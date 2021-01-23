Ворог за добу 6 разів порушив режим тиші на Донбасі: втрат немає
За минулу добу російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим тиші відкриваючи вогонь по українських позиціях з підствольного і станкового гранатометів і стрілецької зброї.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню… Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в звіті.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю. Також, неподалік Опитного окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера. Поблизу Шумів російсько-окупаційні війска випустили декілька черг зі стрілецької зброї.
"Від початку поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - констатували в штабі.
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Але у мене питання. Чому нема втрат у кацапів?