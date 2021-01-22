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Новини
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КНДР несе світові серйозну загрозу. Ми створимо нову стратегію стримування Пхеньяна, - адміністрація Байдена

КНДР несе світові серйозну загрозу. Ми створимо нову стратегію стримування Пхеньяна, - адміністрація Байдена

Адміністрація нового президента США Джо Байдена планує розробити нову стратегію щодо Північної Кореї (КНДР). Вашингтон планує проводити курс на стримування Пхеньяна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, погляди Байдена полягають у тому, що ядерна або ракетна діяльність КНДР несе серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці.

"У нас, звичайно ж, все ще є ключова зацікавленість у стримуванні Північної Кореї, як і, звичайно, в Японії ... Ми приймемо нову стратегію, щоб гарантувати безпеку американського народу і союзників", - сказала вона.

Речниця Білого дому підкреслила, що США продовжать тісно співпрацювати з партнерами в регіоні, щоб "працювати спільно над стримуванням КНДР".

Читайте також: США - найбільший ворог КНДР, - Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний і військовий потенціал країни

Автор: 

Байден Джо (2883) КНДР (1210) ядерна безпека (560) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+5
О, началось, пришла "мирная" администрация в США, срочно надо достать старых врагов, стряхнуть с них пыль и распиливать военный бюджет. Налогоплательщики все стерпят.
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22.01.2021 23:41
+5
Там возможно ещё и верят что жив Леонид Ильич
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22.01.2021 23:50
+5
тобто про хазяїв кндр - рашки і китаю - знову ні слова, ага
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22.01.2021 23:51
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О, началось, пришла "мирная" администрация в США, срочно надо достать старых врагов, стряхнуть с них пыль и распиливать военный бюджет. Налогоплательщики все стерпят.
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22.01.2021 23:41 Відповісти
Войнушку бы еще неплохо забубонить, на военных поставках хорошо подняться можно. Полагаю, что 26 (!) триллионов(!) гос долга США войнушке не помеха.
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23.01.2021 06:41 Відповісти
Так Трампа то и убрали не без этой причины тоже, кто умеет мыслить - тот в курсе, Трамп не начал ни одной новой войны, вернул солдат США домой, с пухликом пхеньянским договорился, его и не слышали последние 2 года, боролся с долбанными глобалистами, конечно он многим насолил, но это наконец то вылезло наружу очень широкой общественности (кроме одноизвиленные сидящих на цензоре и бесконечно нажимающим кнопку "в спам") надеюсь в США пойдут процессы против монополии тех гигантов, цензуры и всего вышеперечисленного.
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23.01.2021 10:43 Відповісти
Посмотрел недавно занятный фильмец про КНДР на ютубе. Реально всё намного запущеней, чем даже в СССР(и намного!). Полно людей с затуманенными мозгами, которые хотели бы съездить в отпуск в Чехословакию и в ГДР. И есть, которые всё понимают, но терпят т.к те которые не терпят сидят в лагерях, где живут всю жизнь, работают, создают даже семьи. Это пздц для 21 века- народ то талантливый и по настоящему работящий!
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22.01.2021 23:43 Відповісти
Там возможно ещё и верят что жив Леонид Ильич
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22.01.2021 23:50 Відповісти
А еще ТЫ думаешь, что корейцы уверенны в полете своего космонавта на солнце... Да? К твоему сведению, в КНДР грамотность - 98% населения, а в США 84%. КНДР не большая страна, под жестокими санкциями, тратящая огромные средства на ЯО, но они благодаря ЯО, хоть хреново, но живут. А вот Ливии, Ирака, как государств нет, Сирия только сейчас отходить начала.
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23.01.2021 01:50 Відповісти
Я думаю,що за демократичного президента,там знову почнуть підривати бомби.
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22.01.2021 23:43 Відповісти
На КНДР и Иране будут отрабатывать тактику удушения Кремля.
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22.01.2021 23:49 Відповісти
Да, а Иран надо срочно вернуть в ядерную программу, так французы просят.
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22.01.2021 23:49 Відповісти
Илон Маск справится!.Он уже стал филантропом.
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22.01.2021 23:56 Відповісти
И начинать перезагрузку отношений с Россией, продлив СНВ, который грозился разорвать Трамп, и приостановив санкции против СП2 для "спокойного проведения переговоров".
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23.01.2021 00:30 Відповісти
При Трампе всё было спокойно и тут началось на ровном месте. Счастье то какое.
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22.01.2021 23:50 Відповісти
