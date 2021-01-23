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Депутат російської Держдуми Агаєв проголосував за ухвалення восьми законопроєктів у день своєї смерті від коронавірусу

Депутат російської Держдуми Агаєв проголосував за ухвалення восьми законопроєктів у день своєї смерті від коронавірусу

Депутат Держдуми від фракції КПРФ Ваха Агаєв 23 вересня минулого року помер від наслідків коронавірусної інфекції. Офіційна система обліку та аналізу результатів голосування показала, що в день своєї смерті депутат проголосував за ухвалення восьми законопроєктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Відкриті медіа".

Заступник голови фракції КПРФ в Держдумі Микола Коломєйцев підтвердив, що 67-річний Агаєв того дня помер в лікарні після зараження коронавірусом і виписати з клініки його так і не встигли. За його словами, він довго лежав у лікарні, і йому провели чотири операції.

ЗМІ писали, що депутат перебував у комі, проте в системі Держдуми зазначено, що депутат Агаєв голосував не тільки 23 вересня, але і 22, 16 і 15 вересня.

Інший депутат Держдуми - заступник голови фракції КПРФ Валентин Шурчанов на 74-му році життя помер після перенесеного коронавірусу 18 грудня. За даними видання, він голосував на засіданнях парламенту 16 грудня, а також 15, 9 і 8 грудня.

При цьому останні три тижні перед смертю депутат перебував у важкому стані, повідомляв лідер КПРФ Геннадій Зюганов. Коломєйцев уточнював, що Шурчанов "тиждень лежав у реанімації, а потім на ШВЛ".

За Агаєва могли проголосувати його колеги, що займають сусідні крісла, передбачає Коломєйцев. "Він же з єдиноросами поряд сидів, вони могли проголосувати. Він був людиною товариською, з усіма дружив", - говорить він.

Також читайте: Держдума РФ засудила політику України щодо використання державної мови: Заборони і гоніння російської неприпустимі

Держдума (734) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
Кнопкодавство - звичайна практика для парламентів феодальних країн накшталт рашки чи України.
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23.01.2021 02:03
+25
Хочу лише нагадати, що у 14-му році кнопкодавство було майже нормальною практикою, коли у 18-му вже майже було ліквідовано, окремі випадки викликали резонанс у ЗМІ, повернулась ця практика після "голосування мудрого наріду за нових ліц".
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23.01.2021 04:54
+24
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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23.01.2021 07:18
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для касапа это нормально..
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23.01.2021 01:59 Відповісти
если уже мертвого депутата подключить к электросети, он сможет проголосовать еще восемь раз

