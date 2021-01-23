Депутат російської Держдуми Агаєв проголосував за ухвалення восьми законопроєктів у день своєї смерті від коронавірусу

Депутат Держдуми від фракції КПРФ Ваха Агаєв 23 вересня минулого року помер від наслідків коронавірусної інфекції. Офіційна система обліку та аналізу результатів голосування показала, що в день своєї смерті депутат проголосував за ухвалення восьми законопроєктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Відкриті медіа".

Заступник голови фракції КПРФ в Держдумі Микола Коломєйцев підтвердив, що 67-річний Агаєв того дня помер в лікарні після зараження коронавірусом і виписати з клініки його так і не встигли. За його словами, він довго лежав у лікарні, і йому провели чотири операції.

ЗМІ писали, що депутат перебував у комі, проте в системі Держдуми зазначено, що депутат Агаєв голосував не тільки 23 вересня, але і 22, 16 і 15 вересня.

Інший депутат Держдуми - заступник голови фракції КПРФ Валентин Шурчанов на 74-му році життя помер після перенесеного коронавірусу 18 грудня. За даними видання, він голосував на засіданнях парламенту 16 грудня, а також 15, 9 і 8 грудня.

При цьому останні три тижні перед смертю депутат перебував у важкому стані, повідомляв лідер КПРФ Геннадій Зюганов. Коломєйцев уточнював, що Шурчанов "тиждень лежав у реанімації, а потім на ШВЛ".

За Агаєва могли проголосувати його колеги, що займають сусідні крісла, передбачає Коломєйцев. "Він же з єдиноросами поряд сидів, вони могли проголосувати. Він був людиною товариською, з усіма дружив", - говорить він.

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