У местных ещё есть методичка под названием "Трамп - агент кремля" их не переубедить, там извилина одна.
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22.01.2021 23:58 Відповісти
при трампе все эти режимы просто озверели, надеюсь при Байдене их загонят под шконку
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23.01.2021 01:08 Відповісти
Трамп з КНДР и договор какой то подписал. Бидон лезет в зал....
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23.01.2021 05:00 Відповісти
тобто про хазяїв кндр - рашки і китаю - знову ні слова, ага
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22.01.2021 23:51 Відповісти
Ні, китай - хазаїн і рашки.
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22.01.2021 23:53 Відповісти
ну ще не зовсім, але вме до того йде. чи, принаймні, в рашці все ще вважають, що вони рівноцінні партнери, хехе
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23.01.2021 00:10 Відповісти
То в рашці ще не роздуплилися, ось і видають бажане за дійсне, а по факту - ще не зовсім, та ось-ось - так, ти правий - залишилось підписи на паперах проставити.
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23.01.2021 00:20 Відповісти
для рашки критичним буде взяття китаєм під повний котроль казахстан. а доти можуть і побарахтатися.
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23.01.2021 00:27 Відповісти
Тобто - здатися остаточно. Тіки так, шоб ніхто не здогадавсь.
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23.01.2021 00:31 Відповісти
Засмотрим.
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22.01.2021 23:52 Відповісти
Вообще Пхеньян так страшен как колобок напичканный гранатами ргд 5 , скорее он на сегодня не актуален
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23.01.2021 00:02 Відповісти
Надо написать администрации цензора что бы убрали кнопку "в спам" а то одноизвиленные только и умеют ей пользоваться, бесконтрольно, на другое не способны.
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23.01.2021 00:02 Відповісти
Так, жирного на фарш пустят похоже
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23.01.2021 00:07 Відповісти
есть хороший фильм про страну вечного чучхе - Река.
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23.01.2021 00:15 Відповісти
Река Сеть
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23.01.2021 00:20 Відповісти
запасы травы в КНДР не безграничны, майтэ совисть.
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23.01.2021 00:25 Відповісти
Лучше бы сказали: РФ несет миру серьезную угрозу. Мы создадим новую стратегию сдерживания Кремля.
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23.01.2021 00:36 Відповісти
КНДР, яке нібито несе загрозу світу ,ні з ким не воює і на міста ядерні бомби не скидало, на відміну від декого
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23.01.2021 01:22 Відповісти
Нашому телятi, та вовка б загризти. КНДР, не такие перцы, как дедушка Байден, пытались на колени поставить, но не ставятся они.... К ним надо не кнутом, а пряником, а лучше вообще не трогать, и дать гарантии безопасности (хотя грош им цена) Помирились бы корейцы давно, и про ракеты бы забыли. При Трампе, после переговоров, корейцы испытания ЯО заморозили, и даже собирались открыть Ж/Д сообщение Пхеньян - Сеул, но...., НО США вновь начали песенку про санкции, и что? Испытания возобновились, и о железке забыли.
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23.01.2021 02:29 Відповісти
Звичайну ядерну загрозу. І не розуміти це може лише дурень чи бот. Ти хто саме?
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23.01.2021 07:23 Відповісти
Смени методичку. Бомбили не Югославию, а Сербию вместе с Великобританией. В Украине ещё много ваты для которой НАТО самый главный враг Украины. На вопрос что плохого НАТО сделало Украине, отвечают НАТО бомбило Югославию
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23.01.2021 10:32 Відповісти
Заблукав, пацак?
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23.01.2021 17:15 Відповісти
Эх, Байден, Байден ... Хитрожопишь? Где бы была та КНДР без поддержки рашки и Китая? И ты прекрасно это понимаешь. И в чем проблема правду сказать?
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23.01.2021 07:47 Відповісти
Если США думает, что показав свою силу на КНДР они заставят себя уважать, то они ошибаются. Только наказав главную угрозу мира - Путина, они заставят сотню диктаторов искать где спрятаться от правосудия
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23.01.2021 15:01 Відповісти
Опыт Украины показал, что гарантии стране, которая отказалась от ядерного оружия не есть гарантиями. Поэтому обещаниями гарантий, с КНДР ничего не выйдет.
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23.01.2021 17:37 Відповісти
И ещё. А Украине следует разработать технологию производства ядерного оружия. Это не значит что его производить, но технология должна быть.
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23.01.2021 17:44 Відповісти
 
 