проверено российскими учеными
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23.01.2021 03:31 Відповісти
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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23.01.2021 07:18 Відповісти
він ще і зарплату за це отримає
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23.01.2021 08:38 Відповісти
Можно подумать, что в Раде всё совсем по другому
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23.01.2021 07:56 Відповісти
Не тільки. Для УКраїни теж, в нас навіть майже мертвого обирають мером, хорошо,що не коня.Ось таке в нас недолуге насєлєніє.
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23.01.2021 11:17 Відповісти
Кнопкодавство - звичайна практика для парламентів феодальних країн накшталт рашки чи України.
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23.01.2021 02:03 Відповісти
Хочу лише нагадати, що у 14-му році кнопкодавство було майже нормальною практикою, коли у 18-му вже майже було ліквідовано, окремі випадки викликали резонанс у ЗМІ, повернулась ця практика після "голосування мудрого наріду за нових ліц".
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23.01.2021 04:54 Відповісти
и в гроб сходя, благословил (с)
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23.01.2021 02:09 Відповісти
Тю.
СН так за Шкарлета в ВР проголосовала. Половины тех, кто из СН голосовал, в этот момент тупо не было в зале.
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23.01.2021 02:16 Відповісти
Ще й плагіатор.)))
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23.01.2021 02:56 Відповісти
А чем шкарлет плох?
"Хуже" ведь "не стало"!)))
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23.01.2021 03:05 Відповісти
А чем хуже хирург в процессе операции и охраник больнички, который, по его словам, сто раз видел, как это делается.?
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23.01.2021 08:34 Відповісти
Учатся, способные, дадим ещё 100 дней!)))
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23.01.2021 09:59 Відповісти
Уже какой, 7 раз.."дайте ему сто дней"?)
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23.01.2021 10:12 Відповісти
Ну.... Зебилы в эту мантру верят)))
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23.01.2021 10:44 Відповісти
)))
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23.01.2021 08:35 Відповісти
Так це ж така влада, як і в раші.Достойну про"рали, наобирали фотографів,безробітних, злодіїв-новиє ліца, а тепер маємо , те, що маємо.А, маємо, тупе ватне лайно.
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23.01.2021 11:22 Відповісти
Мистика
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23.01.2021 02:45 Відповісти
Какая мистика-в Харькове,кандидат-выборы выиграл,не выходя из комы.Протокол-подписал.
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23.01.2021 08:45 Відповісти
и мером стал и салют запустил ..кстати чо там насчет салюта какие там у мусоров были основания или затихли что б их не привафлили журналисты ?
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23.01.2021 11:18 Відповісти
Вышел из Астрала.
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23.01.2021 13:45 Відповісти
Рузькія увчені доказали- що є життя після смерті!!
Шнобелевську премію заслужили!!
🤣🤣
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23.01.2021 02:55 Відповісти
Хер їм, а не прємія - харків'янам віддати
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24.01.2021 06:47 Відповісти
В Гепаграде Кернес до сих пор рулит!
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23.01.2021 03:03 Відповісти
Видать, прав был Толкиен: "Исполни свой долг!", но думаю, ему не дадут спокойно уйти на покой
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23.01.2021 04:00 Відповісти
не здивуюсь, якщо він буде голосувати ще 40 днів після смерті.
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23.01.2021 04:10 Відповісти
Загробный голос учтён.
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23.01.2021 04:53 Відповісти
По сравнению с Геной -дети просто...
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23.01.2021 06:36 Відповісти
Настоящие патриоты... Даже после смерти продолжают голосовать и служить своей отчизне. Здесь даже смерть бессильна! Ура!!!😁
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23.01.2021 05:00 Відповісти
важливо і цікаво
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23.01.2021 05:22 Відповісти
Дуже цікаво!
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23.01.2021 06:20 Відповісти
тю, паразіт звичайний
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23.01.2021 05:31 Відповісти
Госдума РФ установила лимит по числу голосований посмертно.
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23.01.2021 05:56 Відповісти
Якутский скульптор уже в пути.
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23.01.2021 06:21 Відповісти
Вах! Маладэц Ваха! Пэрэдайтэ питдесят баранов иво тэйпу.
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23.01.2021 06:26 Відповісти
Абсолютно неважливо, голосувала ця маріонетка живою, чи мертвою.
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23.01.2021 06:31 Відповісти
Это достижение что ли? В Штатах десятки тысяч мертвецов за Байдена проголосовали.
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23.01.2021 06:57 Відповісти
Да иди нах,свинорус.
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23.01.2021 07:01 Відповісти
угу...міліони...
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23.01.2021 07:50 Відповісти
Территория с херозабивательством на всё и всех. Зона сумерек. Это сюда хотят обратно втянуть Украину различные мертвечуки,бойки,мураевы и прочая смердящая вата. При том что Украина ещё сама не до конца избавилась от подобного.
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23.01.2021 07:01 Відповісти
Не удивили! У нас в мёртвом состоянии мэром можно стать а тут какие то кнопки!
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23.01.2021 07:03 Відповісти
Похвальный энтузиазм. У депутатов Дуры есть с кого брать пример. Да и многим нашим «слугам» тоже неплохо бы присмотреться к коллеге и подумать над вопросом.
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23.01.2021 07:17 Відповісти
