювати з партнерами в регіоні, щоб "працювати спільно над стримуванням КНДР".

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