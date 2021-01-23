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Ворог за добу 6 разів порушив режим тиші на Донбасі: втрат немає

Ворог за добу 6 разів порушив режим тиші на Донбасі: втрат немає

За минулу добу російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим тиші відкриваючи вогонь по українських позиціях з підствольного і станкового гранатометів і стрілецької зброї.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню… Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в звіті.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю. Також, неподалік Опитного окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера. Поблизу Шумів російсько-окупаційні війска випустили декілька черг зі стрілецької зброї.

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"Від початку поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - констатували в штабі.

Ворог за добу 6 разів порушив режим тиші на Донбасі: втрат немає 01

обстріл (28284) Донбас (22354)


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23.01.2021 08:23 Відповісти
Штаб ООС - надо писать "с начала суток обстрелов ПОКА не зафиксировано"!!! А то каждый деньпо 5-10 обстрелов, но с начала суток у Вас - тип-топ!
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23.01.2021 08:29 Відповісти
А якщо втрати і є- то влада зробить все можливе щоб ми про них не дізналися. А раптом дізнаємося- назвуть небойовими.
Але у мене питання. Чому нема втрат у кацапів?
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23.01.2021 08:49 Відповісти
Нарушили режим тишины в голове Зеленского. А нет, не нарушили.
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23.01.2021 09:36 Відповісти
 
 