Ворог за добу 6 разів порушив режим тиші на Донбасі: втрат немає

За минулу добу російські найманці на Донбасі шість разів порушили режим тиші відкриваючи вогонь по українських позиціях з підствольного і станкового гранатометів і стрілецької зброї.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню… Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в звіті.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю. Також, неподалік Опитного окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера. Поблизу Шумів російсько-окупаційні війска випустили декілька черг зі стрілецької зброї.

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"Від початку поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - констатували в штабі.