Pfizer поставить 40 млн доз вакцини проти COVID-19 у бідні країни через механізм COVAX

Американська компанія Pfizer узяла на себе зобов'язання поставити у 2021 році до 40 млн доз розробленої нею вакцини від коронавірусу у бідні країни, а також країни із середнім рівнем доходів у рамках ініціативи ВООЗ COVAX

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтримуємо місію COVAX і пишаємося тим, що працюємо разом, щоб країни, які розвиваються, мали такий самий доступ (до вакцин - ред.), як і решта світу, що дасть нам змогу зробити ще один крок на шляху до завершення цієї глобальної пандемії", - заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

Тієї самої думки дотримується голова Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) Сет Берклі, який назвав рішення Pfizer "важливим кроком уперед на шляху до забезпечення рівного доступу до вакцин".

У компанії відмовилися назвати вартість контракту.

Постачання планують розпочати наприкінці березня після укладення всіх необхідних угод.

Проте деякі експерти наголошують, що 40 млн доз препарату, враховуючи, що вакцинація відбувається у два етапи, занадто мала кількість, оскільки ініціатива розрахована на підтримку жителів щонайменше 92 країн.

Намір планується реалізувати у рамках COVAX, глобальної ініціативи із забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн, незалежно від рівня доходів. Ініціатива була заснована ВООЗ.

Компанія Pfizer заявила, що наразі вона нарощує виробництво і розраховує у 2021 році випустити 2 млрд доз препарату. Раніше йшлося про 1,3 млрд.

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