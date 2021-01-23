Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10 млрд грн, - глава Мінсоцполітики Лазебна

Міністерство соціальної політики просить Міністерство фінансів про збільшення фінансування програми субсидій. Відомство просить додаткові на 10 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Вона нагадала, що зараз програма субсидій становить 36,6 млрд гривень.

"Сьогодні (22 січня) ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів з проханням збільшити програму субсидій", - сказала міністр.

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