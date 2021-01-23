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Ми плануємо розширити дію зони вільної торгівлі з Канадою на сфери інвестицій та послуг, - Шмигаль провів переговори з Фріланд

Ми плануємо розширити дію зони вільної торгівлі з Канадою на сфери інвестицій та послуг, - Шмигаль провів переговори з Фріланд

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрем'єр-міністерка - міністерка фінансів Канади Христя Фріланд обговорили розширення угоди про вільну торгівлю і лібералізацію візового режиму.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду за результатами телефонної розмови Шмигаль і Фріланд.

Важливим підґрунтям розвитку економічного співробітництва між Україною та Канадою є Угода про вільну торгівлю і на сьогодні перед обома сторонами стоїть амбітне завдання розширити її дію на сфери інвестицій та послуг.

Денис Шмигаль підкреслив важливість підтримки вільної торгівлі в умовах пандемії COVID-19. Він повідомив, що Україна зняла заборону на торгівлю засобами індивідуального захисту та на інші товари, щодо надмірного експорту яких були застереження.

"Вважаємо, що саме політика відкритості міжнародної торгівлі та підтримки експорту, якої також дотримується Канада, є одним із заходів ефективної протидії поширенню пандемії. Впевнений, що це перші кроки до наступного нашого напрацювання оновленої Угоди про вільну торгівлю,", — сказав очільник уряду.

Денис Шмигаль висловив впевненість, що попри складну ситуацію на тлі боротьби з пандемією, Україна та Канада продовжать активний розвиток двостороннього співробітництва.

Також читайте: Україна готує угоди про зони вільної торгівлі з Єгиптом, Йорданією, Індонезією та Китаєм, - Петрашко

"Торговельно-економічне співробітництво залишається пріоритетом нашої співпраці. Кожний новий виклик відкриває нові перспективи для розвитку, тому ми повинні консолідувати свої зусилля для найшвидшого подолання негативних наслідків, спричинених пандемією коронавірусу, та продовжувати нарощувати обсяги двосторонньої торгівлі", — підкреслив прем’єр-міністр.

Зі свого боку Христя Фріланд відзначила, що Канада зацікавлена у розширенні Угоди про вільну торгівлю з Україною та готова вести роботу в цьому напрямку.

За словами прем’єр-міністра, Україна закінчує формування своєї делегації для відповідних переговорів. Очолить її міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. Сторони погодилися, що необхідно найближчим часом організувати роботу міжурядової робочої групи, яка напрацьовуватиме документ.

Крім того, прем’єр-міністр відзначив високу зацікавленість України в лібералізації візового режиму та наголосив на готовності прийняти в Україні групу канадських експертів для проведення моніторингу стану відповідності України критеріям Канади.

"Український народ дружньо сприймає Канаду та українську діаспору в Канаді. Тому лібералізація візового режиму для нас була б історичним і стратегічно важливим кроком", — зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр України розповів віцепрем’єр-міністерці Канади про "Кримську платформу" та запросив Канаду долучитися до її роботи.

Денис Шмигаль також запросив Христю Фріланд до України на святкування 30-ї річниці незалежності.

Також читайте: ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1 січня, - Зеленський

Канада (2188) ЗВТ (355) Фріланд Христя (130)


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Топ коментарі
+2
Бла-бла-бла: отношения с Канадой сильно испорчены: Украина должна была голосовать
"за" приём Канады в Совет Безопасности, и своё слово наша делегация не сдержала.
Не хватило ОДНОГО голоса. Трюдо плевался, рвал и метал.
Типичный саботаж зебилов.
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23.01.2021 02:04
+2
"Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд"

Давай-давай.
Дедуля Байден прикрыл строящийся трубопровод из Канады в США, 70 тысвч(!) рабочих мест "ёк". ЩАЗ эти 70 тысяч и займутся этой, как ее, свободной торговлей.

