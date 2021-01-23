Депутат російської Держдуми Агаєв проголосував за ухвалення восьми законопроєктів у день своєї смерті від коронавірусу
Депутат Держдуми від фракції КПРФ Ваха Агаєв 23 вересня минулого року помер від наслідків коронавірусної інфекції. Офіційна система обліку та аналізу результатів голосування показала, що в день своєї смерті депутат проголосував за ухвалення восьми законопроєктів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Відкриті медіа".
Заступник голови фракції КПРФ в Держдумі Микола Коломєйцев підтвердив, що 67-річний Агаєв того дня помер в лікарні після зараження коронавірусом і виписати з клініки його так і не встигли. За його словами, він довго лежав у лікарні, і йому провели чотири операції.
ЗМІ писали, що депутат перебував у комі, проте в системі Держдуми зазначено, що депутат Агаєв голосував не тільки 23 вересня, але і 22, 16 і 15 вересня.
Інший депутат Держдуми - заступник голови фракції КПРФ Валентин Шурчанов на 74-му році життя помер після перенесеного коронавірусу 18 грудня. За даними видання, він голосував на засіданнях парламенту 16 грудня, а також 15, 9 і 8 грудня.
При цьому останні три тижні перед смертю депутат перебував у важкому стані, повідомляв лідер КПРФ Геннадій Зюганов. Коломєйцев уточнював, що Шурчанов "тиждень лежав у реанімації, а потім на ШВЛ".
За Агаєва могли проголосувати його колеги, що займають сусідні крісла, передбачає Коломєйцев. "Він же з єдиноросами поряд сидів, вони могли проголосувати. Він був людиною товариською, з усіма дружив", - говорить він.
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СН так за Шкарлета в ВР проголосовала. Половины тех, кто из СН голосовал, в этот момент тупо не было в зале.
"Хуже" ведь "не стало"!)))
Шнобелевську премію заслужили!!
🤣🤣
1-я степань (медная) - для тех, кто голосует, трахая в это время девку на БАГАМАХ;
2-я степень (серебряная) - для тех, кто голосует лёжа в КОМЕ;
3-я степень (золотая) - для тех, кто голосует лёжа в МОРГЕ или с ТОГО СВЕТА.
вон гепа...мэром стал...
"смотрит весь народ на это чудо:
где берутся дети и откуда?
видно гепа с того света
продолжает дело это.......
гепа, хватит, лавочку закрой!" ))
Золотой ты наш человек! Все о народе думаешь!
Гепа трупам задал темп..
А я думав, що фахівці з вуду живуть в Африці та на Гаїті.
о! что-то здесь не так.... А где его пенсионная или зарплатная карточка ?... Тело и справка от врача - точно есть ?...... ( как бы не припрятывали факты.... )