Наши,,слуги,, сами могут дать фору в деле заочного голосования
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23.01.2021 07:22 Відповісти
"Мертвые души" - однако же классика великоруССкой литературы, хотя написано малороссоом /не украинцем/!
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23.01.2021 07:36 Відповісти
Шо там у кацапов? Да, насрать на них! Свои проблемы уже все решили?
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23.01.2021 07:44 Відповісти
Вот это - патриёт!
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23.01.2021 08:31 Відповісти
Норм... А у нас Кернес ще раз вибори виграє в Харкові
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23.01.2021 08:37 Відповісти
Для чого нам ця новина? Чи це, тіпа, ми хороші, а вони хрєнові? Так у нас в ВР завжди так голосують.
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23.01.2021 08:37 Відповісти
Круто , за родину ,за Сралина 🤫🐏🤣🤣🤣🤣🐑
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23.01.2021 08:40 Відповісти
Депутат российской Госдумы Агаев проголосовал по восьми законопроектам в день своей смерти от коронавируса - Цензор.НЕТ 2994
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23.01.2021 08:47 Відповісти
Таке і в нашій Верховній Раді практикують! Для прикладу, голосування відсутніми Шуфричами за Шкарлета. Зробили регіонала, корупціонера та плагіатора заслуженим діячом науки техніки України, а потім ще й міністром!
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23.01.2021 08:58 Відповісти
Какой голосовать, если власть над людьми нарасее захватил ******.
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23.01.2021 09:02 Відповісти
БУБОЧКЕ надо срочно учредить медаль КЕРНЕСА в 3-х степенях:
1-я степань (медная) - для тех, кто голосует, трахая в это время девку на БАГАМАХ;
2-я степень (серебряная) - для тех, кто голосует лёжа в КОМЕ;
3-я степень (золотая) - для тех, кто голосует лёжа в МОРГЕ или с ТОГО СВЕТА.
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23.01.2021 09:21 Відповісти
Ничего не поменялось со времён совка сплошной одобрямс власти, только теперь уже **********, " демократия", как никак, вместо леса из поднятых рук, при эсссере. Мы тоже выбираем брехунов олигархов и ждём от них манны небесной. Как следствие пасём задних по уровню жизни в мире.
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23.01.2021 09:29 Відповісти
какие мелочи... проголосовал...
вон гепа...мэром стал...
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23.01.2021 09:47 Відповісти
харашо, шо гепе в гроб свет, сеть завели и айпэдика оставили. он долго ещё будет радовать каллег своим голосом в галасованиях по различным вопросам. та и жена, будет его каждый год новыми детками радовать, как в старые добрые времена
"смотрит весь народ на это чудо:
где берутся дети и откуда?
видно гепа с того света
продолжает дело это.......
гепа, хватит, лавочку закрой!" ))
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23.01.2021 10:44 Відповісти
Вот где настоящие МЕРТВЫЕ ДУШИ. Гоголю такое и в кошмарах не являлось... Разве что Салтыков-Щедрин о будущем России более-менее правильно догадывался.
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23.01.2021 10:09 Відповісти
Для чого далеко ходити, а Кернес? В комі підписував документи...
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23.01.2021 10:15 Відповісти
Прежде думаай о Родине, а потом о себе!
Золотой ты наш человек! Все о народе думаешь!
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23.01.2021 10:18 Відповісти
какой маладец! какая самоотверженность! Жал на гашетку до последнего! Наверно Героя получил посмертно
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23.01.2021 10:20 Відповісти
Ничего удивительного.Если спикер думы говорит,что главное достояние у них Путин,которого жена не узнает.Зато отнимание земель и ледников у соседей в порядке вещей у НЕРУССКОГО КРЕМЛЯ???
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23.01.2021 10:23 Відповісти
Гепа создал прецендент
Гепа трупам задал темп..
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23.01.2021 10:26 Відповісти
Так он наверное ещё до конца сентября месяца голосовал. Уж очень ответственный человек.
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23.01.2021 10:31 Відповісти
Ходят слухи шо это побочный эффект вакцинации спутником V, по неподтвержденным данным в разработке этой вакцины принимали участие шаманы вуду приглашенные минздравом РФ с вест-индийский островов.
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23.01.2021 10:47 Відповісти
Це точно?
А я думав, що фахівці з вуду живуть в Африці та на Гаїті.
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23.01.2021 11:59 Відповісти
что вы в паРашу смотрите? шмарклет как министром стал? точно так же.
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23.01.2021 11:05 Відповісти
Маладес, ****.
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23.01.2021 11:28 Відповісти
Прудким був комуняка . Смертонька його посрати відпустила, а він ще встиг проголосувати аж 8(!!!) разів!
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23.01.2021 11:58 Відповісти
Стахановец, вот бьі все так работали...
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23.01.2021 12:22 Відповісти
Вот оно, доказательство, бессмертия российского боярства, они даже из Путинского Рая умудряют голосовать !
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23.01.2021 14:52 Відповісти
У Верховній Раді таке не ФОНТАН!
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23.01.2021 18:40 Відповісти
.

о! что-то здесь не так.... А где его пенсионная или зарплатная карточка ?... Тело и справка от врача - точно есть ?...... ( как бы не припрятывали факты.... )
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24.01.2021 01:46 Відповісти
тела нема- зато голосование е)))
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24.01.2021 04:02 Відповісти
здох максим- и хххх з ним..)) миг ще за законив та проектив шт. 20-30 голоснуть..- як кирнес)))
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24.01.2021 04:01 Відповісти
Дункани Маклауди серед нас - Агаєв, Кернес... Вічна їм пам'ять
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24.01.2021 06:51 Відповісти
 
 