"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США."
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23.01.2021 06:49
+1
Зелемойские любят зеленую валюту США типа 5 милиярдов Байденов на покупку асфальта по рыночной цене... поскольку 5 ярдов Трампов не пришли...
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23.01.2021 00:20
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А інвестняня дадуть?
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23.01.2021 00:17 Відповісти
Хрыстя там случайно не спрашивала, как реформы продвигаются, с момента её руководства МИДом Канады, или снова одна болтовня?
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23.01.2021 00:19 Відповісти
Зелемойские любят зеленую валюту США типа 5 милиярдов Байденов на покупку асфальта по рыночной цене... поскольку 5 ярдов Трампов не пришли...
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23.01.2021 00:20 Відповісти
Вы планируете в жопу. И планер у вас из говна и палок.
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23.01.2021 00:21 Відповісти
Президент США Джо Байден первый телефонный разговор запланировал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Два заклятых "друга" Вовы Зеленого поговорят друг с другом ... для тех, кто с нами недавно, прочтите - "Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду." (с)
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23.01.2021 00:23 Відповісти
... Недопуск президента Зеленского на борт канадского военного корабля в Одессе был осуществлен по прямому указанию премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Безусловно Трюдо можно понять. Стать предметом чужих манипуляций не очень приятно, а в положении Трюдо еще и политически опасно. (с)
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23.01.2021 00:25 Відповісти
Байден больше 1 (одного) доллара Зелемойским не даст....Скоро Суд по делу Приватбанка...там есть и Кучма и Зеля и остальное кодло... Генпрокуратура США это вам БеняДиктова
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23.01.2021 00:27 Відповісти
да да..никому ничего не дадут...кроме Пи...ы
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23.01.2021 08:38 Відповісти
лысые - не надо нас дурить - нам 59 - мы все хорошо помниm
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23.01.2021 00:35 Відповісти
Канада слишком далека и совершенна не даёт никого профита для экономике Украины. Поэтому и есть подобные "бла..бла.. люблю, куплю и полетели". Но пусть будет эта "любофф", может кто-то и порадуется хоть.
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23.01.2021 00:40 Відповісти
Да не хохотайте Меня!!
🤣🤣
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23.01.2021 00:49 Відповісти
у тебя ета просюлька на каждой новости, хотя вроде никто и не пытается тебя хохотить...
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23.01.2021 11:07 Відповісти
Ну хоть какойто из тех, что уже были у Шмыгаля и до него у Гончарука.
Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд - Цензор.НЕТ 365
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23.01.2021 01:33 Відповісти
Бла-бла-бла: отношения с Канадой сильно испорчены: Украина должна была голосовать
"за" приём Канады в Совет Безопасности, и своё слово наша делегация не сдержала.
Не хватило ОДНОГО голоса. Трюдо плевался, рвал и метал.
Типичный саботаж зебилов.
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23.01.2021 02:04 Відповісти
И Канаде тогда не хватило именно одного голоса.
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23.01.2021 13:57 Відповісти
"Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд"

Давай-давай.
Дедуля Байден прикрыл строящийся трубопровод из Канады в США, 70 тысвч(!) рабочих мест "ёк". ЩАЗ эти 70 тысяч и займутся этой, как ее, свободной торговлей.

"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США."
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23.01.2021 06:49 Відповісти
доки при владі шахраї, все це куйня, малята
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23.01.2021 08:21 Відповісти
"Мы планируем расширить действие зоны свободной торговли с Канадой на сферы инвестиций и услуг - Шмыгаль провел переговоры с Фриланд" - как там торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана?
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23.01.2021 08:39 Відповісти
"зелень" для поддержки Украины в ООН , не голосовала за Канаду, как непостоянного члена наблюдательного совета Совбеза ООН,но вот двустороннее содрудничество и либерализацию давай может утресем...?
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23.01.2021 09:15 Відповісти
Ну про инвестиции это вы зря. Только после новых выборов можно будет об этом очень осторожно говорить.
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23.01.2021 10:35 Відповісти
Як у них є совісті говорити про Канаду, коли зелені макаки проголосували разом з РФ за Нідерланди щодо питання хто очолить Раду безпеки ООН. Тож болт вам від Трюдо, а не співпраця.
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23.01.2021 10:37 Відповісти
Зебилы кинули Канаду с голосованием в ООН, настроив против себя Трюдо, а теперь лохам втирают новые сказки о перемогах.
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23.01.2021 13:57 Відповісти
Якщо дипломат каже"так" це означає"майбі" - а якщо каже"майбі" це означає "НІ"
Тоб-то Шмигаля , який приїхав просити вакцину- послали в 3.14, як він і зелесраньпослали Канаду в її намаганні прийняти участь у Совбезі і підсилити каоліцію проти московії.
Співпадіння не ......... думайте!!!!!
Тоб - то дезентерія грає на боці путлера!!!!!!!!!!! Додати до факту здачі операції по затриманню вагнеровців,путлеровцям.
Зараз блеф з тарифами на газ-- правлений на те щоби виправдати закупівлю газу у ворога, ой ворога ж немає він заглянув у о..ко і побачів.
Тільки в о..ко він дивився не у 2019, а трохи раніше - на корпоративі.
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23.01.2021 15:33 Відповісти
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23.01.2021 20:02 Відповісти
 
 